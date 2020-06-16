ЧМ в Казани, как это было: первый VAR в истории ЧМ, Саркози на «Казань Арене» и третий неудачный визит Месси

Хроника казанской части мундиаля

Фото: Максим Платонов

Ровно два года назад, 16 июня 2018-го, Казань приняла первый из шести «своих» матчей чемпионата мира по футболу. Учитывая, что столица Татарстана уже видела годом ранее топовые сборные на Кубке конфедераций, это не стало каким-то прорывом, но дальнейший турнир показал, что именно здесь случились многие важные события мундиаля, навсегда впечатавшие в память казанцев и гостей города эти три невероятных недели. Как Германия уехала домой несолоно хлебавши, колумбийцы устроили карнавал в центре Казани, бразильцы проводили Неймара, а Франция и Аргентина выдали самый крутой матч чемпионата мира — в материале «Реального времени» .

ЧМ для Казани начинался с похолодания и презентации австралийцев

За три дня до матча-открытия ЧМ в Москве сборная Австралии, разместившаяся на базе хоккейного «Ак Барса» в Казани, проводила пресс-конференцию и открытую тренировку для болельщиков на стадионе «Трудовые резервы». Тогда мы посетовали, что оргкомитет «забыл» прислать русскоязычного переводчика, однако, как показало дальнейшее течение турнира, других проблем на нем практически не оказалось — организация была на высшем уровне, в том числе для журналистов.

Четыре тысячи болельщиков пришли посмотреть на обычные занятия средней по мировым меркам сборной. Ничего особенного «соккеруз» тогда не показали, разве что в концовке вратарь команды немного повеселил самых стойких зрителей, с руки выбивая снаряд и попадая точно в мешок для мячей, который держал открытым один из тренеров в центре поля. Но сам факт такого ажиотажа подтверждал — Казань по-настоящему погрузилась в атмосферу предстоящего мундиаля и, вопреки расхожему мнению, показала себя вполне футбольным городом.

Уже в дни старта турнира погода в Казани, мягко говоря, подпортилась. Когда журналистов пустили на открытую тренировку сборной Колумбии, которая заняла базу в «Свияге», теплолюбивые латиноамериканцы кутались в куртки. Родригес, Куадрадо и Фалькао бегали в теплых спортивных костюмах, а журналисты предрекали своей сборной легкий выход из группы.

Однако к первому казанскому матчу между будущими чемпионами сборной Франции и командой Австралии ровно день в день солнце наконец-то выглянуло из-за туч, и на все оставшиеся три недели казанской части мундиаля задержалась идеальная летняя теплая погода — ни одна из шести игр не проходила под дождем или при температуре ниже 20 градусов.

Первый VAR в истории чемпионатов мира и первые разочарования в нем

16 июня, в день первого казанского матча, горожане столкнулись с новшеством — оргкомитет создал буферную пешую зону вокруг «Казань Арены», которая начиналась от перекрестка проспекта Ямашева и улицы Адоратского с одной стороны и от остановки Ветеринарная академия — с другой. Так что последние два километра до стадиона 44 тысячи зрителей топали на своих двоих. По всему маршруту работали волонтеры, которые на двух языках выкрикивали в мегафоны, как рады видеть гостей Казани.

Надо признать, что европейских фанатов на российском чемпионате мира было значительно меньше, чем латиноамериканских или даже африканских. Вот и французы в этот день оказались в меньшинстве. Море болельщиков, заполонивших проспект Ямашева, было окрашено в желто-зеленые австралийские цвета. Хотя Австралия находится много дальше, да и информационный фон (со страшилками про Россию) в этой стране был примерно такой же, как в Евросоюзе.

Непосредственно футбол в Казани стартовал тяжеловато. Оба гола команды забили с пенальти, а главная надежда нападения сборной Франции Антуан Гризманн не сумел показать ничего особенного, за что и получил от французских журналистов на послематчевой пресс-конференции.

Зато матч отметился историческим событием — именно в этот день впервые в истории чемпионатов мира был задействован VAR. Тогда при помощи этой системы судья принял решение назначить пенальти в ворота «соккеруз», который и был реализован Гризманном.

— Я считаю, что система VAR достаточно справедлива и для игроков, и для арбитров, — говорил тогда Антуан. — Для судей это большой помощник. Это справедливый инструмент.

Другая суперзвезда «трехцветных» Поль Погба похвалил Казань и вспомнил о «Рубине».

— Как вы считаете, был ли пенальти в спорном моменте? И что вы думаете о системе VAR? Справедлива ли она?

— Если не смотреть видео, то я бы сразу не сказал, что там был пенальти. Судья сначала не хотел давать пенальти, но в итоге посмотрел видео и дал 11-метровый. Это было в нашу пользу. И если смотреть видео, то становится очевидно, что это было справедливо.

— Знаете ли вы о местном футбольном клубе — «Рубине»?

— Да, слышал о нем. Они играли то ли в Лиге чемпионов, то ли в Лиге Европы. Хочу сказать, что Казань — очень красивый город.

А вот австралийцы остались недовольны.

— Я надеялся, что раз в сто лет арбитры будут честными, — сокрушался главный тренер «соккеруз» Берт ван Марвейк. — Я получил много реакций на это решение — из десяти откликнувшихся семь считают, что пенальти был, трое — что его не было.

Испания и Иран наиграли на критику от болельщиков

Ко второй игре, которая прошла 20 июня, город наводнили иранцы. По казанским соцсетям даже ходило фото автомобиля в иранских флагах и целым домом на крыше — казанцы шутили про экономию на отелях. Испанцы же ожидаемо остались в меньшинстве, увидеть болельщика в форме «Красной фурии» на улицах города было сложно.

Поддерживают свою сборную иранские болельщики незамысловато — дудят в некую дудку, очень похожую на африканскую вувузелу, а в перерывах выкрикивают название своей страны. Благодаря этому город заполнился монотонным жужжанием, так что веселым и певучим колумбийцам и другим латиноамериканцам, гуляющим в эти дни по улицам города и на фан-фесте у Чаши, иранцы уступали.

Среди местных же болельщиков складывался некий паритет. Многие казанцы поддерживали Иран, поскольку в его рядах выступал тогда еще игрок «Рубина» Сердар Азмун. Другая половина, преимущественно женская, поддерживала испанцев.

На предматчевой пресс-конференции испанские журналисты допытывались у свеженазначенного главного тренера Фернандо Йерро, придумал ли он, как взломать оборонительные заготовки своего визави Карлуша Кейруша.

На поле «Казань Арены» испанцы предсказуемо выглядели предпочтительнее. Правда, большую часть игры подопечные Йерро в основном катали мяч с одного фланга на другой, пытаясь как раз взломать оборону Ирана. Но «тики-така» работала плохо, и далее это аукнется испанцам.

Но один мяч выжать им все-таки удалось — это Диего Коста ткнул «пыром» мимо иранского голкипера в начале второго тайма.Что интересно, и в этом матче судьям пришлось прибегнуть к помощи VAR, когда иранский полузащитник Саид Эззатоллахи сравнял счет. Однако помощники рефери из кабинки подсказали — офсайд.

После матча первые недобрые оценки получили и Азмун, и сборная Испании, от которой ждали совсем другой игры.

Колумбия подарила Казани лучшую атмосферу и уверенный разгром соперника

А вот у кого с атмосферой в городе и на стадионе проблем не было, так это у колумбийцев, чья сборная по-прежнему базировалась в пригороде Казани, а на «Казань Арену» должна была пожаловать на матч со сборной Польши.

Поляков в городе было меньше, хота на двухэтажные туристические автобусы, ходящие по центру Казани, были нанесены красивые изображения достопримечательностей Варшавы с большой подписью «Польша, вам здесь рады».

Колумбийцы же устроили настоящий карнавал в центре города. На Баумана играла латиноамериканская музыка, а местные уличные музыканты старались им соответствовать. Вот какая атмосфера была в центре города в эти дни:

Матч был намечен на 24 июня, и, если судить по именам, Колумбия выглядела в нем фаворитом. «Фалькао к нам поехал», — шутили русскоязычные болельщики в бесплатных красных шаттлах, довозящих до границы буферной зоны.

И действительно, при красивом пении окрашенных в желтое трибун «Казань Арены» латиноамериканская команда не оставила шансов полякам — 3:0. На 40 минуте Мина переправил в ворота головой точный и мягкий навес Родригеса, ну а добили соперника на 70 и 75 минутах Фалькао и Куадрадо. На тот момент это был лучший матч из казанских, но впереди ожидался еще более интересный и насыщенный поединок. Но обо всем по порядку.

Действующие чемпионы мира немцы закончили свой путь в Казани

Заключительный матч группового этапа в Казани стал последним для действующих на тот момент чемпионов мира — сборной Германии. Мало кто ставил в той игре на скромных корейцев.

Однако, как ни пыталась пробиться сквозь массивную оборону соперника «бундестим», ничего не вышло ни у Озила, ни у вышедших на замену Мюллера и Марио Гомеса. 2:0 — с таким счетом в пользу корейцев закончилась игра, причем свои голы азиатская команда забила уже на 90 минуте и в дополнительное время.

После поражения от корейцев пошли разговоры об отставке Йоахима Лева, однако ему удалось объяснить провал на российском мундиале и удержаться у руля немецкой сборной.

— Вы можете дать разумное объяснение, почему у вас ничего не сработало и вы вылетели с чемпионата мира?

— Тяжело сказать сейчас. Мы чувствуем огромное разочарование, — говорил после матча Лев. — Во-первых, мы должны поздравить команды, которые вышли из группы. Мы не заслужили второго чемпионства. И даже выхода в 1/8 финала. Наша команда упускала возможности. Нам не хватало класса игры, к которому мы привыкли, и, конечно, нам не хватило динамики. Мы заслужили вылет.

— Уже есть такая традиция — чемпионы вылетают в первом раунде. А вы даже не вышли в него. Считаете ли вы, что это унижение для Германии?

— Для нас, конечно, это огромное разочарование. Во время тренировок на базе мы прекрасно готовились и были готовы отстоять кубок. Но нам не удалось показать высокий класс игры на поле. Почему? Это нам еще предстоит разобрать. Мы были одними из лучших с 2006 года, всегда выходили из групп и проходили дальше, но теперь случилось так. Остается принять новую ситуацию.

Третий приезд Месси в Казань вновь оказался неудачным для него

Вот и настало время рассказать о лучшей игре всего российского чемпионата мира по футболу. Еще бы — на поле тогда оказались чуть не все лучшие футболисты земного шарика на тот момент. В матче сборных Аргентины и Франции газон «Казань Арены» потоптали Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Пауло Дибала, Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Серхио Агуэро, Киллиан Мбаппе и многие другие.

Семь голов — и каждый на загляденье — выдали команды, при этом приправив игру острым сюжетом. Сначала повели французы, потом альбиселесте, затем трехцветные выдали трехголевую картечь, и уже их соперники бились до последнего, пытаясь отыграться.

Наводнившие Казань аргентинцы и местные поклонники «отмечали» третий приезд Месси в столицу Татарстана с размахом. К его прибытию на стену соседнего с отелем «Ramada» здания нанесли граффити с лицом прославленного аргентинца. А крыльцо отеля оккупировали не меньше пары тысяч болельщиков. Вот как встречали бело-голубых в Казани.

Аргентинские болельщики прекрасно исполнили гимн своей страны перед матчем — пели ничуть не хуже колумбийцев, попытавшись задавить французов шумовой поддержкой.

Однако ошибка Маркоса Рохо на Мбаппе в защите привела к быстрому пенальти. Защитник не успевал за быстрым французом и был вынужден валить его в своей штрафной. Гризманн спокойно развел голкипера и мяч по углам — 1:0.

В ответ Ди Мария выдал поистине шедевральный гол, решившись на удар метров с 25-30 и попав в левую от вратаря девятку. Забив этот мяч, аргентинец праздновал с такими глазами, будто сам не верил, что так умеет. После этого Габриэль Меркадо удачно подставил ногу под удар Месси, и вот уже аргентинцы повели в счете.

Во втором тайме французы выдали мощнейший отрезок, параллельно еще и забив лучший гол на турнире по оценке FIFA (к которой мы, конечно же, присоединяемся). Это Бенжамен Павар выдал просто невероятный по красоте и траектории мяча удар, положив корпус и закрутив мяч внешней стороной стопы так, что тот по уходящей дуге зашел-таки в каркас ворот. Вскоре после этого забил Мбаппе, оформивший дубль с разницей в несколько минут, и Франция повела 4:2.

Уже в дополнительное время Месси своей волшебной ногой забросил мяч в штрафную прямо на голову Серхио Агуэро, и тот переправил его в ворота — 4:3, но было уже поздно. Аргентина лишилась шансов на очередном для себя чемпионате мира, не оправдав ожидания болельщиков и Диего Марадоны, следовавшего по стадионам ЧМ за своей сборной. А вот бывший президент Франции Николя Саркози, который тоже заезжал на «Казань Арену», был счастлив.

Третий приезд Лионеля Месси в Казань снова оказался для него провальным. До того он дважды приезжал вместе с «Барселоной» и также уезжал без побед и не забив ни одного гола.

Неймар оказался бессилен на «Казань Арене»

Завершилась казанская сказка под названием «мундиаль-2018» не столь эпичным, но не менее напряженным матчем Бразилия — Бельгия, где вновь фаворит, нашпигованный звездами, оказался бит.

И ведь все по похожему сценарию: точно так же тысячи фанатов встречали сборную Бразилии у отеля, так же главная ее звезда Неймар получил мурал со своим лицом у окна, а на тренировке для журналистов звезда ПСЖ и пентакампеонов сам расставлял партнеров по полю, указывая, где и когда давать ему пас.

«Он все время плачет и симулирует. Это же Неймар-стайл», — шутили ненароком забредшие к отелю мексиканцы, которые наблюдали за «отжигающими» фанатами Бразилии. Предлагаем вам посмотреть наш очередной видеоотчет о том, как это было.

Во время игры Бельгия благоразумно заняла осторожную позицию обороняющейся команды. Если бы Тьяго Силва забил после углового на 8-й минуте, матч мог бы сложиться для бразильцев по-другому. Но мяч от его коленки угодил в штангу (а ведь удар наносился с одного метра).

А вот Бельгия со своего стандарта не промахнулась. Уже через пять минут европейцы подавали угловой — мяч в ворота переправлял Венсан Компани, тот предательски «облизнул» плечо Марсело и срикошетил в ворота. А на 26-й минуте Де Брюйне точным дальним ударом «прошил» Алисона — 0:2, и для Бразилии дело запахло катастрофой.

Ею все и обернулось. Да, селесао добавили оборотов, стали поддушивать соперника, создавая один голевой момент за другим, и один гол усилиями Ренато Аугусто отыграть им все же удалось. Но в остальных эпизодах то мяч попадал в штангу, то защитник успевал накрыть, то сами бразильцы не могли разобраться, кому бить. Свисток рефери ознаменовал вылет очередного фаворита турнира, а Казань попрощалась с «лучшим чемпионатом мира в истории», глядя на слезы игроков сборной Бразилии и их болельщиков.