Билялетдинов вернулся на лед «Татнефть Арены», а новые шведы делают «Ак Барс» лучше

Итоги первого домашнего матча в сезоне для «барсов»

Старта хоккейного сезона в столице Татарстана заждались — «Ак Барс» начинал чемпионат сразу тремя играми на выезде. После довольно удачного почина (две победы и боевое поражение в Москве от чемпионского ЦСКА) «барсов» ждал первый домашний матч в пятницу, 13-го. Почести Билялетдинову, волнение и радость Квартальнова,тюбетейка Зарипова, а также гол Викстранда и сейв Рейдеборна — в репортаже «Реального времени» с открытия сезона в Казани.

Тренерское счастье

Последний раз на публике на лед «Татнефть-арены» бывший многолетний главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов выходил 3 марта. В этот день казанцы уступили «Авангарду» со счетом 2:3 и вылетели из плей-офф, проиграв серию 0-4. В тот вечер Зинэтула Хайдарович тепло приветствовал болельщиков, аплодируя им прямо со льда. Тогда еще было непонятно, останется ли Билл главным тренером команды или нет — о своем решении покинуть «барсов» он объявит только в первой половине апреля.

«Ак Барс» перед стартовым домашним матчем нового сезона приготовил хороший сюрприз тренеру — под своды арены был поднят именной стяг с его именем и фамилией. Это стал уже четвертый тренерский символ надо льдом «Татнефть Арены» — ранее этой чести были удостоены Анатолий Муравьев, Всеволод Елфимов и Юрий Моисеев. Церемония вышла довольно трогательной, но стоит сказать, что в клубе могли бы более ответственно подойти к ее исполнению — все четыре стяга под крышей сделаны не в едином стиле. Надписи фамилий тренеров набраны разным шрифтом, они разного цвета и, если присмотреться, то даже разного размера.



«Ак Барс» перед стартовым домашним матчем нового сезона приготовил хороший сюрприз тренеру — под своды арены был поднят именной стяг с его именем и фамилией. Фото ak-bars.ru

— Хэерле кич, Казань. Я хочу сказать вам спасибо за ту поддержку, которую я ощущал все эти годы. Я считаю себя счастливым тренером, потому что я работал с классными хоккеистами. Нашей команде хочу пожелать больших успехов и побед. Спасибо за все, — сказал перед игрой Билялетдинов.

Церемония длилась долго, и начало игры даже задержалось на 12 минут. На видеокубе показывали чемпионские кадры разных лет (с Биллом казанцы выигрывали чемпионство четыре раза), Зинэтула Хайдарович чуть не плакал, а болельщики еще долго скандировали «Билялетдинов! Билялетдинов!».

А председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин вручил тренеру орден «За заслуги перед Отечеством IV степени» — указ о его награждении подписал президент РФ Владимир Путин.

Церемония длилась долго, и начало игры даже задержалось на 12 минут. Фото ak-bars.ru

Воробьев вернулся в «Магнитку»

«Ак Барс» тем временем активно продолжает внедрять в умы болельщиков новую цифровую концепцию «843». Ведущий предматчевого шоу сразу после раскатки десяток раз произнес эти цифры, на программке к матчу рядом с портретом Даниса Зарипова также жирным шрифтом расположены именно они, можно встретить телефонный код город Казани и в фойе, которое на «Татнефть Арене» привычно радует разнообразным сервисом и угощениями для болельщиков.

С первым домашним соперником «Ак Барсу» в какой-то мере повезло. При публикации календаря летом сначала произошла ошибка, и клуб объявил, что сезон в Казани начнет против рижского «Динамо», не такого статусного оппонента, как «Магнитка». Недоразумение быстро исправили — открывать «регулярку» предстояло против магнитогорцев под предводительством чешского тренера Йозефа Яндача. Однако после двух проведенных матчей «Металлург» стал первым клубом сезона, в котором произошла тренерская отставка: в Казань уральскую команду привез Илья Воробьев. Тренер пару лет назад сделал себе имя как раз в Магнитогорске, а этим летом покинул пост наставника сборной России.

В обновленном пресс-центре «Татнефть Арены» по-доброму вспоминали игроков «Магнитки», которые раньше играли в Казани. Один из сотрудников клуба рассказал байку про вратаря Василия Кошечкина, который ударно отмечал победные матчи. В целом состав гостей выглядит как сплав опытных и молодых хоккеистов. В одном звене с Андреем Локтионовым (один из лучших центрфорвардов страны, новичок клуба) и Денисом Паршиным нынче выходит на лед 38-летний Сергей Мозякин. У этого трио игра пока, скажем откровенно, не идет, поэтому по ходу предыдущих матчей перестановки в звеньях Илья Воробьев практиковал довольно часто.

В составе казанцев, по сравнению с предыдущими играми, произошло не так много изменений. Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

Как Викстранд забил, а Рейдеборн — отбил

В составе казанцев, по сравнению с предыдущими играми, произошло не так много изменений. Место в воротах Дмитрий Квартальнов по-прежнему доверяет шведу Адаму Рейдеборну. Пары защитников: Яруллин — Викстранд, Ожиганов — Фазылзянов, Хенкель — Журавлев и Дмитрий Юдин в роли седьмого защитника. Тройки нападения: Азеведо — Кормье — Фрэттин, Галиев — Ткачев — Зарипов, Фисенко — Основин — Лукоянов, Воронков — Галимов — Петров и Артем Михеев тринадцатым нападающим.

Автором первого домашнего гола «барсов» стал шведский защитник Микаэль Викстранд, которому в середине первого периода выдал шикарный пас Данис Зарипов. Казанцы начали матч на кураже и во время голевой атаки на высоченных скоростях вынудили ошибиться защитника «Магнитки» Григория Дронова.

Одной из новинок нынешнего сезона стало объявление абсолютно всех удалений главным судьей матча. Первый двухминутный штраф на 12-й минуте игры заработал «Ак Барс» за нарушение численного состава. По ходу этого большинства «Магнитка» создала не так много моментов, а вот казанцы в контратаке могли отличиться — положение спас вратарь Кошечкин. К сожалению, и второе, и третье удаления в игре остались за «барсами» — в штрафной бокс за неправильную задержку соперника отправился Альберт Яруллин.

В численном большинстве «Ак Барс» впервые оказался только в середине второй двадцатиминутки, но хозяевам это не принесло никаких дивидендов в виде заброшенной шайбы или по-настоящему острых моментов. На последней минуте периода Галимов и Фрэттин вдвоем убегали в контратаку на одинокого Кошечкина, но все закончилось броском легионера прямо во вратаря под вздох трибун. Однако самым зрелищным эпизодом двадцатиминутки стала далеко не успешная игра в атаке — шведский вратарь «Ак Барса» совершил чудо-сейв, черенком клюшки отбив бросок в упор от Сергея Мозякина. Вообще, Рейдеборна пока можно смело назвать лучшим игроком команды на старте сезона.

Третий период начался для «Ак Барса» из рук вон плохо — нападающие Вячеслав Основин и Артем Михеев допустили позиционные ошибки, а защитники не успели вернуться на свои позиции, оставив перед Рейдеборном сразу двух магнитогорцев. Шайба влетела в ворота, но Квартальнов запросил повтор на помеху вратарю. Через пару минут судьи вынесли свой вердикт: Эрик О`Делл действительно мешал вратарю, и шайба была отменена. Квартальнов победно вскинул руки, словно его подопечные забросили вторую шайбу. Позже «Магнитка» отметилась попаданием в штангу — бросок Локтионова был настолько резким, что попади он в створ ворот, шансов среагировать у Рейдеборна уже не было бы.

Однако 90-й номер магнитогорцев своего все-таки добился. В середине двадцатиминутки Локтионов в меньшинстве убежал один на один со шведским голкипером «барсов» и счет сравнял. Казанцам понадобилось меньше минуты, чтобы снова выйти вперед — Зарипов отличным кистевым броском набрал второе очко в матче. После этого игра окончательно раскрылась, и шайба совсем не задерживалась в средней зоне. «Магнитка» за минуту до конца игры сняла вратаря, а закончился матч двумя подряд сейвами от Рейдеборна.

Данис Зарипов: «Волновался даже я»

По окончании матча одним из самых обсуждаемых моментов стало спасение шведского вратаря «Ак Барса»:

— Вот только что смотрел сейв Рейдеборна, — рассказал вышедший из раздевалки Станислав Галиев. — Он в порядке, дай бог ему не надо будет столько спасать по ходу сезона. Там ошибка была, конечно, но сам сейв дорогого стоит.

Станислав Галиев: «Мы сами соскучились по игре дома при своих болельщиках, и город тоже соскучился по нашим победам. Прошлый сезон закончился не очень, но его мы уже забыли, у нас много амбиций на этот год». Фото ak-bars.ru

— Адам выручил нас, один раз вообще так, что этот сейв станет спасением не то что недели, а года. И даже не КХЛ. Может с НХЛ поспорить, — дал свою оценку эпизоду капитан команды Зарипов.

Кстати, в обновленной раздевалке «Ак Барса» традиционную тюбетейку, полагающуюся лучшему игроку матча, получил как раз Данис, который ответил затем на несколько вопросов:

— Это первая домашняя игра в сезоне, и небольшое волнение присутствовало даже у меня, признаюсь честно. И это нормально, мы понимаем ответственность за результат. Начали игру хорошо, полностью владели инициативой и хорошо, что забили быстрый гол.

Потом удаления немного перевернули ход матча, и началась болтанка туда-сюда. Соперник, конечно, непростой. Они до нашей игры несколько матчей провалили, но сегодня продемонстрировали, что еще покажут себя в будущем. Сегодня всех с победой, спасибо болельщикам, что пришли поддержать. Полная арена, большой ажиотаж, и, наверное, благодаря им мы смогли выстоять в концовке.



— Как оцените свой гол?

— Пусть оценит кто-нибудь другой, я не люблю говорить о своих шайбах.

— Что скажете о чествовании Зинэтулы Хайдаровича?

— С Билялетдиновым многое прошли, были и поражения, и победы. Есть внутри какая-то печаль, что расстаемся с такими людьми. Но я думаю, что он не останется без работы. Я уверен, он немного отдохнет, и ему предложат хорошую должность. Мы будем рады за него. Уверен, что у него получится хорошо в любой должности.

Данис Зарипов: «С Билялетдиновым многое прошли, были и поражения, и победы. Есть внутри какая-то печаль, что расстаемся с такими людьми. Но я думаю, что он не останется без работы». Фото ak-bars.ru

Дмитрий Квартальнов: «У нас, положа руку на сердце, вторые периоды — проблема»

По окончании матча главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов посетовал на волнение, характерное для первой игры дома:

— Тяжелая встреча, первая для нас в Казани. Не понравился второй период: у нас, положа руку на сердце, вторые периоды — проблема. Плюс в том, что выстояли в конце, есть над чем работать: хотели сыграть немного по-другому, но пока вот так. Ребят чуть-чуть захлестнули эмоции, мы разберемся с этим.

— У «Ак Барса» сегодня было много ошибок при выходе из обороны. С чем это связано?

— Думаю, мы хорошо готовились. Наверное, какая-то нервозность исходила. Первый матч в сезоне в Казани, чуть захлестнуло ребят, нервничали.

— В первом периоде было два удаления за нарушение численного состава. Что там произошло?

— Первое, в общем-то, согласен, было. Но при втором они играли пять на пять, знаете. Джастин Азеведо вышел. Кто-то там, может, посчитал неправильно, там даже пересменки не было. Наверное, такое бывает.

Дмитрий Квартальнов: «Ребят чуть-чуть захлестнули эмоции, мы разберемся с этим». Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев был довольно лаконичен:

— В принципе, сегодня частями было то, что мы хотим видеть. Второй и третий периоды были рабочие. Мы вызвали двух молодых ребят из ВХЛ, они добавили скорости и движения, что важно в современном хоккее. У нас есть проблемы, и удача отвернулась в моменте с голом. Я сказал ребятам, что через работу мы должны развернуть ее в свою сторону.

— Сегодня в состав на игру не попал бывший защитник «Ак Барса» Пол Постма. Вы недовольны его игрой, или он получил травму?

— Мы решили пойти в шесть защитников с теми, кто играл. Это не травма. Хотя ситуация с травмами у нас сложная.

Одним из самых активных на льду у «Ак Барса» был Станислав Галиев, однако забить нападающий номинально второго звена так и не смог. После игры он был довольно словоохотлив:

— Проводы Билялетдинова, думаю, всех задели, кто с ним работал. Спасибо ему, он многое дал для меня, для команды. Эмоции сегодня зашкаливали, нельзя было перед ним ударить в грязь лицом.

Ошибки в обороне были скорее из-за первой домашней игры. Спасибо всем, кто сегодня пришел поддержать нас, устроили аншлаг. Мы сами соскучились по игре дома при своих болельщиках, и город тоже соскучился по нашим победам. Прошлый сезон закончился не очень, но его мы уже забыли, у нас много амбиций на этот год.

Долгий перерыв нас немного сбил с игрового ритма, но уже в первом периоде все наладилось. Во втором периоде состояние уже было получше, раскатались. Личные планы на сезон? Поднять кубок Гагарина над головой.

Илья Воробьев: «У нас есть проблемы, и удача отвернулась в моменте с голом. Я сказал ребятам, что через работу мы должны развернуть ее в свою сторону». Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

Следующую игру «Ак Барс» проведет также дома — в понедельник, 16 сентября, против череповецкой «Северстали».