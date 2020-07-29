Хоккей возвращается! Четыре главных турнира межсезонья в КХЛ, за которыми стоит следить

Нас ждут новые СКА, ЦСКА «Локомотив» и «Трактор» и загадочные «Ак Барс», «Нефтехимик» и «Салават»

Недоброй памяти март, ставший символом конца для хоккейных болельщиков, наконец-то можно забыть — игра возвращается на российские арены, пусть пока что в виде контрольных матчей. КХЛ медленно оживает, и завтрашние стартовые поединки должны стать настоящим символом победы хоккея над вирусом. «Реальное время» рассказывает о четырех главных предсезонных турнирах в КХЛ и о том, почему за ними стоит следить. Какими будут «Локомотив» при Скабелке и «Трактор» при Гатиятулине, чего ждать от «юного» СКА Брагина, усилили ли Доус и Да Коста «Ак Барс» и другие интриги межсезонья, на которые дадут ответ предстоящие турниры, — подробнее об этом в нашем материале.

Предсезонка стартует, но уже начала «редеть» — матчи отменяются в режиме реального времени»

Хоккей в Россию все-таки возвращается, несмотря на все тревожные звоночки, вспышки эпидемии коронавируса и призывы отложить старт сезона Континентальной лиги до лучших времен.

Уже завтра «первопроходцами» по российскому льду станут две команды КХЛ, «Витязь» и «Сочи», которые сыграют с «младшими братьями». Первые наконец-то решили свои финансовые вопросы — игроки получили свои зарплаты за прошлый сезон — и проведут «вкатывающий» матч со своим фарм-клубом ХК «Рязань», у которого еще недавно были проблемы с коронавирусом. Успели ли все игроки восстановиться и в каком составе выйдет подмосковная команда, пока неизвестно. Сочинцы же встретятся с молодежной сборной России, которая впервые выступит под руководством нового главного тренера Игоря Ларионова.

Ну а первый контрольный матч между командами КХЛ пройдет 30 июля между «Торпедо» и московским «Динамо». 31 июля наконец-то в дело вступят и татарстанские клубы — «Ак Барс» и «Нефтехимик» сойдутся в первом татарстанском дерби сезона.

Не смогут провести контрольный поединок и «Йокерит» со СКА — Финляндия приняла решение не открывать границу с Россией минимум до 25 августа. Фото vk.com/jokerit

Что любопытно, предсезонка уже начала «редеть», поскольку матчи отменяются из-за локальных вспышек COVID-19. Уже точно не сыграют в региональном дерби «Трактор» и «Металлург», не смогут провести контрольный поединок и «Йокерит» со СКА — Финляндия приняла решение не открывать границу с Россией минимум до 25 августа.

Всего за остаток июля и август команды КХЛ должны сыграть 23 контрольные игры. При этом на данную минуту (а в текущей ситуации все может измениться в любой момент) запланированы семь крупных предсезонных турниров с участием претендентов на Кубок Гагарина.

Sochi Hockey Open / Сочи

Сроки проведения. 4—9 августа.

Участники. ХК «Сочи», СКА, «Локомотив», сборная России U20.

Первый крупный и даже флагманский по составу участников турнир уже традиционно пройдет в Сочи. Правда, и этот форум уже успел потерять в весе, «благодаря» вспышке ковида в стане «Авангарда».

Чем интересен турнир. Наибольший интерес вызывают две команды — питерская и ярославская. Первая впервые выйдет на лед под руководством Валерия Брагина, а это уже главная интрига лета — как специалист сумеет выстроить взрослую команду, а не пацанов, с которыми привык работать за последние годы. Здесь даже создали целое молодежное звено, видимо, чтобы тренеру было привычнее. Вот тут-то и возникает несколько вопросов.

Это уже главная интрига лета — как специалист сумеет выстроить взрослую команду, а не пацанов, с которыми привык работать за последние годы. Фото fhr.ru

Во-первых, насколько «детский сад» СКА будет хорош на фоне более мощных «мужиковых» команд? Во-вторых, как Брагин будет работать на дистанции длинного сезона, а не скоротечного турнира, который предваряет неделя товарищеских игр? То же касается и тех самых юниоров: тройка Марченко — Морозов — Подколзин провела отличную концовку сезона, но хватит ли ее прыти на целый чемпионат?

В остальном же состав СКА не сказать чтобы стал сильнее. Команда распустила остатки «золотого» 2017-го, набрав вместо них новых лидеров с иностранными паспортами. Теперь за креатив в центре будут отвечать канадец Линден Вей и финн Миро Аалтонен.

Нетипичной трансферная кампания СКА получилась и по комплектованию игроками ролевой модели. Креативщиков и игровиков у Брагина будет значительно меньше, нежели у его предшественников.

Чем привлекателен «Локомотив»? Тем, что в Ярославле наконец-то собрали действительно боеспособную команду, которая должна суметь дать бой признанным топам Западной конференции. Но главное приобретение ярославцев — это, конечно же, Андрей Скабелка у руля.

Из Нур-Султана специалист прихватил с собой сверхнадежного защитника Атте Охтамаа и вратаря Эдварда Паскуале. Из «Динамо» перебрался форвард Андре Петерссон. Наверняка «Локомотив» даст бой уже на сочинском турнире.

Из минусов турнира — Sochi Hockey Open 2020 стопроцентно пройдет без зрителей.

Совсем другим обещает быть «Трактор», который провел тотальную чистку состава. Фото vk.com/traktor_chelyabinsk

Кубок Республики Башкортостан/ Уфа

Сроки проведения. 10—13 августа.

Участники. «Салават Юлаев», «Нефтехимик», «Трактор», «Северсталь».

Чем интересен турнир. Спустя 2 года возвращается один из самых интригующих предсезонных турниров — Кубок Республики Башкортостан. Напомним, турнир в столице Башкортостана проводился аж с 1999 года, однако прошлым летом «взял паузу».

Турнир на перекрашенную «Уфа Арену» возвращается, вот только его уровень уже несколько снизился. Впрочем, интриг и здесь можно отыскать немало. Во-первых, мы увидим обновленный «Салават» при новом финском наставнике и без топового шведа Линуса Умарка в составе, но зато с мастеровитым финном Маркусом Гранлундом.

Совсем другим обещает быть «Трактор», который провел тотальную чистку состава: девятнадцать хоккеистов пришли в челябинский клуб по ходу нынешнего межсезонье. А под руководством местного любимца Анвара Гатиятулина эта гремучая смесь обещает стать крайне опасной для соперников. Помогать Гатиятулину в этом будут опытные новички — Сергей Калинин из ЦСКА, Якоб Берглунд и Понтус Оберг. Линию обороны пополнили звездный по меркам КХЛ защитник Пилут Лоуренс из «Баффало» и чешский вратарь Роман Вилл.

Трудно предсказать, каким взору болельщиков предстанет «Нефтехимик», распустивший своих легионеров и возрастных «дядек» еще весной и собиравший лидеров заново. В Нижнекамск перебрались Иван Вишневский, Владимир Галузин и Андрей Костицын. Все эти хоккеисты были большими фигурами в родных для себя клубах, но как они себя покажут в «Нефтехимике» — ответ, возможно, даст уже Уфа в середине августа.

Казанцы сумели сохранить почти всю команду прошлого сезона, сделав лишь точечные корректировки состава. Фото vk.com/hcakbars

«Кубок чемпионов»/ Казань

Сроки проведения. 19—23 августа

Кто участвует. «Ак Барс», «Металлург», «Салават Юлаев», СКА.

Чем интересен турнир. Этот форум, в отличие от вышеперечисленных — новый. Казанские болельщики давно ждали, что «Ак Барс» в летнее межсезонье будет не просто ездить по давно знакомым и много раз отыгранным кубкам губернатора Нижегородской области и латвийских железных дорог. Зритель требовал свой казанский турнир, и, наконец, дождался его.

Состав участников просто бомбовый — сплошь обладатели Кубка Гагарина, правда, не все. Последнего победителя — московский ЦСКА — здесь не ждут. Да и «Динамо» тоже. Тем не менее турнир станет одним из самых центральных по составу, так что особое внимание телевидения и болельщиков ему будет обеспечено.

Здесь главная интрига связана, конечно же, с хозяевами турнира, которых уже называют главным фаворитом Востока. Казанцы сумели сохранить почти всю команду прошлого сезона, сделав лишь точечные корректировки состава.

В частности, избавились от не слишком полезного Мэттью Фрэттина в пользу Стефана Да Косты, и сказать с полной уверенностью, что это усиление, тоже нельзя. Лучшие годы француза прошли в ЦСКА, и далеко не факт, что он сумеет вернуться на прежний уровень после хорошего, но не огненного сезона в «Локомотиве».

Из других интриг — каким будет третье возвращение в Казань Александра Бурмистрова и как он заиграет у Дмитрия Квартальнова. А также что покажет в «Ак Барсе» Найджел Доус под занавес своей карьеры.

Возможно, именно эта команда преподнесет главный сюрприз турнира — роль «темной лошадки» ей идет, как никому в КХЛ. Фото vk.com/spartakhc

Кубок мэра/ Москва

Сроки проведения. 27—29 августа.

Участники. «Спартак», ЦСКА, «Динамо» (Москва), «Витязь».

Чем интересен турнир. Последним из крупных турниров межсезонья должен стать представительный Кубок мэра Москвы. В нынешнем году соревнование пройдет на льду «ЦСКА Арены», а из изначального состава никто от участия не отказывался. Пока.

Здесь командами-фронтменами станут две московские братии — «Динамо» и ЦСКА. Первые имеют самое дорогое и, возможно, самое мощное ударное звено в лиге Кагарлицкий — Шипачев — Яшкин, а вторые, напротив, растеряли свою мощь в результате массового исхода лидеров в НХЛ. Посмотреть, на что способен Игорь Никитин без Капризова, Сорокина, Романова, Григоренко, Секача и Вея будет не столько интересно, сколько приятно. Армейцы наконец-то попали под общие правила потолка зарплат и теперь должны будут выкарабкиваться не только за счет двух полноценных составов.

Где-то между двумя этими наковальнями окажется и отнюдь не слабый «Спартак» Олега Знарка. Возможно, именно эта команда преподнесет главный сюрприз турнира — роль «темной лошадки» ей идет, как никому в КХЛ.