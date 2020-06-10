Нас и здесь неплохо тренируют. Где и как проведут предсезонку татарстанские спортивные клубы

Спойлер: на родине

Накануне министр спорта России Олег Матыцин заявил, что не видит необходимости в проведении сборов национальных команд в других странах, даже несмотря на открывающиеся границы и возобновляемое авиасообщение. Любопытно только, почему к такому решению в этом ведомстве не пришли раньше, ведь в России и до пандемии хватало спортивных баз. «Реальное время» решило выяснить, как и где планируют провести сборы татарстанские спортсмены и профессиональные спортивные клубы. Если коротко — практически все согласны с федеральным министром и за рубеж улетать не планируют.

Почему они не тренировались дома раньше?

То ли обрадовал, то ли огорчил отечественных спортсменов-сборников Олег Матыцин, сообщив накануне, что заграничные отели и поля этим летом им не светят. Если кто-то сохранял остатки оптимизма по этому поводу, рассчитывая на улучшение ситуации в мире, то теперь он их лишился окончательно.

«Теоретически могут [проводить сборы не в России в ближайшее время]. Но практически ни я, ни старшие тренеры не видят в этом необходимости. Потому что в большинстве стран базы еще не начали работать.

Многие сборные команды пока еще не приступили к тренировкам. Просто некуда ехать. В России мы обеспечили базы всеми требованиями.

Надеюсь, что в течение этой недели все вопросы [с региональными базами] будут решены. Мы на постоянном контроле с региональными властями и Роспотребнадзором», — сказал министр спорта РФ.

Решение вполне логичное, даже учитывая тот факт, что двумя днями ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин снял некоторые ограничения, разрешив определенным категориям граждан отправляться за границу, а прямые перелеты из России возобновятся предположительно уже с 15 июля. Другой вопрос, почему такое решение не было принято раньше? В стране хватает современных баз, а их климатическое и техническое разнообразие позволяет тренироваться практически во всех видах спорта круглый год.

Татарстан — передовой регион по выходу спорта из спячки. Могут и первыми начать ездить на заграничные сборы?

Надо сразу отметить, что в Татарстане ослабление режима самоизоляции происходит быстрее, чем в большинстве регионов страны, в том числе в Москве. Например, если в столице открытие фитнес-центров и бассейнов ожидается только с 23 июня, то в Татарстане позаниматься по индивидуальной программе с персональным тренером можно было уже начиная с 18 мая. Массовые же занятия фитнесом в РТ разрешены с 5 июня (понятно, с некоторыми ограничениями вроде измерения температуры на ресепшене и соблюдения дистанции).



То же касается и профессионального спорта. В Татарстане тренировки отдельных категорий спортсменов были частично разрешены уже начиная с 13 мая. Инициатором этого послабления выступило министерство спорта Татарстана, все меры были согласованы с республиканским штабом по борьбе с распространением коронавируса. Федеральное министерство спорта эту инициативу поддержало и даже направило субъектам рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер в сфере спорта. Но в столичном регионе тренироваться пока не разрешало. Тренировочные центры возобновили там работу лишь 25 мая — тогда же открыли двери и подмосковные базы национальной сборной «Новогорск» и «Озеро круглое». Так что, при всех согласованиях с центром, посткарантинная ситуация в Татарстане своя, и она необязательно должна повторять планы Минспорта РФ.

«Реальное время» связалось с министром спорта Татарстана Владимиром Леоновым, чтобы узнать, каковы планы ведомства на сборы татарстанских спортсменов.

— В принципе, это обычно решается в индивидуальном порядке. То есть главные тренеры и тренерские штабы сами распоряжаются. Но пока мы находимся в тех условиях, в которых находимся. При этом я думаю, что у нас и здесь неплохо — все условия для спортсменов созданы. А в рамках сегодняшней ситуации — какие сейчас могут быть зарубежные сборы? Для чего вообще? У той же части спортсменов, что занимаются зимними видами спорта — у них такой необходимости и нет, они занимаются легкими тренировками на земле либо на льду, — сказал Леонов.

Хоккеисты отказались от Финляндии, баскетболисты останутся в Васильево

В татарстанских профессиональных клубах картина примерно та же.

Хоккейные команды отказались от традиционных финских сборов. «Ак Барс» (напомним, при Зинэтуле Билялетдинове казанцы традиционно ездили в июле на базы в Лаппеенранте или Куортане), еще в начале апреля обозначил, что тренироваться будет дома. На итоговой онлайн пресс-конференции главный тренер команды Дмитрий Квартальнов заявил, что в принципе не приветствует зарубежные сборы.

— Я вообще не сторонник куда-то выезжать. Я и в том году никуда ехать не хотел, в Казани — отличная база. В этом году точно никуда не поедем, за исключением предсезонных турниров — у нас запланирован турнир в Швейцарии (второй будет дома). А так, повторю, все условия у нас есть на базе, — сказал Квартальнов.

То, что поездка на предсезонный турнир в Швейцарии тоже, скорее всего, будет отменена, нам подтвердили в пресс-службе «Ак Барса». Остается в силе турнир, который «Ак Барс» планирует провести в «Татнефть Арене», предварительно, в середина августа и на который должны приехать почти все обладатели Кубка Гагарина разных лет.

Решили отказаться от планов по проведению зарубежных сборов и в Нижнекамске. Хотя еще весной руководство ХК «Нефтехимик» с оптимизмом смотрело на свои летние планы и рассчитывало потренироваться две недели в Финляндии.

— Пока у нас есть предварительная договоренность с партнерами, но действовать будем по ситуации, которая будет на дату выезда, — говорил на итоговой пресс-конференции директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов.

Реальность внесла свои коррективы и планы изменились. Теперь «Нефтехимик» готовится тренироваться на своей базе в «Красном ключе». Как сообщили «Реальному времени» в клубе, остаются в силе планы сыграть на двух предсезонных турнирах — в Уфе и Челябинске, а также провести четыре матча с соседями — две игры с «Ак Барсом» и по одной с альметьевским «Нефтяником» и самарским ЦСК ВВС.

Никуда не поедут и баскетболисты. В казанском «УНИКСе» «Реальному времени» сообщили, что подготовку к сезону команда проведет в Васильево. Будут ли «зеленые» участвовать в предсезонных турнирах (если эти турниры вообще состоятся), говорить пока рано: баскетбольный чемпионат начинается лишь в октябре, а турниры проводятся ближе к концу лета.

Футболисты и волейболисты из отпусков уже вышли

По сути, без полноценных отпусков останутся футболисты, у которых сезон возобновится уже через полторы недели, а закончится 22 июля. Поскольку следующий сезон должен стартовать уже 2 августа (то есть через 10 дней, всего на пару дней больше, чем обычная пауза между турами), вопрос о сборах отпадает сам собой.

В футбольном «КАМАЗе» «Реальному времени» подтвердили, что подготовку к следующему сезону автозаводцы проведут дома, в Набережных Челнах.

Волейбольный «Зенит» и вовсе вышел из преждевременного отпуска уже 22 мая, проведя две недели тренировок на открытом воздухе. О зарубежных поездках речи здесь тоже не идет.

— Мы очень благодарны министерству спорта страны и внутренним распоряжениям Республики Татарстан, которые позволили нам все-таки собраться всем вместе и потренироваться, — говорил на первой открытой тренировке наставник «Зенита» Владимир Алекно.

Вернуться в родной Центр волейбола зенитовцы планируют в конце июня. Правда, не все, поскольку внушительная часть игроков вызвана на тренировочные сборы с национальной командой, которые пройдут на базе «Волей Град» под Анапой. В Краснодарский край поедут сразу шесть игроков «Зенита» — Бутько, Михайлов, Вольвич, Кононов, Сурмачевский и Голубев.

Оставшимся игрокам в клубе планируют дать 2-3 недели отдыха, а во второй половине июля команда начнет основную подготовку к следующему сезону, старт которого предварительно запланирован на двадцатые числа сентября.