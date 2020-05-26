«Ак Барс» зачищает квартальновские ошибки, «Авангард» играет с журналистами, «Магнитка» и «Салават» не спешат
Трансферный гид КХЛ: Восточная конференция
Трансферный круговорот в Континентальной лиге раскрутился на полную катушку, а составы некоторых команд (например, «Ак Барса») уже в мае практически обрели очертания на следующий сезон. Другие клубы по-прежнему стараются найти компромисс с новым потолком зарплат. «Авангард» участвует в информационных играх, руководство «Магнитки» ссорится с журналистами, а «Салават» пока никуда не спешит. Подробности трансферных перипетий для восточных команд КХЛ — в обзоре «Реального времени».
«Ак Барс» наконец решил избавиться от квартальновского «призыва»
Пару дней назад «Чемпионат» сообщил, что «Ак Барс» таки подыскивает новые команды для Степана Санникова и Владимира Галузина, хотя, по идее, их контракты действуют до конца следующего сезона. То, что затея с приглашением «своих» игроков наставником казанцев Дмитрием Квартальновым выглядит довольно сомнительно, было понятно еще зимой, и мы писали об этом странном «усилении».
Санников вместе с молодым Николаем Авериным приходил взамен отправившегося в Ярославль Владимира Ткачева. Степан ранее играл у Квартальнова в «Сибири» и «Локомотиве», и нет никаких сомнений, что взять форварда в «Ак Барс» было его инициативой. Нападающий — типичный ролевик, никогда в голеадорах не ходивший, в Ярославле за полсезона у него было 9 очков (4+5) и «-10» по показателю полезности. Но что в «Ак Барс» он вольется настолько плохо, не ожидал никто. Хоккеист так и не сумел найти себя на льду и был «забракован» болельщиками уже в первый месяц своего пребывания в Казани. За 14 игр в составе «барсов» он набрал 0 очков и «-3» полезности.
Похожая ситуация была и с Галузиным, переход которого вызывал не меньше вопросов. Предыдущий сезон Владимир неплохо отыграл в родном «Торпедо» и решил попробовать силы в клубе иного калибра — «Металлурге». Однако в Магнитогорске он набрал за 17 матчей слабые 1+1 и «-2» по показателю полезности. В итоге к зиме Илья Воробьев и вовсе перестал привлекать его в состав. С приходом в «Ак Барс» статистика Владимира не слишком улучшилась — за 13 матчей 2 шайбы, 0 ассистов и те же «-2».
Так случается, когда тренеру выдается слишком большой карт-бланш на трансферы. Квартальнов набирал хоккеистов под соусом «проверенные бойцы». В итоге казанцы полгода платили немаленькие деньги статистам (зарплата Галузина до переезда в Казань составляла 30 млн в год), которые вряд ли будут нужны топ-клубам. Разве что Галузина может забрать к себе нижегородское «Торпедо», но за небольшие деньги, а Санникова приютит «Сибирь», где он когда-то провел самые славные годы своей карьеры.
Также отправился в обратном направлении (в Казахстан) и канадец Мэтт Фреттин, о котором мы тоже писали как о неоднозначном приобретении, поскольку он и Кормье — легионеры не для чемпионской команды. На деле они действительно оказались слабее своих предшественников Ландера и Секача и по игре, и по статистике. Другое дело — вопрос цены.
Информационные войны вокруг зарплат «Авангарда»
Целый сериал публикаций и высказываний различных СМИ и отдельных журналистов мы увидели на прошедшей неделе вокруг подмосковного «Авангарда».
Сначала инсайдерской информацией о зарплатах «ястребов» поделился телеграм-канал «Хоккей!Ок!», заявивший, что «Авангард» не укладывается в потолок зарплат, превышая его на 139 млн рублей. В опубликованной информации указываются цифры: 90 и 70 млн у легионеров Анригетто и Бека, 60 млн у Дениса Зернова, 70 млн у Александра Хохлачева, 55 у Шумакова. У Алексея Потапова, Сергея Толчинского и Игоря Бобкова — по 50 миллионов рублей в год. У экс-нижнекамца Дамира Шарипзянова — 35 миллионов, а у экс-барса Эмиля Гарипова — 25 миллионов. Как и у Кирилла Готовца, перешедшего из «Динамо».
В ответ тут же выступил обозреватель «Спорт-Экспресса» и инсайдер Алексей Шевченко, как известно, не самый чужой для «Авангарда» человек. Сам будучи жителем Балашихи и имея контракт с «Авангардом» на создание клубной видеопередачи «Парковая 2.0», он по естественным причинам не является самым ярым критиком «ястребов». По его информации, зарплаты у многих игроков «Авангарда» ниже названных.
В свою очередь, другой телеграм-канал выразил сомнение, что Хохлачев пошел на резкое понижение заплаты. «И вдруг Шевченко сообщает, что Хохлачев получит в Балашихе на 20 миллионов меньше, чем в «Спартаке» в сезоне 2017/18. При этом о переподписании контракта Хохлачева уже в «Авангарде» ничего не сообщалось. И его меняли на Сергея Широкова, который получал еще больше — 80 миллионов», — говорится в публикации.
Шевченко вторит агент Александр Черных, подтверждающий, что клиент агентства Winners получает намного меньше.
«Как же так получилось, что Хохлачев играл в «Спартаке» за 70, заключил новый двухлетний контракт, а потом пошел почти на 30-процентное снижение контракта в команде, которая вашим агентством и собирается?» — пишут авторы канала.
Так или иначе, история с контрактами в «Авангарде» уже в мае выглядит довольно сомнительно, а впереди еще целое лето. Президент КХЛ Алексей Морозов, напомним, обещал исключать из чемпионата команды, превысившие потолок зарплат.
Сергей Ласьков показал себя жестким переговорщиком, но не скаутом
Свой остросюжетный сериал, связанный с пишущей и показывающей братией, случился в Магнитогорске, где новый вице-президент клуба Сергей Ласьков, не стесняясь в выражениях, пообещал «поймать и дать втык» другому автору «Спорт-Экспресса» Михаилу Зислису. Последний написал, что форварды СКА Максим Карпов и Илья Каблуков перейдут в стан «Магнитки», став частью большой сделки между двумя командами КХЛ. Позже журналист сообщил, что Ласьков позвонил ему и извинился за несдержанность.
Вообще же новый рулевой «Металлурга» уже успел зарекомендовать себя как жесткий и уверенный управленец, который не церемонится ни с кем, невзирая на имена. Да и активным борцом с завышенными контрактами он успел себя показать. По его указанию из «Магнитки» были «изгнаны» рекордсмен клуба по числу матчей в КХЛ Бирюков, не пошел Ласьков и на условия воспитанника «Магнитки» Виктора Антипина. И до сих пор не подписал новое соглашение с главной легендой команды Сергеем Мозякиным по принципу «наше дело предложить, и ни копейки больше не заплатим», как бы капитан ни шантажировал.
Однако вопросы к Ласькову у болельщиков и все тех же журналистов остаются. Во-первых, отпустил-то игроков он достаточно, а вот замену им искать не спешит.
Из «Металлурга», помимо Антипина и Бирюкова, уже ушли Роман Любимов («Спартак»), вратарь Демченко («Монреаль»), целый ряд нападающих — Тимкин, Филиппи, Локтионов, Козун, О'Делл, Расмуссен и Авраменко. А также защитники Пивцакин, Зайцев и Яковлев.
Заменяет потерянных бойцов Ласьков пока лишь местным молодняком — Артем Миннулин или Григорий Дронов, а также средними исполнителями Артемом Земченком из СКА, Егором Мартыновым из «Авангарда» и добротным защитником Михаилом Пашниным из Уфы. Пока на этом все.
В Уфе и Нижнекамске не спешат пополнять состав
«Салават Юлаев», в котором позиция генерального менеджера упразднена уже не первый год, выдал пока лишь три не очень убедительных приобретения. Возможно, именно с момента упразднения этой должности в Уфе продолжаются хоккейные междоусобицы и отсутствие внятной политики.
Защитник Евгений Бирюков из «Магнитки», замена уехавшему в Финляндию бэкапу Андрею Карееву в лице Владислава Сухачева и еще один оборонец Дмитрий Коробов из «Амура» — вот и все, чем порадовал своих болельщиков уфимский клуб. В нападение «Салават» не взял никого от слова «вообще». Не видно пока замены Линусу Умарку, равноценных сменщиков не нашлось и для защитников Захара Арзамасцева и Михаила Пашнина.
Когда в Уфе планируют начать активную работу, неизвестно, ведь финансовые вопросы, возникшие еще по ходу минувшего сезона, разрулить удалось лишь частично, и то за счет непопулярного в российском хоккее решения — заложив арену «Тороса» в Нефтекамске. Возобновится ли стабильное финансирование от нефтяников — вопрос.
В чем-то похожая ситуация и в Нижнекамске, где бурной трансферной деятельности мы не наблюдаем, но потерянных бойцов понемногу восполняют. В «Нефтехимике» явно стараются думать о каждом потраченном рубле, не желая ошибиться.
Вырученные за Дамира Шарипзянова средства здесь будут тратить размеренно и с умом. В Нижнекамске уже взяли двух белорусских игроков — защитника Романа Гробаренко (замена Пайгину?) и форварда-ветерана Андрея Костицына, судя по всему, призванного заменить Виталия Атюшова и Дениса Казионова в роли «дядьки» в раздевалке. А также нападающих Либора Гудачека из чешского чемпионата и Александра Кучерявенко из «Автомобилиста». Последний, по некоторой информации, получит в Нижнекамске всего 10 миллионов рублей за сезон. Правда, за индивидуальные достижения может заработать в два с лишним раза больше. Посмотрим, насколько здесь будет соответствие по соотношению «цена-качество».
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