Квартальнов сравнил хоккей с ГАИ, а Якубов пообещал шестого иностранца

Как «Ак Барс» готовится к первой домашней серии

Казанский хоккейный клуб начал новый сезон КХЛ довольно неплохо — с двух крупных побед в Хельсинки (5:2) и Сочи (6:3), а также в боевом матче в Москве уступил действующему чемпиону, ЦСКА (2:3). Впереди домашняя серия из трех встреч. Уже в пятницу «Ак Барс» примет магнитогорский «Металлург». О том, как проходит подготовка команды к важной игре, а также о презентации новых тренеров клубной системы — в репортаже «Реального времени».

Обновленная «Татнефть Арена»

В межсезонье на домашней арене «Ак Барса» прошел масштабный ремонт. Не секрет, что домашняя раздевалка команды была одной из самых маленьких в КХЛ и уже давно требовала улучшений. В клубе пошли на радикальные меры — теперь раздевалка «барсов» находится на месте старого пресс-центра. А на месте старой раздевалки — новый просторный зал для конференций с беспроводными зарядками, кофемашиной, множеством мест для прессы и другими улучшениями.

— Я в работу по улучшению арены не вмешивался. В клубе есть специалисты, которые и без меня знают, как будет лучше, — прокомментировал масштабный ремонт новый главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

Сама раздевалка теперь огромных размеров и очень похожа на те, что используют команды НХЛ, или на те, которые сделали на новых футбольных аренах по всей стране к чемпионату мира 2018 года. Перед входом теперь расположен мини-музей, а сам проход в раздевалку огорожен. Если в старом варианте журналистам можно было видеть, как и когда к команде заходил главный тренер после матчей, были видны нюансы подготовки обслуживающего персонала, то теперь это все закрыто от посторонних глаз. Зато прямо из выхода раздевалки теперь организована микст-зона, и ни один из хоккеистов не пройдет мимо взора СМИ.

Папа Алины Загитовой: «В прямом эфире выступления дочери никогда не смотрю»

«Ак Барс» начал свой расширенный медиадень с представления нового главного тренера молодежной команды «Ирбис» — Ильназа Насиховича Загитова. Он рассказал о положении дел в молодежной команде казанского клуба, а также о своей дочери, фигуристке Алине Загитовой:

— Много новичков, обновленный состав. «Предсезонку» начали в июле на базе «Ак Барса», затем 10 дней были в Адлере, провели два турнира. Проверили ребят — готовы к сезону.

— Многие хвалят Руслана Фазлеева. Говорят, что этот игрок — будущее «Ак Барса»…

— Мы с самого начала привлекали его, он проходил сборы с нами. Если будет к себе относиться профессионально, то вырастет в хорошего игрока.

— Насколько плотно идет контакт с основной командой и копирует ли «Ирбис» ее стиль?

— Да, мы с весны плотно общаемся с главным тренером «Ак Барса». К нам приходят на тренировки. Мы не полностью копируем игру главной команды, но общение идет.

— Насколько остро стоит проблема, что ваших игроков постоянно привлекают к выступлению за команды клубной системы?

— Наша задача в первую очередь — воспитывать кадры. Но также стоит и задача попасть в плей-офф. Будем ее стараться выполнять любым составом.

— Останется ли время следить за выступлениями вашей дочери, Алины Загитовой? Вы как-то говорили, что очень сильно переживаете за нее.

— Всегда волнуюсь за Алину. Каждый ее старт — это волнение. Но в прямом эфире не смотрю ее выступления никогда, в записи потом пересматриваю.

Отметим, что по итогам прошлогоднего сезона Молодежной хоккейной лиги казанский «Ирбис» занял 18-е место, не попав в плей-офф.

Фото ak-bars.ru

Дмитрий Квартальнов: «В хоккее как с гаишником. Всегда есть к чему придраться»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов уже не раз появлялся перед СМИ и отвечал на большое количество актуальных вопросов. Однако теперь, когда сезон стартовал, их стало еще больше.

— Что вам, как тренеру, в первую очередь понравилось в первых трех матчах команды в стартовавшем сезоне?

— Победы понравились. И то, что победили в двух из трех игр уверенно. Не в одну шайбу, а больше.

— А что не понравилось?

— Знаете, едешь на машине. Гаишник тебя останавливает, к чему-то придирается. Так и в хоккее. Всегда есть с чего спросить. Есть моменты, над которыми нужно обязательно поработать. До весны еще далеко, понятно, что ошибки будут. Будем улучшаться, расти.

— Вы уже хвалили молодого защитника Журавлева, можете еще раз сказать, в чем его особенность?

— Важно, что у него есть стрессоустойчивость. Он хорошо справляется с нагрузками, в том числе с психологическими. Плюс у него есть определенный уровень мастерства, который нас устраивает.

Самой обсуждаемой темой последних недель стала непонятная ситуация с вратарем Эмилем Гариповым. Хоккеист не играл с декабря прошлого года, ему была сделана операция, а на командной фотографии сезона он был дорисован в «Фотошопе», так как не находился в расположении клуба, проводя матчи на предсезонном турнире в составе «Барса» из ВХЛ.

— Эмиль работает. Перед началом тренировочного лагеря он снова был травмирован, сейчас набирает форму. У него была серьезная операция, ему еще нужно время. Но мы на него рассчитываем, — объяснил Квартальнов.

Фото ak-bars.ru

— Насколько важно победить в первой домашней игре сезона против магнитогорского «Металлурга»?

— Важно в каждом матче побеждать. Мы соскучились по казанскому льду. Готовимся в рабочем режиме, все по плану.

— Расскажите, как идет восстановление после повреждений у Глухова и Яруллина?

— Альберт следующий матч играет, по Михаилу вопрос открыт.

— Что можете сказать о линии обороны в целом? Она серьезно омолодилась, как долго еще будет продолжаться ротация?

— Да, у нас идет ротация защитников сейчас. Нужно смотреть хоккеистов только в играх. Нужно время. Когда пойдет череда игр, когда начнутся матчи через день, то будет понятно, кто на что способен.

— Со стороны кажется, что вторые половины матча «Ак Барс» проводит намного хуже, чем первые…

— Правильное замечание. Это ни в коем случае не оправдание, но в первой поездке была непростая логистика: в Хельсинки прилетели в 5 утра, в Сочи — в 7 утра. Главная причина — это начало сезона. Где-то нужно еще притереться друг к другу.

— Всего два праворуких игрока в нынешнем составе. Вас это не беспокоит?

— Хотелось бы еще праворуких игроков в команду. Ищем.

— Какой формат площадок вам ближе? Вы в первой выездной серии сыграли на всех трех размерах: европейской, финской и канадской площадках.

— Мы должны хорошо играть на любой площадке. Финский размер для нас, считаю, неплохой.

— На игре с ЦСКА в Москве присутствовал бывший главный тренер «Ак Барса», Зинэтула Билялетдинов.

— Поздоровался с Зинэтулой Хайдаровичем и пожелал ему удачи, — улыбнулся напоследок Квартальнов.

Фото ak-bars.ru

Рафик Якубов: «Выполнили все пожелания тренеров в межсезонье»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов на публике появляется не так часто, по сути, только на предсезонных и послесезонных пресс-конференциях, поэтому вопросы у журналистов накопились и к нему:

— Расскажите, что думаете о селекции в межсезонье и стоит ли ждать еще новичков?

— Селекционная работа идет круглый год. Был заказ от главного тренера — мы, считаю, хорошо поработали. Приобрели нужных хоккеистов. Теперь будем смотреть по сезону.

— Из ярких игроков на рынке сейчас есть Антон Бурдасов. Он может оказаться в «Ак Барсе»?

— Мы обсуждали его кандидатуру, нам его предлагали. Переговорили с тренерским штабом и решили отказаться. Он парень с амбициями, будет серьезная финансовая нагрузка. Также он не подходит нам по стилю.

— Какие позиции требуют усиления, на ваш взгляд?

— В первую очередь, нападение. У нас есть глубина состава, есть молодые игроки. Но работа по селекции, повторю, продолжается круглый год. Никто не застрахован от травм, от каких-то других обстоятельств.

Вообще, рынок в КХЛ скудный. Мы хотим подписать шестого иностранца, но об этом можно будет говорить ближе к концу октября, когда уже закроются тренировочные лагеря в НХЛ.

Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

Дополнительная мотивация Ожиганова и хохотун Кормье

Ледовая тренировка «барсов» прошла в штатном режиме, однако без трех травмированных игроков: Эмиля Галимова, Михаила Глухова и Альберта Яруллина. Тренировки под руководством Квартальнова, на первый взгляд, проходят намного более динамично, чем под руководством его предшественника Зинэтулы Билялетдинова.

— Одну игру проиграли, две выиграли — я считаю, это отличный результат на выезде с учетом того, что мы могли выиграть и у ЦСКА. Если бы лучше сыграли в неравных составах, то, думаю, победили бы, — рассказал по окончании ледового занятия новичок «Ак Барса» — защитник Игорь Ожиганов. — Первая домашняя игра в сезоне лично для меня является дополнительной мотивацией. Никогда не играл на этой арене за «Ак Барс», очень приятно будет дебютировать.

Много пропущенных? Думаю, на старте сезона это нормальный результат, главное, что выиграли. Сейчас после выездных матчей немного отдохнули. Чуть потеряли игровой тонус, но это единственный минус.

Довольно веселым выглядел другой новичок команды, канадец Патрис Кормье. Нападающий довольно охотно отвечал на вопросы, во время беседы не раз срываясь на хохот:

− Партнер по звену, Фрэттин, назвал вас главным трештокером в команде. Согласны?

− Мэтту лучше было молчать (смеется). Да, я люблю поговорить. Так что не скажу, что он не прав. Я люблю работать с хорошим настроением, хорошей шуткой. Это помогает мне.

− Но плохие слова на льду соперникам вы не говорите?

− Не-не, ничего плохого. Только позитив и иногда сарказм. Это и смешно, и серьезно одновременно.

− Чего ждете от первого домашнего матча?

− Мы будем готовы к матчу с «Магниткой». Я с нетерпением жду матча в Казани. Надеюсь, будет аншлаг.

Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

Первую игру сезона на «Татнефть Арене» «Ак Барс» проведет в пятницу, 13 сентября. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.