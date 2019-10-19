В Уфе «Ак Барс» победил только в драке. «Салават Юлаев» разобрал Казань на льду

«Барсам» пора поумерить эйфорию вне льда и заняться исключительно хоккеем

Первое «зеленое дерби» сезона оправдало все ожидания — здесь был и накал страстей, и массовые драки, и шикарная маркетинговая подготовка со стороны клубов и КХЛ. Интрига держалась практически все три периода, однако концовка игры показала, что Дмитрий Квартальнов пока так и не научился проводить принципиальные матчи. «Реальное время» рассказывает, как «зеленое дерби» стало главным шоу КХЛ, а Радий Хабиров — самым счастливым главой региона на один вечер.

«Зеленое дерби» стало лучшим шоу в КХЛ

Маркетинговое наполнение предстоящего события в преддверии первого в сезоне «зеленого дерби» стало, пожалуй, даже важнее хоккейной составляющей. Уже ни для кого не секрет, что как бы некоторые функционеры КХЛ не старалась навязать отечественному хоккейному зрителю «армейское» противостояние в качестве главного в лиге, болельщики упорно называют таковым схватку Казани и Уфы. Очевидно, что элемент шоу в играх «Ак Барса» и «Салавата» постепенно выходит на первый план, и сами клубы это прекрасно понимают. Они делают все, чтобы соответствовать заработанному статусу, а маркетинговый отдел Континентальной лиги не забывает им в этом помогать.

Еще в сезоне 2017/2018 у «зеленого дерби» появился собственный логотип, который с тех пор используется на всех официальных матчах этих команд. Эмблема прижилась и уже стала узнаваемым брендом по всей географии лиги.

Альтернативная форма — качественный реверанс в сторону НХЛ

На этот раз эта коалиция (КХЛ, «Ак Барс» и «Салават Юлаев») подарила хоккейным болельщикам потрясающие альтернативные комплекты форм, созданные специально для игр между главными командами соседних республик — благо таковых в сезоне будет аж шесть (одна из них — в Европе).

И если ранее эксперты на страницах нашего издания разнесли идею играть в одной и той же форме третий сезон подряд, как и новую концепцию «843» (и с такой критикой трудно не согласиться), то комплект, представленный к «зеленому дерби» оказался по-настоящему хорош.

Классическая для команд Северной Америки шнуровка на воротнике и горизонтальные линии поперек джерси заставляют вспомнить лучшие комплекты форм команд НХЛ, а руки сами тянутся погуглить информацию о предзаказе свитера.

И если уж маркетологи «Ак Барса» упорно не хотят обновления экипировки на постоянной основе, то можно хотя бы надеяться, что разум в клубе возобладает, и «Ак Барс» оставит этот фантастический комплект на следующий сезон или матчи Кубка Гагарина сезона нынешнего.

Другое дело, что, судя по одинаковому дизайну обновленных альтернативных свитеров для «Салавата Юлаева» и «Ак Барса», макет джерси использовался один и тот же (разница лишь в цветах флага, взятых за основу). Стало быть, идея создать такой комплект исходила вовсе не от Казани или Уфы, а от Континентальной хоккейной лиги.

Ну а «добили» околохоккейные фишки матча по праву хозяев именно уфимцы — представив особый «кубок» для победителя противостояний — «Чак-чак Cup». Собственно, сами же они его позже и забрали.

Сверхатакующей игры от «Салавата» никто не ждал. Но…

Что касается самой игры, то фаворитом в ней выглядел, разумеется, лидер Восточной конференции «Ак Барс», проигравший в нынешнем сезоне лишь трижды, причем два из этих поражений пришлись на игры с действующим чемпионом московским ЦСКА.

Проблем у казанцев перед стартом встречи было не так уж много — разве что игра большинства в последних домашней игре обеспокоила наставника «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова.

— Семь потерь в большинстве в прошлой игре, а сегодня еще больше. Это очень плохо. Будем делать выводы, — говорил коуч по окончании встречи с «Йокеритом».

Тем не менее эти недочеты не помешали казанцам набрать максимальное количество очков в этих самых двух играх.

«Салават Юлаев» же постепенно выбрался из ямы, неожиданно перейдя на несколько суховатый и закрытый хоккей. Традиционно яркая и атакующая в последнее десятилетие Уфа в октябре вдруг решила делать акцент на оборону — разговоры об отставке Николая Цулыгина не прекращаются с самого начала сезона, так что он, видимо, решил играть осторожнее.

Вот и в своей недавней колонке в «Реальном времени» эксперт КХЛ Алексей Бадюков называл надежную игру в обороне в числе тех аргументов, которые «Салават» должен предъявить «Ак Барсу»:

— Что «Салават» может противостоять «Ак Барсу» в Уфе? Прежде всего такую же уверенную игру в обороне, какую демонстрирует последнее время — не забивая больше двух шайб, выигрывает встречи. Не думаю, что и в этой игре «Салават» будет играть в сверхатакующий хоккей. Понятно, что здесь упор делается на ровность состава. Звено Кадейкина, звено Сошникова, Бурмистрова и Маннинена — то есть вторая-третья тройки, и глубина состава могут сыграть в пользу «Салавата Юлаева» в этой встрече. Плюс в рамке будет Метсола, и его уверенная игра может помочь Уфе достигнуть результата, — отметил Бадюков и оказался прав.

Уфа играла во вполне себе атакующий хоккей. Но оборона действительно осталась ее главным козырем. Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

Начало матча под флагом Уфы

На деле слова Бадюкова окажутся практически пророческими с одной лишь поправкой — Уфа играла во вполне себе атакующий хоккей. Но оборона действительно осталась ее главным козырем.

Уже с первых минут «Салават Юлаев» решил взять шайбу под свой контроль, выгрызая среднюю зону и нагнетая в зоне гостей.

Стартовый сумбур уже вскоре свелся к одному — борьбе в средней зоне. Очевидно, что обе команды пытались взять ее под свой контроль. Победителем из этой борьбы постепенно стала выходить Уфа — Филип Ларсен бросал в правый левый угол Рейдеборна, а уже вскоре Владимир Жарков едва не добивал в «куче-мале».

Паника в зоне казанцев не прошла бесследно — Андрей Педан в попытке спасти ворота поставил подножку, оставив «Ак Барс» вчетвером. Еще раз Ларсен едва не забил, когда Рейдеборн не поделил шайбу со своим защитником. Вообще, датчанин частенько угрожал воротам казанского шведа. Настойчиво лез на пятак и Александр Бурмистров, который в середине периода едва не затолкал шайбу в ворота, стоя к ним спиной.

У казанцев же по-настоящему серьезные моменты появились лишь во второй половине 20-минутки — сначала Воронков «копал» у ворот Метсолы, а вскоре Азеведо так же пытался затолкать шайбу в ворота финна. Однако в целом первая треть матча прошла под флагом «Салавата». Тем не менее лицо главы Башкирии Радия Хабирова выглядело обеспокоенным.

Огненные 20 минут: три шайбы, массовая потасовка, дерущийся Зарипов и довольный Хабиров

Впрочем, уже на старте второго периода Хабиров мог немного расслабиться — уфимцы разыграли красивую четырехходовку: Коледов вывел шайбу из-под прессинга через борт, на красной ее подхватил Хохряков, отдал на ход Хартикайнену, Теему оставил снаряд под бросок Умарку — и швед легким, но молниеносным броском прошил соотечественника-«барса». 1:0.

Накал в матче, и так уже приличный еще в первой 20-минутке, нарастал с каждой сменой, и уже к 5-й минуте второго периода все могли в очередной раз понять, почему это противостояние называется самым принципиальным в лиге. Массовая драка, после которой в штраф-боксе казанцев оказались сразу трое хоккеистов, а со стороны «Салавата» — двое, началась с обмена грубостями между Воронковым и Майоровым. Но эта потасовка оказалась самой незначительной из всех — чего стоит только одна из последующих схваток двух капитанов Даниса Зарипова и Линуса Умарка и мощный левый хук от 38-летнего «игровика» шведу, способному падать от одного замаха. Кто прав, а кто виноват, разбираться смысла нет, но именно такие моменты делают это дерби особенным.



Впрочем, думается, что если бы в игре принимали участие уфимцы Панин и Семенов и казанец Лукоянов, славящийся особой «любовью» к Умарку, то ситуация была бы еще более огнеопасной.

Дальше больше — уже вскоре Александр Бурмистров неосторожно сыграл локтем и уравнял составы команд, а заодно и помог отличиться (впервые в сезоне) Альберту Яруллину. Это Владимир Ткачев и Фрэттин здорово поборолись в углу площадки, вскоре 55 номер увидел защитника одного на синей линии и выдал ему под замах — мощный бросок, и паритет в матче восстановлен.



Скорости не снижались ни на секунду — хоккеисты бегали как угорелые и боролись за шайбу на каждом квадратном сантиметре льда. Удача в абсолютно равной игре команд с обоюдными моментами, однако, вновь улыбнулась уфимцам.

Лисовец едва ли не зеркально повторил гол Яруллина — у «Салавата» в углу боролись Кадейкин и Кургрышев, последний и выдал шайбу на одинокого белорусского защитника — 2:1. Вот тут Радий Хабиров наконец позволил себе аплодисменты и довольную улыбку.

Полная беспомощность Квартальнова в концовке игры

Численное преимущество, которое «Ак Барс» получил на старте третьего периода, никаких дивидендов ему не принесло. Наоборот, очень опасным моментом отметились хозяева льда, когда Кортаев вываливался на ворота Рейдеборна и едва не обыгрывал его — шайба застряла между щитками шведа и штангой.

Вместо внятного созидания казанцы больше тыкались в защиту, лезли в борьбу в углах и сбивались на единоличные попытки пройти защиту «Салавата», как это «улиточкой» попытался сделать Зарипов в середине периода.

За 7 минут до конца подопечные Цулыгина просто заперли «барсов» в их штрафной и душили две минуты чистого времени без передышки. «Финальный навал Казани? Нет, не слышали», — словно говорили уфимцы и продолжали навязывать свою игру.

Уже за 2:30 до конца Ларсен мощным броском попадал в перекладину — звон был слышен даже за тем мощным гулом, который стоял весь матч на «Уфа-Арене». Квартальнов вызвал Рейдеборна за минуту до конца и уже вскоре получил третью шайбу в пустые ворота — 3:1 от Кадейкина.

Эта встреча укрепила подозрение, что Дмитрий Квартальнов умеет играть против нейтральных команд, ему ничего не стоит разобрать на части «Локомотив», «Автомобилист» или даже «Йокерит» в Хельсинки. Но это не тот тренер, который может настраивать команду на «кубковые» игры. Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

«Ак Барсу» пора поумерить праздничное настроение — все важнейшие игры сезона проиграны

Эта встреча укрепила подозрение, что Дмитрий Квартальнов умеет играть против нейтральных команд, ему ничего не стоит разобрать на части «Локомотив», «Автомобилист» или даже «Йокерит» в Хельсинки. Но это не тот тренер, который может настраивать команду на «кубковые» игры.

Да, сегодня еще далеко до плей-офф, но именно такие матчи, как с ЦСКА и «Салаватом Юлаевым», — главная репетиция игр на вылет. Здесь повышенный ажиотаж и страсти на льду, здесь результат действительно что-то значит и здесь соперник готов выгрызать победу.

То праздничное настроение, что царит в «Ак Барсе» нынешней осенью, когда тренер шутит шутки про минеральную воду, «цитирует» звуки из классики советского кинематографа и включает шансон в раздевалке, а Владимир Ткачев обещает «воткнуть» прямо во время идущей игры (в том матче с «Автомобилистом» он так и не забил), может серьезно аукнуться команде в более важных матчах. Сегодняшнее поражение — тому подтверждение.

Возможно, «барсам» стоит несколько поумерить эйфорию и стать более серьезными — победы сериями всегда длиться не будут, а вот эту залихватскую самоуверенность уже никто не забудет. Будем надеяться, что это поражение в принципиальнейшем матче заставит казанцев заняться исключительно хоккеем — впереди большая часть сезона и плей-офф, которые Квартальнов традиционно заканчивает на щите.