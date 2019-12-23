Хоккеисты и волейболисты — в плюсе, футболисты и баскетболисты — в минусе

Чем живет смена ведущих казанских клубов

Год назад мы подробно рассказывали, как обстоят дела с молодыми игроками в ведущих клубах Казани. В нынешнем сезоне уже можно делать определенные выводы, так как есть новые молодые спортсмены, которые здорово показали себя. Однако есть и обстоятельства в некоторых видах спорта, которые по-прежнему не дают даже шанса подрастающему поколению проявить свой талант. О молодых игроках «Ак Барса», «Рубина», «Зенита» и УНИКСа, сумевших показать себя в текущем сезоне и играющих в основе, а также о том, как обстоят дела у молодежных казанских команд и на кого в них стоит обратить внимание уже сейчас, — в материале «Реального времени».

«Ак Барс»: подпитка молодежью поставлена на поток, но в широкой ротации есть и минусы

Кто выстрелил в этом сезоне в основе: Камиль Фазылзянов



Традиционно у Дмитрия Квартальнова играет много молодых хоккеистов, и его первый сезон в Казани не стал исключением, даже несмотря на поставленные серьезные задачи. Уверенное первое место на Востоке, которое «барсы» сейчас занимают, позволяет тренерскому штабу очень широко варьировать состав, не всегда оглядываясь на результат.

Довольно много игровой практики получает 19-летний защитник Даниил Журавлев, поменьше было возможностей у 19-летнего форварда Дмитрия Воронкова. Нельзя не отметить прогресс 21-летнего игрока атаки Владислава Кары, который начинал сезон в «Барсе» в ВХЛ, однако, получив шанс в «Ак Барсе», сразу выдал результативную серию из шести матчей при среднем игровом времени в 7 минут. Еще на предсезонке шикарно проявил себя 20-летний нападающий Артем Галимов, который сейчас в среднем проводит 20 смен за игру и уже забросил 8 шайб.

Однако особняком в первой половине чемпионата можно поставить 22-летнего защитника Камиля Фазылзянова. Все вышеперечисленные игроки начинали в школах других регионов (Кара — Салехард, Галимов — Самара, Журавлев — Нижний Новгород, Воронков — Ангарск), а этот хоккеист и родился в Казани, и начинал в столице Татарстана, хотя в КХЛ до нынешнего сезона играл только за «Нефтехимик». Летом его забрали из Нижнекамска и вряд ли обещали место в основном составе. Но игрок не просто отлично проявил себя на сборах и на старте сезона, а вцепился в свое место так, что осенью даже получил вызов в первую сборную России на этап Евротура. Фазылзянов свой первый гол за последние полтора года забил как раз в татарстанском дерби и после матча был откровенен:

— Очень много эмоций, если честно. Хотелось сказать свое слово именно в этой игре.

«Ирбис» в межсезонье возглавил Ильназ Загитов, отец прославленной фигуристки Алины Загитовой. Фото ak-bars.ru

На сегодня можно уверенно сказать, что, пожалуй, именно Камиль и забронировал себе место в основе на матчи плей-офф. По другим такой уверенности нет, так как очередные приобретения «барсов» и широкая ротация делают свое дело. Квартальнов дает шанс всем, а после недавней игры с «Сибирью» (0:3) он сослался на травмы и назвал ротацию мнимой. Однако по каким бы причинам она ни происходила, от цифр не спрячешься — в нынешнем сезоне задействовано уже порядка 40 игроков и приобретения до дедлайна еще будут. Почему это отчасти «минус»? Потому что показательна история прошлогоднего успешного выступления Артема Михеева, который при первых неудачах был отправлен в запас. Закрепиться в основе он в итоге так и не сумел, а теперь будет обменен в другой клуб. Такая участь может ждать каждого и из списка нынешнего года.



Как выступает «молодежка»: «Ирбис» в межсезонье возглавил Ильназ Загитов, отец прославленной фигуристки Алины Загитовой. В свое расположение он получил обновленную, по сравнению с прошлым сезоном, команду. В Восточной конференции МХЛ молодежная команда «Ак Барса» сейчас занимает неплохое для себя 6-е место, имея несколько матчей в запасе относительно соперников.

За кем следить: Лучшим бомбардиром «Ирбиса» на данном отрезке является нападающий Кирилл Крутов, набравший 19 очков по системе «гол плюс пас». Однако отметить стоит игрока обороны, о котором уже сейчас много говорят специалисты по молодежному хоккею. Это 16-летний Руслан Фазлеев, двоюродный брат небезызвестного воспитанника «Ак Барса» Раделя Фазлеева. Пока что он получает мало игрового времени, но его полноценные сезоны еще впереди.

18-летние Квара и Зурико показали товар лицом — эти футболисты доказали, что могут играть в основном составе уже сейчас. Фото rubin-kazan.ru

«Рубин»: «старых» молодых раздали в аренду, шансы будут только у грузин

Кто выстрелил в этом сезоне в основе: грузины Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия

Фраза «Без грузина нет «Рубина» в этом сезоне получила очередное подтверждение. 18-летние Квара и Зурико показали товар лицом — эти футболисты доказали, что могут играть в основном составе уже сейчас. Хотя тренерский штаб Докампо и Шаронова позволял себе на время проучить их, оставляя в запасе. Правда, в нынешнем игровом прогрессе грузин есть и «минус» — с большой долей вероятности свои лучшие игровые годы они все равно проведут не в Казани. Сюда их привезли, здесь им дают шанс, возможно, здесь по-настоящему зажгутся их звездочки, но тот же Докампо на пресс-конференции не так давно выдал спич, в котором просил журналистов не трогать их лишний раз. Взамен пообещал процент с их последующей перепродажи в другой клуб.

Кстати, год назад, когда команда Курбана Бердыева обыгрывала в гостях питерский «Зенит» с целым рядом молодых игроков, в Казани виделся другой состав. В итоге молодые, о которых говорили в прошлом сезоне, по большей части, розданы по арендам, и сейчас нельзя сказать, получат ли свой шанс в «Рубине» Леонида Слуцкого те же Раиль Абдуллин, Адиль Мухаметзянов и Артур Сагитов. Пожалуй, закрепился только защитник Данил Степанов, к которому было много вопросов по игре в первой половине нынешнего сезона.

Ну а некоторые трансферы «Рубина» по-настоящему удивляют. Так, например, уже по ходу сезона был взят в аренду 20-летний защитник «Локомотива» Николай Поярков, который сначала перешел в «Ростов», а уже потом отправился в Казань. Свои шансы проявить себя в основе он получал, но пока толком так и не воспользовался ими.

Сейчас, после 19 игр, команда Владимира Ежурова занимает 14 место. Фото rubin-kazan.ru

Как выступает «молодежка»: дела у «Рубина» в дивизионе молодежных команд идут еще хуже, чем в прошлом году, когда подопечные Романа Шаронова находились в середине турнирной таблицы. Сейчас, после 19 игр, команда Владимира Ежурова занимает 14-е место — ниже только «Оренбург» и «Уфа». Как и первая команда, молодежная очень мало забивает.

За кем следить: лучшим бомбардиром казанской «молодежки» с четырьмя голами является 19-летний уроженец Бугульмы, полузащитник Александр Циберкин. Он прошел академию «Рубина» и наверняка получит шанс в основной команде на одном из будущих (но не ближайших) сборов.

«Зенит-Казань»: график «один молодой игрок в год» пока соблюдается

Кто выстрелил в этом сезоне в основе: Алексей Кононов

После того как казанский клуб весной сдал чемпионский пост, казалось, что игроков моложе 23 лет в стартовом составе теперь и не увидеть. Однако новый тренер команды Алексей Вербов не побоялся дать шанс 22-летнему блокирующему Алексею Кононову. Обычно он получал свое игровое время в малозначимых этапах Кубка России, а в прошлом году был номинально четвертым игроком в блокирующей линии команды. Однако в этом сезоне именно Алексей чаще всего составляет пару основных блокирующих, наряду с Артемом Вольвичем, в матчах Суперлиги. На блоке он пока не так результативен (7), а вот в атаке первым темпом преуспел — 25 набранных очков в 34 попытках. Шикарные 74% реализации позволяют ему расположиться на первом месте среди игроков, которые атаковали более 30 раз в сезоне.

Уроженец Санкт-Петербурга, Кононов перебрался в систему казанского клуба в 2016 году. Игрок был на виду в молодежной сборной, став лучшим в своем амплуа на чемпионате Европы трехлетней давности. Пока нельзя говорить, что Алексей уже точно переиграл опытных Алексея Самойленко и Вадима Лихошерстова, но очевидно, что этот сезон будет переломным в карьере волейболиста, который летом мог уйти из «Зенита» за игровой практикой в другой клуб.

Пока нельзя говорить, что Алексей уже точно переиграл опытных Алексея Самойленко и Вадима Лихошерстова, но очевидно, что этот сезон будет переломным в карьере волейболиста. Фото Романа Кручинина / zenit-kazan.com

Таким образом, «Зенит-Казань» продолжает позволять хотя бы одному молодому игроку в сезон получать достаточно игровой практики. Ранее это были связующий Лоран Алекно и доигровщик Андрей Сурмачевский. Оба и сейчас находятся в составе первой команды.

Как выступает «молодежка»: «Зенит-УОР» никогда не был в лидерах Молодежной лиги, хотя в прошлом году команда заняла довольно высокое для себя 5-е место в регулярном чемпионате. В этом сезоне ситуация пока иная — подопечные Владимира Пономарева выиграли всего 5 раз в 18 матчах и идут на 12-м месте из 16.

За кем следить: Самым результативным в этом сезоне в составе казанской «молодежки» долгое время был блокирующий Дмитрий Никифоров. 18-летний уроженец Мамадыша мог бы в будущем стать достойным преемником того же Кононова в первой команде.

УНИКС: на рынке российских игроков большой кризис, у молодых нет и не будет шанса

Кто выстрелил в этом сезоне в основе: никто

Нам остается лишь повторить сказанное в прошлогоднем материале: «Даже на горизонте, при нынешнем регламенте Единой лиги ВТБ, увидеть кого-то из молодых игроков в составе будет проблематично. Это реалии, с которыми российский баскетбол живет не первый сезон, и вряд ли ситуация изменится в ближайшее время».

Большинство тренеров и игроков уже бьют в баскетбольные колокола, дают интервью за интервью, поднимая проблемы молодых игроков и поколения, которое мы можем потерять, а то и уже потеряли. Но, похоже, все без толку. Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью «Реальному времени» и вовсе заявила, что глобальных проблем нет. Значит, в ближайшие годы ничего и не поменяется.

Остается лишь повторить сказанное в прошлогоднем материале: «Даже на горизонте, при нынешнем регламенте Единой лиги ВТБ, увидеть кого-то из молодых игроков в составе будет проблематично». Фото unics.ru

В прошлом сезоне за УНИКС к середине сезона были заиграны девять легионеров и семь россиян, в этом году россиян уже шесть, а легионеров — восемь. Также в прошлом году был хоть какой-то символ преемственности молодежной команды и основной в лице Александра Билле, но в этом году игрок уже не в команде, и вряд ли кто-то из любителей баскетбола с ходу назовет клуб, за который сейчас играет этот 23-летний уроженец Набережных Челнов.

Как выступает «молодежка»: в регулярном чемпионате Молодежной лиги УНИКС-2 стабильно идет в середине турнирной таблицы. Сейчас подопечные Андрея Кибенко имеют в своем активе 9 побед и 11 поражений и занимают 7-е место.

За кем следить: 20-летний центровой Семен Пинаев ростом 208 сантиметров сейчас является лучшим бомбардиром УНИКСа-2 и набирает в среднем по 13,9 очка за игру. В целом по лиге он занимает лишь 12-е место. Для сравнения, лидер рейтинга Геннадий Денисов из «Спартака-Приморья-2» набирает в среднем по 25 очков за матч. Чтобы Семен получил свой шанс в составе главной казанской команды, должна случиться настоящая аномалия в российском баскетболе.