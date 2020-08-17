В преддверии Кубка чемпионов: какими мы увидим «Ак Барс», «Салават», «Магнитку» и СКА?

Прогноз перед флагманским предсезонным турниром в Казани

Два дня остается до старта нового, по составу уже флагманского предсезонного турнира — «TANECO Кубок чемпионов» в Казани. Даже несмотря на то, что московское «Динамо» до него так и не доехало, зрителей (они займут не более четверти мест на «Татнефть-Арене») ожидают матчи как минимум на уровне середины регулярного сезона. «Реальное время» разбирает сильные и слабые стороны всех участников турнира и объясняет, почему «Ак Барс» не повторит участь «Сочи» на домашнем турнире, «Салават» будет брать второй тройкой, а СКА ждет помощи Ивана Морозова.

«Ак Барс» (Казань)

Хозяева нового и уже, возможно, главного предсезонного турнира этого года переживают странный, но типичный для этого лета период турбулентности — слухи о массовых заражениях «ковидом» в команде никто не опровергал (в отличие от информации о заражении ее наставника Дмитрия Квартальнова). По последним данным, больны все лидеры казанцев, а значит, главной интригой становится вопрос, в каком составе «Ак Барс» предстанет на домашнем турнире.

Недавний инцидент в Сочи, где хозяева Sochi Hockey Open вдруг резко перекроили свой стартовый состав, выпустив против «Локомотива», молодежной сборной России и СКА игроков «Капитана» (представитель Сочи в МХЛ), повторится вряд ли. Хотя бы потому, что руководство «Ак Барса» и его пиар-служба в последние годы стараются проводить политику открытости, так что замалчивать поголовное заражение коронавирусом внутри команды они, будем надеяться, не стали. Да и, судя по видеороликам клубного телевидения, как минимум половина основного состава «Ак Барса» сейчас тренируется на льду.

Другая интрига состоит в том, доверит ли Квартальнов место в составе Найджелу Доусу, что называется, «с колес». Казахстанский канадец только пару дней как прибыл в Казань, так и не потренировавшись в командных действиях этим летом. Доус пока мало что знает о требованиях казанского коуча, а его партнеры-соотечественники, вполне возможно, пока просто не могут выходить на лед. Так что успеть сыграться с ними Найджел вряд ли успеет.

Выглядел ли «Ак Барс» таким уж грозным и мощным в контрольных играх с «Нефтехимиком» и «Нефтяником»? Отнюдь. Наоборот, видно, что работы над ошибками — непочатый край. Это и провалы в обороне, и несыгранность новичков. И перерыв, случившийся из-за отмены московских матчей, на пользу «барсам» наверняка не пошел. Остальные участники Кубка чемпионов в это время были полноценно заняты на предсезонных турнирах и ощутили накал не только товарняков, но и матчей, где решались «трофейные» задачи.

В отличие от Казани, Уфа график своей подготовки не перекраивала, с пользой отыграла Кубок Республики Башкортостан, заодно выиграв его и забросив 13 шайб в трех матчах. Фото vk.com/hcsalavat

«Салават Юлаев» (Уфа)

Например «Салават Юлаев». В отличие от Казани, Уфа график своей подготовки не перекраивала, с пользой отыграла Кубок Республики Башкортостан, заодно выиграв его и забросив 13 шайб в трех матчах. На домашнем турнире уфимцы разгромили «Нефтехимик» и обыграли «Северсталь».

Но нельзя сказать, что «Салават» едет в Казань полностью во всеоружии и не испытывая никаких проблем. Во-первых, пока не так убедителен на льду Маркус Гранлунд. На Кубке РБ он забросил две шайбы , но очевидно, что чувствует себя пока не в своей тарелке, так что речи о замене Умарку пока не идет. Ему не хватает уверенности на точке, не так хорош финн пока и технически. Во-вторых, не слишком сыграны третье и низшее звенья «Салавата». Александр Кадейкин разгоняет атаки как может и делает все, чтобы партнерам оставалось только клюшки подставлять, однако те выстреливают эпизодами.

Из сильных сторон предсезонной Уфы надо отметить то, как быстро нашли взаимопонимание во втором звене два бывших энхаэловца Никита Сошников и Михаил Воробьев. Если же с ними ставят Дмитрия Кугрышева, то это потенциально самое опасное звено СЮ, учитывая временные (временные ли?) проблемы в легионерской тройке нападения. Именно они сделали несколько важнейших шайб и стали главной ударной силой команды на Кубке Башкортостана. «Химия» между центром и краями улучшается от матча к матча, и если они уловят ее окончательно, остановить этих парней будет предельно сложно. А Сошников, между прочим, еще и «лучшего бомбардира» турнира взял — 5 (1+4) очков. Никита, набиравший очки в каждой из трех встреч, стал автором победного гола в овертайме игры с «Северсталью», принесшем «Салавату Юлаеву» главный трофей.

В Казани у Томи Лямси будет второй и куда более важный экзамен на содержание хоккея. В Уфе могут потерпеть отсутствие результата, но если команда не будет играть с тем настроением, к которому там привыкли, у тренера могут быть неприятности с болельщиками.

Это, пожалуй, самый непредсказуемый из всех участников как предстоящего турнира, так и регулярного сезона в Восточной конференции. Фото vk.com/hcmetallurg

«Металлург» (Магнитогорск)

Магнитогорцы на домашнем Мемориале Ромазана уступили первое место «Сибири», хотя победителя турнира все же обыграли (3:2). Еще раз команда Ильи Воробьева сумела быстро собраться после стартовых 0:2 от «Амура», накидав пять ответных шайб, что говорит о наличии характера у «металлургов». Уступили магнитогорцы на домашнем льду лишь «Автомобилисту» в упорной борьбе — 2:3.

В то же время это, пожалуй, самый непредсказуемый из всех участников как предстоящего турнира, так и регулярного сезона в Восточной конференции. Пока известно лишь, что не самая стабильная линия у «Магнитки» на сегодня вратарская. Василий Кошечкин уже давно растерял былой уровень, а в прошлом сезоне даже складывалось впечатление, что голкипер просто потерял мотивацию в хоккее. Тем неожиданнее был новый контракт, который ему предложили в Магнитогорске, ведь в плей-офф он провалился по всем статьям.

Новый сменщик Кошечкина Юхо Олкинуора на турнире Рамазана доверия к последнему рубежу «Магнитки» точно не прибавил — именно он пропустил быстрые голы от «Амура». Видно было, что финский легионер нервничал и делал много лишних движений. Более того, Олкинуора должен был дебютировать двумя днями ранее в матче с «Сибирью», но, как потом признавался наставник команды, «мужчина что-то не то съел». Так или иначе, карьера в Магнитогорске у него начинается максимально весело.

При этом стоит отметить, что потолок зарплат подействовал на «Магнитку» даже благоприятно — здесь избавились от дорогостоящих имен и точечно усилились экс-петербургским десантом. Хорошо вписались в команду Сергей Плотников и Николай Прохоркин, заработавшие звание лучших нападающих Мемориала Ромазана. А открытием турнира и его лучшим бомбардиром стал Игорь Швырев. Лучший гол турнира — в ворота «Амуру» — тоже на его счету. А ведь еще в прошлом сезоне эта фамилия мало кому о чем-то говорила.

Пока оценим, как СКА будет конкурировать с восточными топами. Есть подозрение, что петербуржцы не будут здесь фаворитами. Фото vk.com/ska

СКА (Санкт-Петербург)

У СКА, по словам наставника петербуржцев Валерия Брагина, серьезные проблемы с наличием центральных нападающих. Странно слышать такое от тренера одной из самых богатых и «насыщенных» команд, но в нынешнем составе креативщиков в составе армейцев действительно меньше, чем было на протяжении последних десяти лет.

На сочинском турнире было заметно, что пока не слишком вписался в команду Линден Вей — именно на него возлагаются основные надежды как на технаря, который будет творить. Не сумел помочь и тем самым разбил «детсадовское» звено Иван Морозов, оттого оценить брагинских молодых парней не представилось возможным. И тем интереснее будет возвращение Морозова в строй в Казани.

Петербургский клуб никак не уймется и продолжает собирать всех молодых и перспективных хоккеистов в свою систему. Не факт, что заиграют, но зато у себя, под боком. Нельзя сказать, что Каменев, которого СКА вернули из-за океана — это юниор, но он все еще «подающий надежды». Ходят разговоры , что в Питере хотят и Якова Тренина, но это уже дела грядущего сезона. А пока оценим, как СКА будет конкурировать с восточными топами. Есть подозрение, что петербуржцы не будут здесь фаворитами.