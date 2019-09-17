Микаэль Викстранд: «Хоккеисты в России на шаг впереди шведских»

Эксклюзивное интервью с чемпионом мира в составе «Ак Барса»

Микаэлю Викстранду 25 лет, и за его плечами победа на чемпионате мира 2018 года в Дании и три тренировочных лагеря НХЛ. Когда швед переходил в «Ак Барс», мнения болельщиков разделились — кто-то называл это подписание успехом генменджера клуба Рафика Якубова, другие говорили, что казанцы взяли «кота в мешке». Но уже в первых играх сезона Микаэль продемонстрировал, что для Континентальной лиги он вполне элитный защитник. За пять игр он умудрился набрать пять очков — больше, чем кто-либо из оборонцев и большинство нападающих команды. «Реальное время» побеседовало с новичком «Ак Барса», выяснив, почему он выбрал КХЛ, что его удивило в Казани, чем отличается российский хоккей от шведского и как он адаптируется к лиге с тремя видами площадок.

«Церкви и мечети стоят здесь совсем рядом. Это очень красиво»

— Микаэль, каковы первые впечатления о новой стране, Казани, «Ак Барсе»?

— Пока что мне все очень нравится. Нравится этот город, команда и сама организация «Ак Барса» — тут отличный персонал. Суммарно я пробыл здесь всего пару недель, и за это время пока что все было отлично.

— Судя по твоему Instagram, уже привез сюда семью?

— Да, они приехали 2 недели назад. Им тоже здесь нравится. Конечно здесь все по-другому в сравнении со Швецией, но моей девушке все пришлось по душе. Она говорит, что это очень красивый город, ну а моему сыну еще только 6 месяцев и он пока все равно не понимает, в Швеции он, в России или где-то еще.

— У тебя на родине наверняка распространено убеждение, что в России трудный быт и неприветливые люди. Тебя это не отпугивало?

— Нет. Мы много говорили с Антоном Ландером, который сейчас выступает в «Локомотиве», говорили и о Казани, и о стране в целом, так что я немного в курсе. Мы встретили здесь с моей девушкой много приятных людей. Побывали в центре города, в парочке мест с достопримечательностями, и каких-то больших отличий в поведении людей или менталитете не заметили.

— А отсутствие приветливости и желания улыбаться у россиян не бросилось в глаза?

— Да, у себя мы стараемся часто улыбаться и быть счастливыми, и здесь действительно немного по-другому, но это не проблема. Больше трудностей мне доставляет языковой барьер. Люди здесь очень мало говорят по-английски, и при общении нам постоянно приходится пользоваться Google translate или самим учить русские слова. Например, «спасибо» или «доброе утро» (произносит эти слова по-русски, — прим. ред.). Вот это действительно сложность для меня.

У себя мы стараемся часто улыбаться и быть счастливыми, и здесь действительно немного по-другому, но это не проблема. Больше трудностей мне доставляет языковой барьер

— В июле вы с Адамом Рейдеборном гуляли по казанскому Кремлю. Тебя тогда не удивило, что в городе, который находится в самом центре России, так много мечетей?

— Да, был удивлен. Но перед приездом я уже посмотрел несколько снимков города. Еще тогда меня удивило, что церкви здесь стоят совсем рядом с мечетями. Это очень красиво.

— Обычно шведам нравится проводить время там, где есть IKEA, потому что чувствуют себя как дома. Ты действуешь так же?

— Когда у нас выпадают свободные дни, мы с семьей ходим гулять в различные торговые центры, и конечно же, мы любим «Икею» — девушке очень уж нравится в этом молле.

«Россия ближе к Швеции, поэтому выбрал КХЛ»

— На чемпионате мира-2018 сборная Швеции с тобой в составе выиграла золотые медали, хотя в команде было много игроков из местного чемпионата. В этом же году в Словакии вся оборона вашей сборной была составлена исключительно из энхаэловцев. Почему тебя не вызвали, как считаешь?

— Не знаю, возможно, на этот раз я играл недостаточно хорошо, чтобы попасть в состав. Все-таки в этом году очень многие наши игроки вылетели из Кубка Стэнли и приехали играть на чемпионате мира. В составе сборной было лишь несколько игроков из Европы.

— После прошлогодней победы «Тре крунур» на ЧМ шведские журналисты писали, что вскоре ты окажешься НХЛ. Почему в итоге выбрал КХЛ и «Ак Барс»?

— Да, меня постоянно отправляли в Канаду. Но Россия ближе к Швеции. Я думаю, это был хороший шаг для меня — для начала поиграть, как многие шведы, в вашей стране. Думаю, Россия — это хорошее решение для меня и моей семьи.

— В 2015 году произошла странная история, когда ты перебрался в «Оттаву», но во время тренировочного лагеря самовольно уехал домой. Что там произошло?

— Я был постоянно в лагере, работал на площадке и был готов играть. Но мой брат заболел лейкемией, поэтому я вернулся домой, чтобы быть рядом с моей семьей в Швеции.

— После той истории ты сам бы хотел вернуться и попробовать себя в НХЛ?

— Не знаю. Мне все нравится и здесь тоже. Пока что я играю здесь и буду играть еще 2 года. Мне нравится Казань, нравится здешний хоккей. Я хочу оставаться здесь, ну а через пару лет посмотрим.

Меня постоянно отправляли в Канаду. Но Россия ближе к Швеции. Я думаю, это был хороший шаг для меня — для начала поиграть, как многие шведы, в вашей стране

— Система игры в «Ак Барсе» сильно отличается от той, к который ты привык в «Ферьестаде»?

— Моя прежняя команда хорошая, но она маленькая. Думаю, здесь все-таки более крупная организация. В Швеции тоже хороший чемпионат, но я думаю, что КХЛ — это одна из лучших лиг в мире. Думаю, что это вторая лига в мире после НХЛ. Здесь побольше лучших игроков в своем деле — благодаря этому можно получить больше хороших навыков и усилить свою игру.

— Как тебе в паре с Ожигановым?

— О, мне нравится играть с Игорем. Мы нашли взаимопонимание, он отличный игрок и очень много помогает. Он может говорить на английском, и это помогает мне. Игорь передает мне то, что объясняет тренер во время игр и на тренировках, а это позволяет мне быстрее адаптироваться к новой системе игры и понимать, что именно хочет наш тренер.

«В игре с ЦСКА все зависело только от нас — мы сами могли не удаляться»

— Стартовая игра против ЦСКА. Начало получилось очень хорошим, но победу вы не удержали. Что случилось?

— Это отличная команда, в которой очень много игроков из национальной команды. Была сложная игра, и мы поначалу не знали, чего от них ожидать, поэтому было очень сложно.

— В концовке игры на передний план вышел рефери, который принял несколько спорных решений. По-твоему, они повлияли на итог матча?

— Конечно, я игрок «Ак Барса» и знаю, что мы могли сработать по-другому. Могли бы избежать двух удалений. В том матче все зависело только от нас.

«Шведы — хорошие игроки, но хоккеисты в России во всем на шаг впереди»

— В КХЛ играют на трех разных видах площадок. Тебе это не мешает?

— Конечно, это очень сложно. Иногда ты вынужден играть на большом льду, иногда — на маленьком. Но на самом деле для профессионального хоккеиста неважно, играешь ли ты на маленькой площадке в Сочи или на большой против «Йокерита». Мы должны уметь играть везде и быть лучшими на любом льду.

На самом деле для профессионального хоккеиста неважно, играешь ли ты на маленькой площадке в Сочи или на большой против «Йокерита». Мы должны уметь играть везде и быть лучшими на любом льду

— Эта особенность нашего чемпионата тебя не удивила?

— Нет, я читал об этом в интернете. Но меня это не сильно волновало. Да, повторюсь, это действительно сложно, но я готов показывать свою лучшую игру на любом льду.

— Что стало для тебя главным открытием в здешнем хоккее?

— Я играл против сборной России и знаю, что это великая хоккейная держава, где много великолепных игроков. Я знал об этом, но сюрпризом для меня стал тот факт, что абсолютно все игроки здесь высокого уровня.

— Уровень КХЛ сильно выше шведского чемпионата?

— Шведская лига тоже отличная. Все шведские игроки имеют хорошее катание, мы хорошие хоккеисты! Но здесь уровень игроков все-таки на шаг впереди во всем.