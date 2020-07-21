От «Нефтяника» до «Динамо»: как COVID-19 косит клубы ВХЛ

Подготовка к сезону в Высшей хоккейной лиге на грани срыва?

Сразу ряд команд Высшей хоккейной лиги сегодня находятся на жестком карантине — к предстоящему сезону клубы стали собирать хоккеистов на базах, а те, судя по всему, оказались с «сюрпризом». О том, какие в каких клубах сегодня могут быть вспышки эпидемии COVID-19, а в каких она точно есть, какие меры предпринимают в командах ВХЛ, и чем это грозит для предстоящего сезона — в материале «Реального времени».

Наименее защищенная ВХЛ приняла удар «Ковида» по нескольким фронтам

Как показала прошедшая неделя, первая коронавирусная ласточка из стана омско-балашихинского «Авангарда» — лишь начало больших проблем для отечественного хоккея, которые растут как снежный ком с приближением нового хоккейного сезона. Напомним, тогда о первом подтвержденном случае заражения «ковидом» в КХЛ сообщил генеральный менеджер команды Алексей Волков — заболевшим оказался форвард Сергей Шумаков.

Сообщается, что команда останется на самоизоляции на две недели в отеле рядом с «Балашиха-Арена». Игрокам запрещено покидать гостиницу, а контакты с внешним миром (в том числе и с родственниками) запрещены.

Однако основной удар инфекции ожидаемо приняла на себя Высшая хоккейная лига, как наименее защищенная и менее денежная, а стало быть — и не столь оснащенная необходимыми средствами. Ранее мы уже поднимали проблему недостаточно квалифицированного медицинского персонала в некоторых клубах ВХЛ и общий уровень халатности к работе медперсонала. Тогда, 10 июня в Орске погиб 23-летний хоккеист «Южного Урала» прямо по время кросса по пересеченной местности. По некоторой информации, спортсмен бежал в 36-градусную жару, не пройдя всех тестов. Хоккеисты ВХЛ забили тревогу — всплыли анонимные письма игроков, требующих обратить внимание на проблему.

Смерть Павла Крутия наверняка стала опорной точкой для пересмотра методов работы медперсонала во второй по силе лиге в стране. Фото: pavelkrutii/Instagram.com

«К нам меньше внимания, в лиге меньше резонанса, о ней меньше информации, — обращался к журналистам и хоккейной общественности пожелавший остаться анонимным игрок команды ВХЛ. — Есть клубы, где все хорошо, все профессионально. Но есть и клубы низших слоев, где полагаются на авось. Такие, в которых на мизерных зарплатах работают непонятные доктора и массажисты, принятые в штат лишь для того, чтобы закрыть должность» — написал хоккеист в телеграм-канале Igor Zhukov Life.

Смерть Павла Крутия наверняка стала опорной точкой для пересмотра методов работы медперсонала во второй по силе лиге в стране, однако по последней информации сразу несколько команд Высшей лиги сегодня не могут приступить к тренировкам, поскольку уже в нескольких точках на карте ВХЛ обнаружена вспышка эпидемии, и хоккеисты просто вынуждены сидеть на карантине.

«Лада» не едет в Татарстан. Не получили тесты или заражения у татарстанцев?

Последним случаем, когда COVID-19 вмешался в ход подготовки команд ВХЛ к новому сезону случился два дня назад, когда был отменен матч между альметьевским «Нефтяником» и тольяттинской «Ладой». По официальной информации, тольяттинский клуб не успел получить результаты тестов на коронавирус и потому отменил все запланированные в Татарстане товарищеские матчи.

«Контрольные матчи «Лады» с «Нефтяником» в Альметьевске 19 июля и с «Барсом» в Казани 20 июля не состоятся. Хоккейный клуб «Лада» своевременно не получил от лаборатории результаты анализов спортсменов, сданные для выявления отсутствия заболевания COVID-19. В связи с этим было принято решение отменить поездку в Татарстан» — говорится в официальном заявлении «автозаводцев».

По официальной информации, тольяттинский клуб не успел получить результаты тестов на коронавирус и потому отменил все запланированные в Татарстане товарищеские матчи. Фото vk.com/hc_lada

Уже накануне в комментариях пресс-служба «Лады» пояснила ситуацию чуть подробнее.

«Анализ должен быть сделан не ранее определенного количества дней до игры, иначе теряет свою актуальность. Так как планировалось две игры подряд на выезде, то отталкивались от даты второго матча — 20 июля, ранее сделать анализы и соответственно получить результаты было нельзя».

Впрочем, по информации хоккейного журналиста и инсайдера Алексея Шевченко, отмена матча вполне может быть связана и с тем, что инфицированные уже есть в стане альметьевской команды, причем среди лидеров.

«Говорят, что причина отмены матча «Нефтяник» — «Лада» не только в том, что гости не получили анализы (так и есть). Но в Альметьевске инфицированы лидеры команды, больные есть и в «Барсе» — написал инсайдер на своем Телеграм-канале «Derzhi».

Руководитель пресс-службы альметьевского «Нефтяника» Екатерина Тормосова, сообщила, что «если бы внутри команды действительно было что-то подобное, то в пресс-службе об этом бы знали». В медиацентре казанского «Ак Барса», официального комментария не предоставили.

По последней информации, в казанском клубе накануне проходили тест на коронавирус, а тренировок в этот день не было, возобновление тренировочного процесса будет зависеть от результатов тестов. Пока известно об одном носителе в первой команде «Ак Барса».

Одним из первых клубов в ВХЛ, откуда пришла информация о массовом заражении «короной» стал ХК «Рязань» из одноименного города. Фото vk.com/hcryazan_official

ХК «Рязань» сидит под охраной Росгвардии?

Одним из первых клубов в ВХЛ, откуда пришла информация о массовом заражении «короной» стал ХК «Рязань» из одноименного города. Там по сообщениям СМИ, коронавирусом заразились около 15 человек, тренировки давно прекращены, а хоккеисты заперты по номерам.

«Хоккеисты «Рязани» (из тех, кто не успел уехать домой), сидят безвылазно в отеле «Олимпийский», из номеров никуда выходить нельзя, их охраняет Росгвардия. Идет пятый день своеобразной подготовки к сезону» — написал журналист на днях.

Последние записи в социальных сетях ХК «Рязань» были датированы 11 июля — в публикации сказано, что днем ранее команда вышла из отпуска, прошла медицинский осмотр и приступила к тренировкам.

«Два дня команда проходила медосмотр, а вчера впервые вышла на лед и сразу провела две тренировки: по группам утром и совместную вечером» — написано на страницах «Рязани». С тех пор и на официальном сайте и в аккаунтах в соцсетях рязанского клуба тишина.

Мы отправила запрос на электронный адрес пресс-службы, указанный на официальном сайте хоккейного клуба, и получили ответ пресс-атташе команды Михаила Солдатова, который покинул команду еще полгода назад — нового в «Рязани» судя по всему еще не наняли. «Я уже полгода не являюсь сотрудником ХК. Но насколько в курсе, то да — там карантин. Михаил», — написал экс-сотрудник клуба.

По последней информации остановлены тренировки и в фарм-клубе московского «Динамо», выступающем в ВХЛ — «Динамо» Красногорском. Фото vk.com/dynamo_vhl

В «Динамо» тоже вспышка коронавируса — команда на жестком карантине в Новогорске

По последней информации остановлены тренировки и в фарм-клубе московского «Динамо», выступающем в ВХЛ — «Динамо» Красногорском. По нашей информации игроки также освобождены от тренировок и сидят по номерам на базе сборной и команд общества «Динамо» в подмосковном Новогорске. По нашей информации заболевших — большая часть игроков, около двух десятков хоккеистов имеют положительные тесты.

Как утверждают московские журналисты, на базу их не пускали с самого начала, а хоккеистов красногорской команды с базы не выпускали. С другой стороны персонал и игроки первой (московской) команды перемещались свободно. Возможно некоторые игроки ХК «Динамо-Красногорск» прибыли на базу, будучи носителями, после чего их пришлось закрывать на жесткий карантин.

В пресс-службе, отвечающей за команды системы «Динамо», подтвердили наличие заражения в команде «Динамо-Красногорск»:

«Сразу у нескольких игроков фарм-клуба бело-голубых выявлены положительные пробы на COVID-19. Тренировки команды «Динамо» Московская область действительно приостановлены, на базе принимаются все необходимые меры для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, в том числе и изоляция игроков от внешнего мира.

Вся команда находится под наблюдением врачей. У большинства игроков болезнь протекает бессимптомно.Персональные данные заболевших не предоставляются третьим лицам в соответствии с соблюдением врачебной тайны о неразглашении сведений о состоянии здоровья граждан» — написано в официальном ответе «Реальному времени» пресс-службы «Динамо».

«Куньлунь» еще подыскивает арену в Подмосковье, и в отличие от предыдущих сезонов постарается делать ставку на российских игроков, нежели на североамериканских или финских легионеров. Фото instagram.com/krschina

Китайские клубы окончательно станут российскими?

С определенными трудностями в новом сезоне из-за пандемии столкнулись китайские клубы. Из трех представителей Поднебесной в предстоящем сезоне точно планирует выступать только одна — «Ценг Тоу». ОРДЖИ снялись еще весной, а участие КРС-БСУ под большим вопросом.

Теперь от Китая будет по одному представителю в КХЛ и в ВХЛ, причем оба клуба планируют базироваться в России, поскольку в предстоящем сезоне могут возникнуть проблемы с пересечением границ и второй волной коронавируса.

«Куньлунь» еще подыскивает арену в Подмосковье, и в отличие от предыдущих сезонов постарается делать ставку на российских игроков, нежели на североамериканских или финских легионеров. Такую же философию на будущий сезон избрал и клуб ВХЛ «Ценг Тоу», который планирует переехать на будущий сезон в подмосковный Чехов.