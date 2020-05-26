«Ак Барс» зачищает квартальновские ошибки, «Авангард» играет с журналистами, «Магнитка» и «Салават» не спешат

Трансферный гид КХЛ: Восточная конференция

Трансферный круговорот в Континентальной лиге раскрутился на полную катушку, а составы некоторых команд (например, «Ак Барса») уже в мае практически обрели очертания на следующий сезон. Другие клубы по-прежнему стараются найти компромисс с новым потолком зарплат. «Авангард» участвует в информационных играх, руководство «Магнитки» ссорится с журналистами, а «Салават» пока никуда не спешит. Подробности трансферных перипетий для восточных команд КХЛ — в обзоре «Реального времени».

«Ак Барс» наконец решил избавиться от квартальновского «призыва»

Пару дней назад «Чемпионат» сообщил, что «Ак Барс» таки подыскивает новые команды для Степана Санникова и Владимира Галузина, хотя, по идее, их контракты действуют до конца следующего сезона. То, что затея с приглашением «своих» игроков наставником казанцев Дмитрием Квартальновым выглядит довольно сомнительно, было понятно еще зимой, и мы писали об этом странном «усилении».

Санников вместе с молодым Николаем Авериным приходил взамен отправившегося в Ярославль Владимира Ткачева. Степан ранее играл у Квартальнова в «Сибири» и «Локомотиве», и нет никаких сомнений, что взять форварда в «Ак Барс» было его инициативой. Нападающий — типичный ролевик, никогда в голеадорах не ходивший, в Ярославле за полсезона у него было 9 очков (4+5) и «-10» по показателю полезности. Но что в «Ак Барс» он вольется настолько плохо, не ожидал никто. Хоккеист так и не сумел найти себя на льду и был «забракован» болельщиками уже в первый месяц своего пребывания в Казани. За 14 игр в составе «барсов» он набрал 0 очков и «-3» полезности.

Похожая ситуация была и с Галузиным, переход которого вызывал не меньше вопросов. Предыдущий сезон Владимир неплохо отыграл в родном «Торпедо» и решил попробовать силы в клубе иного калибра — «Металлурге». Однако в Магнитогорске он набрал за 17 матчей слабые 1+1 и «-2» по показателю полезности. В итоге к зиме Илья Воробьев и вовсе перестал привлекать его в состав. С приходом в «Ак Барс» статистика Владимира не слишком улучшилась — за 13 матчей 2 шайбы, 0 ассистов и те же «-2».

Похожая ситуация была и с Галузиным, переход которого вызывал не меньше вопросов. Фото ak-bars.ru

Так случается, когда тренеру выдается слишком большой карт-бланш на трансферы. Квартальнов набирал хоккеистов под соусом «проверенные бойцы». В итоге казанцы полгода платили немаленькие деньги статистам (зарплата Галузина до переезда в Казань составляла 30 млн в год), которые вряд ли будут нужны топ-клубам. Разве что Галузина может забрать к себе нижегородское «Торпедо», но за небольшие деньги, а Санникова приютит «Сибирь», где он когда-то провел самые славные годы своей карьеры.

Также отправился в обратном направлении (в Казахстан) и канадец Мэтт Фреттин, о котором мы тоже писали как о неоднозначном приобретении, поскольку он и Кормье — легионеры не для чемпионской команды. На деле они действительно оказались слабее своих предшественников Ландера и Секача и по игре, и по статистике. Другое дело — вопрос цены.

Информационные войны вокруг зарплат «Авангарда»

Целый сериал публикаций и высказываний различных СМИ и отдельных журналистов мы увидели на прошедшей неделе вокруг подмосковного «Авангарда».

Сначала инсайдерской информацией о зарплатах «ястребов» поделился телеграм-канал «Хоккей!Ок!», заявивший, что «Авангард» не укладывается в потолок зарплат, превышая его на 139 млн рублей. В опубликованной информации указываются цифры: 90 и 70 млн у легионеров Анригетто и Бека, 60 млн у Дениса Зернова, 70 млн у Александра Хохлачева, 55 у Шумакова. У Алексея Потапова, Сергея Толчинского и Игоря Бобкова — по 50 миллионов рублей в год. У экс-нижнекамца Дамира Шарипзянова — 35 миллионов, а у экс-барса Эмиля Гарипова — 25 миллионов. Как и у Кирилла Готовца, перешедшего из «Динамо».

В ответ тут же выступил обозреватель «Спорт-Экспресса» и инсайдер Алексей Шевченко, как известно, не самый чужой для «Авангарда» человек. Сам будучи жителем Балашихи и имея контракт с «Авангардом» на создание клубной видеопередачи «Парковая 2.0», он по естественным причинам не является самым ярым критиком «ястребов». По его информации, зарплаты у многих игроков «Авангарда» ниже названных.

— Это не совсем так, — сказал Шевченко в эфире. — У Потапова зарплата — 40 миллионов, у Готовца — 15 миллионов. У Зернова меньше 60 миллионов рублей, а у Эмиля Гарипова — 25 млн, у Александра Хохлачева — 50 млн. Толчинский на самом деле получит 45 миллионов.

В свою очередь, другой телеграм-канал выразил сомнение, что Хохлачев пошел на резкое понижение заплаты. «И вдруг Шевченко сообщает, что Хохлачев получит в Балашихе на 20 миллионов меньше, чем в «Спартаке» в сезоне 2017/18. При этом о переподписании контракта Хохлачева уже в «Авангарде» ничего не сообщалось. И его меняли на Сергея Широкова, который получал еще больше — 80 миллионов», — говорится в публикации.

Шевченко вторит агент Александр Черных, подтверждающий, что клиент агентства Winners получает намного меньше.

«Как же так получилось, что Хохлачев играл в «Спартаке» за 70, заключил новый двухлетний контракт, а потом пошел почти на 30-процентное снижение контракта в команде, которая вашим агентством и собирается?» — пишут авторы канала.

Так или иначе, история с контрактами в «Авангарде» уже в мае выглядит довольно сомнительно, а впереди еще целое лето. Президент КХЛ Алексей Морозов, напомним, обещал исключать из чемпионата команды, превысившие потолок зарплат.

Заменяет потерянных бойцов Ласьков пока лишь местным молодняком. Фото metallurg.ru

Сергей Ласьков показал себя жестким переговорщиком, но не скаутом

Свой остросюжетный сериал, связанный с пишущей и показывающей братией, случился в Магнитогорске, где новый вице-президент клуба Сергей Ласьков, не стесняясь в выражениях, пообещал «поймать и дать втык» другому автору «Спорт-Экспресса» Михаилу Зислису. Последний написал, что форварды СКА Максим Карпов и Илья Каблуков перейдут в стан «Магнитки», став частью большой сделки между двумя командами КХЛ. Позже журналист сообщил, что Ласьков позвонил ему и извинился за несдержанность.

Вообще же новый рулевой «Металлурга» уже успел зарекомендовать себя как жесткий и уверенный управленец, который не церемонится ни с кем, невзирая на имена. Да и активным борцом с завышенными контрактами он успел себя показать. По его указанию из «Магнитки» были «изгнаны» рекордсмен клуба по числу матчей в КХЛ Бирюков, не пошел Ласьков и на условия воспитанника «Магнитки» Виктора Антипина. И до сих пор не подписал новое соглашение с главной легендой команды Сергеем Мозякиным по принципу «наше дело предложить, и ни копейки больше не заплатим», как бы капитан ни шантажировал.

Однако вопросы к Ласькову у болельщиков и все тех же журналистов остаются. Во-первых, отпустил-то игроков он достаточно, а вот замену им искать не спешит.

Из «Металлурга», помимо Антипина и Бирюкова, уже ушли Роман Любимов («Спартак»), вратарь Демченко («Монреаль»), целый ряд нападающих — Тимкин, Филиппи, Локтионов, Козун, О'Делл, Расмуссен и Авраменко. А также защитники Пивцакин, Зайцев и Яковлев.

Заменяет потерянных бойцов Ласьков пока лишь местным молодняком — Артем Миннулин или Григорий Дронов, а также средними исполнителями Артемом Земченком из СКА, Егором Мартыновым из «Авангарда» и добротным защитником Михаилом Пашниным из Уфы. Пока на этом все.



Защитник Евгений Бирюков, замена уехавшему в Финляндию Андрею Карееву в лице Владислава Сухачева и еще один оборонец Дмитрий Коробов — вот и все, чем порадовал болельщиков уфимский клуб. Фото hcsalavat.ru

В Уфе и Нижнекамске не спешат пополнять состав

«Салават Юлаев», в котором позиция генерального менеджера упразднена уже не первый год, выдал пока лишь три не очень убедительных приобретения. Возможно, именно с момента упразднения этой должности в Уфе продолжаются хоккейные междоусобицы и отсутствие внятной политики.

Защитник Евгений Бирюков из «Магнитки», замена уехавшему в Финляндию бэкапу Андрею Карееву в лице Владислава Сухачева и еще один оборонец Дмитрий Коробов из «Амура» — вот и все, чем порадовал своих болельщиков уфимский клуб. В нападение «Салават» не взял никого от слова «вообще». Не видно пока замены Линусу Умарку, равноценных сменщиков не нашлось и для защитников Захара Арзамасцева и Михаила Пашнина.

Когда в Уфе планируют начать активную работу, неизвестно, ведь финансовые вопросы, возникшие еще по ходу минувшего сезона, разрулить удалось лишь частично, и то за счет непопулярного в российском хоккее решения — заложив арену «Тороса» в Нефтекамске. Возобновится ли стабильное финансирование от нефтяников — вопрос.

В чем-то похожая ситуация и в Нижнекамске, где бурной трансферной деятельности мы не наблюдаем, но потерянных бойцов понемногу восполняют. В «Нефтехимике» явно стараются думать о каждом потраченном рубле, не желая ошибиться.

Вырученные за Дамира Шарипзянова средства здесь будут тратить размеренно и с умом. В Нижнекамске уже взяли двух белорусских игроков — защитника Романа Гробаренко (замена Пайгину?) и форварда-ветерана Андрея Костицына, судя по всему, призванного заменить Виталия Атюшова и Дениса Казионова в роли «дядьки» в раздевалке. А также нападающих Либора Гудачека из чешского чемпионата и Александра Кучерявенко из «Автомобилиста». Последний, по некоторой информации, получит в Нижнекамске всего 10 миллионов рублей за сезон. Правда, за индивидуальные достижения может заработать в два с лишним раза больше. Посмотрим, насколько здесь будет соответствие по соотношению «цена-качество».