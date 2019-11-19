Вернуться к Мойсанену или поехать в фарм-клуб СКА? Пять клубов для Эмиля Гарипова

Вратарь, не игравший почти год, уходит из «Ак Барса»

Свой последний на сегодняшний день матч в КХЛ Эмиль Гарипов провел 21 декабря прошлого года — в регулярном чемпионате «Ак Барс» тогда обыграл «Трактор» (5:3). Позже Эмиль еще несколько раз попадал в заявку клуба вторым вратарем в начале января, а затем были операция и долгий процесс восстановления. Летом в «Ак Барсе» рассчитывали на Гарипова, но сенсационно выстрелил Тимур Билялов, который недавно побил 15-летний вратарский рекорд чемпионатов России. Швед Адам Рейдеборн также устраивает тренерский штаб Дмитрия Квартальнова, поэтому Эмиля отпускают, чтобы до декабрьского закрытия трансферного окна он нашел себе новый клуб. О вариантах развития карьеры лучшего вратаря Кубка Гагарина — 2018 — в материале «Реального времени».

«Трактор» (Челябинск): самый очевидный вариант

Хоккей в Челябинске — больше, чем игра. Город по праву можно называть русским Монреалем или Торонто, к «Трактору» здесь особое отношение, все события вокруг команды не проходят незамеченными и широко обсуждаются в народе. Начало нынешнего сезона у челябинского клуба совсем не задалось, сейчас «трактористы» занимают единоличное последнее место в Восточной конференции и, естественно, рискуют не попасть в плей-офф. Главного тренера в «Тракторе» уже сменили — вместо Петериса Скудры пришел Владимир Юрзинов-младший, но пока что это никак не отразилось на результатах команды. Болельщики из «Сектора А» (главное хоккейное фан-движение Челябинска) уже бойкотируют матчи и пишут открытые письма руководству. На днях генеральный директор клуба Борис Видгоф назвал одну из главных причин, почему в этом сезоне у клуба такие проблемы — это слабая игра вратарской линии.

— Мы бы хотели, чтобы наши вратари играли надежнее, это наша самая большая проблема. К примеру, в матче с «Металлургом» мы их перебросали, нанесли 38 бросков и забили два гола, а они забили пять, нанеся 20 бросков, — сказал Видгоф.

И Василия Демченко, и Ивана Федотова Эмиль Гарипов способен переиграть и стать первым номером клуба. Осенью из Казани в Челябинск перебрался финский тренер вратарей Ари Мойсанен, с которым Эмиль долгое время работал в «Ак Барсе» и с которым связывает свой прогресс и удачную игру в чемпионском плей-офф-2018.

Главного тренера в «Тракторе» уже сменили — вместо Петериса Скудры пришел Владимир Юрзинов-младший, но пока что это никак не отразилось на результатах команды. Фото hctraktor.org

«Трактор» не сможет предложить большой по финансам контракт, но вратарю, который пропустил почти год, какого бы высокого уровня он не был, в такой ситуации сложно претендовать на весомые деньги. Даже если у Гарипова в Челябинске не получится выйти в плей-офф, есть все шансы проявить себя и набрать необходимую игровую практику. А уж если получится, то голкипер получит шанс по-настоящему напомнить о себе в Кубке Гагарина и сделать весомую заявку на новый контракт в будущем сезоне. Прямо сейчас «Трактор» — самый очевидный вариант для Эмиля.



«Авангард» (Омск/Балашиха): вакантное место и шанс побороться за первый номер

Вратарская позиция в этой команде на первый взгляд не вызывает вопросов. Игорь Бобков в прошлом сезоне показал высокий уровень и заслужил звание первого номера и на будущий год. Но не стоит забывать, что этого вратаря в позапрошлое межсезонье брали в «Авангард» на смену финну Карри Рамо, но тот получил тяжелейшую травму на предсезонном турнире в Челябинске и пропустил весь год. Бобков свой шанс использовал, но иногда не выручал. Председатель совета директоров клуба Александр Крылов после одной из домашних игр даже в шутку пригрозил вратарю ссылкой в фарм-клуб омичей в ВХЛ — «Югру» из Ханты-Мансийска.

Сменщиком Бобкова в этом сезоне стал Александр Судницын, имеющий репутацию одного из лучших бэкапов страны. Но на днях и он получил серьезную травму и, похоже, пропустит весь сезон. Пока что вторым голкипером «Авангарда» является собственный воспитанник Денис Костин, но очевидно, что вратарь уровня Гарипова в Балашихе пришелся бы ко двору.

В «Авангарде» смогут предложить достойный по финансам контракт, но точно не пообещают много игрового времени. Надо ли сейчас это Эмилю? С другой стороны, казанец получит шанс доказать, что он не строго второй вратарь клуба, а проявить амбиции и навязать борьбу Бобкову. Плюс омско-балашихинский вояж — это вариант что-то выиграть в этом сезоне в любом статусе, так как «Авангард» традиционно претендует на медали.

Гарипов мог бы с ходу претендовать здесь на позицию первого номера, но самое главное, в чем выиграл бы татарстанский воспитанник, — это перспектива перехода в СКА. Фото hcvityaz.ru

«Витязь» (Подольск): поездка в фарм-клуб СКА

Подольский клуб стал главной сенсацией на старте сезона в КХЛ и в сентябре долгое время даже возглавлял общую таблицу лиги. Если раньше «Витязь» аккуратно называли неофициальным фарм-клубом СКА, то после событий этого сезона клуб можно смело и без стеснений причислять к одному из важных винтиков механизма питерского хоккейного олигарха. Летом главным тренером команды стал Михаил Кравец, который долгое время работал в питерском хоккее. А в октябре СКА, не дожидаясь никаких перерывов в чемпионате, просто забрал у подмосковного коллектива лидеров, что сразу же сказалось на игре «Витязя» — команда предсказуемо посыпалась, проигрывая теперь матч за матчем.

В первую очередь, ослабла вратарская позиция — в Питер уехал Александр Самонов, который занимает второе место в КХЛ по коэффициенту надежности. В расположении «витязей» остались уже набравшийся опыта Илья Ежов, а также талантливый и перспективный Петр Кочетков, но первый пока выглядит не так впечатляюще, а второму не дают шансов себя проявить. Гарипов мог бы с ходу претендовать здесь на позицию первого номера, но самое главное, в чем выиграл бы татарстанский воспитанник, — это перспектива перехода в СКА. При удачной игре Эмиля такой вариант не выглядит утопическим, так как еще непонятно, как сложится судьба Самонова в Санкт-Петербурге. Как показывает его же пример, чтобы уехать из Подольска в северную столицу, даже необязательно ждать межсезонья — руководители СКА все организуют в любой момент.

«Северсталь» (Череповец): не попасть в плей-офф, но набраться практики

Ни воспитанник «Салавата Юлаева» Рафаэль Хакимов, ни Владислав Подъяпольский, перешедший летом в «Северсталь» из «Ак Барса», не могут похвастать надежностью на старте этого сезона. Коллектив Андрея Разина не пестрит звездными игроками — здесь дают шанс молодым хоккеистам. Череповчане очень много пропускают, но опытного вратаря это не должно пугать. В «Северстали» у Гарипова будет хорошая возможность набрать форму и в каждой игре быть в тонусе. Сам вратарь не раз признавался, что он чувствует себя комфортнее, когда по его владениям наносится много бросков и он не простаивает. Фигура главного тренера также имеет вес, и у Разина, как известно, не забалуешь даже на тренировках.

Уже сейчас, при взгляде в турнирную таблицу, понятно, что у череповчан не так много шансов выйти в плей-офф. Сыграть на хорошую статистику будет также не много возможностей, но именно наличие большой игровой практики после почти годового простоя может сыграть решающую роль в этом варианте. В «Северстали» к вратарю будет приковано не так много внимания, что может помочь в психологическом плане.

Как сложится его карьера за пределами Татарстана, сказать трудно, поэтому вариант с переходом в «Нефтяник» на остаток сезона выглядит неплохим для всех сторон. Фото ahc-neftyanik.ru

«Нефтяник» (Альметьевск): возможность остаться на родине

Эмиль Гарипов, как известно, очень религиозный человек. Как сложится его карьера за пределами Татарстана, сказать трудно, поэтому вариант с переходом в «Нефтяник» на остаток сезона выглядит неплохим для всех сторон. В команде из Альметьевска сейчас нет строгого первого номера (с начала сезона сыграло аж пять вратарей: Кульбаков, Андрюхов, Минегалиев, Богданов и Коробов), клуб идет на девятой строчке в общей таблице ВХЛ, и укрепить вратарскую линию голкипером уровня КХЛ ему не помешало бы.

Для Гарипова понижение в лиге может стать серьезным ударом по самолюбию. Но Эмиль должен отдавать себе отчет, что закрепиться в КХЛ после 11 месяцев без игры в официальных матчах будет куда сложнее. В случае с ВХЛ можно будет двигаться поступательно. И самое главное, не нужно покидать родной и любимый Татарстан — в Альметьевске прекрасные условия, а до Казани не так уж и далеко.

Летом Гарипов уже играл на уровне ВХЛ, правда, в предсезонном турнире, когда уезжал с «Барсом» в Тольятти. Уровень лиги должен быть понятен вратарю, также он знаком с требованиями главного тренера «Нефтяника» Ильнура Гизатуллина.

Бонус. Уехать доиграть сезон в Европу

В последние годы у российских хоккеистов с именем стало распространенной практикой уезжать завершать карьеру в один из непопулярных европейских чемпионатов: Румыния, Великобритания, Польша, Германия, Дания, Венгрия… Понятно, что в 28 лет вратарю категорически рано думать об уходе из хоккея, но учитывая характер травмы, которая была у Гарипова, есть смысл попробовать себя и в Европе до конца сезона. Не факт, что спина больше не будет беспокоить вратаря, а если случится очередной простой на уровне КХЛ, это может нанести серьезный урон репутации игрока при будущем переходе. Поэтому поиграть в одной из нестатусных лиг и понять, в какой ты форме и как ведет себя спина, — не самая плохая идея.

Так, например, в румынской «Чиксереде» играют Денис Куляш, Андрей Таратухин, Вячеслав Белов, а также белорусский вратарь Максим Саманков. Скучно в такой компании не будет точно.