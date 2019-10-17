Алексей Бадюков: «Игра с ЦСКА показала, что «Ак Барсу» еще надо работать»

Эксперт КХЛ — о предстоящем первом «зеленом дерби» сезона и перспективах «Магнитки», «Нефтехимика» и «Витязя»

Второй месяц регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в разгаре. Неожиданный промежуточный лидер Запада в лице «Витязя» и такой же неожиданный провал по всем фронтам «Металлурга» — лишь некоторые из интриг, подаренных нам стартовой частью сезона 2019/2020. Эксперт КХЛ ТВ, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Алексей Бадюков в колонке, написанной для «Реального времени», рассуждает о переменах в «Металлурге» и рассказывает о проблемах «барсов», которые обнажил их матч с ЦСКА, и своих ожиданиях от первого в сезоне «зеленого дерби», которое состоится послезавтра в Уфе.

Глубина состава и надежная оборона должны сыграть в пользу «Салавата» в «зеленом дерби»

Домашний матч с ЦСКА показал слабые стороны «Ак Барса». Мы уже привыкли, что Казань на данный момент — наиболее стабильная команда на Востоке, но армейцы продемонстрировали, что «барсам» еще надо работать. Чтобы ставить высокие цели, нужно готовиться к играм с такими командами, как ЦСКА.



Я думаю, что причина провала в том, что армейцы вышли играть в свой хоккей, а «Ак Барс» сначала постарался навязать им свою игру, но этого не получилось — соперник чувствовал себя достаточно спокойно, так что казанцы подстроились. Армейцы вынудили «Ак Барс» играть в их хоккей. Мы видели это неоднократно, и для москвичей это нормальная ситуация.

У «Ак Барса» же мы увидели, как Ожиганов получил «-3» и на следующую игру уже «присел». Система Дмитрия Квартальнова, которая заключается в том, что если ты не дал результат в игре с сильным соперником, то тут же теряешь место в составе, работает достаточно хорошо.

Фото ak-bars.ru

Система Квартальнова, которая заключается в том, что если ты не дал результат в игре с сильным соперником, то тут же теряешь место в составе, работает достаточно хорошо

Я думаю, что «зеленое дерби» — это как раз одна из тех встреч, когда команда проявляется на прочность. Не думаю, что хоккей в ближайшей игре «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» будет сильно отличаться от остальных, а вот ажиотаж будет повышенным.

Что «Салават » может противостоять «Ак Барсу» в Уфе? Прежде всего такую же уверенную игру в обороне, какую демонстрирует последнее время — не забивая больше двух шайб, выигрывает встречи. Не думаю, что и в этой игре «Салават» будет играть в сверхатакующий хоккей. Понятно, что здесь упор делается на ровность состава. Звено Кадейкина, звено Сошникова, Бурмистрова и Маннинена — то есть вторая-третья тройки и глубина состава могут сыграть в пользу «Салавата Юлаева» в этой встрече.

Плюс в рамке будет Метсола (сейчас они с Кареевым, как известно, играют по-очереди), и его уверенная игра может помочь Уфе достигнуть результата.

В «Металлурге» до перерыва ничего не изменится

Проблемы «Металлурга» со сменой тренера никуда не делись. Я уже и ранее говорил и сейчас повторюсь: если у команды и произойдет какое-то движение вверх, то только после первого перерыва на Евротур. Сейчас же команда действует в таком же стиле, как и при Йозефе Яндаче. Да, конечно, с приходом Ильи Воробьева команда стала играть получше, более эмоционально. Но все равно мы видим, что все зависит от того, как себя проявляют лидеры.

В атаке играют одни и те же хоккеисты плюс добавляется молодежь. А вот в обороне есть проблемы. Видно, что даже психологически команда выглядит не так, как должна.

Фото metallurg.ru

Проблемы «Металлурга» со сменой тренера никуда не делись. Да, конечно, с приходом Ильи Воробьева команда стала играть получше, более эмоционально. Но все равно мы видим, что все зависит от того, как себя проявляют лидеры.

В продолжение темы обороны «Магнитки» можно и вспомнить «расторгнутого» Пола Постму. Это атакующий защитник и достаточно надежный и квалифицированный иностранец. Но в такой ситуации, когда выбыли из-за травм два центральных нападающих О'Делл и Галузин, «Металлургу» уже надо было искать других «центров». А свободных центральных нападающих-россиян топ-уровня сегодня на рынке нет. Поэтому магнитогорцы и освободили одно легионерское место под Нестрашила, что было абсолютно правильным решением. Потому что он не хуже и не лучше обычных защитников-нелегионеров, и смысл было его держать? Конечно, это означало потерю денег для «Магнитки», и надо было что-то делать.

Сейчас «Металлургу» нужно оперативно найти человека, который занимался бы скаутингом

А что касается нашумевшей отставки Геннадия Величкина с поста генерального менеджера «Магнитки», то я сторонник точки зрения, что это все-таки внутреннее дело клуба с большими традициями. Хотя, на мой взгляд, Геннадий Иванович все-таки не заслужил, чтобы с ним сейчас так поступили. Я имею в виду, что можно было разобраться с тем, что там происходило по окончании прошлого сезона, и делать это постепенно. Не думаю, что эта отставка как-то помогла.

Фото metallurg.ru

Что касается нашумевшей отставки Геннадия Величкина с поста генерального менеджера «Магнитки», то я сторонник точки зрения, что это все-таки внутреннее дело клуба с большими традициями

Но раз уж сейчас идет такая смена власти, пришел Сергей Ласьков, который, по его собственному признанию, больше занимается финансовыми вопросами, то, несомненно, клубу нужен очень серьезный скаутинг. Нужны люди, которые очень хорошо знают рынок и смогут работать не только на перспективу, но и могут подсказать в данную секунду, на кого из доступных игроков обратить внимание. «Магнитке» сейчас очень важно, чтобы была налажена именно эта структура.

Обязательно нужен человек, который будет связующим звеном между главным тренером и Ласьковым. Я говорю это как человек, который долго проработал в такой должности в «Динамо» и понимает, что это такое — контакт между главным тренером и руководством. Плюс очень важно знать рынок игроков, да и агентскую работу понимать. Так что «Металлургу» нужно принимать решение как можно быстрее.

После поражения от Уфы «Витязь» в прострацию не впадет

В чем секрет неожиданного успеха подопечных Михаила Кравеца? Я думаю — да и сами ребята об этом говорят — что у них прекрасный коллектив и прекрасные взаимоотношения друг с другом. Но все проверяется временем.

Возможно, свою роль здесь сыграла и фигура тренера. Главным в КХЛ он, может быть, никогда и не был, но мы все учимся, все стараемся стать лучше. Поэтому за Михаилом интересно наблюдать. У него получился очень хороший старт.



Фото hcvityaz.ru

Эти ребята точно знают, за счет чего они могут и должны выигрывать

Это хороший этап, за который надо цепляться. Я думаю, что и сами тренеры скажут игрокам, что в начале сезона они прошли хороший отрезок, которого у «Витязя» в КХЛ никогда не было (10 побед подряд). Это прекрасный пример, я бы сказал — зеркало, в которое можно посмотреть, когда наступит какой-то неудачный момент в игре — а он обязательно наступит. Поэтому игроки здесь прежде всего сами себе доказали, что это все преодолимо и есть на что ориентироваться.

Знаете, некоторые говорят: «Главное — выигрывать». Нет, эти ребята точно знают, за счет чего они могут и должны выигрывать, причем стабильно.

Не думаю, что команда впадет в прострацию после поражения от «Салавата». Можно и две игры проиграть, от этого и ЦСКА не застрахован. Да, «Витязь» может просесть физически, но подольцы уже несколько раз показывали, за счет чего они могут взять игру — за счет большинства и техники своих лидеров и легионеров.

У «Нефтехимика» еще есть время все исправить. Доукомплектуются легионерами и должны попадать в восьмерку

До начала сезона все ожидали, что «Нефтехимик» должен бороться за восьмерку первых в своей конференции. И я считаю, что у нижнекамцев были очень хорошие всплески, но ожидать от них сверхигры я бы не стал. Сейчас вот экстренно идет смена легионеров — взяли Йонаса Энлунда и Якоба Берглунда, расторгли контракт с Райкелом. В общем, сейчас они еще доукомплектуются иностранными хоккеистами и могут наладить дела — время для этого еще есть. Я бы сейчас не стал смотреть на места — на Востоке все идут очень ровно, важна именно стабильная игра.

Фото hcnh.ru

До начала сезона все ожидали, что «Нефтехимик» должен бороться за восьмерку первых в своей конференции. И я считаю, что у нижнекамцев были очень хорошие всплески, но ожидать от них сверхигры я бы не стал

Шестиматчевая серия, которая предшествовала победе над «Сибирью», конечно, не красит команду и главного тренера, но, к сожалению, в нашем хоккее можно ожидать чего угодно. Если у тебя шесть поражений подряд, ты можешь ожидать отставки в любой момент, и пример Сергея Зубова в ХК «Сочи» тому подтверждение.