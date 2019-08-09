То в жар, то в холод: «Ак Барс» крайне странно стартовал на Кубке президента Казахстана

Обнадеживающее «зеленое» дерби после провального «кошачьего»

Когда в «Ак Барсе» менялся тренерский штаб, казанские болельщики больше всего мечтали о... свежести. В игре, в подходе к селекции и ротации и, конечно, в результате. И Квартальнов с помощниками действительно делают сейчас все, чтобы у поклонников хоккея не случилось дежавю. Пожалуй, никогда еще казанцы не начинали предсезонные турниры настолько вразнобой: с разницей в один день мы увидели в Нур-Султане два абсолютно разных «Ак Барса» — от недоразумения, провалившего дебютный матч против «Барыса» (1:6), до довольно организованного (хотя и не всегда) коллектива игроков, желающих идти в атаку и жертвовать собой ради результата в матче с «Салаватом» (2:1). «Реальное время» рассказывает, как «барсы для битья» внезапно превратились в команду.

Кошмарный вход в сезон в Нур-Султане

После стартовой встречи в Нур-Султане делать выводы не хотелось от слова «совсем». Да, можно ссылаться на серьезные нагрузки, под которыми хоккеисты находятся еще со сборов в Финляндии. Можно кивать и на экспериментальность состава, во второй пятерке которого нашлось место молодому Журавлеву, а четвертая и вовсе состояла из «пацанов», пороха КХЛ не нюхавших — Ляхова, Сафонова, ну и имевших совсем небольшой опыт выступления в лиге Марушева и Воронкова.

Все это, конечно, справедливые доводы, которые можно использовать после игры с «Барысом» в качестве успокоительного. Но такие безысходность и разруху в организации игры, какие продемонстрировали подопечные Квартальнова в среду, представить у топ-клуба КХЛ сложно. Даже во время предсезонки.

Дело в том, что обнаружить рисунок игры у «Ак Барса» не удалось ни в одном из трех периодов. Передачи до адресата доходили редко, крайне тяжело давался и выход из своей зоны, а полная неразбериха при возврате в оборону привела как минимум к трем пропущенным голам из шести. Игроки просто начинали кучковаться вокруг игрока с шайбой, оставляя пятак оголенным.

Довольно слабо выглядел и голкипер Адам Рейдеборн

Например, шестой гол дебютанта «Барыса» Батырлана Муратова напомнил игру футбольных сборных России и Уэльса на Евро-2016, где при атаке валлийцев и пропущенном третьем голе вся команда Слуцкого просто сбилась в кучку в середине поля, а валлийцы легко входили в штрафную площадь через фланги.

В том же эпизоде Вячеслав Основин, вернувшийся в оборону, не сумел просто выбросить шайбу, которая была у него под клюшкой — он несколько раз промахнулся по ней и просто подарил игровой снаряд Сагдееву, который выдал пас на одиноко стоявшего на пятаке Муратова.

«Барсы» демонстрировали выдающуюся несыгранность и абсолютно не понимали, как им действовать, что привело к неприемлемым 41:18 по броскам в створ. Довольно слабо выглядел и голкипер Адам Рейдеборн. Уже после первого периода складывалось впечатление, что реакция у него слабая — на броски он реагировал с большим опозданием, и вполне логично нахватал три шайбы за первый период. К середине второго словил еще одну, и место в рамке пришлось занимать Мисбахову.

Ко второй игре, соперником в которой выступил «Салават Юлаев», Дмитрий Квартальнов произвел ощутимые перестроения

Другая сторона нового «Ак Барса»: почти идеальные организация и владение шайбой

Ко второй игре, соперником в которой выступил «Салават Юлаев», Дмитрий Квартальнов произвел ощутимые перестроения, хотя на послематчевой пресс-конференции накануне говорил что-то вроде «Нам незачем сейчас шарахаться из стороны в сторону».

Перестановки начались с вратарской позиции — оба голкипера, отыгравших с «Барысом», остались не у дел. В рамке появился Тимур Билялов, Мисбахова оставили на скамейке, а Рейдеборн и вовсе оказался вне заявки. Тимур в своем матче сыграл значительно увереннее и того, и другого — он пропустил лишь один из 27 бросков в створ своих ворот.

Хенкеля и Журавлева тренеры спустили в третью пятерку, к Фрэттину и Кормье отправился Кирилл Петров, а Джастин Азеведо неожиданно «ушел» к Ткачеву и Зарипову. Станислав Галиев же был отправлен в четвертое звено — к Фисенко и Галимову. Ну а Вячеслав Основин, который накануне даже на фоне остальных выглядел худшим, справедливо остался смотреть хоккей с трибун.

Собственно, новое сочетание Ткачева, Зарипова и Азеведо и сделало результат уже в течение первых 5 минут игры. Сначала Ткачев свободно получил шайбу у правого круга, сблизился в Юхой Метсолой и выстрелил под самую перекладину. Вскоре уфимцы сами серьезно подставились, когда грубо сфолили на Кормье, разбив ему нос — когда канадец ехал на скамью, за ним остался кровавый след. Пятиминутный штраф и удаление до конца игры Владислава Картаева предопределили ход всего стартового отрезка матча. Теперь уже Азеведо реализовал большинство, завершив позиционную атаку из «офиса Овечкина» (левого круга вбрасывания).

❗️Официально❗️

Связка Фрэттин — Азеведо тоже работает ???? pic.twitter.com/ayurHCgeqI — ХК Ак Барс (@hcakbars) 8 августа 2019 г.

И если в первом матче взаимодействие в игре «Ак Барса» найти было крайне сложно, то это продолжительное большинство казанцы отыграли довольно грамотно. Шайбу практически не теряли, хорошо работали по периметру площадки и методично создавали моменты.

В один момент «Салават» игру выровнял и вынудил казанцев удаляться. Но даже в меньшинстве «барсы» действовали довольно уверенно. Например, в концовке периода поперечные передачи уфимцев поочередно перехватывали то Лукоянов, то Галиев, который даже умудрился убежать на встречу с Метсолой и вынудил защитника Уфы себя цеплять (и удаляться).

Впрочем, очевидно, что быстрая шайба и большой штраф серьезно деморализовали «Салават», а казанцы грамотно этим воспользовались. Уфа играла свой первый поединок на турнире и явно не сразу вкатилась в матч. Стечение благоприятных обстоятельств сыграло на руку «Ак Барсу», но и положительную динамику во взаимодействии казанцев не отметить нельзя.

— Мы неплохо начали матч, заработали на себе удаление, активно сыграли в самом старте, — говорил после игры в интервью клубной пресс-службе форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев. — В целом весь первый период запишем себе в актив, но про второй так не могу сказать — все перевернулось вверх ногами. В третьем периоде была равная игра, получилась карусель туда-сюда. Хорошо, что выстояли в концовке, матч получился тяжелым, состояние тоже тяжелое — мы пока далеки от идеальной системы игры. Но все в процессе, работаем, все ребята стараются.

Голкипер здорово выдвинулся из ворот и запугал Майорова, присев на щитки

Проблемы с дисциплиной и появившаяся самоотверженность

Другое дело, что никуда не делись некоторые другие болячки, которые в первой игре сыграли свою роль. Проблемы с дисциплиной и непрерывная серия удалений у «Ак Барса» раскрылись во всей красе после перерыва. Казанцы практически не успевали играть в полном составе — едва выходил один проштрафившийся, как тут же за стекло заходил следующий. Только за второй период «Ак Барс» набрал 14 минут штрафа, полностью отдав позиционное преимущество Уфе.

Впрочем, даже из этой проблемы можно вынести положительные моменты. Во-первых, «барсы» в меньшинстве так и не пропустили — во многом благодаря неожиданно появившейся самоотверженности, которой в первой игре и не пахло. Организовано действовали казанцы и в позиционной обороне. Теперь забить с пятака было не так просто (не без помощи голкипера, впрочем).

Тимур Билялов несколько раз спасал — порой и в эффектном шпагате — когда из борьбы на пятаке его расстреливали в упор. Позже Тимур спасет свою команду и в самой концовке игры, когда Журавлев зацепил Бурмистрова и привез буллит. Голкипер здорово выдвинулся из ворот и запугал Майорова, присев на щитки.

Вскоре ложился под шайбу и уезжал со льда под руки с медицинским персоналом защитник Роман Абросимов. В общем, игроки, то ли получив «пистонов» от Квартальнова, то ли сами устыдившись первой игры, стали действовать с совсем другим уровнем отдачи.

Легионеры пока не впечатляют

Что примечательно, «невидимыми» у «Ак Барса» остаются экс-барысовцы Фрэттин и Кормье. Оба играют лишь небольшими вспышками. В матче с «Барысом» красиво забросил Фрэттин — и тут же вновь ушел в тень, в игре с «Салаватом» голевую в большинстве на Азеведо выдал Кормье, однако в целом по игре оба хоккеиста были незаметны на льду. Они практически не создают моментов, а сочетание с Кириллом Петровым вместо Азеведо только ослабило это звено.

Что касается Викстранда и Хенкеля, то швед и белорус, как и остальные, выглядят тяжеловато, но в игре с Уфой отыграли довольно грамотно.

Рейдеборн же оказался не готов к такому накалу на уровне КХЛ. «Барыс» Скабелки играет в очень наглый, прыткий и атакующий хоккей. Казахстанский коллектив много бросал и играл очень быстро. Возможно, шведу нужно время для адаптации к такому уровню плотности на льду. На сегодняшний день Билялов показал себя в более выгодном свете.

28' Что это было и чем Тимур остановил второй бросок? pic.twitter.com/PQDJBao9zN — ХК Ак Барс (@hcakbars) 8 августа 2019 г.

— Мы вышли на дерби с серьезным настроем, к тому же после вчерашнего поражения от «Барыса» ребята тоже были недовольны результатом, — приводит слова героя встречи, голкипера казанцев пресс-служба «Ак Барса». — И сама игра была серьезной для Казани — против Уфы. Мы сразу побеждали вперед, хорошо двигались, соперник получал удаления из-за нашей активности. Во втором периоде немножко «просели», тоже удалялись, но самое главное, что выдержали. Ребята стелились, ловили шайбы.