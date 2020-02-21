«Барс» дебютирует в плей-офф ВХЛ, «Нефтяник» и «Лада» мудрят, а «Торосу» нужно поработать над ошибками

Все расклады перед стартом Кубка Петрова

В отличие от КХЛ, в Высшей хоккейной лиге регулярный чемпионат уже завершился: на днях должен стартовать розыгрыш Кубка Петрова — главного трофея лиги. Сезон уже преподнес немало сюрпризов — «Кузня» с ее огромным бюджетом не попала в кубковую зону, зато казанский «Барс» очутился там впервые в истории, как и дебютант «Хумо». «Реальное время» оценивает расклады первого раунда плей-офф для команд из ПФО: чем может удивить «Барс», по какой причине «Нефтяник» решил остаться на седьмом месте, почему «Торосу» нужно учесть уроки регулярки в матчах с «Хумо» и каким образом «Горняку» противостоять самой домашней команде лиги.

«Барс» (Казань) — «Сокол» (Красноярск): первый плей-офф казанцев должен получиться веселым

Возможно, главная сенсация этого сезона в Высшей лиге — казанский «Барс» не просто впервые в своей истории вышел в плей-офф ВХЛ, но и долгое время шел в верхней части таблицы, по ходу чемпионата обыграв обоих питерских топов — СКА-«Неву» (4:3) и «Динамо» (3:1). Чем доказал, что и молодежью можно бороться с мужиками ВХЛ, и достаточно успешно. Да и назначение Сергея Душкина на пост главного тренера в прошлом году оправдало себя даже больше, чем ожидали в «Ак Барсе», — «Барс» финишировал на пятом месте Конференции 1. Помимо него, к слову, в плей-офф своих лиг вышли и две другие команды казанской системы — «Ак Барс» (КХЛ) и «Ирбис» (МХЛ).

Что может предложить «Барс» соперникам по плей-офф? Лучший вратарь МЧМ в Канаде Амир Мифтахов, поигравший в КХЛ Дмитрий Емец, выросший в большого хоккеиста в Альметьевске Данил Воеводин, опытнейший Максим Пестушко...

«Барс» под руководством Душкина умеет играть в удовольствие и весело — вот и в последний игровой день чемпионата, уже лишившись турнирной мотивации, в матче против «Торпедо-Горький» казанцы после второго периода уступали две шайбы. А в третьем периоде вышли раскрепощенные, отыгрались и лишь на последней минуте нижегородцы все-таки выцарапали победу — 3:4. Так что за этой парой стоит следить с особым вниманием — здесь должно быть интересно.

Серия начнется в Красноярске на новенькой «Платинум Арена» 23 и 24 февраля.

Теперь «Горняку» придется играть с чемпионом позапрошлого сезона — петербургским «Динамо». Фото scgornyak.ru

«Горняк» (Учалы) — «Динамо» СПб: в Петербурге практически без шансов, надежда Учалов — на домашние матчи

Настоящая драма развернулась в последний день «Кубка Шелкового пути» (так нынче называется регулярный чемпионат ВХЛ) в дивизионе «С» Восточной конференции. Здесь за лидерство в подгруппе сцепились сразу три команды, расположившиеся друг за другом на расстоянии одного очка.

Фаворитом гонки на ее финишную прямую выходил именно башкирский «Горняк», выдавший шикарный отрезок с начала 2020 года (12 побед). Такой рывок позволил учалинцам забраться на вершину дивизиона, опередив двух непримиримых соседей — альметьевский «Нефтяник» и нефтекамский «Торос».

Для единоличного лидерства необходимо было обыгрывать «Ижсталь» в основное время, но ижевцы, потерявшие шансы на плей-офф, напоследок хорошенько уперлись, так что победить «горнякам» удалось лишь в серии буллитов. Лидерство оказалось упущено, и теперь «Горняку» придется играть с чемпионом позапрошлого сезона — петербургским «Динамо», традиционно имеющим мощную поддержку дома и неплохой бюджет от «Газпром-Экспорта». В составе питерцев, кстати, играет никто иной, как экс-нападающий юношеской сборной России Павел Ротенберг (42 игры, 1 шайба, 7 передач), а с таким игроком в первом раунде проигрывать «не по статусу».

Начинают учалинцы на выезде 22—23 февраля, что далеко не в пользу подопечных Олега Леоньтева, ведь «Динамо» является едва ли не самой «домашней» командой Высшей лиги. При своих трибунах «бело-голубые» выиграли 24 матча из 27 (20 из них — в основное время). За весь турнир обыграть «Динамо» на его льду удалось лишь СКА-«Неве» (дважды) и «Югре». Более того, в семи играх на своей площадке динамовцы не пропустили ни одной шайбы, а забросили 90.

При таких раскладах хотя бы одна победа в Петербурге будет для башкирского клуба большим успехом.

Альметьевцы с самого начала обосновались за пределами первой десятки таблицы и выше практически не поднимались. Фото vk.com/oiler_oficial

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Лада» (Тольятти): Альметьевск на опыте, Тольятти — без тренера

Осечка «Горняка» оставляла хорошие шансы возглавить дивизион «Нефтянику», который неожиданно провел не лучший чемпионат и в основном прозябал во второй половине общей таблицы.

Вырваться в лидеры подгруппы нефтяники могли в случае победы над «Челметом» в Челябинске. Однако альметьевцы уже думали о предстоящем плей-офф, да и явно схитрили, подгадав наиболее удобного соперника: выставили на гостевую игру экспериментальный состав и ожидаемо уступили — 2:3, оставшись на седьмом месте в конференции. Теперь татарстанцам не придется летать в Петербург в гости к одному из двух главных фаворитов сезона.

Вместо этого «Нефтяник» схлестнется с другой поволжской командой — «Ладой», сменившей тренера в январе всего за месяц до плей-офф.

История в Тольятти произошла довольно странная, и она до сих пор вызывает вопросы: команда шла на втором месте, набрав в 43 матчах 59 очков, однако клуб сообщил, что Александр Титов ушел «по обоюдному согласию сторон», а исполнять обязанности главного будет спортивный директор клуба Владимир Кречин. По сути, сам Кречин и уволил тренерский штаб Титова и занял место последнего, не имея тренерского опыта. Реальных причин такого шага функционер не раскрыл. «Руководство клуба больше не видело позитивных перспектив сотрудничества с действующим тренерским штабом», — так прокомментировал произошедшее спортивный директор «Лады».

Как видим, «рокировочка» результат не изменила — «Лада» заняла итоговое 2-е место в турнирной таблице Конференции 1 и стала победителем дивизиона «В».

А вот «Нефтяник» Ильнура Гизатуллина так и не сумел по ходу сезона оправдать статус одного из фаворитов сезона-2019/2020. Альметьевцы с самого начала обосновались за пределами первой десятки таблицы и выше практически не поднимались. Возможно, в Альметьевске учли опыт прошлого сезона, когда клуб занял высокую четвертую строчку, а в итоге вылетел от десятой «Сарыарка».

Начинать команды будут в Тольятти, и определить фаворита здесь крайне сложно, даже несмотря на полярные места в таблице, мощную поддержку трибун в Тольятти и более именитый состав «Лады». Нас ждет длинная и увлекательная серия.

Команда Руслана Сулейманова в матче против «Южного Урала» в Орске одержала убедительную победу (3:0) и закончила регулярку на первом месте дивизиона, получив наиболее удобного соперника. Фото hctoros.ru

«Торос» (Нефтекамск) — «Хумо» (Ташкент): узбеки не так просты

А вот «Торос», большую часть сезона являвшийся лидером дивизиона «С», подарком своих соседей по республике воспользовался. Команда Руслана Сулейманова в матче против «Южного Урала» в Орске одержала убедительную победу (3:0) и закончила регулярку на первом месте дивизиона, получив наиболее удобного соперника.

Ташкентский «Хумо» — дебютант ВХЛ, созданный с нуля прошедшим летом, так что ни о каком кубковом опыте и тем более традициях здесь речи не идет. Ворвавшись сходу в розыгрыш Кубка Петрова в дебютном сезоне, узбекский клуб уже может записать его себе в актив, а российская делегация хоккеистов, которая «поддержала развитие хоккея в стране», получила за это ключи от квартир в одном из элитных жилых комплексов Ташкента от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Впрочем, пятнадцатая строчка в таблице не должна вводить в заблуждение: «Торос» уже спотыкался на этой команде на своем льду в конце прошлого года (1:0) — «Хумо» Евгения Попихина умеет «сушить» игру, когда это необходимо. Да и в составе Ташкента есть бойцы, проверенные на уровне КХЛ и НХЛ. Здесь играют Михаил Анисин и Павел Здунов, Глеб Зырянов и экс-барс Евгений Григоренко. Легко с этой командой нефтекамцам точно не будет.

Тем более что в Узбекистане намерены пойти на повышение и через один сезон заявиться в КХЛ. Понятно желание ташкентцев оставить как можно более яркий след в ВХЛ от своего краткого пребывания в лиге.