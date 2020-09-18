Зарипов снова поизмывался над «Салаватом», у Ламсы ужасное меньшинство. А получилось ли дерби?

Четыре главных вывода первого «зеленого» противостояния в сезоне

Первое зеленое дерби сезона обещало упорную борьбу — Уфа, как и Казань, на ходу, обе команды проиграли до вчерашнего дня лишь по разу. На деле же матч в столице Татарстана лишь оголил проблемы подопечных Томи Ламсы, которые были заметны еще на Кубке чемпионов, и снова продемонстрировал превосходство «Ак Барса» над «Салаватом» здесь и сейчас. О дерби в социальных сетях, которое стало едва ли не интереснее самой игры, сыпящемся меньшинстве Ламсы и Зарипове, в очередной раз отыгравшемся на Уфе, — в итогах первого «зеленого» противостояния.

В «зеленом дерби» социальных сетей ничья — 1:1

Уже не первый год клубы из Казани и Уфы соревнуются не только на льду, но и в медиапространстве. Однажды эта маленькая «война» даже стоила кому-то из маркетинговой службы «Салавата» рабочего места — местный эсэмэмщик жестковато поздравил «Ак Барс» с преждевременным отпуском (Казань тогда вылетела из плей-офф в первом раунде). По другим данным, правда, заверения «Салавата» в том, что «человек в клубе больше не работает», оказались лишь заверениями и никаких кадровых решений принято не было.

Надо сказать, что с тех пор противостояние в социальных сетях между «Ак Барсом» и «Салаватом» носит довольно дружеский и теплый характер. Twitter и Instagram клубов частенько подстебывают друг друга, но, как правило, не переходя грань доброго юмора. А пару лет назад маркетинговые службы Казани и Уфы даже объединили усилия, чтобы создать специальный логотип для своего локального дерби. И год назад разработали альтернативную форму для той же цели.

На этот раз градус несколько подскочил, хотя и остался в целом в рамках дозволенного. Сначала эсэмэмщики «Ак Барса» вырезали кадр из мультфильма «Шрек», где главный герой находит объявление о матче «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» и спешит на трибуны. Все бы ничего, но самые внимательные отметили, что выбегает огр из уличного туалета с логотипом магазина французской сети «Леруа Мерлен». Именно с ним сравнивают некоторые интернет-тролли обновленную эмблему «Салавата Юлаева».

Вдогонку в соцсетях «барсов» появилась закольцованное coub-видео, в котором недавно вернувшийся из Уфы Александр Бурмистров (его теперь в обоих городах называют «правильным зеленым») исполняет популярный танец Floss Dance. Таким образом в Казани попытались сделать пасхалку на такое же видео, которое уфимские коллеги смонтировали с Бурми в прошлом сезоне — естественно, в форме «Салавата».

Коллеги из Уфы не растерялись и выложили то самое видео, в конце подставив новое — казанское и подписав: «Неповторимый оригинал и талантливая пародия». При этом уфимский Бурмистров танцует под современный трек «Уфимский флекс» рэп-исполнителей «Трушные ребята», а казанский Бурмистров — под традиционную татарскую гармошку.

Уфа сумела достойно отыграться за унижение со Шреком — 1:1 в медиаполе. На льду с этим оказалось сложнее.

Игра в неравных составах — определяющий фактор «зеленого дерби»: меньшинство Уфы ужасно

В казанском матче сошлись команды-лидеры Востока по реализации большинства и его убийству: «Ак Барс» в нынешнем сезоне лучше всех играет в меньшинстве, «Салават» же — умеет реализовывать. И ожидаемо именно спецбригады определяли игру уже на начальном отрезке.

Казанцы умудрились удалиться дважды только за первую половину стартового периода, причем Фисенко совершил подсечку на Метсоле уже на первых секундах игры. Именно Михаил на предматчевой раскатке рассуждал перед журналистами о том, каким важным компонентом будет игра в неравных составах. «Кто лучше сыграет в спецбригадах, тот и будет иметь преимущество в игре», — говорил он. Голова знает, но руки делают — видимо, по такому принципу играет нападающий в этом сезоне.

На седьмой минуте Уфа получила второй шанс реализовать большинство, и ее легионерская тройка разыграла его как по нотам: Гранлунд из-за ворот выковыривал, а Хартикайнен на пятаке завершал.

Казанцы ответили во второй половине периода — тоже виртуозно реализовав большинство: мастерское завершение на пятаке в исполнении Доуса и первая шайба казахстанского канадца в «зеленых дерби».

Последний гол в матче от Галиева Уфа также получит в меньшинстве, играя 3 на 5. Уже 11 шайб в этом сезоне «Салават» пропустил, играя в меньшинстве, две из которых — в матче с «Ак Барсом». Очевидно, что у уфимцев обозначилась серьезная проблема, решение которой Томи Ламса найти пока не может.

Понятно, что не хватает системообразующего защитника Филипа Ларсена, но навряд ли он сможет поправить дисциплину команды, да и забетонирует оборону до неузнаваемости — финскому наставнику нужно срочно менять систему игры в защите.



— Мы будем работать над этим компонентом. Пропустили сегодня слишком легкие голы, но играли довольно агрессивно именно в меньшинстве, — рассуждал наставник Уфы на послематчевой пресс-конференции.

«Ак Барс» по-прежнему плохо начинает, но умеет переламывать ход матчей

Большой проблемой в текущем сезоне для «Ак Барса» становятся старты встреч. «Барсы» пропускали на первых минутах игры от ЦСКА, «Витязя», минского «Динамо»…

— Конечно, мы знаем, что пропустили много шайб на первых минутах. Надо это исключить и лучше начинать матчи, — говорил Фисенко на утренней раскатке и, напомним, удалился в дебюте игры.

Восемь минут потребовалось гостям, чтобы забить свою шайбу, в очередной раз обнажив проблему несобранности Казани на старте. Казалось бы «зеленые дерби» — отдельная история, и уж на такой-то матч «Ак Барс» соберется в особом порядке, но игра показала, что казанские хоккеисты вышли на игру довольно расхлябанными, если не сказать потерянными.

— Это наша проблема в этом сезоне, — соглашался в перерыве Бурмистров. — Пытаемся работать над этим, но пока не получается. Но хорошо, что пока начало сезона — будем работать над этим компонентом.

Однако, так же как и в Минске и Москве, или даже в дерби на Кубке чемпионов, «барсы» сумели перестроиться после перерыва и заиграть на других скоростях. Второй и третий периоды проходили уже под диктовку «Ак Барса», а «Салават Юлаев» сбился на фолы и удаления.

В том-то и основная проблема Ламсы, что забивает у него довольно куцая группа игроков. Фото ak-bars.ru

У «Салавата» небольшая вариативность в атаке — забивают преимущественно легионеры

Уфимская команда возвращалась в Казань далеко не той, что играла тут еще несколько недель назад на «Кубке чемпионов» и с треском провалились, заняв последнее место на турнире. Со стартом официального сезона «Салават» будто подменили, и на лед стал выходить совсем другой коллектив — собранный и дисциплинированный. Ко всему прочему, похоже, окончательно освоился в России финский форвард Маркус Гранлунд. Впрочем, он и на предсезонном турнире уже вовсю божил и даже стал самым ценным игроком.

Однако в том-то и основная проблема Ламсы, что забивает у него довольно куцая группа игроков. Гранлунд и Хартикайнен перед дерби возглавляли гонку бомбардиров КХЛ: у первого было уже 5 шайб и 5 передач, у второго — аналогично, плюс еще одну он забросил вчера.

Статистика остальных форвардов вызывает серьезные вопросы. У Кугрышева — одна шайба, у Маннинена — две, у Хохрякова — одна, у Сошникова — ни одной. Разве что у Кадейкина сопоставимые 4. Так и выходит, что забивает только «золотая тройка».

— Вас не смущает, когда говорят, что «Салават» — команда одного звена? Сегодня снова забила только первая тройка легионеров, — спросили журналисты после игры у Ламсы.

— Сегодня игра была равной, несмотря на счет, соперники были близкими по моментам. А что касается остальных игроков, то я не переживаю — мы создавали моменты, но не реализовали их. Нам нужно научиться реализовывать моменты и искать ключи к такой защите, как у «Ак Барса», — ответил наставник уфимцев.

«Салават» сам подарил победу «Ак Барсу»

Даже при счете 1:2 в третьем периоде уфимцы как минимум трижды ошиблись в своей зоне, буквально выдавая шайбу прямо на крюк казанцам. Сначала защитники облагодетельствовали Воронкова — благо из-за спины молодого «барса» эту шайбу выковырять все-таки удалось. Уже в следующем эпизоде защитники выбрасывали игровой снаряд, но отдали его Галиеву, который броском проверил Метсолу.

Ну а логичным завершением этой серии подарков стала вторая шайба Зарипова, который, следует признать, выскочил откуда ни возьмись. В борьбе у борта уфимцы не смогли сохранить шайбу, Галиев ее подобрал и выдал на капитана. Четыре очка набрал в этой игре Зарипов — «Салават Юлаева» для него по-прежнему серьезный раздражитель, он не устает выдавать лучшие матчи именно в дерби.

Более того, пропустив, Уфа сбилась на фолы и подарила Казани двойное удаление. Галиев из левого круга свой шанс не упустил. Это уже типичная для него шайба, несколько подобных он положил в прошлом плей-офф «Нефтехимику».

Хоккеисты из столицы Башкортостана уже седьмой матч подряд не могут выиграть в Казани, и, кажется, Томи Ламса — не та фигура, которая может прервать эту серию.