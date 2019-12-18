Новичок «Ак Барса» — в первом звене, а Зарипов тренирует броски в стиле лакросс

Как подопечные Квартальнова готовятся к «зеленому дерби» в старом Дворце спорта

Казанский хоккейный клуб перед декабрьской паузой на Кубок Первого канала начал чередовать результаты: в шести последних матчах — три победы и три поражения. Однако пока это никак не сказывается на турнирном положении «барсов» — команда Дмитрия Квартальнова первая как на Востоке, так и во всей лиге в целом, имея к тому же несколько игр в запасе. Однако впереди сразу два «зеленых дерби» за одну игровую неделю. О том, как проходит подготовка к ретроматчу «Ак Барса» и «Салавата Юлаева», в чем специфика игры в старом Дворце спорта на улице Московской и будут ли в казанской команде новые игроки до трансферного дедлайна — в репортаже «Реального времени».

Петров, Лукоянов, Фисенко и Педан травмированы

При Зинэтуле Билялетдинове «Ак Барс» ездил на короткий тренировочный сбор в Дубай в основном только во время февральской паузы. Смена обстановки перед плей-офф всегда благотворно сказывалась на психологическом состоянии команды, но далеко не всегда на физическом. Прошлогодний вылет в первом раунде от «Авангарда» (0-4 в серии) наверняка заставил новый тренерский штаб призадуматься о плане подготовки именно к решающим матчам сезона. При Дмитрии Квартальнове было решено отправиться в ОАЭ уже в декабре.

По возвращении «барсы» до конца недели переехали в старенький Дворец спорта на улице Московской — «Татнефть Арена» занята канадским «Цирком дю Солей». Здесь царит атмосфера 90-х — всюду развешаны фотографии игроков «Ак Барса» тех лет, везде узкие деревянные дверные проемы. Под низким потолком при непривычно тусклом свете подопечные Квартальнова вышли тренироваться в следующем составе:

«Красные»: Тихонов — Зарипов — Фрэттин; Юдин — Рукавишников.

«Зеленые»: Азеведо — Кормье — Галузин; Викстранд — Лямкин.

«Желтые»: Кара — Ар. Галимов — Галиев; Яруллин — Хенкель.

«Синие»: Глухов — Ткачев — Эм. Галимов; Фазылзянов — Адамчук.

«Оранжевые»: Дыняк — Ли — Основин, Лещенко.

Вратари: Рейдеборн, Билялов, Пекса.

По возвращении «барсы» до конца недели переехали в старенький Дворец спорта на улице Московской — «Татнефть Арена» занята канадским «Цирком дю Солей»

Таким образом, продолжают залечивать травмы и пропустят предстоящее «зеленое дерби» Кирилл Петров, Михаил Фисенко, Артем Лукоянов и Андрей Педан. По информации «Реального времени», позже всех стоит ждать возвращения в строй Фисенко и Лукоянова — первый после операции в Германии точно выйдет на лед не раньше нового года, второй — пропустит порядка двух недель. Артему, который редко пропускал официальные матчи, не везет в этом сезоне — он получил уже вторую травму за сезон в играх против лидеров Запада: сначала в домашнем матче против ЦСКА, затем — в выездной встрече против СКА.

Во второй части тренировки Зарипов и Тихонов надели зеленые «манишки» и вышли с Кормье и Азеведо, пятым в звене был Викстранд. «Ак Барс» очень долго отрабатывал игру в большинстве/меньшинстве, чего не было в таком количестве, например, на предыдущей открытой тренировке команды в ноябре.

Квартальнов говорил очень громко, хотя слышимость во Дворце спорта такая, что обычный разговор между хоккеистами на льду хорошо слышен даже на средних рядах центрального сектора.

Самым счастливым выглядел канадец Патрис Кормье. Он первым вышел пообщаться с журналистами и довольно много улыбался:

— Хорошо было отдохнуть, перезарядить батарейки. Я не был в Дубае с командой, а провел время в Канаде со своей семьей. Набрался сил. Теперь рад, что мы опять играем.

— Как вам старенький Дворец спорта? Давно не играли на таких аренах?

— Лед тут хороший, площадка широкая, что мне особенно нравится. Мне будет интересно сыграть на этой арене. Зарипов рассказывал, что забил здесь свой первый гол за «Ак Барс», отдал первый голевой пас. Это особенное место для Казани. Можно сравнить эту арену с той, что есть в Новосибирске. Надеюсь, завтра будет так же шумно, как у них, в Сибири. Хочется, чтобы болельщикам понравилась игра.

Лед тут хороший, площадка широкая, что мне особенно нравится. Мне будет интересно сыграть на этой арене

— Сегодня с утра все обсуждают очередной гол Свечникова в НХЛ в стиле лакросс. Вы умеете так забивать?

— Могу ли я так? А вы видели мои руки? Я даже подумать не мог о том, чтобы исполнить такой трюк, для этого нужны феноменальные чутье и техника. Молодой парень и такой уверенный в себе — это очень здорово. Кто бы мог забить так в «Ак Барсе»? Точно не я. Точно не Мэтт Фрэттин. Наверное, Данис Зарипов. Может быть, Артем Галимов. У нас Зарипов пробует подобные голы в стиле лакросс на тренировках, и это вызывает у меня восторг.

Квартальнов: «Салават Юлаев» будет фаворитом в этой игре»

Дмитрий Квартальнов за время сборов в ОАЭ прилично загорел и, кажется, даже похудел. Впереди у команды еще 26 игр регулярного чемпионата, одна пауза в чемпионате (в феврале) и весенний плей-офф:

— Ребята отдохнули в эту паузу, но не все — несколько человек были в сборных. Надеюсь, мы готовы.

— Вы много играли во Дворце спорта в прошлом. Какие у вас воспоминания о нем?

— Это было давно. Ностальгические воспоминания, конечно, есть. Старый дворец — ребята сейчас привыкли к более комфортным условия. Но ничего, что есть, то есть. Будем здесь играть: площадка чуть пошире, отскок от борта немного другой, лед — тоже другой. Но все будут в одинаковых условиях.

— На что обращали внимание при подготовке к «Салавату Юлаеву»?

— Посмотрели их вчерашнюю игру, и они, скорее всего, будут фаворитами в нашем матче. Уфимцы уже сыграли с «Сибирью», вошли немного в тонус, а у нас был большой перерыв. Но это дерби, мы будем отталкиваться от того, как сыграем сами. Последний матч с «Авангардом» мы сыграли не очень. Думаю, что будет интересная игра, мы сделаем некоторые коррективы у себя.

Уфимцы уже сыграли с «Сибирью», вошли немного в тонус, а у нас был большой перерыв. Но это дерби, мы будем отталкиваться от того, как сыграем сами

— Что скажете о сборах команды в Дубае?

— Мы это делали больше на будущее. В общем-то у нас есть те, кто не будет играть завтра. Это Педан, Фисенко, Петров, Лукоянов — эти ребята продолжают у нас быть в числе травмированных. Мы, конечно же, их ждем, это игроки основного состава. Но мы готовы. Я не могу сказать, надолго ли выбыли игроки, у всех разная степень травмы.

— Прокомментируйте подписание Владимира Галузина.

— Мы считаем, что он усилит нашу команду. Он умеет играть как в центре, так и с краю. Это опытный игрок.

— Защитник «Барса» Кирилл Адамчук тренируется с главной командой. Почему решили посмотреть его?

— Он пока будет тренироваться с нами, потому что у нас есть травмированные игроки. Даже не исключу того, что он сыграет за нас.

— Две недели осталось до конца трансферного дедлайна. Будут ли еще какие-то приобретения?

— Мы бы хотели улучшить одну из позиций. Работаем над этим.

— Вратарь Тимур Билялов не играл на Кубке Первого канала. Как его самочувствие?

— Завтра начнет Рейдеборн, а дальше будет видно.

Галузин: «Морально был готов к переходу в «Ак Барс»

Основное внимание на открытой тренировке было приковано к новичку Владимиру Галузину. Его переход в «Ак Барс» из «Магнитки» выглядит довольно неожиданным и даже странным, учитывая, как много нападающих в системе клуба. Хотя на данном этапе, когда в команде так много травмированных, такой хоккеист-универсал может и пригодиться. Можно вспомнить, что два года назад в это же время, в начале зимы, в коллектив здорово влился нападающий Алексей Потапов, который стал важным «винтиком» в чемпионском механизме команды в том сезоне. Любопытно, что он так же, как и 31-летний нынешний новичок, воспитанник нижегородского «Торпедо».

Это будет дерби и мой первый матч за Казань. Думаю, эмоции будут зашкаливать

— Эмоции от перехода положительные. Все на высшем уровне. «Ак Барс» — топ-команда, тут много говорить не надо, — рассказал по окончании тренировки Галузин.

— Уже ощутили для себя какую-то специфику работы с Квартальновым?

— Высокие скорости, все строго по заданию. Ничего такого сложного нет.

— Вам придется дебютировать за «Ак Барс» в старом Дворце спорта. Как вам арена?

— Я здесь в детстве уже играл, маленько помню ее. А так, ничего не должно мне помешать. Все будет хорошо.

— Сегодня на льду вы работали с легионерами. Как взаимопонимание с иностранцами?

— Я неплохо понимаю английский, но не очень хорошо разговариваю на нем. Но думаю, что никаких проблем с этим не будет.

— Переход в «Ак Барс» стал для вас неожиданностью?

— В последнее время в Магнитогорске я уже не играл. Понимал, что что-то должно произойти, поэтому морально был готов.

— Впереди первое «зеленое дерби» для вас. Наслышаны о нем?

— Конечно, наслышан. Это будет дерби и мой первый матч за Казань. Думаю, эмоции будут зашкаливать.



Яруллин: «С «Жилплощадки» было тяжело добираться до Дворца спорта»

В этом сезоне состоится шесть «зеленых дерби», из которых два в Уфе уже прошли. Команды выиграли по разу. Любопытно, что в обоих матчах забивал защитник Альберт Яруллин.

— Вас вызвали в сборную России, но вы в итоге не поехали из-за травмы.

— Да, нужно было подлечиться, было небольшое повреждение. Сейчас все нормально, — рассказал Яруллин.

Для меня лично Дворец спорта — особенное место. Я все детство тут провел, приятно вернуться

— Как проходит подготовка к «зеленому дерби»?

— Обычно готовимся, как к любой сильной команде, выполняем свое задание. Для меня лично Дворец спорта — особенное место. Я все детство тут провел, приятно вернуться.

— Помните какой-нибудь яркий матч в этом дворце?

— Я особо не посещал здесь крупные матчи — с «Жилплощадки» тяжело было сюда добираться. Максимум — смотрел по телевизору.

— Пауза пошла в плюс команде?

— Пауза в любом случае нужна была из-за плотного графика. Надо было передохнуть.

Ткачев: «Нам надо не проспать первый период»

Владимир Ткачев в ноябре получил сотрясение и выбыл на несколько недель. Однако в декабре не только восстановился, но и получил вызов в сборную России:

— Как прошла ваша пауза в КХЛ?

— Хорошо, здорово поработали. В целом неплохо провели Кубок Первого канала. Проиграли первый период и проиграли весь турнир.

— Вы начинали свою игровую карьеру во Дворце спорта. Насколько вам приятно возвращаться сюда?

— Мы играли в возрасте 14 лет, и это было на маленькой арене. Надеюсь, что завтра будет аншлаг. Думаю, нас ожидает интересный матч. Ждем болельщиков на трибунах.

— Как ощущения от новых условий? Как лед, как площадка?

— Мы ко всему привыкаем. Поэтому это рабочий момент.

Нам надо не проспать первый период, сразу включиться в игру, без раскачки, с корабля на бал

— «Салават», в отличие от «Ак Барса», уже провел один матч после паузы. Это будет преимуществом для них?

— Не знаю, преимуществом, может, и не будет. Но была такая большая пауза, и они уже успели прочувствовать игровой ритм. Нам надо не проспать первый период, сразу включиться в игру, без раскачки, с корабля на бал.

Лед во Дворце спорта в эти дни расписан чуть ли не круглосуточно — приезд «Ак Барса» сбил расписание. Сразу по окончании тренировки хоккеистов вышли сначала совсем юные фигуристы, затем — девушки чуть постарше. На трибунах тем временем вовсю идет подготовка к ретроматчу. Уже повесили специальные таблички с ретрошрифтом, а также логотип, изготовленный для этой встречи. Также впервые в истории «зеленых дерби» перед игрой прозвучат сразу три гимна: российский, Республики Татарстан и Республики Башкортостан.