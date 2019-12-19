Героиня ледового шоу «Цирка дю Солей» выступит в хоккейной форме «Ак Барса»
Легендарный канадский творческий коллектив привез в Казань свою первую акробатическую постановку на льду — CRYSTAL
Через час в «Татнефть Арене» состоится казанская премьера первого ледового шоу «Цирка дю Солей». Постановка CRYSTAL уже успела побывать в Москве и Санкт Петербурге и пробудет в Казани четыре дня. В шоу заняты 43 артиста из 25 стран мира, а с собой труппа привезла акробатов, фигуристов, гимнастов, монтажеров, тонны светового оборудования, тысячи костюмов и даже собственную прачечную. В день премьеры «Цирк дю Солей» согласился провести журналистов за кулисы своего шоу. Подробнее о новой для России программе цирка, вдохновении от поп-арта и заигрываниях канадского проекта с «локальным колоритом» — в материале «Реального времени».
Шоу CRYSTAL — первая ледовая постановка «Цирка дю Солей»
Мировая премьера 42-й по счету постановки «Цирка дю Солей», шоу CRYSTAL, состоялась еще в декабре 2017 года в Монреале. В Россию историю о волнительном путешествии девушки Кристал в причудливый мир фантазий впервые привезли лишь в 2019 году. Европейская премьера прошла 22 ноября в Москве, на площадке стадиона «Лужники», после чего шоу сразу же отправилось в Санкт-Петербург.
Наконец, труппа «Цирка Солнца» с программой CRYSTAL добралась и до Казани. За четыре гастрольных дня, с 19 по 22 декабря, на площадке «Татнефть Арены» будет показано шесть представлений, казанская премьера назначена на сегодняшний вечер. За пару часов до открытия шоу журналистам позволили приоткрыть занавес и погрузиться в мир закулисья новой программы «Цирка дю Солей».
Сюжет зимней сказки CRYSTAL с элементами поп-арта крутится вокруг молодой девушки. Мучаясь от непонимания окружающих, она сбегает от семьи и друзей на берег озера, где случайно проваливается под лед, погружаясь в фантазийный мир грез. Среди создателей шоу — режиссеры первой части церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи Себастьян Солдевилья и Шена Кэролл, серебряный призер Олимпийских игр 2006 года Бенджамин Агосто.
CRYSTAL — экспериментальная новинка, первое ледовое шоу в истории легендарной цирковой компании. В программе традиционные для жанра синхронное фигурное и экстремальное катание, фристайл переплетаются с цирковыми дисциплинами — воздушными ремнями, трапецией и партерной акробатикой. В постановке CRYSTAL занята международная труппа из 43 артистов: 20 акробатов, 19 фигуристов, трех музыкантов и одного клоуна из 25 стран мира, в их числе и четверо россиян.
Любопытно, что из страны в страну команда шоу CRYSTAL возит собственную костюмерную с целым штатом специалистов — швей, постижеров, парикмахеров. С командой по миру путешествует порядка двух тысяч элементов костюмов, 40 париков, несколько швейных машин, шесть стиральных машин с промышленными фенами для ухода за одеждой. Каждый артист меняет минимум три-четыре образа за время представления, а каждый костюм по индивидуальным меркам создается вручную в штаб-квартире «Цирка дю Солей» в Монреале.
Новая постановка «Цирка дю Солей» стала впечатляющим шоу не только по размаху, но и по степени технической сложности. Оборудование для CRYSTAL из города в город перевозится на 20 трейлерах, суммарный вес превышает 400 тонн. На местах его монтажом занимаются порядка 140 сборщиков и техников. Одна из главных фишек программы — огромные видеопроекции, которые сопровождают весь спектакль и запускаются синхронно с движениями артистов на сцене. Для этого в костюмы всех артистов вшиты датчики движения.
Интересной деталью казанских показов CRYSTAL станет попытка команды «Цирка дю Солей» добавить в постановку «локальный колорит», а именно — использовать в качестве элемента костюма джерси ХК «Ак Барс» с номером 16, по всей видимости, это номер региона.
— Когда мы приезжаем в новую страну, новый город, мы всегда стараемся добавить в шоу местную изюминку, колорит. В Казани мы поступили точно так же. Я не буду раскрывать секрет, в какой части шоу будет использоваться элемент формы местной хоккейной команды, но могу сказать, что ее наденет главная героиня шоу, Кристал, в одном из номеров, — рассказала пресс-секретарь шоу CRYSTAL Дженни Малле.
Как «Ак Барсу» пришлось переносить матчи из-за ошибки «Татнефть Арены» с гастролями
С ХК «Ак Барс» в этом году «Цирк Солнца» связывает еще одна история, правда, не слишком радостная. «Татнефть Арена» — площадка, ставшая уже традиционной для гастролей шоу «Цирка дю Солей» в Казани. В прошлом, 2018 году на домашней арене хоккейного клуба «Ак Барс» казанцы встречали другое шоу цирка — OVO, волшебную историю о колонии причудливых насекомых.
Каждый раз администрации стадиона удавалось вписать график показов шоу в расписание матчей ХК, которое, к слову, заранее определяется на весь сезон еще до его открытия, в летние месяцы. В этом году у «Татнефть Арены» вышел конфуз: представления «Цирка дю Солей» совпали по датам с домашними матчами «Ак Барса» КХЛ.
Расписание игр стало известно в июле, домашние матчи команда должна была проводить 19 и 21 декабря, но еще в середине февраля «Цирк дю Солей» заключил договор с «Татнефть Ареной» о проведении шоу с 19 по 22 декабря 2019 года. Вскрылась ошибка только в августе, когда «Цирк дю Солей» на своем официальном сайте опубликовал сообщение о сложившейся ситуации.
«Мы начали получать вопросы от зрителей, которые приобрели билеты на выступления шоу CRYSTAL в Казани. Они обратили внимание на то, что в даты наших выступлений в календаре мероприятий на официальном сайте ледового дворца спорта «Татнефть Арена» заявлены другие мероприятия. <…> Пока мы не получили официального уведомления от площадки и в настоящее время делаем все возможное, чтобы гастроли шоу CRYSTAL от «Цирка дю Солей» в Казани состоялись», — подчеркивали организаторы шоу CRYSTAL.
Долгое время графики «Ак Барса» и «Цирка дю Солей» оставались в подвешенном состоянии. И только 21 ноября, с открытием продаж билетов на грядущие матчи хоккейного клуба, стало известно, что встречи «барсов» с «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» переносятся в старый Дворец спорта по ул. Московской. «Цирк дю Солей» же, согласно контракту, получил «родную» площадку для казанских гастролей. Сегодня вечером, в 19 часов, состоится первый показ CRYSTAL на «Татнефть Арене».
Ранее «Реальное время» в рамках спецпроекта «Истории великих брендов» подробно рассказывало о хрониках создания канадским цирковым артистом Ги Лалиберте целой империи «Цирка дю Солей» и этапах его развития по всему миру.
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