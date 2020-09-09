«Про фаворитов хорошо маме с папой рассказывать, а здесь это не нужно». Обзор стартовой недели КХЛ

«Салават Юлаев» возглавил «Индекс силы», «Автомобилист» — первый в таблице, «Ак Барс» запрягает

Первые матчи чемпионата Континентальной хоккейной лиги уже ответили на многие вопросы и подарили яркие эмоции. При этом «Ак Барс» пока не оправдывает статус главного фаворита сезона, а потенциально самое сильное звено лиги Яшкин — Шипачев — Кагарлицкий еще не набрало ни одного очка. Хабаровский «Амур» вынужден заявлять в нападение защитников, а Сергей Шумаков снова терроризирует лигу своими попытками забить лакросс-гол. На этой неделе у него получилось. О самых интересных событиях первых сентябрьских матчей КХЛ — в материале «Реального времени».

«Ак Барс» добавляет интриги

Команда Дмитрия Квартальнова в первых трех играх сезона ни разу не победила в основное время. Предсказать такое перед стартом чемпионата было трудно, так как «Ак Барс» и по составу, и по игре в межсезонье явно выделялся на фоне остальных фаворитов.

Из шести голов казанского клуба сразу четыре на счету легионеров — Да Коста и Азеведо забили в ворота ЦСКА в Москве, а Кормье и Доус отличились в игре против СКА в Казани. Еще две шайбы на счету Воронкова и Галиева. Тюбетейки лучшим игрокам победных матчей в раздевалке также пока получают только иностранцы — вратарю Рейдеборну ее передал Квартальнов лично после победы в Кубке Открытия, а позже она перешла к Доусу, который забил свой первый гол за «Ак Барс» в овертайме во второй домашней игре сезона. А вот что произошло с командой во встрече с «Витязем» (0:4), сказать трудно до сих пор. Такого беспомощного в атаке «Ак Барса» не приходилось видеть давно, хотя если ориентироваться на счет, подобные оплеухи у команды Квартальнова уже были. Чего стоит только совсем необязательное домашнее поражение от «Автомобилиста» (0:3) в концовке прошлого регулярного чемпионата. По сути, именно оно и стоило «барсам» пусть и формального, но звания чемпионов в досрочно завершенном из-за коронавируса сезоне.

Теперь казанцы отправляются в выездное турне по маршруту Минск — Хельсинки — Сочи. Если верить Квартальнову, что его вратари будут играть по два матча на старте сезона, то против белорусов сыграет Тимур Билялов, а в Финляндии и Сочи — Адам Рейдеборн.



Казанцы отправляются в выездное турне по маршруту Минск — Хельсинки — Сочи. Фото ak-bars.ru

Об Умарке пока никто не вспоминает

Три победы в трех гостевых матчах «Салавата Юлаева» в какой-то мере удивили. Пусть в соперниках у команды Ламсы были не фавориты («Торпедо», «Северсталь», минское «Динамо»), но и уфимцы играли не в оптимальном составе. Так, в первых играх сезона не были заявлены ведущие защитники клуба Григорий Панин и Филипп Ларсен. В какой-то мере это позволило выйти на первый план молодой звездочке башкирского клуба — защитнику Шакиру Мухамадуллину. В ворота «Северстали» он забил свой первый гол в КХЛ и стал первым игроком лиги 2002 года рождения, который отметился заброшенной шайбой.

Также с первых официальных встреч показывает товар лицом финн Маркус Гранлунд. Он стал лучшим бомбардиром всей предсезонки КХЛ, а теперь не сбавляет темпа и в официальных играх. В стартовом матче сезона против «Торпедо» он забил уже во второй своей смене, а позже в Минске сделал дубль. Пять набранных очков позволили финну после стартовой недели регулярки стать лучшим бомбардиром лиги с пятью очками (три гола и две передачи).

После объявления о подписании контракта с Гранлундом его тут же по инерции стали сравнивать с экс-звездой «юлаевцев» Линусом Умарком. Однако при такой яркой игре финна о шведе пока нет поводов даже вспоминать. Пока что пугает лишь тот факт, что в последние сезоны финские легионеры в Уфе, наоборот, играли не лучшим образом в начале, но раскрывались к решающим играм. Так было с Кемпайненом и Манниненом, которые были чрезвычайно полезны именно в плей-офф. Насколько будет ярким Гранлунд в матчах Кубка Гагарина — одна из главных интриг сезона.



С первых официальных встреч показывает товар лицом финн Маркус Гранлунд. Он стал лучшим бомбардиром всей предсезонки КХЛ, а теперь не сбавляет темпа и в официальных играх. Фото hcsalavat.ru

Неудачи «Сибири»

Новосибирский клуб в прошлом году стал главным открытием сезона, наконец-то попал в плей-офф и провел шикарную серию против «Автомобилиста», легко выйдя в следующий раунд. Но вирус спутал все планы Николаю Заварухину, поэтому о потенциале той команды остается только вспоминать. Навредил COVID-19 сибирякам и летом: большая часть хоккеистов и главный тренер переболели этой заразой. Пришлось даже отменить поездку на предсезонный Кубок губернатора в Челябинске, который и так в итоге не состоялся. Зато «Сибирь» успела стать первой на старейшем летнем турнире имени Ромазана в Магнитогорске.

В межсезонье состав новосибирцев претерпел не сильные изменения — определенные позиции клуб даже усилил (например, появление нападающих Санникова и Ли, которые в прошлом году играли за «Ак Барс»). Однако старт сезона у подопечных Заварухина вышел откровенно неудачным — команда не набрала в трех матчах ни одного очка. И это можно назвать именно неудачей, а не провалом, так как все свои встречи «Сибирь» проиграла в одну шайбу. А впереди домашняя игра против ЦСКА, где очки придется добывать с боем. Пока что стартовый отрезок команды со снежинкой на груди уж очень сильно похож на тот, что был два года назад. Тогда сибиряки не побеждали на старте сезона 12 матчей подряд, что стоило им попадания в плей-офф.

Вирус спутал все планы Николаю Заварухину, поэтому о потенциале той команды остается только вспоминать. Фото hcsibir.ru

Тройка Кагарлицкий — Шипачев — Яшкин молчит

Еще один клуб, от которого на старте сезона ждали явно большего — это московское «Динамо». Команда Владимира Крикунова нацелилась на лидерство в Западной конференции и имеет все ресурсы, чтобы оставить позади себя и ЦСКА, и СКА. Однако, как и в случае с «Ак Барсом», на старте сезона у бело-голубых все не так однозначно. А в активе и вовсе два поражения в двух матчах — против «Спартака» и «Авангарда».

Но если победы к «Динамо» еще точно придут, то вот что случилось с первых игр сезона с потенциально самой крутой тройкой нападения КХЛ в лице Яшкина, Шипачева и Кагарлицкого, сказать пока сложно. Нападающие проводят очень много времени на льду (в среднем больше 20 минут за матч каждый), но пока что в их активе нет ни одного набранного результативного балла. Здесь можно говорить как и о том, что соперники хорошо готовятся конкретно к игре этой тройки, так и о том, что сами форварды пока находятся не в своей тарелке. Также есть мнение, что конкретно Вадим Шипачев слишком много берет на себя на льду, от чего стопорится и игра его звездных партнеров по звену.

— Шипачев ошибся, потому что устал? Он сам на льду проводит столько времени, его не заставляют столько много играть. Надо просто пораньше меняться, — заявил после игры со «Спартаком» (1:3) Крикунов. Честно говоря, такой комментарий главного тренера смущает — не он ли должен был внести коррективы в игру Вадима? Или доверие к лидерам команды настолько велико, что они сами определяют все и без тренера?

Есть мнение, что конкретно Вадим Шипачев слишком много берет на себя на льду, от чего стопорится и игра его звездных партнеров по звену. Фото dynamo.ru

Гол недели: лакросс Шумакова

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков провел непростое лето. В июле он стал первым хоккеистом КХЛ, у которого публично подтвердили коронавирус. Омский клуб выступил с комментарием на своем сайте, а затем в соцсетях некоторое время показывал, как игрок отдельно от команды готовится к сезону.

Также летом ходили слухи, что Шумаков может покинуть «Авангард», так как Боб Хартли имеет определенные претензии к хоккеисту. Но все обошлось — Сергей по-прежнему один из лидеров «ястребов» и продолжает радовать лигу своими чудо-голами. В Кубке Гагарина в 2019 году он уже забивал в стиле лакросс «Ак Барсу», а в игре против московского «Динамо» в минувшие выходные дважды пытался провернуть тот же трюк, однако вратарь Иван Бочаров был начеку. Но Шумаков не думал останавливаться и уже в начале этой недели мастерски закинул шайбу за спину голкиперу хабаровского «Амура» (омичи победили со счетом 8:2) в день рождения главного тренера своего клуба.

ОН СДЕЛАЛ ЭТО СНОВА pic.twitter.com/qXJUNWmz00 — ХК Авангард (@hcavangardomsk) September 7, 2020

Финский демарш



Уже второй игровой день нового сезона КХЛ омрачился чрезвычайным происшествием и заставил любителей хоккея по-настоящему переживать. «Йокериту» предстояло открывать чемпионат игрой в Минске, однако финский клуб принял волевое решение отказаться от поездки из-за неспокойной политической обстановки в Белоруссии, за что был «награжден» техническим поражением. В полном соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ, а конкретно — 15-м пунктом 29-й его статьи. Таким образом, финны незамедлительно получили техническое поражение со счетом 0:5 и штраф в 3 миллиона рублей.

Во всей истории КХЛ это лишь третий случай технического поражения и первый — из-за неявки команды на игру. Два предыдущих «технаря» доставались «Витязю» — в 2008 году за превышение количества легионеров и в 2010-м — за массовую драку с «Авангардом», причем во втором случае техническое поражение было присуждено обеим командам.

Гарипов обретает себя

На старте сезона основным вратарем «Авангарда» стал воспитанник татарстанского хоккея Эмиль Гарипов. Лучший вратарь Кубка Гагарина 2018 года больше года не играл в хоккей, однако в прошлом сезоне уехал в Балашиху, где сначала стал сменщиком Игоря Бобкова, а теперь, похоже, уверенным первым номером.

Гарипов в первом же матче сезона сделал «сухарь» (1:0 против «Сибири»), а затем выдал шикарный матч против московского «Динамо», пусть и пропустив один гол. 69 отраженных бросков из 72-х — отличная заявка на старте чемпионата.

На старте сезона основным вратарем «Авангарда» стал воспитанник татарстанского хоккея Эмиль Гарипов. Фото hawk.ru

Новые лидеры-легионеры для КХЛ

Каждый новый сезон открывает для лиги новые имена среди иностранных хоккеистов. Легионерские места ограничены, поэтому от них традиционно многого ждут в любом из 23-х клубов КХЛ. На старте сезона сходу проявил себя 27-летний нападающий «Авангарда» Рид Буше. Пока что он забивал в каждом из трех матчей омского клуба. При этом две из трех шайб форварда оказались победными.

В «Витязе» на первый план вышел канадец Джастин Дэнфорт. Он не забил в татарстанском выезде своей команды (матчи против «Ак Барса» и «Нефтехимика»), однако отметился тремя голевыми передачами. Сходу проявил себя и чешский вратарь «Трактора» Роман Вилл, который числится в пятерке всех вратарей КХЛ по коэффициенту надежности на старте сезона. В «Торпедо» порадовал не только надежной игрой в обороне, но и результативностью защитник из Канады Остин Брэйди. В минском «Динамо» каждый матч набирает очки американец Бреннан Менелл, который за две стартовых игры нанес сразу 10 бросков по воротам соперников.

Цитаты недели: «холодильник» Квартальнова и «толчок» Верстига

После домашнего разгрома от «Витязя» главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов провел довольно жаркую пресс-конференцию, где рассуждал об отсутствии характера у своих подопечных, своей личной вине в поражении и многом другом. Однако самой яркой стала следующая фраза тренера:

— То, что на предсезонке нас все записали в фавориты, на бумаге писали про состав, это хорошо дома прийти, на холодильник повесить, маме с папой рассказывать. А здесь это не нужно, нужно играть.

Также на неделе в прессе появились новые откровения очередного уехавшего из КХЛ иностранца. Напомним, ранее доставалось клубам из Нижнекамска и Новокузнецка, теперь настала очередь «Авангарда». Бывший нападающий клуба канадец Крис Верстиг рассказал, как подхватил в России лишай:

— Не знаю, может, в еде были бактерии, но когда я туда приехал, то практически не слезал с толчка. Я думал: «Черт возьми, у меня вообще ничего не задерживается в желудке». Помню, как говорил защитнику «Барыса» Дэллману: «Чувак, я в полной заднице. Я не могу есть, вообще ничего не могу делать». Я там подхватил опоясывающий лишай! Там многое совершенно другое, хотя со мной обращались хорошо.



Потом у меня появилась какая-то сыпь, я пошел к врачам, а они мне твердят: «Да это экзема!». Я послал фотку своему доку в Торонто, он мне пишет: «Это лишай». Я такой: «Лишай?!». И вот я сижу в отеле в Санкт-Петербурге и говорю клубу, что не могу играть. Спина горит огнем, натурально. Как раз еще у родных в то время были какие-то проблемы с визами, я был на диком нервяке по поводу всей этой ситуации. Жена еще забеременела прямо перед тем, как я уехал. Короче, я понял, что надо валить домой.



Не знаю, был ли у вас лишай, это полная жесть. Сезон я заканчивал в Швеции, поехал туда спустя четыре месяца. Здорово провел время, но игра там — это не хоккей, а какое-то регби на льду, — заявил Верстиг в подкасте Spittin’ Chicklets.

Омский клуб из Балашихи пока никак не прокомментировал заявления веселого канадца, зато накануне умудрился подколоть и хабаровский «Амур», и казанский «Ак Барс», опубликовав ролик-пародию на переговоры Варшавы и Берлина по поводу Алексея Навального и «крепкого орешка» Александра Лукашенко. Поводом послужил лакросс-гол Шумакова.

СРОЧНЫЕ НОВОСТИ! Нам удалось перехватить секретные переговоры двух «кошачьих» pic.twitter.com/ipksbbSO4N — ХК Авангард (@hcavangardomsk) September 8, 2020

Короткой строкой



Пока «Ак Барс» тормозит на старте, сразу три команды Восточной конференции («Салават Юлаев», «Авангард» и «Автомобилист») набрали по 6 очков и возглавили общую турнирную таблицу. Любопытно, что все три клуба суммарно забросили по 11 шайб. Однако меньше всех (всего одну шайбу) пропустил «Автомобилист», поэтому именно уральская команда официально лидирует после семи игровых дней на старте 13-го сезона КХЛ.

Традиционно лига определяет четырех лучших игроков недели. Ими стали вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж, защитник «Барыса» Даррен Диц, нападающий «Локомотива» Магнус Пяярви-Свенссон, а также защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков, который стал автором первой шайбы в новом чемпионате, поразив ворота «Ак Барса».

Также КХЛ опубликовала первый в сезоне «Индекс силы», его возглавил «Салават Юлаев». Это рейтинг, формирующийся математически на основе различных показателей. Регулярный чемпионат все команды начали с одинаковым количеством баллов, однако за победу в основное время одна команда отнимает у другой 25% ее баллов, в случае победы в овертайме или в серии бросков — лишь 12,5%. Таким образом, по задумке КХЛ, «Индекс силы» показывает, какие команды в настоящий момент находятся «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии. В клубах к рейтингу относятся довольно скептически, однако взглянуть на него все равно любопытно.



