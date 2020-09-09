Жена Дмитрия Тарасова не вытянула эфир «Ак Барс Шоу» и получила хейт: что не так с клубным ТВ в этом сезоне?

Вернется ли хоккейная аналитика в перерывах?

Клубное телевидение «Ак Барса» еще с прошлого сезона остается одной из самых обсуждаемых и неоднозначных тем среди болельщиков казанской команды. Есть и те, кому молодежный формат, близкий аудитории «Ютуба», пришелся по вкусу, но большинство фанатов по-прежнему требует вернуть хоккейную аналитику. В нынешнем сезоне «Ак Барс ТВ» потерял ведущую Зухру Уразбахтину, что вынудило маркетологов клуба срочно искать выход. Почему получается с переменным успехом, как оказалась не готова к эфиру супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко и какие профиты получила от этого медиаслужба «барсов» — в материале «Реального времени».

«Ак Барс Шоу» не везет с начала сезона

«Ак Барс ТВ», в этом сезоне переименованному в «Ак Барс Шоу» (хотя формат особо не поменялся), кажется, совсем не везет в подборе соведущих после утраты главного «актива» в лице Зухры Уразбахтиной.

Нельзя сказать, что прежняя ведущая вызывала исключительно положительные эмоции у болельщиков «барсов» — восторгов и откровенного неприятия в кадре хоккейного шоу малопонимающей в спорте девушки было среди них примерно 50 на 50. Однако «трансфер» соведущей в Балашиху в состав «Авангарда» серьезно нарушил планы медиацентра «Ак Барса». В клубе рассчитывали, что Уразбахтина будет вести передачу на пару с «новенькой» Камилей Харисовой — и вот такой сюрприз прямо перед стартом сезона.

В «Ак Барсе» были вынуждены начать импровизировать, но, как показали первые выпуски «Ак Барс Шоу» на предсезонном Кубке чемпионов, Камиля, хотя и выглядела эффектно в паре выпусков, в кадре держалась очень неуверенно, остроумием не блистала, а порой выдавала откровенные «фейлы». Как, например, в беседе с Элвином Греем, где она сообщила, что в «зеленом дерби» болеет за дружбу. На секундочку — это на клубном телевидении «барсов», для которых «Салават Юлаев», может быть, самый принципиальный соперник в лиге.

В пару к Харисовой попробовали вернуть Махмуда Аракаева, который тоже далеко не любимец болельщиков, а также комментатора Илью Тагирова. Пожалуй, если бы не второй, то дебютные выпуски Камили Харисовой можно было бы считать провальными. Только благодаря умению Тагирова коммуницировать и разбавлять эфир юмором и легким подтруниванием над девушкой и гостями выпуски оказались вполне смотрибельными.

При этом критические замечания в адрес Харисовой, которые зрители оставляли в VK во время эфира, клубные эсэмэмщики предусмотрительно удаляли прямо на глазах.

За Костенко играли ее медийность и подписчики в Instagram

Поиски второй соведущей, судя по всему, продолжились. Связано ли это с тем, что Харисова так и «не зашла» болельщикам по ходу чемпионата, или в медиа-службе решили не отказываться от идеи двух девушек-ведущих канала, неизвестно.

Эти поиски остановились на супруге полузащитника футбольного «Рубина» Дмитрия Тарасова. Очевидно, что выбор Анастасии Костенко был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, мисс Россия 2014 года имеет достаточно массовый профиль в Instagram (у нее около 1 млн подписчиков), что способствует притягиванию к «Ак Барсу» дополнительного внимания. Во-вторых, жена Тарасова является довольно обсуждаемой персоной в так называемой «телегидной» прессе, что также повышает тегируемость казанского хоккейного клуба в медиасфере. Ну и журналистское образование девушки, о котором она любит упоминать (в прошлом году Костенко получила диплом РУДН), тоже наверняка стало определенным бонусом. Уже давно ни для кого не секрет, что философские «лонгриды» под постами Тарасова в Instagram — дело рук его супруги. В университет, к слову, она поступила благодаря своей победе в конкурсе «Мисс Россия» — одним из призов там является обучение в любом вузе страны на выбор победительницы.

В своем дебютном эфире Костенко заменила Харисову на матче против СКА — двух неопытных девушек без поддержки «мужского плеча» бросать на такое рановато, поэтому помогал Илья Тагиров. И дебют Анастасии тоже нельзя назвать удачным.



Костенко терялась и все время вспоминала супруга

Во время эфира на платформе VK болельщики обратили внимание, что новая ведущая слишком часто упоминает своего мужа, и отметили ее небогатый словарный запас.

«Пусть на лбу напишет «Мой муж», «Мой мужжж! А без него никак?», «Анастасии необходимо обогатить свой словарный запас», «Ростовский говор уже ничем не уберешь», — писали фанаты в комментариях.

В «Инстаграме» поток критики оказался еще более мощным. На момент написания этого материала под публикацией с представлением новой ведущей было размещено около 700 комментариев преимущественно критического характера. Два самых залайканных коммента выглядят так:

«Она же полуживая, неинтересная, два слова связать не может. Зачем ее журналистом брать в такой великий клуб?»

«Плохая реклама! Ведущая с ужасной речью! Как можно ее сюда приглашать?? Она ведь двух слов связать не может, а если о чем-то и говорит, то антиреклама...»

В один момент в гости к ведущим зашел министр спорта республики Владимир Леонов. Чиновник решил подшутить над новой ведущей и назвал ее «нуворишем» (не блеснув, в свою очередь, правильным ударением). Новая соведущая, судя по всему, не понимая значения слова, на всякий случай согласилась и представилась.

Леонов: «Я так понимаю, нувориши у нас в команде, да?»

Костенко: «Да-да-да, меня зовут Анастасия...»

Большинство хейтеров Костенко — поклонницы Бузовой, не имеющие отношения к хоккею и «Ак Барсу»

Следует отметить, что большая часть критикующих комментаторов в Instagram — пользователи женского пола, которые ранее в комментариях под постами «Ак Барса» замечены не были. Большая часть из них даже не подписана на профиль клуба.

Некоторые пользователи отмечают, что эти комментаторы являются едва ли не профессиональными хейтерами Костенко (будучи поклонницами телеведущей и певицы Ольги Бузовой) и немедленно набегают туда, где появляется пост о чете Тарасовых. Так, один из них пишет (стиль, орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.):

«Не обращайте внимание, есть группа админ аншлака, пост кидают где Тарасовы — любой, одежду рекламируют и т.д., они сразу сворой начинают писать, и тут одни и те же морды. Все кто отписался, все 4 года скачут по пабликам, особенно Mila9818, которая детям их смерти желает. Так что это прихвостни бузовские, твари конченые».

С одной стороны, такой конфуз может нанести серьезный репутационный удар по «Ак Барсу», который и так серьезно рискует, экспериментируя с подобным форматом заполнения эфира в перерывах матчей. С другой, благодаря этому клубный медиацентр наверняка получил свой жирный кусок пиара, дополнительные просмотры трансляций и внимание со стороны прессы, пусть и преимущественно желтой.

Некоторые пользователи отмечают, что часть комментаторов является едва ли не профессиональными хейтерами Костенко и немедленно набегают туда, где появляется пост о чете Тарасовых. Фото instagram.com/kostenko.94

Это именно то, к чему стремятся в «Ак Барсе» последние два года, заявляя о желании «расширять аудиторию». В этих же целях медиацентр клуба завел свой канал на популярном среди подростков приложении TikTok, нарезая туда «видосики» порой довольно спорного содержания.

Чего здесь больше, потерь или профита, покажет время. Но старой доброй хоккейной аналитики в перерывах болельщикам по-прежнему не хватает.