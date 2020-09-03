Зарипов отдыхает, Да Коста рвет и мечет, Воронков решает. Итоги матча ЦСКА — «Ак Барс»

Квартальнов взял реванш у Никитина в Кубке Открытия

Ровно год назад «Ак Барс» и ЦСКА уже открывали сезон Континентальной хоккейной лиги матчем за Кубок Открытия. Тогда также было заброшенно пять шайб, однако итоговый результат и ход игры были зеркальным отображением событий встречи, которая состоялась накануне в Москве. О том, как казанский клуб впервые с чемпионского сезона 2018 года обыграл ЦСКА в Москве, а Квартальнов все-таки взял реванш у Никитина — в материале «Реального времени».

Без Зарипова, но с Миннихановым

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов провел классную предсезонку, отметившись, в том числе, голом-шедевром на летнем Кубке чемпионов в Казани. Однако на первую официальную игру сезона он не полетел. После матча Дмитрий Квартальнов заявил, что с форвардом-ветераном все нормально и в ближайших домашних матчах он сыграет.

Ситуация, когда Зарипова не берут на выезд, с одной стороны, легко объяснима: возрастной нападающий не летит на одну игру в Москву, экономит силы и спокойно готовится к домашним играм в Казани. В играх с ЦСКА темп всегда очень высок, а на неделе «Ак Барсу» играть еще и с омолодившимся питерским СКА, который также будет выжигать каждый квадратный метр льда «Татнефть-арены». С другой стороны, «барсы» играли все-таки за кубок и победили, но без своего капитана, вожака и самого опытного хоккеиста.

Еще в начале недели Данис выглядел бодро и поприветствовал почетного члена коллектива и нового обладателя именного шкафчика в домашней раздевалке.

Обладателем именного шкафчика стал Рустам Минниханов

Им стал президент Татарстана Рустам Минниханов, который в начале недели провел традиционную предсезонную встречу с «Ак Барсом», а в день игры с ЦСКА выложил такой мем в своем «Инстаграме»:

— Хоккей — самый любимый вид спорта в нашей республике, не подведите, — говорил Минниханов на встрече с игроками.



Дмитрий Квартальнов в этот же день на онлайн-встрече с журналистами предупредил, что состав «Ак Барса» на старте сезона будет серьезно отличаться от того, что был в контрольных играх летом. Так и вышло: стартовое звено в сочетании Галиев — Да Коста — Доус было во многом неожиданным. Второе удивило еще больше: Азеведо — Галимов — Воронков. Зато третье «энерджи-лайн» осталось без изменений: Фисенко — Бурмистров — Лукоянов, а сразу два игрока из первого звена образца прошлогоднего сезона отправились в четвертую тройку: к Кормье и Петрову присоединился на фланге Тихонов. Тринадцатым нападающим был заявлен молодой Савелий Кувардин.

В обороне вышли следующие сочетания: Яруллин — Викстранд, Лямкин — Юдин, Рукавишников — Педан, Хенкель. В воротах играл Рейдеборн, а не Билялов, который в предсезонных матчах стоял мало. Капитаном в отсутствие Зарипова стал Джастин Азеведо.

Было заметно, что от достойных высоких физических показателей хозяева очень далеки

ЦСКА еще не набрал форму из-за эпидемии коронавируса в команде

«Ак Барс» не выигрывал у ЦСКА в официальных встречах в столице с чемпионского 2018 года. В прошлогоднем Кубке Открытия команды провели довольно ровный матч, но буквально за мгновения до овертайма Иржи Секач принес победу москвичам. В этом году команды все же доиграли до овертайма, хотя встреча до определенного момента также была очень равной. Лишь проигрывая в третьем периоде, команда Квартальнова по-настоящему взвинтила темп и большую часть времени проводила в зоне соперника.

У ЦСКА отлично сыграло звено Слепышев — Локтионов — Голдобин, довольно неплохо против своей бывшей команды смотрелся вратарь Александр Шарыченков, а вот большинство других игроков попросту не хватило на весь матч и это легко объяснимо. Армейцы летом практически полным составом переболели коронавирусом и первые предсезонные матчи сыграли лишь на прошлой неделе. Настоящих суперзвезд уровня Кирилла Капризова или Ильи Сорокина в команде уже нет. Пока рано считать таковым новичка Голдобина, который 8 сезонов балансировал на грани АХЛ и НХЛ, сыграл 125 игр в сильнейшей лиге мира и вернулся в Россию.

— В построении команды где-то даже нужны такие трудности, как эпидемия. Переведем это в плюс, — говорил перед игрой в эфире «Матч ТВ» главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

Армейцы очень неплохо смотрелись первые два периода — в какой-то момент казалось, что Никитин снова обыграет Квартальнова в борьбе за первый трофей сезона его же оружием. Однако в третьей двадцатиминутке армейцы уже не выдерживали сумасшедшего темпа казанцев. Было заметно, что от достойных высоких физических показателей хозяева очень далеки.

Первый бросок в новом сезоне КХЛ нанес на 10-й секунде матча Стефан Да Коста

Да Коста — самый активный, Азеведо — самый полезный

Первый бросок в новом сезоне КХЛ нанес на 10-й секунде матча Стефан Да Коста. Именно француза и можно признать самым активным хоккеистом «Ак Барса» в этой встрече.

А первый гол уже на исходе первой игровой минуты забросил молодой армеец Дмитрий Саморуков (кстати, сын известного в прошлом футбольного вратаря Андрея Саморукова), дебютировавший в лиге: его дальний бросок не выглядел неберущимся, однако Рейдеборн не выручил, пропущенный гол явно на его совести. Хотя в концовке периода Адам по-настоящему спас после выхода 2 в 1 и опасного броска Ивана Телегина.

В середине стартового периода защитник «барсов» Дмитрий Юдин сцепился в центре площадки с армейцем Андреем Светлаковым и команды получили обоюдное удаление. Именно в расстановке «четыре на четыре» была особенно хорошо заметна тактика ЦСКА, выбранная на этот матч. Высокий темп, высокое напряжение, высокая агрессия, особенно в средней зоне. Однако так или иначе явного преимущества ни у одной из команд не было.

Чуть позже подопечные Квартальнова все-таки сыграли в большинстве. Всего 11 секунд потребовалось казанцам на реализацию лишнего — Да Коста из круга вбрасывания был точен. Забрасывал Стефан в составе спецбригады с Доусом, Кормье, Азеведо и защитником Викстрандом. В одной пятерке объединились иностранные хоккеисты сразу из трех звеньев.

Азеведо снова показал, насколько он полезен и незаменим для казанского клуба

— Мы, хоккеисты третьего звена, зарабатываем удаления, лидеры-легионеры пусть их реализовывают, — говорил в перерыве в коротком комментарии Артем Лукоянов.

— Они и приглашены для этого. Это была большая игра. Первая в сезоне. Легионеры — молодцы, но работы еще много, — прокомментировал игру своих иностранцев после игры Дмитрий Квартальнов.

Сразу после гола казанцев на видеокубе крупным планом показали главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, который до работы в Казани долгое время тренировал как раз футбольный ЦСКА. Тренеру хорошо знакомо и хоккейное армейское хозяйство, но предположим, что в этом матче он наверняка болел за «Ак Барс».

В концовке периода в очередной раз довольно полезно сыграл Лукоянов, вынудивший нарушить правила защитника москвичей Мэтта Робинсона. Однако буквально в следующей смене невынужденно в атаке удалился молодой и дерзкий Артем Галимов, уравнявший составы. Артем, к слову, провел далеко не лучшую свою игру за «Ак Барс».

Зато Азеведо снова показал, насколько он полезен и незаменим для казанского клуба.

— Он потрясающе сыграл в форчекинге, чтобы забрать шайбу, а позже идеально открылся. Мне оставалось лишь сделать ему точную передачу, — говорил после игры автор голевого паса на Азеведо новичок команды Доус.

В раздевалке после игры швед получил тюбетейку — традиционный переходящий приз лучшему игроку матча в составе «Ак Барса»

Спорная игра Рейдеборна: от «мог выручать в обеих пропущенных шайбах» — до тюбетейки

В начале третьего периода снова не выручил шведский голкипер гостей. Антон Слепышев бросал хитро, но даже с учетом рикошета от защитника Лямкина вратарь «барсов» был обязан брать такой бросок. Позже Яруллин снес все того же Слепышева, прорывавшегося к воротам Рейдеборна, и судья абсолютно справедливо назначил буллит в ворота «Ак Барса». Нападающий ЦСКА во время штрафного броска исполнял классный трюк с перекладыванием шайбы, однако Адам смутил его своим движением и игрок армейцев шайбу потерял.

В раздевалке после игры швед получил тюбетейку — традиционный переходящий приз лучшему игроку матча в составе «Ак Барса». Вероятнее всего, это как раз тот случай, когда приз дают вратарю не за его невероятную игру, а чтобы в целом поддержать игрока. Хотя Дмитрий Квартальнов после встречи очень высоко оценил игру своего голкипера:

— Первый гол — было подставление, мог и второй гол играть, выручать. Но Рейдеборн перевернул игру, в овертайме спас, также взял буллит.

В прошлом году «Ак Барс» также стартовал с Адамом в воротах, но неожиданно выстрелил Билялов. В этом сезоне Квартальнов уже пообещал, что Тимур будет играть много, однако кто прямо сейчас основной вратарь казанского клуба — вопрос открытый.

Дмитрий Воронков был самым настойчивым перед воротами ЦСКА и добился своего, сделав гол буквально из ничего — 3:2

«Ак Барсу» оставалось чуть больше 10 минут, чтобы сравнять счет. Отличный момент был у Галиева, однако Шарыченков сделал эффектный сейв. А вот когда на льду появилось вновь созданное звено Азеведо — Да Коста — Доус, Джастин не упустил возможности огорчить экс-одноклубника и за 7 минут до конца третьего периода счет сравнял — 2:2.

В овертайме «Ак Барс» сразу полторы минуты должен был играть в большинстве, однако перестарался эмоциональный Да Коста, получивший удаление за блокировку — Стефан случайно выбил у соперника клюшку из рук. Но в игре «три на три» преуспели казанцы — Дмитрий Воронков был самым настойчивым перед воротами ЦСКА и добился своего, сделав гол буквально из ничего — 3:2.

Никитин и Квартальнов обменялись Кубками Открытия

Таким образом, «Ак Барс» победил в матче Кубка Открытия впервые с 2010 года. ЦСКА, в свою очередь, упустил 5 из 6-ти подобных трофеев. Игорь Никитин и Дмитрий Квартальнов имеют в своем активе по одной победе в подобных встречах.

Игроки казанского клуба после игры признавались, что капитан Зарипов дал им наказ после возможной победы ни в коем случае не трогать Кубок Открытия, так как трофей есть только один — чемпионский. И поднимать над головой его нужно будет предстоящей весной. Поэтому исполнявший роль капитана в этом матче Азеведо подъехал к кубку лишь для фотографии.

Игорь Никитин после игры дал понять, что последствия коронавирусной эпидемии в команде до конца еще не устранены:

— Думаю, счет по игре. К самоотдаче и работе претензий нет. Есть вопросы по игровой дисциплине, были ненужные удаления. Думаю, это «Ак Барс» заставлял делать. Работы много. Очень хорошо, что сразу такой соперник, который дал нам направление.

Почему не было иностранных игроков Юханссона, Кемпе и Лайпсика? Все, кто был готов играть и здоров, находились в заявке.

Дмитрий Квартальнов был не слишком разговорчив:

— Был быстрый гол соперника, он нас обескуражил. Нам пришлось играть по-другому. Но хорошо, что победили, идем дальше

— Вы недовольны Тихоновым?

— Он играл нормально, сказалась микротравма. Дали молодому Кувардину поиграть.

— Что скажете о дебюте Да Косты и Доуса?

— Стефан забил хороший гол в большинстве. Они выглядели достойно. Но, наверное, они могут играть еще сильнее.

Теперь «Ак Барс» ждут две игры в Казани — 4 сентября против «Витязя» и 6 сентября — против СКА. Встречи пройдут при трибунах, заполненных на четверть от общей вместимости «Татнефть-арены», хотя все идет к тому, что совсем скоро на хоккее в столице Татарстана будет разрешена заполняемость в 50%.