Буцаев разобрал Квартальнова по частям в «эчпочмаковом дерби»

Восьмая победа «Нефтехимика» подряд: новый клубный рекорд для Нижнекамска

К третьему татарстанскому дерби сезона «Ак Барс» и «Нефтехимик» наконец добрались до Нижнекамска. Явного фаворита встречи назвать было сложно — семью победами подряд Нижнекамск «уважать себя заставил». И во вчерашней игре ожидания подтвердились — «Нефтехимик» не просто дал бой лидеру Востока, но и обыграл его уверенно и красиво. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, как «Нефтехимик» стал главной сенсацией октября в КХЛ, кто в «Ак Барсе» кандидат на выход, почему Станислав Галиев так сдал после хорошего старта и как Буцаев разбирал Квартальнова на детали.

«Ребята поверили в свои силы». Как «Нефтехимик» стал главной сенсацией октября

Давненько такого не было в КХЛ, чтобы к татарстанскому дерби и «Ак Барс», и «Нефтехимик» подходили на пике формы, причем оба — в зоне плей-офф. Казанцы, как правило, в «регулярке» не выходят из группы лидеров. А вот для «Нефтехимика» седьмая строчка в конференции стала возвращением на уровень, который нижнекамцы подрастеряли с сезона 2017/2018, когда под руководством Андрея Назарова попали в первую пятерку Востока.

Да, фаворитом до начала матча по-прежнему считалась казанская команда — но фаворитом не таким явным, как это было в предыдущих встречах. «Ак Барс» идет по лидерскому графику вот уже два месяца с самого старта сезона. Но нижнекамцы набрали высоту в октябре, одержав семь побед подряд, причем две из них — над петербургским СКА.

Эта серия стала новым клубным рекордом — до того нижнекамцы побеждали лишь в шести играх подряд. На этом любопытные факты победной серии «волков» не заканчиваются: в двух последних встречах с дальневосточными командами они вытаскивали игры, проигрывая в три (0:3 с «Адмиралом») и две (1:3 с «Амуром») шайбы! Два камбэка подряд точно должны были дополнительно прокачать скилл «уверенность» нижнекамским молодым хоккеистам.

— То, что ребята играют и верят, что они могут переломить ход матча, конечно, не может не радовать, — говорил на пресс-конференции после матча с «Амуром» наставник «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев. — Знаете, мы ничего не меняли. Просто стали лучше относиться к тем моментам, которые создаем. Поверили в себя, в свои силы, в успех, в результат. Хорошо, что у нас так получается. Ребята работают с настроением. Они понимают всю важность ситуации и все те задачи, которые мы ставим перед ними, стараются выполнить.

Вячеслав Буцаев: «Ребята работают с настроением. Они понимают всю важность ситуации и все те задачи, которые мы ставим перед ними, стараются выполнить». Фото hcnh.ru

Лукоянов может повторить судьбу Гарипова, а Ожиганов — пойти на обмен

Что касается «Ак Барса», то в Казани без перемен — команда Дмитрия Квартальнова в течение домашней серии не только вышла на промежуточное первое место в Восточной конференции, но и возглавляла турнирную таблицу КХЛ. Ну а на Востоке у казанцев пока нет даже приблизительной конкуренции — ближайший «Авангард» отстает на приличные 5 очков, проведя на одну игру больше.

Сам Квартальнов успешно тасует состав, выпуская на лед молодых Галимова и Журавлева без больших потерь, а порой и с профитом — не зря Артем стал лучшим новичком октября в КХЛ. Вот только остаются проблемы с парой более опытных хоккеистов. Так, совсем потерялся и выбился из колеи Артем Лукоянов, который то отсиживается в лазарете, то не попадает в заявку на игры по другим поводам.

Мотивация — дело сложное, и после получения нового улучшенного контракта Артем так и не смог найти для себя повод снова начать играть на прежнем уровне. В нынешнем сезоне у него «0+1» при показателе полезности «-4» в 14 играх — позорная статистика для игрока, которого еще в прошлом сезоне считали одним из главных героев команды. Такое чувство, что Лукоянов выдает свои лучшие игры, только когда заканчивается контракт и нужно срочно добиться его продления. А судя по тому, как хорошо вписался в систему игры Квартальнова Олег Ли, Артема вполне может ожидать судьба Эмиля Гарипова, который оказался тренеру не нужен.

Нечто похожее происходит и с Игорем Ожигановым, который растратил все доверие Дмитрия Квартальнова, потерял в айстайме и все реже выходит на поле. А ведь это тот самый игрок, за которого отдавали ЦСКА Иржи Секача. Оба хоккеиста, к слову, на матч в Нижнекамске не попали даже в заявку.

Олег Ли хорошо вписался в систему игры Квартальнова. Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

Нижнекамск начал по-хозяйски

В первые минуты игры на трибунах «Нефтехим Арены» были видны «проплешины», что довольно странно, учитывая особый статус дерби и лидерский статус приехавшего «Ак Барса». Но к середине периода все места заполнились, и «эчпочмаковое дерби» все-таки получило аншлаг.

На льду, несмотря на стартовое преимущество «Ак Барса» во владении шайбой, дивиденды от игры первым получил все-таки «Нефтехимик». Уже на пятой минуте периода Якоб Берглунд после отскока шайбы расстреливал вратаря казанцев практически в упор — Рейдеборн справился. Но уже в следующем моменте швед оказался бессилен — форвард «барсов» Станислав Галиев бездарно сыграл при входе в чужую зону: попытался обыграть Захарчука, но в противостоянии потерял шайбу. Нижнекамцы убежали в контратаку, Денис Казионов эффектно накрутил защитника казанцев Альберта Яруллина и неожиданно выдал передачу на ворота — Черникову осталось лишь подставить клюшку, чтобы шайба подскочила ровно над плечом вратаря — 1:0 уже на шестой минуте встречи.

Не сказать, что казанцы быстро мобилизовались и побежали отыгрываться — хозяева льда хорошо контролировали игру и высоко встречали хоккеистов «Ак Барса», не давая заходить в свою зону. Более того, нижнекамцы чаще искали счастья у казанских ворот. Самые большие неприятности обороне «барсов» доставляло третье звено — Падакин, Берглунд и Энлунд.

Даже когда случилось первое удаление в матче (присел Павел Падакин), «Нефтехимик» имел больше шансов не пропустить, а вырвать и вторую шайбу в меньшинстве — Зият Пайгин убегал в одиночку на ворота Рейдеборна. Казанцы же даже расставиться толком за две минуты так и не сумели. Переиграли нижнекамцы «барсов» и по броскам в створ ворот — 9:7.

Станислав Галиев «привозит» шайбы не впервые

Получив большинство, второй период «Нефтехимик» начал в комфортных условиях и мог бы удвоить преимущество — Берглунд вываливался на ворота, а уже под конец большинства Шиксатдаров оказался один перед воротами на пятаке, но бросил вратарю «в пузо».

Картинка игры не поменялась и после перерыва — все владение «Ак Барса» сводилось к борьбе в углах и у бортов, а потом, так и не сумев пробить хорошо выстроенную оборону «волков», «барсы» стали пытаться проникнуть в чужую зону за счет длинных забросов в чужую зону.

Окончательно повалились казанцы опять же после неудачных действий Станислава Галиева — Данис Зарипов в касание красиво выводил 22-й номер на чистый выход «1 в 0», но разобраться с Барулиным тот не сумел. Тут же пошла ответная атака нижнекамцев, а Марат Хайруллин пробежав через весь лед, расстрелял Адама Рейдеборна — 2:0. Станислав Галиев, начавший сезон неплохо, на второй месяц опять несколько сдал — очки в октябре он набирал со скрипом, а в последнее время начал еще и «привозить».

Не прошло и минуты, как казанцам вновь пришлось послушать музыку группы «Ленинград», которая играет после заброшенных шайб «Нефтехимика». На этот раз уже экс-нижнекамец Камиль Фазылзянов ошибся, потеряв шайбу в средней зоне — Павел Порядин убежал на рандеву с Рейдеборном и без труда обыграл голкипера.

«Барсы» взвинтили темп, прибавили в агрессии и попытались брать силой, но тут случился неприятный момент со столкновением Порядина и Петрова. Нижнекамец попытался встретить соперника «мельницей», но оставил ногу, после чего на льду завязалась заварушка. Петров покинул лед, хромая, а Кормье, заступившийся за него, отправился в штрафбокс. И это стало четвертым гвоздем в крышку гроба для «Ак Барса». «Волки» выиграли вбрасывание, и уже следующим движением Сергеев отправлял шайбу в сетку от синей линии — 4:0. Это похоронило надежды «Ак Барса».

Поздняя реакция Квартальнова

Лишь в третьем периоде Квартальнов заменил вратаря (слишком поздно: Тимур Билялов проводит игры значительно увереннее шведа, но продолжает исполнять роль бэкапа) и даже сумел настроить команду на борьбу даже при счете 0:4. Казанцам даже удалось отыграть две шайбы: сначала Фрэттин «закопал» на пятаке, а потом помог сам «Нефтехимик», подарив пять минут большинства за подсечку на Педане.

Но это оказалось максимумом, который наставник «барсов» сумел выдавить из своей команды в этом матче. Вячеслав Буцаев разобрал Квартальнова по всем статьям: его «Нефтехимик» грамотно воспользовался практически всеми ошибками «Ак Барса», сумел выстроить высокую оборону, которая не давала казанцам зайти в зону, а по настрою на игру хозяева оказались на несколько голов выше гостей.

Восьмая победа «Нефтехимика» подряд — и команда Буцаева поднимается на шестую строчку. До четвертого места, которое занимает «Барыс», — всего одно очко разницы. Ну а «Ак Барс» сначала едет в Череповец играть в «Северсталью», а потом принимает в Казани главного конкурента по Восточной конференции — «Авангард».