«Говорят, порядок бьет класс, но сегодня класс был в порядке»: «Ак Барс» не оставил шансов «Нефтехимику»

«Помогли» вратари Нижнекамска

Первый матч татарстанского противостояния в Кубке Гагарина оставлял шанс на интригу во втором. В стартовом поединке было видно, что «кусаться» Нижнекамск может, однако неуверенная игра голкипера Константина Барулина не позволила «волкам» остаться в игре. И во вчерашней встрече во многом определяющим фактором стал именно последний рубеж — по игре «Нефтехимик» старался навязывать борьбу и даже первым вышел вперед. Почему «татарстанское дерби» все же живо, несмотря на отговорки хоккеистов, и как Порядин остался в тени в двух матчах, Лукоянов забил впервые в сезоне, а Галиев набирает очки в шести матчах подряд — об этом в репортаже «Реального времени».

Вратарская линия «Нефтехимика» нуждается в усилении

Можно ли сказать, что в первой игре «Ак Барс» смял соседей по республике и обыграл их «в одну калитку»? Однозначно нет. «Нефтехимик» хорошо «пободался», навязывал борьбу, а во втором периоде и вовсе перебросал казанцев и действовал интереснее в атаке. Так что интрига ко второму матчу никуда не исчезла.

Другое дело, что 2 марта в начале игры откровенно не выручил вратарь нижнекамцев, что предопределило ее дальнейший ход. Сейчас можно рассуждать, был ли виноват Барулин в шайбах Фрэттина и Галимова, — мнения обязательно разделятся. Но можно и просто взглянуть на статистику, чтобы понять, что со своей задачей голкипер «волков» не справился: 29 бросков было совершено по его воротам — 4 шайбы пропущено. Таким образом, показатель отраженных бросков составляет лишь 86,2%, что непростительно для стадии плей-офф.

Выбор Вячеслава Буцаева в пользу Барулина изначально выглядел нелогично. В концовке регулярного первенства «затащил» именно Александр Шарыченков. Был ли расчет на желание Константина реабилитироваться или «фаворитство», но с вратарем наставник «Нефтехимика» на первый матч не угадал.

Вратарская линия «Нефтехимика» в нынешнем чемпионате вызывала много вопросов и заметно уступала по надежности предыдущим сезонам. Фото ak-bars.ru

Ко второй игре Буцаев работу над ошибками, казалось, провел и выпустил Шарыченкова. Впрочем, не без грешков в ней окажется и бэкап, который, получив свою «авоську», отправится на скамейку, сдав пост тому же Барулину.

Вообще же вратарская линия «Нефтехимика» в нынешнем чемпионате вызывала много вопросов и заметно уступала по надежности предыдущим сезонам. Не самый стабильный Илья Ежов вызывал больше доверия, чем оба нынешних стража ворот. Сильнее выглядел и бэкап Андрей Макаров. Возможно, именно слабая вратарская линия Нижнекамска станет определяющим фактором в серии. Будь в воротах «Нефтехимика» кто-то более надежный, «волки» могли зацепиться за оба казанских матча.

И все-таки дерби, а не рядовая пара плей-офф

Несмотря на дежурные заверения игроков «Ак Барса», что никакого дерби в этом противостоянии они не видят и вообще в плей-офф все игры напряженные, все же определенный нерв у казанцев по первому матчу заметить было можно.

Во-первых, сверхактивен был нижнекамский воспитанник в составе «Ак Барса» — форвард Эмиль Галимов, который и забросить умудрился, и отпраздновать шайбу так, будто выиграл Кубок Гагарина, и даже подраться с бывшим партнером по команде Павлом Порядиным. Да и вообще стычки и драки случались не реже, чем в «зеленых дерби».

Во-вторых, «огня» противостоянию придают эсэмэмщики клубов, соревнующиеся в остроумии. Нижнекамцы обещают в «Твиттере» «поздравить» казанцев четырьмя шайбами, а казанцы после своей победы публикуют издевательскую «ответку» с цитатой и подписью «Спасибо, поздравили».

В «регулярке» команды шли вровень по личным встречам — по две победы. Тут тоже образовалась своя точка напряжения. Ну и для «Нефтехимика» доказать что-то «столичным» всегда было важной задачей. По крайней мере, нижнекамские болельщики, в отличие от казанских, считают внутриреспубликанское противостояние принципиальным. Это в Казани трибуны аплодируют, когда на видеокубе показывают результаты параллельных игр и «Нефтехимик» ведет в счете.

Бойкий старт Нижнекамска и гол-призрак Казани

Азеведо с Кормье и Петровым вышли в стартовой тройке, поддержанные Виртаненом и Яруллиным в обороне. Галиев, Артем Галимов и Фрэттин составили второе звено, а Эмиль Галимов вновь остался в «рабочей» тройке с Глуховым и Лукояновым.

Впрочем, главная звезда нижнекамцев Порядин тоже остался в третьей тройке нападения с Куликовым и Шиксатдаровым. И по результатам двух казанских матчей ощутимой очковой пользы Павел команде почти не принесет.

Североамериканцы Уайт и Митчелл были разбавлены доморощенным Бикмуллиным, который оправился от повреждения. Энлунд — Берглунд — Хайруллин вышли в старте.

Начав чуть более активно и хорошенько нагрузив Тимура Билялова работой, нижнекамцы уже через полторы минуты после окончания гимнов получили отдачу. «Волки» выглядели такими заряженными, что умудрились запереть хозяев льда в их зоне и закидывать вратаря одним набросом за другим. После очередной такой массированной бомбардировки Алексей Волгин решился на дальний бросок от синей линии — Билялов отразил, но как будто потерял равновесие и на добивание Куликова среагировать не смог.

Разжав пружину давления нижнекамцев, «Ак Барс» стал сам поддавливать гостей. Несколько раз выручал Шарыченков, но в итоге Александр пропустил вратарский гол в ближний угол. Еще больше голкипер может быть недоволен собой, поскольку пропустил эту шайбу от худшего нападающего «Ак Барса» нынешнего сезона Лукоянова — у него ровно ноль заброшенных шайб за всю «регулярку». Последний раз Артем забивал больше года назад — в феврале 2019-го. В нападающего «Ак Барса» шайба просто попала после броска Эмиля Галимова, когда он «прогуливался» вблизи ворот. Поймав шайбу на себя, Лукоянов следующим касанием переправил ее в ближний угол.

— Не хочу сейчас обсуждать свою игру, — говорил после матча журналистам сам форвард. — Все видят наше старание. Просто раньше больше везло, к моей обычной работе прикладывались еще и голы. Сейчас было невезение, хладнокровия где-то не хватает. Естественно, в плей-офф голов ждут от каждого, но здесь мы все-таки работаем на команду, на результат. Главное, чтобы команда выиграла. Лучше сыграть правильно, чем сделать ошибку и забить гол. Сегодня удалось забить и помочь команде победить, это еще лучше, — сказал Лукоянов.

Вскоре случился курьезный эпизод с голом-фантомом. Воронков сблизился с воротами и несильным броском попытался пробить Шарыченкова, после чего на пятаке образовалась куча-мала, и шайба оказалась-таки в воротах. Голкипер подал скамейке сигнал, и тренеры запросили видеопросмотр на помеху вратарю. После долгого киносеанса рефери огласил, что помеха вратарю была, но гол засчитывается. Судя по объявлению арбитра, помехи голкиперу создавали защитники Нижнекамска.

Типичный среднестатистический гол Воронкова — именно так, в падении и борьбе, он заковырял процентов 70 всех своих шайб в сезоне.

Ну а гол Фрэттина вдогонку — логичное продолжение событий. Очевидно, разочарованные неожиданно неотмененным голом нижнекамцы не сумели быстро собраться и получили еще один в довесок.

— Ну какие могут быть претензии к вратарям, — старался не искать крайних после игры Вячеслав Буцаев. — Да, наверное, в каких-то моментах можно было и выручить, но девять голов за два матча — наверное, здесь не только вина вратарей.

«Волки» напоследок попили крови у Казани

На старте второго отрезка Порядин неожиданно без сопротивления сблизился с Биляловым, ему оставалось лишь обыграть вратаря, но в итоге Павел даже не попал в ворота с полутора метров. Это момент мог стать переломным в игре или хотя бы возрождением интриги, но вместо этого Нижнекамск вскоре посыпался.

Как и в первой игре, «волки» во втором периоде задвигались поинтереснее и живее. Да и на вбрасывании они раз за разом забирали шайбы у Казани.

— Мы обращали внимание на это после каждого периода, — признался наставник «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов. — Этот компонент мы проиграли сегодня вчистую, надо поправлять. Мы умеем играть на вбрасывании, но получилось так.

Даже получив удаление, нижнекамцы отоборонялись без особых проблем. Но так продолжалось до тех пор, пока гости сами же не запутались в своих передачах в центре площадки и не подарили в неразберихе шайбу Казани.

Станислав Галиев вполне читаемым щелчком с передачи Фрэттина прошил Шарыченкова, и исход игр стал очевиден.

— Пас отличный, да, спасибо Фрэттину большое, — сказал Галиев после матча. — Оставалось только хорошо приложиться и попасть. Шесть матчей с очками? Я просто играю, стараюсь делать результат и помогать команде. Ничего нового я не придумываю.

Барулин сменил в воротах Шарыченкова, и тут трибуны встретили его небольшим рукодельным баннером от болельщиков «Барулин, ну ты понял. Домой» с изображением четырех шайб. От любви к бывшему вратарю «Ак Барса», в Казани, видимо, не осталось ни следа.

Дальнейшие голы — незасчитанный нижнекамский и филигранно отыгранный в исполнении Азеведо казанский — были уже частностями в давно решенной игре. «Нефтехимик» постарался напоследок навязать борьбу и даже попил крови у соперника в третьем периоде, но это стоит расценивать скорее как задел перед ответными играми в Нижнекамске, а не как претензию на перелом в игре нынешней.

— Что можно сказать по сегодняшней игре? В таких случаях обычно говорят «порядок бьет класс», но вот сегодня класс был в порядке, — скаламбурил после матча Буцаев. — Команда соперника, наверное, полностью доминировала сегодня на протяжении двух третей матча — это точно. Играли очень активно, мы оказались не совсем готовы к такой игре, хотя говорили, предупреждали. Но еще раз повторю, что команда соперника сегодня выиграла во всех компонентах.