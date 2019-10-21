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Иржи Секач: «Я провел в Казани лучшие годы и буду помнить их еще очень долго»

07:00, 21.10.2019 6

Эксклюзивное интервью с обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса», который вынужден был уйти

Иржи Секач: «Я провел в Казани лучшие годы и буду помнить их еще очень долго» Фото: ak-bars.ru

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Иржи Секач был обменен в ЦСКА в мае этого года, и нельзя сказать, что фанаты восприняли этот обмен с энтузиазмом — чех за три сезона в Казани стал любимцем болельщиков, стабильно оказываясь среди лучших бомбардиров и здорово проявив себя в чемпионском сезоне. Теперь Секач — новый лидер-легионер московского ЦСКА, в этом сезоне он уже набрал 15 очков в 18 играх. «Реальное время» побеседовало с одним из самых ярких легионеров Континентальной лиги о том, как он обживается в новой команде и городе, что ему сказали бывшие партнеры после казанской игры и кажется ли ему интересной идея проведения серии матчей ЦСКА с клубами НХЛ.

«Говорил, что никогда не буду играть в Москве. Но теперь я подписал контракт с ЦСКА, и все оказалось иначе»

— Иржи, как проходит адаптация в столице и в новой команде?

— Поначалу было тяжело, одно время даже не понимал, что происходит. Сейчас у меня все хорошо, слава Богу.

— Владимир Ткачев говорил, что ты не очень любишь Москву. Сейчас что-то изменилось?

— Да уж, в последние годы, когда мы сюда приезжали, мы могли ждать по три часа в пробках, и я говорил, что никогда не буду играть в этом городе (смеется). Но этим летом я снова побывал в Москве, провел здесь больше времени, когда подписывал контракт с ЦСКА. И на тот момент уже забыл о том, что говорил раньше об этом городе. Я вспомнил этот эпизод только спустя пару недель после того, как подписал контракт. И это было довольно забавно, потому что все не так, как я предполагал. В итоге я приспособился к городу, понял, как здесь можно передвигаться.

Да, и сейчас я иногда могу попасть в большую пробку, но это не что-то такое, с чем я не могу справиться.

— Семью уже перевез в Москву? Они-то довольны новым городом?

— Да, они все здесь и счастливы.

За то время, что я здесь провел, я понял, что здесь все профессионалы. Я думаю, что здесь для меня не так много перемен. Тут такой же высокий уровень команды, как и в Казани

— Назови главное отличие Москвы от Казани?

— Москва — это огромный город. И возможностей здесь больше, ты можешь найти все, что тебе необходимо — проще достать. В Казани это немного иначе. Но в Казани я чувствовал себя комфортно и там тоже все было отлично. Я думаю, это главное отличие между этими городами — Казань не такая большая и не так много возможностей.

— А главные отличия ЦСКА и «Ак Барса»?

— За то время, что я здесь провел, я понял, что здесь все профессионалы. Я думаю, что здесь для меня не так много перемен. Тут такой же высокий уровень команды, как и в Казани.

«Бывшие партнеры начали «пихать» после двух моих шайб в Москве. В Казани им было не до меня»

— После игры ЦСКА с «Ак Барсом» в Казани бывшие партнеры больше не обвиняли в том, что ты «охренел»?

— (Смеется) Я подошел к раздевалке казанской команды, но ребята были грустными после проигранной игры, так что им было не до меня.

— А что это была за история в Москве? Кто именно из парней сказал тебе эту забавную фразу?

— Да все ребята, с которыми я раньше играл, — все, кто остался. Я был в казанской раздевалке, мы немного поговорили. Они в шутку начали мне «пихать» (смеется).

— У тебя уже три шайбы в ворота «Ак Барса». Для тебя это важно?

— Нет, совсем нет. Для меня важно любое набранное очко и любой гол. Мне нравится забивать, и неважно, какая команда играет против нас.

Я подошел к раздевалке казанской команды, но ребята были грустными после проигранной игры, так что им было не до меня

— На «ЦСКА Арене» болеют иначе, чем на «Татнефть Арене»?

— Мне нравится атмосфера здесь. Здесь действительно круто, у нас очень много фанатов в Москве, которые классно болеют. Но и в Казани есть своя особенная культура боления, и фанаты создают непередаваемую атмосферу, благодарят после окончания каждой игры. Даже в последней игре, когда мы играли в Казани. Я думаю, всем приятно возвращаться в Казань и снова почувствовать это.

«Решил, что сейчас не лучшее время для перехода в НХЛ»

— Летом было много разговоров, что тебя стоило оставить в «Ак Барсе». Кто все-таки вышел с инициативой о переходе в другой клуб — ты или руководство?

— Я бы не хотел отвечать на этот вопрос, я пас. Следующий вопрос, пожалуйста.

— Летом ты также заявлял, что ищешь односторонний контракт в НХЛ. Почему решил остаться в Континентальной лиге?

— Я просто понял, что сейчас не лучшее время переезжать. Поэтому принял решение остаться в КХЛ.

— Вопрос денег был важен в твоем решении?

— Я думаю, все хотят получать хорошую зарплату, и честно, я тоже этого хочу. И в ЦСКА я получил это. Но я не могу сказать, что это стало определяющим фактором. Я принял решение остаться в России еще до конкретики по условиям контракта.

— А какие были варианты, помимо ЦСКА?

— Не было никакой конкретики. Было принято решение об обмене из «Ак Барса» в ЦСКА, я съездил к себе домой, вернулся в Россию и подписал с контракт ЦСКА.

Да, я играл с Линденом. Это отличный игрок, который просчитывает ходы далеко вперед, у него невероятные навыки. Я счастлив играть с ним в одной команде

«Матчи ЦСКА с клубами НХЛ — хорошая идея. Я бы хотел сыграть»

— Как тебе твои новые партнеры? Например Линден Вей?

— Да, я играл с Линденом. Это отличный игрок, который просчитывает ходы далеко вперед, у него невероятные навыки. Я счастлив играть с ним в одной команде.

— Как человек, который поиграл в НХЛ, что можешь сказать о Кирилле Капризове? Он готов для этой лиги?

— Не могу сказать. Это другой игрок с другим типом игры, поэтому не могу ничего сказать по этому поводу прямо сейчас.

— В последнее время ходят разговоры о матчах клубов НХЛ в России, кто-то предлагает сыграть чемпиону КХЛ против команд НХЛ. Что думаешь об этой идее?

— Тяжело сказать. Я думаю, это хорошая идея, и мне лично было бы интересно. Я бы хотел сыграть в таком матче.

КХЛ выросла со времен твоего первого сезона в лиге в составе «Льва»?

— Да, конечно. Прошло уже восемь лет со времен моего первого сезона в КХЛ, и лига действительно стала лучше практически во всем, что только возможно. Отели, транспорт, игроки, тренеры… В командах стала лучше организация во всем. После «Льва» я съездил в НХЛ и могу сравнивать — во многом я не вижу никакой разницы в том, как все организовано. Сейчас здесь во многом такая же организация.

— Что можешь сказать болельщикам из Казани? Они тебя любят и поддерживают.

— Это был очень грустный и в то же время особенный момент для меня, когда я выходил на лед. Когда объявляли мое имя и трибуны аплодировали. Я провел в Казани прекрасное время. Болельщики здесь всегда поддерживали меня. Даже когда я был травмирован, всегда чувствовал большую поддержку со стороны болельщиков. Мне будет всегда приятно возвращаться сюда. Я провел здесь лучшие годы и буду помнить их еще очень долго.

Эрик Добролюбов, фото ak-bars.ru
СпортХоккей
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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 08:44
    Подставляет нас, парень
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    Анонимно 09:52
    Как говорится: "просто бизнес, ничего личного". Он нам ничего не должен
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  • Анонимно 10:50
    Позитивный мужик. удачи ему в играх)
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  • Анонимно 11:49
    А почему его отдали то?
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    Анонимно 12:01
    "Гений" Якубов денег пожалел - решил, что Фрэттин достойно его заменит.
    Такого легионера отдали взамен непонятного Ожиганова, который играет через раз да и то о его надежности говорить стыдно.

    Плей офф покажет, что Секача заменить не удалось - нынешние леги и половины Секи не стоят
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  • Анонимно 12:03
    Классный нападающий. Таких по пальцам сосчитать можно. Но Якубову он не нужен. Мы тоже поймём что Якубов нам не нужен. Через пару лет. Когда наше самолюбие будет разбито
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