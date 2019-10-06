Куда пойти в Казани: Наргиз без Макса Фадеева, кино о протесте в Грузии и топовый матч «Ак Барс» — ЦСКА

«Реальное время» подготовило краткий обзор самых интересных событий предстоящей недели, с 7 по 13 октября

Грядущая неделя в Казани будет богата на события самого разного плана. В ближайшие 7 дней Салават Фатхетдинов откроет свой 31-й по счету концертный сезон, в одном из городских кинотеатров устроят предпремьерный показ документалки о рейве под стенами парламента Тбилиси, на ринге «Татнефть Арены» пройдут очередные бои по правилам ТНА, а художники-аутсайдеры со всего Поволжья заполонят своими работами холлы «Штаба». Подробнее о том, как потратить время с пользой или по крайней мере с удовольствием — в афише «Реального времени».

Большой сольник Наргиз уже без хитов Фадеева

10 октября в КРК «Пирамида» бывшая протеже продюсерской группы Максима Фадеева певица Наргиз даст большой сольный концерт. Одна из самых неординарных артисток современной отечественной эстрады, разорвав связи со своим продюсером, со 2 октября представляет поклонникам полностью авторский материал.

— Песни, автором которых является Фадеев, всем вам известные, как «Ты моя нежность» и все песни, входящие в альбом «Шум сердца», мне исполнять запрещено правообладателем. Соответственно, в новой программе этих песен вы не услышите, — сообщила Наргиз в своем Инстаграм.

Казань станет четвертым по счету городом концертного тура команды Наргиз.

Билеты — от 2 000 рублей

12+

Выставка аутсайдеров в «Штабе»

Фото mental-health-russia.ru

Вечером 10 октября в резиденции креативных индустрий «Штаб» откроется первая в Казани выставка искусства аутсайдеров «Другие измерения» в рамках V Фестиваля реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?».

Аутсайдер арт — художественное направление, представители которого, как правило, не имеют академического образования и создают произведения искусства без ориентации на зрителя или художественный шаблон, работают исключительно для себя. Выставка организована АНО «Аутсайдервиль». В программе открытия выставки рассказ о проекте «Аутсайдервиль», общение с художниками и экскурсия.

Вход свободный, по регистрации

16+

«Ак Барс» ждет в гости действующего обладателя Кубка Гагарина

11 октября на льду «Татнефть Арены» пройдет топовый матч чемпионата КХЛ: в гости к «Ак Барсу» приедет действующий обладатель Кубка Гагарина — московский ЦСКА. Соперники уже встречались в Москве 3 сентября и выдали сумасшедшую игру с пятью заброшенными шайбами. Теперь противостояние продолжится в Казани.

Билеты — от 350 рублей

12+

Фото ak-bars.ru

Салават открывает 31-й концертный сезон

10 и 11 октября певец Салават Фатхетдинов откроет 31-й концертный сезон двумя большими концертами в большом зале Татарского театра им. Г. Камала. Один из самых популярных артистов татаркой и башкирской эстрады, в этом году, наконец, получивший звание народного артиста Башкирии от главы РБ Радия Хабирова, обещает подарить поклонникам новую программу, не забывая о старых хитах.

Судя по афишам, сезон у певца и правда планируется насыщенным: после двухнедельного перерыва, начиная с 25 октября, Салават будет давать по концерту почти каждый день вплоть до конца ноября. После Казани на очереди Елабуга, Актаныш, Муслюмово и Сарманово.

Билеты — от 600 рублей

6+

«Золотой фонд» Качаловского — «Скрипач на крыше» с Михаилом Галицким

Во вторник, 8 октября, на главной сцене Казанского русского драматического театра им. В.И. Качалова покажут уже ставший легендарным мюзикл по повести Шолом-Алейхема «Тевье-молочник» — «Скрипач на крыше». Одна из самых кассовых и долгоиграющих постановок труппы Александра Славутского впервые была представлена публике в ноябре 1998 года.

Фото teatrkachalov.ru

Несмотря на впечатляющий «возраст», спектакль-долгожитель неизменно собирает аншлаги. В главных ролях — корифеи Качаловского: Михаил и Елена Галицкие, Надежда Ешкилева, Эльза Фардеева, Елена Ряшина, Марат Голубев.

Билеты — от 100 рублей

12+



«Полный нокаут»: полуфинал боев по правилам ТNА

4 октября пройдет полуфинал боев по правилам ТNА на кубок «Татнефти»: 48 бойцов из 30 стран мира встретятся на ринге «Татнефть Арены», чтобы выявить абсолютного чемпиона мира по единоборствам. Согласно правилам ТNА, на ринге встречаются участники, владеющие киокушинкай, муай-тай и кикбоксингом, им позволяется использовать исключительно ударную технику боя, бои ведутся в полный контакт — нокаут или нокдаун и никаких захватов.

Билеты — от 400 рублей

16+

Фото Максима Платонова

Рейв у парламента Грузии в кино

11 октября в кинотеатре «Каро Кольцо» пройдет единственный предпрокатный показ документального фильма «Raving Riot. Рейв у парламента» режиссера Степана Поливанова. В мае 2018 года в Тбилиси произошло событие, за которым следил весь мир. После жесткого полицейского рейда в техно-клубах тысячи людей вышли к зданию парламента Грузии и начали танцевать. На виду у всей страны оказалось новое поколение молодых людей, для которых электронная музыка — это стиль жизни, а мирный протест — естественная реакция на примененную полицейскими силу.

24 октября фильм появится в кинотеатрах по всей России, а предпрокатный показ в Казани пройдет в рамках фестиваля документального кино о музыке и новой культуре Beat Weekend.

Стоимость билетов — 500 рублей

18+

Неприлично дорогое фламенко от Андреса Пеньи

С 11 по 13 октября при поддержке посольства Испании в России в Казани пройдут мастер-классы известного испанского педагога по традиционному фламенко Андреса Пеньи. Танцор проведет четырехчасовые сессии по трем стилям фламенко: Tangos, Bulerías de Jerez и Soleá. Площадками станут залы ТЮЗа им. Кариева и Академии TriAna.

Фото vk.com/andrespena

Однако обучение страстному южно-испанскому народному танцу влетит поклонникам Пеньи в копеечку. Как пояснили «Реальному времени» в пресс-службе TriAna, высокий ценник за курс испанского педагога обусловлен большими расходами на райдер танцора.

0+

Маэстро Вивальди согреет жарким итальянским солнцем

Вечером 13 октября в Большом концертном зале им. Сайдашева пройдет концерт камерной музыки «Венецианский карнавал. Под музыку Вивальди». Этим выступлением струнный квартет Татарстана откроет свой ежегодный проект «Музыка при свечах». В этот вечер прозвучат популярные музыкальные «страницы» из творчества Томазо Альбинони, Луиджи Боккерини и виртуоза скрипки, создателя знаменитых concerto grosso Антонио Вивальди.

Билеты — от 300 рублей

6+

Айтишники из «ВКонтакте» и «Яндекса» прочтут лекции в Иннополисе

Фото Олега Тихонова

12 и 13 октября в Иннополисе пройдет IT-конференция «Стачка», которая обещает собрать порядка 5 тысяч айтишников Татарстана и близлежащих регионов. В программе — более 150 докладов в 29 разных секциях, всего по четырем крупных направлениям: «Разработка», Digital, «Карьера и образование», «Тренды». Среди спикеров «Стачки» в этом году представители «ВКонтакте», «Яндекса», «Одноклассников», Open Data Science, Skyeng, «Контура», «Рен-ТВ», Skillbox, Gett, Lamoda, ФРИИ, X5 Retail Group и «Ак Барс Цифровые технологии».

Билеты — от 4,5 тысячи рублей

16+

Творческая встреча с актрисой Еленой Ряшиной

7 октября в 18 часов в Центральной библиотеке Казани пройдет творческий вечер ведущей актрисы Качаловского театра Елены Ряшиной, чья Катарина и Агафья Тихоновна Купердягина уже не первый сезон покоряют зрителей в постановках по произведениям Шекспира и Гоголя. Во время встречи актриса расскажет о своем видении современного театра, цене достижений и горечи неудач, зачастую незаметных зрителям из зала.

Елена Ряшина увлеклась драматургией еще в школьные годы, став частой гостьей, а затем и завсегдатаем драмкружка, параллельно обучаясь в музыкальной школе. Уже позже в Казанском театральном училище будущая актриса попала в руки талантливых педагогов — Владимира Бобкова и Татьяны Корнишиной. С приходом в Качаловский артистка быстро влилась в труппу и обрела здесь семейное счастье, приняв предложение руки и сердца от коллеги Ильи Славутского.

Вход свободный

0+

Фото Дмитрия Резнова

Памяти Ильгама Шакирова



Вечером 8 октября в зале Татарской филармонии им. Г. Тукая пройдет творческий вечер под названием «Китмэ, сандугач!» памяти Ильгама Шакирова — прославленного татарского певца, ставшего олицетворением целой эпохи национальной эстрады.

Фото protatarstan.ru

В концерте собраны «шакировские хиты», которые прозвучат в исполнении Идриса Газиева, Зайнап Фархетдиновой и Зуфара Билалова, Зухры Шарифуллиной и Ильгама Валиева. Инструментальное сопровождение на концерте обеспечит оркестр «Казан нуры».

Билеты — от 500 рублей

6+

Последний шанс сходить на шоу с артистами Московского цирка Юрия Никулина

11, 12 и 13 октября на арене Казанского цирка пройдут последние представления «Цирковой калейдоскоп» с участием артистов Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре и Большого московского цирка. В программе — акробатические номера, представления воздушных гимнастов и шоу бесстрашных джигитов.

Билеты — от 300 рублей

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