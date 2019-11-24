Куда пойти в Казани: живучий Газманов, фестиваль гиков и байопик про советского вратаря

Обзор самых интересных событий предстоящей недели

В ближайшие семь дней казанцев ждет немало интересных событий — от Дней финской культуры в «Смене» до домашней серии матчей лидирующего в хоккейном чемпионате «Ак Барса». Подробнее о том, как потратить время с пользой или по крайней мере с удовольствием, — в афише «Реального времени».

Газманову — жить



50-летие (!) своей творческой деятельности певец и композитор Олег Газманов отмечает в рамках турне «Жить — так жить!». В Казани автор «Эскадрона» выступит с одноименной командой в КСК «Уникс» 25 ноября. Самому артисту в июле исполнилось 68.

Билеты — 1000-3800 рублей

Три домашних матча «барсов»

На неделе «Ак Барс» сыграет на «Татнефть-Арене» сразу трижды — 27 ноября с новосибирской «Сибирью», 29-го — с «Сочи», 1 декабря — с московским «Динамо». Казанцы на данный момент лидируют в общем зачете чемпионата КХЛ, так что если вы собирались поддержать «барсов» в регулярке, то сейчас для этого самое время.

Билеты — 200-1400 рублей (в день матча дороже на 50-100 рублей)

Фото ak-bars.ru

Вам не показалось: Роза Хайруллина

25 и 26 ноября моноспектакль «Мне показалось» отыграет в творческой лаборатории «Угол» известная российская актриса Роза Хайруллина. Это отчасти автобиографичный спектакль, «тесно переплетенный» с текстом Михаила Дягтерева.

Билеты — 700 рублей

Дни финской культуры

В ЦСК «Смена» пройдут Дни финской культуры — с 26 по 30 ноября зрители смогут посетить лекцию, музыкальный концерт, мастер-класс и танцевальную пьесу. В мероприятиях примут участие посол Финляндии в России Микко Хаутала и глава татарской диаспоры в Финляндии Окан Дахер.

Вход свободный

Фото inde.io

Фестиваль японского кино

Почти всю неделю, с 26 ноября по 1 декабря, в кинотеатре «Каро» будет продолжаться фестиваль японского кино. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Билеты — 200-250 рублей

Мубай приглашает

27 ноября в отделе искусств Национальной библиотеки РТ пройдет творческий вечер музыканта и певца Мубая, представителя татарской альтернативной сцены.

Вход свободный

Огонь Грузии

28 ноября Королевский национальный балет Грузии представит в КСК « Уникс» танцевальное шоу «Огонь Грузии». Представление концептуальное — номера объединены общей идеей и сюжетной линией.

Билеты — 900-3600 рублей

Фото afisha.surguta.ru

Фильм о Льве Яшине

28 ноября начнется прокат спортивного байопика Василия Чигинского о легендарном советском вратаре Льве Яшине. Фильм рассказывает о том, как «голкипер стал мужем девушки по имени Валентина и лучшим вратарем XX века».

Билеты — 120-340 рублей

«Петр Уксусов созывает друзей»

30 ноября и 1 декабря в культурном центре имени А.С. Пушкина в рамках Года театра пройдет фестиваль «Петр Уксусов созывает друзей», представляющий «все направления русской культуры». Фестиваль включает в себя ярмарку мастеров народно-прикладного творчества, мастер-классы по изготовлению кукол, выставку русского костюма, показ спектаклей и др.

Вход по пригласительным билетам, бронирование по телефону



Фестиваль гик-культуры

1 декабря в Штабе пройдет первый фестиваль гик-культуры «Кавабанга». В программе — предновогодняя GEEK-ярмарка, турниры по настольным играм и Mortal Kombat, викторина по Marvel и др.

Билеты — 100 руб., детям до 7 лет бесплатно

Фото Ирины Анисимовой