Виталий Давыдов: «Можно отдать Кубок Гагарина ЦСКА. В наше время чемпион определялся в регулярке»

Олимпийский чемпион — о вариантах завершения сезона КХЛ и упущенных возможностях «Ак Барса»

Практически все мировые хоккейные лиги приостановили или завершили свои первенства, и лишь Континентальная лига, уже потерявшая двух иностранных участников, по-прежнему отмалчивается. Затянувшаяся пауза, естественно, вызывает множество предположений и предложений — как правильнее завершить этот сезон КХЛ. Своими вариантами развития событий поделился и трехкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов. Порассуждал экс-хоккеист и об упущенном первом месте «Ак Барса» в «гладком» чемпионате, что — пока, конечно, чисто теоретически — может стоить ему очередного Кубка.

«КХЛ, в отличие от НХЛ, больше тратит, чем зарабатывает. Нам тем более нужно объявлять паузу»

— Все больше вероятность того, что в ближайшее время сезон КХЛ будет как минимум приостановлен. Поддержите это решение?

— На мой взгляд, такой сценарий неизбежен. То, что ситуация нештатная, стало ясно по НХЛ, которая лучше всех в мире считает деньги и которая, несмотря на огромные финансовые потери, остановила свой сезон. Мы в КХЛ не столько зарабатываем деньги, сколько теряем, нам тем более не нужно рисковать. Надо объявлять паузу.

— Хоккей без зрителей — не выход из кризиса?

— Нет, хоккей при пустых трибунах — это не хоккей. Убедился в этом в ходе серии «Динамо» — «Спартак», когда пять матчей со зрителями были праздником хоккея, а шестой — без болельщиков — стал скорее мучением.

Фото dynamo.ru

Нет, хоккей при пустых трибунах — это не хоккей. Убедился в этом в ходе серии «Динамо» — «Спартак»

«Обладателя Кубка Гагарина можно определить по итогам «гладкого» чемпионата»

— Получается, сезон-2019/20 выбрасываем из нашей многолетней хоккейной истории?

— Это было бы очень обидно и неправильно. Мое мнение — надо приостановить плей-офф на несколько недель, а дальше смотреть по ситуации и верить в медицину с наукой. У нас есть половина марта и апрель, можно перенести плей-офф на позднюю весну. Тем более что чемпионат мира, скорее всего, будет отменен.

— Но эпидемия — это вряд ли дело нескольких недель...

— Тогда можно сократить следующий регулярный чемпионат и доиграть плей-офф, например, в августе и сентябре — в частности вместо контрольных матчей и турниров.

— Не слишком ли сложный сценарий?

— Ну тогда можно и упростить ситуацию. В этом сезоне уже сыгран полноценный чемпионат из 62 матчей, по его итогам и определить обладателя Кубка Гагарина и всех призеров. Тем самым не потеряем для истории сезон — и сохраним спортивный принцип.

— Тогда Кубок Гагарина сохранит у себя ЦСКА.

— Да, армейцы Москвы выиграли «гладкий» чемпионат. В наше время чемпионом тоже становился победитель такого турнира, ничего сомнительного здесь не вижу, это справедливо.

Другое дело, что при этом сценарии обиднее всего будет «Ак Барсу». Казань весь финиш чемпионата шла первой, но в последней игре турнира проиграла дома «Автомобилисту» и уступила первенство ЦСКА.

Фото ak-bars.ru

Сомневаюсь, что тренерский штаб мог дать команде установку проиграть матч. Как только тренер об этом говорит, он теряет себя в глазах команды, перестает быть профессионалом

«Решение проиграть в последней игре регулярки могли принять игроки «Ак Барса»

— Бегство от проклятья чемпионов регулярного турнира обойдется очень дорого тренерскому штабу «Ак Барса», который, вероятно, тем самым упустил Кубок Гагарина-2020?

— Сомневаюсь, что тренерский штаб мог дать команде установку проиграть матч. Как только тренер об этом говорит, он теряет себя в глазах команды, перестает быть профессионалом.

В свое время у меня в роли тренера молодежной сборной СССР была похожая история. Перед последним туром титул чемпионов был у нашей команды, финальная игра ничего не решала. И пришли чехословаки, которым светила бронза и которые попросили им уступить. Сразу сказал, что их просьбу ни один профессиональный тренер выполнить не может — но снял с матча Фетисова и Касатонова, Макарова и Ларионова. ЧССР это не помогло, все равно проиграли — 0:5. А чехословаки потом смеялись: мол, ну у вас, Виталий, и машина, если даже без первой пятерки так играете...

— Но «Ак Барс» в конце февраля вышел на матч с «Автомобилистом» с первой пятеркой — и проиграл 0:3...

— Значит, это был чистый спорт. Или, допускаю, что-то могли решить не тренеры, а сами игроки, ведь свои предыдущие Кубки «Ак Барс» брал не с первого места в чемпионате.

— А как вы относитесь к проклятью регулярного чемпиона?

— С большим юмором. Оно пришло к нам из НХЛ, где люди даже не касаются трофея за такое чемпионство. По-моему, к спорту эти суеверия не имеют никакого отношения.

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