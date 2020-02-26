Дерби, в котором ничего не решалось, оказалось самым «зеленым» в сезоне

Волевая победа Казани и 47 минут штрафа в одном периоде для Уфы

Фото: Ильнар Тухбатов (ak-bars.ru)

Казалось бы, ну чем еще могло удивить «зеленое дерби» в нынешнем сезоне? За пять игр болельщики видели все — и много голов в Давосе, и «качели» в Уфе, и убедительную победу «Ак Барса» в «Спорт сарае». Разговоры о том, что шесть дерби в «регулярке» понижают градус каждого из них, звучат все громче — и небезосновательно. Однако словно в опровержение критики календаря КХЛ команды выдали напоследок один из самых веселых матчей не только в сезоне, но и со времен плей-офф 2016 года, когда «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова бился с «Салаватом» Игоря Захаркина. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Шесть «зеленых дерби» в сезоне — это зло для всех

Шестое «зеленое дерби» в сезоне к концу «регулярки» заметно подрастеряло и в интриге, и в уровне интереса. К сожалению, количество матчей между одними и теми же соперниками, как это обычно бывает, серьезно бьет по их качеству. Нет, все очные встречи «Ак Барса» и «Салавата Юлаева», конечно, вышли на загляденье (разве что кроме той, что проходила в «Спорт Сарае»), однако чувство «особенности» противостояния у болельщиков стирается, и всего 3тысячи зрителей на том самом ретро-матче — тому подтверждение.

Ко всему прочему, обе команды практически решили свои турнирные задачи — «Ак Барс» досрочно финишировал первым в Восточной конференции, а «Салават Юлаев» обеспечил себе место в восьмерке. Выше шестого места Уфа уже не заберется, правда, на седьмое опуститься еще могла.

Можно было грешным делом предположить, что Уфа попробует выбрать себе наиболее удобного соперника между «Авангардом» и «Барысом» (которые решают судьбу 2—3-го мест). Но в этом случае нужно было допустить версию, что «Салават» намеренно «сольет» игру в Казани, что представить просто невозможно — никто не поймет этого ни в Башкортостане, ни среди игроков самой команды. Да и «Магнитка» за несколько часов до казанского матча уступила «Сибири», и стало ясно, что «СЮ» она уже точно не догонит.

«Ак Барс» мог зацепиться за лидерство в общей таблице КХЛ. Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

Так что интрига оставалась лишь одна — и та локальная: сможет ли Уфа сравняться по количеству побед в очных противостояниях с «Ак Барсом» — до игры счет встреч в сезоне был 3:2 в пользу Казани. Да еще «Ак Барс» мог зацепиться за лидерство в общей таблице КХЛ.

Вот так и приходится к концу февраля едва ли не высасывать из пальца какие-то дополнительные точки напряжения в противостоянии, которое еще недавно было самым ожидаемым событием гладкого чемпионата КХЛ.

Даже тренеры казанцев на утренней раскатке перед игрой признавались, что рассматривают матч вне турнирной мотивации.

— Это одна из последних репетиций перед плей-офф, поэтому мы стараемся сыграть оптимальным составом из тех ребят, кто здоров. Хотим показать хороший хоккей против сильной команды, — говорил помощник Дмитрия Квартальнова Евгений Перов.

Даже тренеры казанцев на утренней раскатке перед игрой признавались, что рассматривают матч исключительно в качестве репетиции перед плей-офф. Фото ak-bars.ru

Третьему пришествию Бурмистрова в «Ак Барс» быть?

В предпоследней игре регулярного чемпионата Квартальнову предстояло обойтись без одного из своих лидеров — Патриса Кормье (если, конечно, считать лидером форварда с 11 шайбами в сезоне). Так что компанию Джастину Азеведо в первой тройке нападения составили Артем Галимов и Кирилл Петров. Во втором звене вышли Галиев, Воронков и Зарипов.

У «Салавата Юлаева» место в воротах неожиданно занял Андрей Кареев. Первую же легионерскую тройку нападения составили Хартикайнен, Умарк и Маннинен. Кугрышев, Баранов и казанский воспитанник Александр Бурмистров с нашивкой ассистента капитана вышли во втором звене. По некоторым данным, Александр вернется в «Ак Барс» по окончании нынешнего сезона, и для него в Казани будет определена далеко не главная роль — затыкать дыры третьего-четвертого звеньев.

Тем временем билеты на заключительное дерби все же раскупили уже за три часа до старта — «Ак Барс Арена» была «битком». Однако на символическое стартовое вбрасывание в исполнении легенды «Рубина» Гекдениза Карадениза собравшаяся публика отреагировала как-то вяловато. То ли аудитория не футбольная, то ли «осадочек» после судебных тяжб «Черномора» остался. А жаль — гостя в «Ак Барс» привезли по-настоящему значимого для Казани.

Вскоре «Салават» освоился, осмелел и потихоньку ход игры выправил. Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)

Стартовый провал «Ак Барса»

А на льду защитник «барсов» Юдин мог открывать счет уже на четвертой минуте, когда, никем не опекаемый, он получил шайбу в левом кругу и мог без помех расстреливать Кареева, но бросок получился бесхитростным в ближний угол. Еще через минуту Азеведо без особых препятствий выкатывался на ворота уфимцев, и снова спас финский вратарь «Салавата». Создавалось впечатление, что Уфа вышла на игру не совсем готовой — игроки терялись и легко упускали казанцев.

Однако вскоре «Салават» освоился, осмелел и потихоньку ход игры выправил, стараясь проводить контратаки. Именно у уфимцев сначала прошел настоящий стопроцентный момент — это Умарк каким-то образом вывалился прямо на ворота Билялова, бросив в упор. Тимур справился. По итогам периода гости и вовсе перебросают «Ак Барс».

К середине стартовой 20-минутки «Салават» свой назревающий гол все же получил. Это легионеры Уфы организовали быструю контратаку, которую длинной передачей со своей половины площадки начал Хартикайнен, а закончили трехходовкой Умарк, Ларсен и Маннинен, который в касание и перевел шайбу в ворота Билялова.

У Казани были возможности отыграться еще до перерыва — например, Зарипов мог переправлять на пятаке, но не сумел переиграть Кареева и разочаровано прилег рядом с его воротами. Более того, казанцы сбились на ненужную грубость и провели 4 минуты периода в меньшинстве. Отсюда и катастрофическая статистика по броскам в створ — 5:15 в пользу «Салавата».

— Уфа была более заряженной в начале матча, чем мы, и оказывала серьезное давление. Мы где-то были не готовы — надо посмотреть, начало было не очень, — остался недоволен первым периодом встречи Квартальнов.

4 шайбы и 47 минут штрафа: «Салават» прошел семь кругов ада и выдал самый веселый период сезона

В начале второго периода Казань вновь обозначила давление — уфимцы впервые нарушили правила, и можно было сравнивать. Однако как только Гиматов вышел из штраф-бокса на лед, он тут же организовал вторую шайбу в ворота «Ак Барса». А помогли ему в этом Хартикайнен и все тот же Маннинен, сыгравший на добивании.

Удивительно, с какой отточенностью прошла эта четырехходовая комбинация «Салавата Юлаева», будто Николай Цулыгин последние недели только и отрабатывал быстрые комбинации в касание. Так или иначе, работали они у Уфы как часы.

— Был интересный момент, когда мы пропустили второй гол, — рассуждал после игры форвард «Ак Барса» Виктор Тихонов. — И обычно ты ждешь тишину, после 0:2 энергия уходит, а у нас случилось наоборот. Трибуны включились, болельщики начали кричать «Ак Барс», «Ак Барс». Ребята подняли головы и благодаря этому моменту сделали матч. Огромное спасибо болельщикам.

И вскоре в отлаженном механизме «Салавата Юлаева» что-то сломалось. То, что происходило дальше, иначе как представлением, достойным лишь «зеленого дерби», не назовешь — такое может быть только в этих матчах.

Удаления пошли в режиме нон-стоп и без передышки. Владислав Картаев ушел отдыхать за поднятую клюшку, и Тихонов не преминул этим воспользоваться, подправив на пятаке бросок Азеведо.

Затем на льду «Ак Барс Арены» и вовсе началась настоящая комедия — не зря «Салават Юлаев» называют самой веселой командой Востока, а то и лиги. Сначала Пашнин схлопотал 5+20, а вскоре Картаев совершил штрафной дубль. Меньше чем через минуту досрочно в раздевалку отправился Пашнин, тоже схвативший 5+20. А еще через полторы минуты поехал отбывать штраф и Лисовец.

Более 6 минут суммарно Казань имела численное преимущество в формате «5 на 3»! А когда Картаев получил уже третье удаление за один период, на Цулыгина было больно смотреть — растерянная полуулыбка наставника как бы говорила: «Да не может такого быть!»

В следующей атаке «Ак Барс» все-таки сумел воспользоваться таким джекпотом (ну или подарком от хоккейного бога) — это Педан неожиданно добавил на пятаке, 2:2. Защитник забивает уже второй матч подряд.

После игры корреспондент «Реального времени» побеседовал с Андреем о его результативности:

— Момент такой, попал по шайбе удачно. Не скажу, что моя результативность связана с чем-то специфическим, просто оказался в нужном месте в нужное время. И хороший пас. В моменте с моим удалением, конечно, позиционно сыграл неправильно. В принципе, можно и получше сыграть. Всегда есть над чем работать. Не скажу, что сыграл сегодня идеально, — был самокритичен Педан.

Кошмар для Уфы на этом не закончился — большой штраф после гола не сгорел, и гостям пришлось и дальше отбиваться в меньшинстве, только уже «5 на 4». Видимо, решив поправить это недоразумение, несгораемое удаление и 2+10 за удар в область головы получил Жарков. Защитник «Салавата» Григорий Панин, оставшийся вне заявки, но наблюдавший за матчем у борта, не мог поверить своим глазам и просто закрыл лицо руками.

А на льду тем временем последовала и третья логичная шайба «Ак Барса»: Артем Галимов сыграл на добивании — истерзанная и изнуренная оборона «СЮ» уже просто не успевала за передачами казанцев.

— Большинства было очень много. Забили три гола — вроде здорово, но есть небольшой осадок, — остался недоволен слабой реализацией большинства Дмитрий Квартальнов после матча. — Вроде в формате 5 на 3 забили, но большинство получилось пустоватое. Надо чуть больше мастерства проявлять.

47 штрафных минут «Салавата Юлаева» против «нуля» у Казани — такова сумасшедшая статистика второго периода. Пожалуй, такого в «зеленых дерби» еще не случалось. И ведь винить кого-то, кроме себя, уфимцы не могут — практически все удаления вопросов не вызывали.

— Посмотрим, с чем это связано. Сразу после игры сложно сказать, — не искал виноватых Николай Цулыгин на пресс-конференции. — Посмотрим, как складывалась игра и из-за чего это происходило. Теперь у нас есть много видеоматериала, чтобы разобрать меньшинство, и перед плей-офф это не помешает.

На пресс-конференции Николай Цулыгин виноватых не искал. Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)

Очевидно, что после такого периода восстановиться психологически и, конечно же, физически «Салавату» было практически невозможно. Перебегать «Ак Барс» в конце встречи гости уже не смогли. «Барсы» могли дожимать и забивать еще, не единожды выскакивая 2 в 1, однако матч так и закончился со счетом 3:2.