Героиня ледового шоу «Цирка дю Солей» выступит в хоккейной форме «Ак Барса»

Легендарный канадский творческий коллектив привез в Казань свою первую акробатическую постановку на льду — CRYSTAL

Фото: Максим Платонов

Через час в «Татнефть Арене» состоится казанская премьера первого ледового шоу «Цирка дю Солей». Постановка CRYSTAL уже успела побывать в Москве и Санкт Петербурге и пробудет в Казани четыре дня. В шоу заняты 43 артиста из 25 стран мира, а с собой труппа привезла акробатов, фигуристов, гимнастов, монтажеров, тонны светового оборудования, тысячи костюмов и даже собственную прачечную. В день премьеры «Цирк дю Солей» согласился провести журналистов за кулисы своего шоу. Подробнее о новой для России программе цирка, вдохновении от поп-арта и заигрываниях канадского проекта с «локальным колоритом» — в материале «Реального времени».

Шоу CRYSTAL — первая ледовая постановка «Цирка дю Солей»

Мировая премьера 42-й по счету постановки «Цирка дю Солей», шоу CRYSTAL, состоялась еще в декабре 2017 года в Монреале. В Россию историю о волнительном путешествии девушки Кристал в причудливый мир фантазий впервые привезли лишь в 2019 году. Европейская премьера прошла 22 ноября в Москве, на площадке стадиона «Лужники», после чего шоу сразу же отправилось в Санкт-Петербург.

Наконец, труппа «Цирка Солнца» с программой CRYSTAL добралась и до Казани. За четыре гастрольных дня, с 19 по 22 декабря, на площадке «Татнефть Арены» будет показано шесть представлений, казанская премьера назначена на сегодняшний вечер. За пару часов до открытия шоу журналистам позволили приоткрыть занавес и погрузиться в мир закулисья новой программы «Цирка дю Солей».

Сюжет зимней сказки CRYSTAL с элементами поп-арта крутится вокруг молодой девушки. Мучаясь от непонимания окружающих, она сбегает от семьи и друзей на берег озера, где случайно проваливается под лед, погружаясь в фантазийный мир грез. Среди создателей шоу — режиссеры первой части церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи Себастьян Солдевилья и Шена Кэролл, серебряный призер Олимпийских игр 2006 года Бенджамин Агосто.

В программе традиционные для жанра синхронное фигурное и экстремальное катание, фристайл переплетаются с цирковыми дисциплинами — воздушными ремнями, трапецией и партерной акробатикой

CRYSTAL — экспериментальная новинка, первое ледовое шоу в истории легендарной цирковой компании. В программе традиционные для жанра синхронное фигурное и экстремальное катание, фристайл переплетаются с цирковыми дисциплинами — воздушными ремнями, трапецией и партерной акробатикой. В постановке CRYSTAL занята международная труппа из 43 артистов: 20 акробатов, 19 фигуристов, трех музыкантов и одного клоуна из 25 стран мира, в их числе и четверо россиян.

Любопытно, что из страны в страну команда шоу CRYSTAL возит собственную костюмерную с целым штатом специалистов — швей, постижеров, парикмахеров. С командой по миру путешествует порядка двух тысяч элементов костюмов, 40 париков, несколько швейных машин, шесть стиральных машин с промышленными фенами для ухода за одеждой. Каждый артист меняет минимум три-четыре образа за время представления, а каждый костюм по индивидуальным меркам создается вручную в штаб-квартире «Цирка дю Солей» в Монреале.

Новая постановка «Цирка дю Солей» стала впечатляющим шоу не только по размаху, но и по степени технической сложности. Оборудование для CRYSTAL из города в город перевозится на 20 трейлерах, суммарный вес превышает 400 тонн. На местах его монтажом занимаются порядка 140 сборщиков и техников. Одна из главных фишек программы — огромные видеопроекции, которые сопровождают весь спектакль и запускаются синхронно с движениями артистов на сцене. Для этого в костюмы всех артистов вшиты датчики движения.

В костюмы всех артистов вшиты датчики движения

Интересной деталью казанских показов CRYSTAL станет попытка команды «Цирка дю Солей» добавить в постановку «локальный колорит», а именно — использовать в качестве элемента костюма джерси ХК «Ак Барс» с номером 16, по всей видимости, это номер региона.

— Когда мы приезжаем в новую страну, новый город, мы всегда стараемся добавить в шоу местную изюминку, колорит. В Казани мы поступили точно так же. Я не буду раскрывать секрет, в какой части шоу будет использоваться элемент формы местной хоккейной команды, но могу сказать, что ее наденет главная героиня шоу, Кристал, в одном из номеров, — рассказала пресс-секретарь шоу CRYSTAL Дженни Малле.

Как «Ак Барсу» пришлось переносить матчи из-за ошибки «Татнефть Арены» с гастролями

С ХК «Ак Барс» в этом году «Цирк Солнца» связывает еще одна история, правда, не слишком радостная. «Татнефть Арена» — площадка, ставшая уже традиционной для гастролей шоу «Цирка дю Солей» в Казани. В прошлом, 2018 году на домашней арене хоккейного клуба «Ак Барс» казанцы встречали другое шоу цирка — OVO, волшебную историю о колонии причудливых насекомых.

Каждый раз администрации стадиона удавалось вписать график показов шоу в расписание матчей ХК, которое, к слову, заранее определяется на весь сезон еще до его открытия, в летние месяцы. В этом году у «Татнефть Арены» вышел конфуз: представления «Цирка дю Солей» совпали по датам с домашними матчами «Ак Барса» КХЛ.

Из страны в страну команда шоу CRYSTAL возит собственную костюмерную с целым штатом специалистов

Расписание игр стало известно в июле, домашние матчи команда должна была проводить 19 и 21 декабря, но еще в середине февраля «Цирк дю Солей» заключил договор с «Татнефть Ареной» о проведении шоу с 19 по 22 декабря 2019 года. Вскрылась ошибка только в августе, когда «Цирк дю Солей» на своем официальном сайте опубликовал сообщение о сложившейся ситуации.

«Мы начали получать вопросы от зрителей, которые приобрели билеты на выступления шоу CRYSTAL в Казани. Они обратили внимание на то, что в даты наших выступлений в календаре мероприятий на официальном сайте ледового дворца спорта «Татнефть Арена» заявлены другие мероприятия. <…> Пока мы не получили официального уведомления от площадки и в настоящее время делаем все возможное, чтобы гастроли шоу CRYSTAL от «Цирка дю Солей» в Казани состоялись», — подчеркивали организаторы шоу CRYSTAL.

Долгое время графики «Ак Барса» и «Цирка дю Солей» оставались в подвешенном состоянии. И только 21 ноября, с открытием продаж билетов на грядущие матчи хоккейного клуба, стало известно, что встречи «барсов» с «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» переносятся в старый Дворец спорта по ул. Московской. «Цирк дю Солей» же, согласно контракту, получил «родную» площадку для казанских гастролей. Сегодня вечером, в 19 часов, состоится первый показ CRYSTAL на «Татнефть Арене».

Ранее «Реальное время» в рамках спецпроекта «Истории великих брендов» подробно рассказывало о хрониках создания канадским цирковым артистом Ги Лалиберте целой империи «Цирка дю Солей» и этапах его развития по всему миру.

1 / 40 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов