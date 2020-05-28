«Зачем «Ак Барсу» средний швед Рейдеборн, когда есть лучший голкипер сезона Билялов и перспективный Мифтахов?»

Олимпийский чемпион Александр Кожевников о своих наблюдениях за трансферным рынком КХЛ

Олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о своем отношении к преференциям, которые получают в КХЛ вратари-легионеры, и том, что пора рассмотреть запрет на их привлечение в клубы лиги, дабы дать дорогу воспитанникам лучшей в мире российской вратарской школы. Подробнее — в интервью одного из самых жестких отечественных хоккейных экспертов.

Зачем Казани средний швед Рейдеборн?



— Некоторые специалисты на прошедшей неделе поставили под сомнение вратарскую политику «Ак Барса», который, имея в своем составе лучшего голкипера сезона по версии КХЛ Билялова, сохраняет в своих рядах шведа Рейдеборна. Таким образом, шансы голкипера молодежной сборной-2020 Мифтахова побороться за место в клубе и в КХЛ минимальны.

— «Ак Барс» провел отличный сезон, команда остается одним из лидеров КХЛ, но ее вратарские решения действительно вызывают вопросы. Зачем при Билялове еще и достаточно средний легионер — непонятно. В роли второго номера однозначно нужно давать шанс перспективному Мифтахову, кстати, это выгодно и с точки зрения потолка зарплат, ведь оклады молодых в нем не учитываются.

Вообще Казань здесь — частный случай. Многие ведущие клубы КХЛ перестраховываются с вратарями-легионерами и не дают расти молодым. Это — минус для клубов, лиги, сборных.

— О каких клубах идет речь?

— СКА делает ставку на молодых во всех линиях, кроме вратарской. Да, швед Хельберг — неплохой голкипер, но со своим финским предшественником Коскиненом не сравнится. Год назад у СКА была целая группа талантливейших вратарей — Самонов, Кочетков, Аскаров, Мельничук, некоторые из них остаются в клубе до сих пор. Мое мнение: в отсутствие явного первого номера нужно рисковать и давать им расти.

Фото hcnh.ru

Швед Юханссон в ЦСКА был неплох в роли второго номера, но хотелось бы видеть в прославленном клубе именно российского голкипера. Не удивлюсь, если, например, Шарыченков шведа переиграет

Обратите внимание, в сборной Финляндии Метсоле не доверяют

— Похожая ситуация в ЦСКА после вероятного отъезда Сорокина?

— Швед Юханссон в ЦСКА был неплох в роли второго номера, но хотелось бы видеть в прославленном клубе именно российского голкипера. Не удивлюсь, если, например, Шарыченков шведа переиграет, ну и, наверное, клубу раньше нужно было бы подтягивать в эту линию способную молодежь.

— В «Салавате Юлаеве» первый номер тоже иностранец — финн Метсола...

— Да, приличный вратарь. Но обратите внимание, что в сборной Финляндии ему не доверяют, это тоже о чем-то говорит...

В свое время в Уфе вырастили Василевского, сегодня он лучший голкипер в мире. Если бы не преклонение перед Метсолой, думаю, шанс стартовать в «Салавате» получил бы другой талант из Башкортостана — Бердин. Говорят, что скоро он будет первым в «Виннипег Джетс», но для всех было бы лучше, если бы он начал с «Салавата».

Даже Шестеркину предпочитали Коскинена

— Согласны с тем, что сегодня вратари — сильнейшая линия национального хоккея?

— Абсолютно, наша «Красная машина» работает! Последние два молодежных первенства мира прошли под знаком Кочеткова и Мифтахова, также многие нахваливают Аскарова, говорят, что из наших он уйдет первым на ближайшем драфте НХЛ. И это мы говорим только о самом молодом поколении — а ведь у нас много сильных голкиперов и более старшего возраста.

Другое дело, я не могу понять, почему молодым российским вратарям не доверяют в КХЛ. Проблем с практикой не было только у Сорокина, даже Шестеркину часто предпочитали Коскинена. Кочетков — давайте смотреть правде в глаза — прошлый сезон в КХЛ вообще потерял, боюсь, теперь его примеру последует и Мифтахов. Получается, сами выдавливаем свою молодежь в Северную Америку.

Фото sovsport.ru

Кочетков — давайте смотреть правде в глаза — прошлый сезон в КХЛ вообще потерял, боюсь, теперь его примеру последует и Мифтахов

— Что делать?

— Предложил бы КХЛ рассмотреть запрет на вратарей-легионеров. По большому счету сегодня ни в одном клубе лиги нет незаменимого голкипера-иностранца. Так какой смысл до последнего за них цепляться, впустую сжигать деньги и жертвовать своей молодежью, как это происходит в Казани?

Недавно лига приняла жесткое решение по потолку зарплат. Надо идти дальше — и давать ход своей школе вратарей, которая, наверное, уже лучшая в НХЛ. И в силу которой не все верят в КХЛ.

Russia-Hockey.ru