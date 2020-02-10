Сборная России провалила Евротур молодежным составом, но ничего страшного в этом нет

Набрались опыта, набили шишек

Последняя пауза в Континентальной хоккейной лиге, связанная с играми сборных, теоретически могла бы и не состояться. Состав сборной России получился настолько экспериментальным, что отсутствие ряда игроков, которых призвали на прошедший этап Евротура, вряд ли бы сильно сказалось на большинстве клубов лиги. Средний возраст национальной команды не дотянул даже до 23 лет, было призвано сразу семеро хоккеистов, принявших участие в недавнем молодежном чемпионате мира. Из-за травм, правда, доехали далеко не все, но им на замену были вызваны такие же молодые и подающие надежды. О том, каким получилось возвращение Валерия Брагина в главную сборную России в новом статусе, как сыграли хоккеисты «Ак Барса» и «Нефтехимика» и почему не стоит обращать внимание на провальный результат, — в материале «Реального времени».

Тревожный звоночек от Билялова

По традиции самый сильный состав сборной России можно увидеть лишь на одном этапе Евротура за сезон — декабрьском домашнем Кубке Первого канала. Однако два месяца назад Капризов, Шипачев и компания проиграли даже второму составу шведов. В том матче мог дебютировать в стартовом составе сборной вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов, но ему предпочли голкипера СКА Александра Самонова, которого после неудачной игры заменили еще до середины встречи.

Билялов стал главным вратарским открытием нынешнего сезона. В «Ак Барс» его брали в лучшем случае третьим, но в итоге он переиграл шведа Рейдеборна и не оставил шансов Гарипову, который так и не сыграл за казанцев в этом году и впервые в карьере сменил клуб, отправившись в омский «Авангард». Тимур побил многолетний рекорд Иржи Трвая по количеству «сухих» минут в чемпионатах страны и, естественно, приковал к себе внимание тренерского штаба сборной. Впервые выйти в стартовом составе ему довелось только на Шведских играх в минувший четверг во встрече против финнов, однако по иронии судьбы его дебют оказался даже хуже, чем у Самонова в декабре.

Уже к 7-й минуте Финляндия вела со счетом 3:0. Билялов пропустил первый же бросок в створ — на 33-й секунде матча. Из трех пропущенных шайб две были явно на его совести. После третьего гола на замену Тимуру вышел как раз Самонов, который в оставшиеся 53 минуты игры не пропустил, однако и полевые игроки ничем ответить не смогли — счет до конца встречи не изменился. Молодая сборная России начала с поражения от более сбалансированного и играющего в системный хоккей соперника. Подопечные Кудашова выглядели очень блекло в атаке.

Пока что рано ставить крест на шансах вратаря в национальной команде, так как основное внимание к Тимуру будет приковано в предстоящем плей-офф

Что касается Билялова, то больше на этом этапе Евротура он не сыграл. Пока что рано ставить крест на шансах вратаря в национальной команде, так как основное внимание к Тимуру будет приковано в предстоящем плей-офф. Все идет к тому, что именно он станет основным вратарем «Ак Барса» в Кубке Гагарина. Клубу предстоит подтверждать свое лидерство на Востоке, а Билялову — то, что матч с финнами был лишь нелепой случайностью в его карьере.



Артем Галимов и Павел Порядин проявили себя

Из полевых игроков в Швецию приехали сразу восемь дебютантов сборной, а также шесть участников недавнего чемпионата мира среди молодежи в Чехии. «Барс» Артем Галимов сразу попал в состав сборной, а вот Павел Порядин из «Нефтехимика» был вызван на замену травмированному Воронкову из того же «Ак Барса».

— Я только утром узнал, что меня перевели из олимпийской сборной в национальную, — рассказал Порядин. — Психологически это никак на мне не сказалось. Любой вызов очень приятен, и я взбодрился еще больше. На этап Евротура заявлено много молодых ребят, думаю, что это пойдет на благо. Парни в своих клубах уже на ведущих ролях, поэтому смотреть на их возраст не стоит.

В игре против финнов Павел не попал в заявку сборной, а вот против шведов он не только сыграл, но и стал автором первого гола россиян на турнире. Примечательно, что голевую передачу ему отдал именно Галимов.

А вот непримечательно другое — происходило это все на 47-й минуте встречи, когда счет уже был 3:0 в пользу Швеции. Россияне снова пропустили на первой минуте матча — досталось уже не Билялову, а Самонову, который провел полноценную встречу. Закончилось все победой хозяев этапа Евротура со счетом 5:2, еще одну шайбу в составе сборной России забросил Павел Кудрявцев из «Локомотива».

Самым опытным игроком в нынешнем составе сборной стал 29-летний защитник ЦСКА Богдан Киселевич

После игры Алексей Кудашов посетовал на судейскую ошибку — по его мнению, несправедливо был отменен гол Рушана Рафикова. Также признал он и ошибки своих игроков, назвав их «детскими».

Самым опытным игроком в нынешнем составе сборной стал 29-летний защитник ЦСКА Богдан Киселевич. Ближайший по возрасту к нему — 25-летний защитник «Динамо» Андрей Миронов. Все остальные значительно моложе, поэтому разговор о «детских ошибках» справедлив. Против шведов неудачный матч провел внук Зинэтулы Билялтдинова защитник ЦСКА Александр Романов, который допустил результативную ошибку. В атаке помимо Галимова и Порядина на этот раз порадовали молодые игроки ярославского «Локо». Хотя в первой игре против финнов самым активным было молодежное звено из питерского СКА Подколзин — Морозов — Марченко.

Три поражения в трех матчах

Накануне россияне проводили заключительный матч этапа против чехов. Место в воротах предсказуемо занял голкипер «Авангарда» Игорь Бобков, а вот среди полевых игроков прошла полноценная ротация. Кудашов по сравнению с прошедшей игрой перекроил все тройки нападения и оставил неизменной лишь одну пару защитников. Вызвало вопросы отсутствие сразу четырех игроков СКА — похоже, им просто дали отдохнуть в последнем матче, так как совсем скоро питерцам предстоит матч с «Амуром» дома и с «Торпедо» в гостях. Если раньше руководству российского хоккея в лице главы штаба Романа Ротенберга можно было говорить о том, что СКА используется в интересах сборной, то в этом сезоне слишком много оснований считать, что сборную используют в интересах СКА. Хотя формально претензий вроде как не может быть — шанс получили другие хоккеисты, но все всё понимают.

Россияне забили первыми — отличился нападающий ярославского «Локомотива» Артур Каюмов. Радует, что гол был забит в большинстве — в том компоненте, с которым в первых двух матчах было много проблем. Чехи отыгрались в самой концовке первого периода — точен был Якуб Флек. К первому перерыву команды нанесли равное количество бросков (8-8), однако преимуществом заметно владели подопечные Кудашова. Вторая двадцатиминутка тоже проходила с преимуществом россиян, что вылилось в гол Андрея Светлакова из ЦСКА, который он забил в меньшинстве. Главный тренер чехов Милош Ржига настоял на видеопросмотре, однако судьи после него не зафиксировали никаких нарушений — сборная России вышла вперед.

Снова проявил себя Порядин, один из самых активных игроков сборной в этой встрече

В третьем периоде чехи уже перехватили инициативу и побежали отыгрываться. После удаления Киселевича соперник россиян получил возможность отличиться в большинстве и уверенно ее реализовал усилиями Яна Коштялека за шесть минут до конца игры — 2:2. Казалось, решающее слово все равно осталось за россиянами — снова проявил себя Порядин, один из самых активных игроков сборной в этой встрече. Бросок нападающего «Нефтехимика» оказался неберущимся для экс-голкипера «Авангарда» Доминика Фурха. 3:2 — все шло к заслуженной и важной победе россиян, однако чехи в последнюю минуту основного времени устроили навал и сравняли счет, когда на табло было 59:59. Снова отличился Коштялек.

Овертайм начался с удаления чехов, однако россияне большинство провели безрезультатно — много двигали шайбу, но решающий бросок так никому и не удался. Стоит отметить, что в первой паре защитников, которая выходит и при реализации лишнего игрока, сыграл Никита Лямкин из «Ак Барса». Его стабильно вызывают в сборную уже третий этап Евротура подряд, однако на чемпионат мира весной он поедет вряд ли. Дополнительная пятиминутка так и не принесла голов — чехи вообще не имели никаких голевых моментов, а за 15 секунд до конца овертайма Светлаков убегал один на один против чешского вратаря, но переиграть его не сумел. В серии буллитов сильнее были опытные чехи, забившие трижды подряд, а вот россиянам так и не удалось ни разу пробить Фурха. 3:4 — обидное поражение, которое стоит рассматривать лишь в контексте опыта, приобретенного нашими молодыми игроками.

Кудашов с Брагиным могут рисковать и дальше

Отметим, что незадолго до Шведских игр тренерский штаб сборной России и питерского СКА пополнил многолетний наставник молодежной сборной России Валерий Брагин. Когда-то он уже входил в тренерский штаб сборной Быкова и Захаркина, однако не присутствовал на тренерской скамейке, помогая команде с верхотуры трибуны и занимаясь по большей части аналитической работой.

— Предложение от национальной команды поступило в ФХР, — рассказал Брагин, занявший в штабе Кудашова должность старшего тренера. — Я его принял... Несколько поколений игроков за десять лет прошли через мои руки, вот они сидят здесь, я их всех прекрасно знаю. В федерации приняли это во внимание. У меня появилась новая мотивация продолжать работать дальше и приносить пользу. Что касается работы с молодежной сборной весной, то там у меня есть хорошие помощники.

Последний этап Евротура состоится уже через несколько дней после окончания Кубка Гагарина — в конце апреля. Традиционно он пройдет в Чехии, и, скорее всего, состав сборной на нем будет приближен к оптимальному. Однако если Кудашов и Брагин продолжат рисковать с составом сборной и дальше, то ничего страшного в этом нет.

Этапы Евротура прекрасно подходят для экспериментов, однако стоит задуматься о том, чтобы обкатать нынешнюю молодежь и на взрослом чемпионате мира

Например, одним из лучших игроков сборной этого созыва стал нападающий «Авангарда» Денис Зернов. Молодой центрфорвард пропустил большую часть клубного сезона из-за травмы, однако сейчас набрал отличную форму и сделал серьезную заявку на поездку на майский чемпионат мира. Можно рискнуть и позвать ту же молодую тройку из СКА. Это был бы показательный прецедент, когда хоккеисты за один сезон участвуют и в молодежном, и во взрослом чемпионате мира. Для тех же шведов и финнов это в порядке вещей уже давно.

Каждый год выигрывать чемпионат мира все равно не получится, да и такую глобальную цель вряд ли кто-то поставит. Прошедшей весной сборная России сыграла в сильнейшем составе, сделав основную ставку на игроков НХЛ, но все равно бесславно уступила финнам в полуфинале. Появление Брагина в сборной неслучайно — в ФХР понимают, что пришло время не просто для омоложения состава, а для настоящей смены поколений и раскрытия новых игроков на уровне сборных. Этапы Евротура прекрасно подходят для экспериментов, однако стоит задуматься о том, чтобы обкатать нынешнюю молодежь и на взрослом чемпионате мира.