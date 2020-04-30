Спортивный YouTube на апрельском карантине: модный Слуцкий, глыба Крикунов и шедевр от «Ак Барса»

Чем живут клубные каналы во время вынужденной паузы

Пока весь спортивный мир на изоляции, клубам дается хороший шанс проявить себя. В ситуации, когда все находятся в одинаковом положении, по-настоящему классные проекты в социальных сетях не пройдут не замеченными и прибавят тем или иным командам имиджевых баллов. В марте еще была надежда, что карантинная история не затянется, однако клубы проявляли активность уже тогда. «Реальное время» изучило сегмент клубного спортивного YouTube за апрель: чемпионская «сходка» «Ак Барса», футбольные викторины в Уфе и Казани, концерты в прямом эфире в Питере и многое другое — в нашем видеообзоре.

«Ак Барс»: чемпионско-карантинное видео для души

Казанский хоккейный клуб долгое время имел большие проблемы с открытостью и улавливанием трендов, однако в последние сезоны все кардинально изменилось. Сейчас уже сам «Ак Барс» способен задавать эти тренды, и теперь этой планке нужно соответствовать. Карантин показал, что с этим у «барсов» все в порядке.

22 апреля исполнилось ровно 2 года с момента последнего чемпионства «Ак Барса». Напомним, тогда, весной 2018-го, казанцы в пяти матчах финала обыграли московский ЦСКА. Многолетний работник пресс-службы клуба Сергей Малимонов в роли ведущего организовал эфир с главными героями тех матчей: Данисом Зариповым, Станиславом Галиевым, Альбертом Яруллиным, Михаилом Глуховым, Алексеем Потаповым, Эмилем Гариповым, Артемом Лукояновым, Иржи Секачем и Александром Бурмистровым. Секретным гостем трансляции стал Зинэтула Билялетдинов, который продолжил раскрываться с новой положительной стороны для широкой публики. Такого общительного и веселого Зинэтулу Хайдаровича вы еще не слышали. Множество подколов друг друга, классных шуток, эксклюзивные видео из самолета и раздевалок — ролик вышел чрезвычайно душевным. Если еще не видели, то отложите все свои дела — к просмотру строго рекомендуется:

ФК «Уфа»: полезный контент чередуется с развлекательным

В прошлом месяце мы уже рассказывали об активностях башкирского клуба. Но уфимцы и не думают останавливаться: за апрель на официальном канале команды в Youtube появилось сразу 15 роликов. И это уже не просто контент а-ля «чем мы занимаемся на самоизоляции».

Здесь есть и подкаст музыканта Томаса Мраза, уроженца Уфы, и полезный контент от школы ФК «Уфа», в котором показаны тренировки для младших, средних и старших возрастных групп:

Ну и особенно порадовала «Своя игра» с игроками команды:

«Рубин»: квизоляция, именины, просмотр русских клипов легионерами

Намного менее активен на видеохостинге казанский клуб, однако каждое его видео запоминается. Буквально накануне главный тренер Леонид Слуцкий и нападающий Иван Игнатьев посостязались в футбольной викторине под названием «Квизоляция». Оцените модный карантинный прикид от Леонида Викторовича:

20 апреля «Рубину» исполнилось 62 года. Футболисты и сотрудники клуба записали короткое динамичное видео с поздравлениями:

Жанр «иностранцы смотрят русские клипы» на спортивном YouTube уже можно назвать мейнстримом, однако это беспроигрышный вариант заставить улыбнуться аудиторию. Хорватский защитник Филип Уремович и сербский полузащитник Дарко Йевтич оценивают «Любимку», Скриптонита, Макса Коржа, Егора Крида и многих других. Также в видео есть ответ на вопрос «Много ли в Казани нормальных ночных клубов?»:

«Крылья Советов»: 23 вопроса опальному Фролову

В своем последнем на данный момент официальном матче РПЛ самарский клуб на стадионе в Нижнем Новгороде уступил «Тамбову» (0:3). Ворота «крылышек» защищал Евгений Фролов, вытеснивший в межсезонье из состава Сергея Рыжикова.

В карантинную паузу Фролов стал самым обсуждаемым футболистом страны после того, как раскритиковал Владимира Путина и текущую российскую действительность. В интервью клубному каналу Евгений отвечал не на столь острые вопросы, однако вышло все равно интересно:

«Зенит»: концерт в прямом эфире, бесконтактная доставка призов и благотворительность

Привычно активен в любое время года и в любой форс-мажорной ситуации питерский футбольный клуб. Если нынешний чемпионат не будет доигран и его результаты аннулируют, то обиднее всего будет как раз «зенитовцам», которые с приличным отрывом возглавляют турнирную таблицу.

В начале апреля клуб запустил новое шоу PES battle, в котором известный питерский комментатор Геннадий Орлов комментирует киберфутбольные матчи:

Есть и полезный благотворительный контент. Клуб привлек модель Наталью Водянову, которая рассказала о проблемах детей с аутизмом:

Также есть видео, где игрок «Зенита» Малком получил приз лучшему футболисту марта по версии болельщиков бесконтактным способом с помощью дрона:

В середине апреля в рамках проекта «Зенит Live» клуб пригласил питерскую группу Animal Jazz, которая дала концерт в прямом эфире:

ХК «Сибирь»: что в коробке?

Хоккейный сезон, в отличие от футбольного, уже совершенно точно завершен, и игрокам клубов КХЛ уже можно переходить в отпускной режим, в котором обязательные карантинные тренировки отнимают не так много времени.

В Новосибирске вспомнили давний YouTube-формат «Что в коробке?», в который хоккеисты «Сибири» вписались очень удачно. Им предстоит угадать, что они трогают — макароны, колготки, шапку, ящериц, личинки и даже змей:

ХК «Динамо»: сумасшедшие рекорды Крикунова

23 апреля 70 лет исполнилось самому возрастному тренеру нынешней Континентальной хоккейной лиги Владимиру Крикунову. Дважды он тренировал и казанский «Ак Барс», однако лучшие его годы прошли в московском «Динамо», которое он возглавляет и сейчас.

К юбилею главного тренера в хоккейном клубе подготовили короткометражный фильм, который рассказывает о непростом пути Владимира Васильевича. Сенсация в Солт-Лейк-Сити с белорусской сборной, чемпионство 2005 года с «Динамо», победа над Канадой в Турине-2006, 25 лет в динамовском хоккее, более двух тысяч матчей в тренерской карьере. Просто глыба:

ЦСКА: вирусная бомба от Димы «Лысого»

Настоящим карантинным креативом порадовали футбольные армейцы. Еще в начале нулевых в рядах их болельщиков стал популярен Дмитрий «Лысый» Бугров, автор уже легендарных кричалок про атомную бомбу, «Гинер всех купил», «Я уже три дня не пил» и других.

На карантине «Лысый» «зарядил» новую кричалку про бомбу, переписав классические строки и подняв в ней тему самоизоляции. Ролик снимали на абсолютно пустой арене ЦСКА:

«Зенит-Казань»: как укрепить мышцы с Максимом Михайловым

Закончить обзор хотелось бы каким-то небольшим, но действительно полезным видео. Традиционно активен в YouTube казанский волейбольный клуб. В середине апреля ZTV порадовал роликом с диагональным «Зенит-Казань» Максимом Михайловым, который показал комплекс упражнений для укрепления мышц, доступный каждому: