Вернуться к Мойсанену или поехать в фарм-клуб СКА? Пять клубов для Эмиля Гарипова
Вратарь, не игравший почти год, уходит из «Ак Барса»
Свой последний на сегодняшний день матч в КХЛ Эмиль Гарипов провел 21 декабря прошлого года — в регулярном чемпионате «Ак Барс» тогда обыграл «Трактор» (5:3). Позже Эмиль еще несколько раз попадал в заявку клуба вторым вратарем в начале января, а затем были операция и долгий процесс восстановления. Летом в «Ак Барсе» рассчитывали на Гарипова, но сенсационно выстрелил Тимур Билялов, который недавно побил 15-летний вратарский рекорд чемпионатов России. Швед Адам Рейдеборн также устраивает тренерский штаб Дмитрия Квартальнова, поэтому Эмиля отпускают, чтобы до декабрьского закрытия трансферного окна он нашел себе новый клуб. О вариантах развития карьеры лучшего вратаря Кубка Гагарина — 2018 — в материале «Реального времени».
«Трактор» (Челябинск): самый очевидный вариант
Хоккей в Челябинске — больше, чем игра. Город по праву можно называть русским Монреалем или Торонто, к «Трактору» здесь особое отношение, все события вокруг команды не проходят незамеченными и широко обсуждаются в народе. Начало нынешнего сезона у челябинского клуба совсем не задалось, сейчас «трактористы» занимают единоличное последнее место в Восточной конференции и, естественно, рискуют не попасть в плей-офф. Главного тренера в «Тракторе» уже сменили — вместо Петериса Скудры пришел Владимир Юрзинов-младший, но пока что это никак не отразилось на результатах команды. Болельщики из «Сектора А» (главное хоккейное фан-движение Челябинска) уже бойкотируют матчи и пишут открытые письма руководству. На днях генеральный директор клуба Борис Видгоф назвал одну из главных причин, почему в этом сезоне у клуба такие проблемы — это слабая игра вратарской линии.
— Мы бы хотели, чтобы наши вратари играли надежнее, это наша самая большая проблема. К примеру, в матче с «Металлургом» мы их перебросали, нанесли 38 бросков и забили два гола, а они забили пять, нанеся 20 бросков, — сказал Видгоф.
И Василия Демченко, и Ивана Федотова Эмиль Гарипов способен переиграть и стать первым номером клуба. Осенью из Казани в Челябинск перебрался финский тренер вратарей Ари Мойсанен, с которым Эмиль долгое время работал в «Ак Барсе» и с которым связывает свой прогресс и удачную игру в чемпионском плей-офф-2018.
«Трактор» не сможет предложить большой по финансам контракт, но вратарю, который пропустил почти год, какого бы высокого уровня он не был, в такой ситуации сложно претендовать на весомые деньги. Даже если у Гарипова в Челябинске не получится выйти в плей-офф, есть все шансы проявить себя и набрать необходимую игровую практику. А уж если получится, то голкипер получит шанс по-настоящему напомнить о себе в Кубке Гагарина и сделать весомую заявку на новый контракт в будущем сезоне. Прямо сейчас «Трактор» — самый очевидный вариант для Эмиля.
«Авангард» (Омск/Балашиха): вакантное место и шанс побороться за первый номер
Вратарская позиция в этой команде на первый взгляд не вызывает вопросов. Игорь Бобков в прошлом сезоне показал высокий уровень и заслужил звание первого номера и на будущий год. Но не стоит забывать, что этого вратаря в позапрошлое межсезонье брали в «Авангард» на смену финну Карри Рамо, но тот получил тяжелейшую травму на предсезонном турнире в Челябинске и пропустил весь год. Бобков свой шанс использовал, но иногда не выручал. Председатель совета директоров клуба Александр Крылов после одной из домашних игр даже в шутку пригрозил вратарю ссылкой в фарм-клуб омичей в ВХЛ — «Югру» из Ханты-Мансийска.
Сменщиком Бобкова в этом сезоне стал Александр Судницын, имеющий репутацию одного из лучших бэкапов страны. Но на днях и он получил серьезную травму и, похоже, пропустит весь сезон. Пока что вторым голкипером «Авангарда» является собственный воспитанник Денис Костин, но очевидно, что вратарь уровня Гарипова в Балашихе пришелся бы ко двору.
В «Авангарде» смогут предложить достойный по финансам контракт, но точно не пообещают много игрового времени. Надо ли сейчас это Эмилю? С другой стороны, казанец получит шанс доказать, что он не строго второй вратарь клуба, а проявить амбиции и навязать борьбу Бобкову. Плюс омско-балашихинский вояж — это вариант что-то выиграть в этом сезоне в любом статусе, так как «Авангард» традиционно претендует на медали.
«Витязь» (Подольск): поездка в фарм-клуб СКА
Подольский клуб стал главной сенсацией на старте сезона в КХЛ и в сентябре долгое время даже возглавлял общую таблицу лиги. Если раньше «Витязь» аккуратно называли неофициальным фарм-клубом СКА, то после событий этого сезона клуб можно смело и без стеснений причислять к одному из важных винтиков механизма питерского хоккейного олигарха. Летом главным тренером команды стал Михаил Кравец, который долгое время работал в питерском хоккее. А в октябре СКА, не дожидаясь никаких перерывов в чемпионате, просто забрал у подмосковного коллектива лидеров, что сразу же сказалось на игре «Витязя» — команда предсказуемо посыпалась, проигрывая теперь матч за матчем.
В первую очередь, ослабла вратарская позиция — в Питер уехал Александр Самонов, который занимает второе место в КХЛ по коэффициенту надежности. В расположении «витязей» остались уже набравшийся опыта Илья Ежов, а также талантливый и перспективный Петр Кочетков, но первый пока выглядит не так впечатляюще, а второму не дают шансов себя проявить. Гарипов мог бы с ходу претендовать здесь на позицию первого номера, но самое главное, в чем выиграл бы татарстанский воспитанник, — это перспектива перехода в СКА. При удачной игре Эмиля такой вариант не выглядит утопическим, так как еще непонятно, как сложится судьба Самонова в Санкт-Петербурге. Как показывает его же пример, чтобы уехать из Подольска в северную столицу, даже необязательно ждать межсезонья — руководители СКА все организуют в любой момент.
«Северсталь» (Череповец): не попасть в плей-офф, но набраться практики
Ни воспитанник «Салавата Юлаева» Рафаэль Хакимов, ни Владислав Подъяпольский, перешедший летом в «Северсталь» из «Ак Барса», не могут похвастать надежностью на старте этого сезона. Коллектив Андрея Разина не пестрит звездными игроками — здесь дают шанс молодым хоккеистам. Череповчане очень много пропускают, но опытного вратаря это не должно пугать. В «Северстали» у Гарипова будет хорошая возможность набрать форму и в каждой игре быть в тонусе. Сам вратарь не раз признавался, что он чувствует себя комфортнее, когда по его владениям наносится много бросков и он не простаивает. Фигура главного тренера также имеет вес, и у Разина, как известно, не забалуешь даже на тренировках.
Уже сейчас, при взгляде в турнирную таблицу, понятно, что у череповчан не так много шансов выйти в плей-офф. Сыграть на хорошую статистику будет также не много возможностей, но именно наличие большой игровой практики после почти годового простоя может сыграть решающую роль в этом варианте. В «Северстали» к вратарю будет приковано не так много внимания, что может помочь в психологическом плане.
«Нефтяник» (Альметьевск): возможность остаться на родине
Эмиль Гарипов, как известно, очень религиозный человек. Как сложится его карьера за пределами Татарстана, сказать трудно, поэтому вариант с переходом в «Нефтяник» на остаток сезона выглядит неплохим для всех сторон. В команде из Альметьевска сейчас нет строгого первого номера (с начала сезона сыграло аж пять вратарей: Кульбаков, Андрюхов, Минегалиев, Богданов и Коробов), клуб идет на девятой строчке в общей таблице ВХЛ, и укрепить вратарскую линию голкипером уровня КХЛ ему не помешало бы.
Для Гарипова понижение в лиге может стать серьезным ударом по самолюбию. Но Эмиль должен отдавать себе отчет, что закрепиться в КХЛ после 11 месяцев без игры в официальных матчах будет куда сложнее. В случае с ВХЛ можно будет двигаться поступательно. И самое главное, не нужно покидать родной и любимый Татарстан — в Альметьевске прекрасные условия, а до Казани не так уж и далеко.
Летом Гарипов уже играл на уровне ВХЛ, правда, в предсезонном турнире, когда уезжал с «Барсом» в Тольятти. Уровень лиги должен быть понятен вратарю, также он знаком с требованиями главного тренера «Нефтяника» Ильнура Гизатуллина.
Бонус. Уехать доиграть сезон в Европу
В последние годы у российских хоккеистов с именем стало распространенной практикой уезжать завершать карьеру в один из непопулярных европейских чемпионатов: Румыния, Великобритания, Польша, Германия, Дания, Венгрия… Понятно, что в 28 лет вратарю категорически рано думать об уходе из хоккея, но учитывая характер травмы, которая была у Гарипова, есть смысл попробовать себя и в Европе до конца сезона. Не факт, что спина больше не будет беспокоить вратаря, а если случится очередной простой на уровне КХЛ, это может нанести серьезный урон репутации игрока при будущем переходе. Поэтому поиграть в одной из нестатусных лиг и понять, в какой ты форме и как ведет себя спина, — не самая плохая идея.
Так, например, в румынской «Чиксереде» играют Денис Куляш, Андрей Таратухин, Вячеслав Белов, а также белорусский вратарь Максим Саманков. Скучно в такой компании не будет точно.
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