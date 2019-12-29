Куда пойти в Казани: легенда рок-сцены Умка в Доме Аксенова, вечер вальсов Штрауса в БКЗ и Stand Up Club

Обзор самых интересных событий предстоящей недели

Фото: Евгений Савин

Первая праздничная неделя не обрадует казанцев россыпью ярких культурных событий. Помимо детских «елок» и праздничных шоу лишь немногие площадки города сумели подготовить действительно интересную и оригинальную программу. Между тем первые матчи 2020 года в ближайшие семь дней проведут баскетбольный УНИКС и хоккейный «Ак Барс», в Дом Аксенова из Риги наведается рок-певица Умка, а местный Stand Up Club обещает удивить публику неформатными комиками. Чем заняться в Казани после череды новогодних застолий — в афише «Реального времени».

Казанский Stand Up Club собирает лучших комиков

С 2 января казанский Stand Up Club начинает проводить шоу резидентов. Практически каждый вечер вплоть до 11 января клуб комедии будет представлять казанцам свою «визитную карточку» — программную солянку из выступлений участников ТВ-проектов на ТНТ и Paramount cоmedy, самых опытных комиков Stand Up Club Kazan.

Билеты: 400 рублей

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Вальсы Иоганна Штрауса, театр русской песни и джаз-дуэт на Рождественском фестивале

30 декабря, а также 3, 4 и 5 января в Казани продолжатся концерты Рождественского фестиваля — традиционного праздника классической музыки и фьюжн-направлений, проводимого каждый год в Большом концертном зале им. С. Сайдашева.

30 декабря оркестр «Новая музыка» под управлением Анны Гулишамбаровой представит программу «Новый год по-Венски». В концерте прозвучат самые известные вальсы Иоганна Штрауса — «На прекрасном голубом Дунае», «Весенние голоса», «Сказки венского леса», знаменитые польки «Трик-трак», «Пиццикато», «На охоте», «Гром и молния», арии из оперетт Штрауса, Легара и Кальмана.

3 января на фестивале пройдет вечер джаза. Казанцы услышать авторские обработки рождественских песен и любимых всеми новогодних мелодий джаз-дуэта пианиста Андрея Руденко и саксофониста Азата Баязитова. Santa Claus is coming, Jingle bells прозвучат в новом прочтении.

Фото renaissance-orchestra.net

4 января сразу четыре квартета (струнный квартет «Классика», квартет домр Госоркестра народных инструментов РТ, вокальный квартет Voci di angeli, квартет семьи Мариных) представят меломанам камерную программу «Рождество при свечах». В этот вечер можно будет услышать самые необычные сочетания: Паганини на балалайке-контрабасе, Besame mucho в исполнении русских народных инструментов, классически чистое звучание струнных и «ангельское» пение вокалистов.

5 января театр русской песни «Ворожея» покажет программу «Снежность». Гостей вечера ждут русские народные и авторские песни в современных аранжировках — «Ой, мороз», «Валенки», «Оренбургский платок», «Ох, мамочка», «Субботея», рождественские колядки, популярная музыка из кинофильмов и зажигательные русские и татарские инструментальные композиции

Билеты на каждый из концертов: от 400 до 600 рублей

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Казанский УНИКС сыграет с саратовским «Автодором» в «Баскет-холле»

Вечером 4 января в «Баскет-холле» казанский УНИКС проведет первый домашний матч регулярного чемпионата в 2020 году. Соперником казанцев станет саратовский «Автодор».

Билеты: от 190 до 2 500 рублей

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Фото unics.ru

«Глумов» по Островскому в Качаловском и «Голубая шаль» в театре Камала

Театры Казани в новогодние праздники не будут закрываться практически ни на один день, проводя показы своих «золотых коллекций». Татарский театр им. Г. Камала 30 декабря покажет оригинальную семейную сказку «Танбатыр», текст которой по мотивам татарских народных сказок написал драматург Мансур Гилязов. 2 января состоится показ эстрадно-джазовой комедии «Мэхэббэт FM» режиссера Ильгиза Зайниева. В первую праздничную неделю камаловцы также покажут «Голубую шаль» по Тинчурину, печальную комедию «Любишь — не любишь» по тексту Флорида Булякова и премьеру этого года «Пять вечеров» по Володину.

Русский драмтеатр им. В. Качалова в 2020 году начнет показы уже с 1 января. В первую неделю праздников качаловцы представят большое количество детских спектаклей: «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Красная шапочка», «Золотой ключик, или приключения Буратино», «Иван-дурак и черти». Для взрослых театралов качаловцы покажут «Глумова» по Островскому, комедию «Золотой слон» по пьесе Александра Копкова, ретро-концерт «Когда зажгутся фонари» на Малой сцене и водевиль «Пыль в глаза» по роману Эжена Лабиша.

Всю неделю, с 30 декабря по 5 января, казанский ТЮЗ каждый день будет показывать музыкальную сказку для детей «Тайны волшебного королевства». 2 января в театре откроется и взрослая афиша: пройдут показы спектаклей «Здравствуйте, я ваша тетя», «Женитьба Бальзаминова» по Островскому, «Господин Ибрагим» и «Игроки» по пьесе Гоголя.

В татарском ТЮЗе им. Г. Кариева с 2 по 4 января пройдет сразу шесть показов специального новогоднего представления «Питер Пэн» 6+, а 5 января уже для взрослого зрителя театр покажет свою комедию-фарс «Шай-бу! Шай-бу!» о «сражениях» задорных сельчанок с бизнесменами, положившими глаз на их землю.

Билеты: от 150 рублей



Фото karievteatr.ru

Мастер-класс по росписи стекла в Музее исламской культуры

4 января в 13 часов в Музее исламской культуры пройдет мастер-класс по росписи по стеклу. Мастера научат создавать витражные рисунки на вазе, абажуре светильника или люстры, чайнике или блюдце из стекла, фарфора и керамики. Помимо этого, гости урока получат возможность познакомиться с экспозицией музея. Продолжительность мастер-класса — 50—60 минут.

Билеты: 300 рублей

6+

Фольклорное шоу KAZAN в «татарской деревне»

2 января в ресторанно-развлекательном комплексе «Туган авылым» открывается пятый сезон театрализованного фольклорного шоу KAZAN с национальным ужином. Программа концерта состоит из пяти ярких национальных новелл в исполнении профессиональных танцоров и певцов. Театральное действо переносит гостей в сюжет древних татарских преданий, чьи герои знакомят гостей с историей Казани через танцы, песни и интерактивные забавы. Гости шоу познакомятся с татарской национальной кухней, попробуют знаменитый казанский чак-чак и кыстыбый.

Билеты: 1 700 рублей

0+

Фото Романа Хасаева

Новогодние показы иммерсивного спектакля «Анна Каренина»

4 и 5 января в Особняке Демидова пройдут спецпоказы иммерсивного спектакля «Анна Каренина» по роману Льва Толстого. Его действие разворачивается одновременно в 25 локациях на 1700 квадратных метрах особняка.

Зрителям шоу не предложат присесть в кресло — их проведут вглубь знаменитой истории, где они лицом к лицу встретятся со всеми персонажами, побывают в спальне Анны, в кабинете Каренина, станут участниками бала или гостями салона княгини Тверской. В ходе постановки зритель может выбрать одну из 16 сюжетных линий и следить за ней или стать сорежиссером шоу и выбрать свой собственный путь знакомства со спектаклем и героями.

Билеты: от 3 500 (стандартный) до 15 000 рублей (ВИП)

18+

Умка в Доме-музее Василия Аксенова

3 января в 19 часов в казанском Доме-музее Василия Аксенова выступит легенда российской рок-сцены, автор стихов и песен Умка (Анна Герасимова) со своей группой «Умка и новый состав». Меломаны в один голос заявляют, что Умка играет «настоящий рок-н-ролл, мощный, но умный, с доброкачественной музыкальной составляющей и правильными текстами». В Казань певица приедет прямиком из Риги, а посетив Татарстан, продолжит российскую часть гастрольного тура.

Вход свободный

18+

Первый домашний матч «Ак Барса» в 2020 году

5 января на «Татнефть Арене» казанский ХК «Ак Барс» откроет череду игр КХЛ в 2020 году матчем с челябинским «Трактором».

Билеты: от 350 до 1 700 рублей

0+

Комедия «Әпипә» с Элвином Греем и Алиной Шарипжановой

5 января в Филармонии им. Г. Тукая пройдет показ первой татароязычной музыкальной кинокомедии «Әпипә» режиссера Ильшата Рахимбая, премьера которой состоялась еще в начале сентября на Казанском фестивале мусульманского кино. Фильм рассказывает о закулисной гастрольной жизни татарской эстрады, в «Әпипә» снялись Алина Шарипжанова, Гульшат Имамиева, Диля Нигматуллина, Элвин Грей, Фирдус Тямаев и еще не менее десятка артистов.

Билеты: 500 рублей

12+

Фото kazanfirst.ru

«Отпетые мошенники» на дискотеке 90-х в «Корстоне»

Вечером 4 января в КРК «Корстон» пройдет дискотека 90-х. Среди хедлайнеров вечера — Kevin McCoy ex Bad boys blue, «Отпетые мошенники» и «Белый орел».

Билеты: от 1 300 до 2 000 рублей

16+