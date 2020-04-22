Вернуться к истокам или вернуться в «Магнитку»? Пять клубов для Даниса Зарипова

Легенда «Ак Барса» может покинуть Казань уже в ближайшее время

То, что 39-летнему Данису Зарипову в условиях введения потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге не предложат контракт, сопоставимый с прежним, читалось легко. Но сам нападающий и его агент считают по-другому. Президент КХЛ Алексей Морозов еще в марте обмолвился, что Зарипов и «Ак Барс» достигли договоренности по новому соглашению, однако события последних недель показывают, что в переговорах не все так просто, и уход Даниса из Казани вполне реален. Сам хоккеист накануне подтвердил факт переговоров с другими клубами. О возможных вариантах развития карьеры игрока — в материале «Реального времени».

«Трактор» (Челябинск)

Зарипов — уроженец Челябинска, но не воспитанник хоккейной школы «Трактора». Однако в КХЛ город представляет только этот клуб, поэтому вариант с переходом именно сюда напрашивается самым первым. «Трактор» объективно переживает не лучшие времена — после выхода команды в финал Восточной конференции в 2018 году (проиграли 0-4 в серии «Ак Барсу») и ухода Анвара Гатиятуллина с поста главного тренера все пошло по наклонной. Смена руководящего состава ни к чему хорошему не привела. В прошедшем сезоне провалился эксперимент с приглашением Петериса Скудры, а Владимир Юрзинов-младший ситуацию кардинально выправить не смог — челябинцы даже не попали в плей-офф. И это при весьма достойном бюджете и, в целом, неплохом подборе игроков.

Приход Зарипова в «Трактор» пошел бы на пользу клубу и с имиджевой точки зрения, и с игровой. Да, нападающий уже далек от своей лучшей формы и вряд ли сможет провести все матчи регулярного чемпионата, однако на его стороне авторитет и опыт. В Челябинске много молодых игроков, которым не помешал бы в раздевалке такой «дядька», как Данис Зиннурович. Отметим, что, по некоторым данным, генеральный директор «Трактора» Иван Савин является партнером Зарипова в бизнесе по производству клюшек «Заряд».

Приход Зарипова в «Трактор» пошел бы на пользу клубу и с имиджевой точки зрения, и с игровой. Фото hctraktor.org

Накануне хоккеист подтвердил переговоры как с «Трактором», так и с другими клубами КХЛ:

— Я веду переговоры со всеми, но приоритет сейчас — «Ак Барс». Факт переговоров с «Трактором» не отрицаю. Пока никакой информации, без конкретики, — заявил Зарипов.

«Металлург» (Магнитогорск)

После ухода из «Ак Барса» в 2013 году Данис подписал контракт с магнитогорским клубом и провел там четыре прекрасных сезона. За это время «Металлург» дважды стал обладателем Кубка Гагарина и один раз играл в финале. Звено Зарипов — Коварж — Мозякин наводило страх на всю лигу и по праву было самым результативным в КХЛ сезон за сезоном. Сейчас Коварж уже не в России, Мозякин то ли уходит из «Магнитки», то ли нет, имея ситуацию, схожую с зариповской (игроку предлагают сильно урезанный контракт).

Мог ли бы сам Зарипов еще раз сыграть в Магнитогорске? Вполне. Вся инфраструктура ему прекрасно знакома, болельщики помнят и любят его. Другой вопрос, что, в отличие от варианта с «Трактором», до конца не понятно, что сам хоккеист может дать клубу, который затеял в это межсезонье серьезную перестройку. Если только надежда на то, что связка «старичков» Мозякин — Зарипов вспомнит былое и снова наведет шороху на аренах КХЛ. Но на двоих этим игрокам в следующем году исполнится уже 80 лет. У обоих остались серьезные финансовые аппетиты. Хотя при желании «Магнитка» может вписать в потолок зарплат обоих, учитывая большую разгрузку зарплатных ведомостей, оставшихся от наследия Геннадия Величкина.

Мог ли бы сам Зарипов еще раз сыграть в Магнитогорске? Вполне. Фото metallurg.ru

По ходу сезона главный тренер магнитогорцев Илья Воробьев не раз говорил о том, что проблемы его подопечных в том, что многим не хватает мастерства, в частности завершающего голевого броска. С мастерством и техническим арсеналом у Зарипова все в порядке и под 40 лет, поэтому наверняка в «Металлурге» вариант с возвращением Даниса рассмотрят и проведут необходимые переговоры по условиям сотрудничества.

«Локомотив» (Ярославль)

Если брать другие клубы КХЛ, то варианты с грандами в лице СКА и ЦСКА вряд ли можно рассматривать всерьез. Там взят курс на звезд, но совсем другой возрастной категории. Прошли времена, когда Питер возвращал за баснословные деньги из НХЛ Илью Ковальчука, а москвичи всеми правдами и неправдами удерживали в России Александра Радулова. В 2013 году в ЦСКА ехал доигрывать карьеру многолетний партнер Зарипова по звену в «Ак Барсе» Алексей Морозов. Сейчас такую роскошь армейцы не могут предоставить, поэтому если Данис и отправится в Западную конференцию, то в другие клубы.

Идеальным вариантом при таком раскладе видится ярославский «Локомотив» — сразу по нескольким причинам. Во-первых, между Казанью и Ярославлем в последние годы налажен трансферный поток, и направлен он, по большей части, в одну сторону. Так, из «Ак Барса» в «Локо» переходили и Антон Ландер, и Александр Свитов, и Владимир Ткачев. Во-вторых, Ярославль видится чуть ли не единственной командой на Западе, которая прямо сейчас сможет удовлетворить финансовые аппетиты Даниса. «Локомотив» по большей части состоит из молодых игроков, контракты которых не займут много места под потолком зарплат, а Зарипов вполне может вписаться в ту пару-тройку дорогостоящих звезд, на которых сделает ставку клуб.

Ярославль видится чуть ли не единственной командой на Западе, которая прямо сейчас сможет удовлетворить финансовые аппетиты Даниса. Фото hclokomotiv.ru

Еще одним фактором может стать то, что ярославскую команду в межсезонье возглавит Андрей Скабелка. Будучи игроком, он успел много поиграть против Даниса Зарипова во времена российской Суперлиги. Его тренерский стиль во многом схож с тем, что проповедует в «Ак Барсе» Дмитрий Квартальнов — ставка на быстрые смены и вертикальный энергозатратный хоккей. Поэтому в игровом плане Зарипову не придется долго перестраивается.

«Нефтехимик» (Нижнекамск)

Не самый очевидный вариант, но почему бы, собственно, и нет? Если переговоры с «Ак Барсом» зайдут в тупик и не сдвинутся с отметки в 40 миллионов рублей, о которых сообщается в прессе, то сторона хоккеиста может попробовать рассмотреть эту возможность, сохранив хоккеисту имидж Капитана Татарстана. Да, в «Нефтехимике» даже такие деньги никто не получает, но имя Зарипова и тот факт, что удастся переманить его из «Ак Барса», могло бы заставить спонсоров команды чуть увеличить бюджет, который далек от отметки в максимальные 900 миллионов рублей на сезон.

Потенциальный переход Даниса в другой татарстанский клуб стал бы во многом имиджевым для «Нефтехимика». Команда не ставит перед собой таких высоких целей, как «Ак Барс», тем не менее так же старается привлекать много молодежи, для которой возможность поиграть и потренироваться с легендарным для КХЛ хоккеистом бесценна.

Потенциальный переход Даниса в другой татарстанский клуб стал бы во многом имиджевым для «Нефтехимика». Фото vk.com/h.c.neftekhimik

Сам бы Зарипов при этом оставался рядом с домом, в республике, а также был бы еще ближе к своему детищу — заводу по производству клюшек «Заряд», который расположен в Набережных Челнах.

«Челмет» (Челябинск)

Болельщики любят такие истории, когда большие игроки завершают свою карьеру там, где ее начинали. По ходу сезона в комментарии «Реальному времени» Зарипов вспоминал свой первый матч на высшем уровне:

— Да, это была игра за «Мечел», помню самую первую смену, когда я сразу же со вбрасывания поехал на скамейку штрафников. Тогда играли с «Динамо», и я засадил клюшкой по голове Максиму Афиногенову. Это был мой первый шаг в большом российском хоккее. За те 2 минуты, что я провел на скамейке штрафников, было много мыслей о том, что на этом моя карьера закончится, не начавшись. К тому же мы в конце пропустили гол. Но тренер, Николай Михайлович Макаров, отнесся ко мне лояльно. В то время он, наверное, видел и понимал, что из меня может что-то получиться. Ну и, как мы сейчас видим, не ошибся.

Данис Зарипов — воспитанник «Мечела», который в 2012 году был переименовал в «Челмет». Сейчас команда практически полностью состоит из челябинских воспитанников и играет в Высшей хоккейной лиге. Здесь Зарипову, возможно, не дадут даже и половины тех денег, что сейчас предлагают в «Ак Барсе», однако хоккеист совершенно точно станет главной звездой ВХЛ, где к нему будет приковано огромное внимание.

Сейчас команда практически полностью состоит из челябинских воспитанников и играет в Высшей хоккейной лиге. Фото vk.com/hcchelmet