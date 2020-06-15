Наиль Якупов за полтора месяца межсезонья успел побывать игроком трех клубов КХЛ

И это не предел

Накануне в Континентальной хоккейной лиге произошел очередной довольно любопытный обмен. Один из самых известных воспитанников татарстанского хоккея Наиль Якупов был обменян из подмосковного «Витязя» в хабаровский «Амур» на денежную компенсацию. Таким образом, первый номер драфта НХЛ 2012 года за последние полтора месяца числился сразу в трех командах — еще в апреле он был игроком питерского СКА, в начале мая был обменян в «Витязь», а теперь права на хоккеиста ушли в дальневосточный клуб. О том, почему Хабаровск, с большой вероятностью, лишь промежуточный пункт для Якупова и как теперь может сложиться карьера форварда, — в материале «Реального времени».

Хоккеист готовится к сезону в Казани

В этом году Якупову исполняется 27 лет — для профессионального хоккея возраст во многом определяющий. Именно после его достижения спортсмены перестают считаться «ограниченно свободными» и приобретают статус НСА («неограниченно свободный агент»). Именно этот аспект позволяет добротным хоккеистам выбирать себе команду и быть застрахованными от условной ссылки на Дальний Восток или в команду-аутсайдер, так как в статусе НСА денежная компенсация предыдущему клубу игрока не предусмотрена.

Эпопея с Наилем и его передвижениями по клубам КХЛ становится одним из самых интересных сюжетов межсезонья — где же в итоге окажется форвард? В 2018 году он вернулся из НХЛ в Россию, в питерский СКА, и получил прекрасную возможность закрепиться в одной ведущих команд лиги, подписав с ней трехлетний контракт. Первый сезон в Питере выдался очень неплохим — Якупов забросил 23 шайбы в регулярке и еще 4 в плей-офф. Определяющим для хоккеиста, похоже, становился второй сезон в СКА. В 46 матчах он набрал 20 очков (10 голов плюс 10 передач).

Но в условиях приближающегося потолка зарплат и того факта, что у игрока довольно непростой характер, Наиль так и не стал для Питера ключевой опцией, хотя все возможности для этого имел. В планы СКА с контрактом 70 миллионов за сезон он уже не вписывался, поэтому в начале мая был обменян в подмосковный «Витязь» на нападающего Павла Колтыгина плюс права на Германа Рубцова.

Но эта сделка большой неожиданностью все же не стала. Представить Якупова в форме неофициального фарм-клуба СКА было реально. А вот обмен из подмосковного клуба в «Амур» предугадать было непросто. Пока что хоккеист спокойно готовится к новому сезону в Казани в компании других игроков разных клубов КХЛ. Каждое лето его можно увидеть в родном Татарстане.

Обмен из подмосковного клуба в «Амур» предугадать было непросто. Фото hcamur.ru

Почему «Амур» становится «офшором» для ведущих клубов КХЛ



Ситуация с Якуповым очень напоминает историю с другим экс-нападающим СКА Сергеем Плотниковым. С той лишь разницей, что Наиль оказался не нужен питерцам, а вот Сергей сам изъявил желание покинуть город на Неве и продолжить карьеру в другом клубе. Для проведения обеих сделок «офшорным» клубом был выбран хабаровский «Амур». Попробуем разобраться, зачем это нужно и СКА и дальневосточному клубу.

В ситуации с Плотниковым вероятность того, что хоккеист все-таки может еще сыграть за «Амур», была даже выше, так как он является уроженцем Хабаровского края и свою карьеру начинал там же. Какие-то предпосылки к тому, что клуб потянет зарплату хоккеиста, а тот вдруг действительно решил вернуться домой, все же были. Однако довольно скоро выяснилось, что «Амур» был лишь перевалочным пунктом, и в конце мая Плотников стал игроком гораздо более статусного и богатого магнитогорского «Металлурга». Не стоит забывать, что по похожей схеме из СКА в «Авангард» через «Амур» в это межсезонье проследовал еще и нападающий Илья Каблуков. Правда, для его перехода в Балашиху была задействована еще и «Магнитка».

Вероятность, что Якупов сыграет за «Амур», крайне невелика. Во-первых, эта команда вряд ли потянет его зарплату. Во-вторых, сам хоккеист вряд ли пойдет на то, чтобы снижать ее в разы ради игры на Дальнем Востоке в стане аутсайдера КХЛ с постоянными перелетами. Остается только вариант, что Наиль через некоторое время проследует из Хабаровска в один из благополучных клубов КХЛ. Например, в тот же «Металлург».

Почему СКА не оставил игрока в «Витязе»? Видимо для того, чтобы полностью исключить его из своей системы. Теперь хабаровский клуб может расторгнуть с ним тяжеловесный контракт, и с потенциальным новым клубом Якупов может договариваться на более приемлемых для нового работодателя условиях.

Зачем подобные сделки с Плотниковым, Каблуковым и Якуповым нужны «Амуру»? А вот здесь всплывает очень любопытный момент. Так как все игроки в межсезонье так или иначе проходили через платежку хабаровчан, определенный процент после расторжения весомых контрактов будет числиться в ведомости «Амура» и поможет им добраться до необходимой суммы в минимальном пороге зарплат. Таким образом, пока богатые клубы решают проблемы с тем, как вписаться в необходимый финансовый потолок (не превышающий 900 миллионов рублей), бедные команды ищут лазейку в регламенте, чтобы вписаться в так называемый пол зарплат (бюджет каждого клуба в новом сезоне должен быть не менее 270 миллионов рублей).

Почему СКА не оставил игрока в «Витязе»? Видимо для того, чтобы полностью исключить его из своей системы. Фото hcvityaz.ru

«Нефтехимик» был бы идеальным вариантом, вероятность оказаться в «Ак Барсе» крайне мала

Пожалуй, лучшим развитием карьеры Якупова сейчас было бы возвращение в родной Татарстан. Сам хоккеист неоднократно заявлял в прессе, что не прочь когда-нибудь поиграть в «Ак Барсе». В Казани у него есть квартира, а в Нижнекамске — родные и близкие. Однако в Казани состав уже практически сформирован, роли игроков в первых трех звеньях распределены, клуб вписывается в потолок зарплат, да и самому Наилю хотелось бы быть лидером команды, а не балансировать на грани попадания в заявку на тот или иной матч.

С другой стороны, это был бы хороший шанс перезагрузить карьеру и делом доказать выданные когда-то авансы. В прошлом сезоне другой экс-хоккеист СКА Виктор Тихонов сумел прижиться в Казани, вписаться в схемы Дмитрия Квартальнова, хотя и не показал чего-то запредельного.

В «Авангарде» и «Автомобилисте» вряд ли проявляют интерес к Якупову, а «Магнитка» с приобретением Сергея Плотникова и Николая Прохоркина существенно подгрузит свою платежную ведомость. Таким образом, оказаться в топ-клубах Восточной конференции на хорошем контракте у хоккеиста вряд ли получится. То же можно сказать и о ведущих командах Запада, хотя здесь вероятность чуть выше.

Но лучшим вариантом для Наиля в данный момент было бы возвращение к истокам — переход в нижнекамский «Нефтехимик». Да, клуб балансирует из года в год на грани попадания в плей-офф, но Якупову там все знакомо. Дом есть дом. В КХЛ за родную команду он провел 22 матча в сезоне 2012/2013 и набрал 18 очков (9 голов плюс 9 результативных передач). Очевидно, что придется существенно ужаться в финансовых аппетитах — контракт в 70 миллионов слишком весом для бюджета нижнекамского клуба. По информации «Реального времени», самым высокооплачиваемым хоккеистом «Нефтехимика» в прошлом году был вратарь Константин Барулин, зарплата которого не превышала 40 миллионов рублей.

Лучшим вариантом для Наиля в данный момент было бы возвращение к истокам — переход в нижнекамский «Нефтехимик». Фото hcnh.ru

Последний шанс для первого номера драфта НХЛ

Главное, что всплывает в голове, когда слышишь о Якупове, это то, что в 2012 году он был первым номером драфта НХЛ. Да, во многом это стало возможным благодаря активной работе Игоря Ларионова, который в то время занимался агентскими делами. Однако сам по себе факт выбора первым за океаном обязывает ко многому в будущем. В разные годы первыми выбирали Ковальчука и Овечкина. Понятно, что в этой связи интерес к Якупову будет существенным вплоть до окончания его карьеры, которая пока что, к сожалению, идет по наклонной. В отличие от карьеры того же Артемия Панарина, который сейчас считается одним из лучших игроков мира, в прошлом году подписал один из самых дорогих контрактов НХЛ в истории, но даже не был задрафтован.

Кстати, любопытно, что с того самого драфта НХЛ 2012-го в лиге так и не раскрылись многие из первой десятки. Второй номер, защитник Райан Мюррей, не стал ключевым игроком для «Коламбуса». Подавал большие надежды Алекс Гальченюк, ставший третьим, однако до статуса звезды НХЛ он тоже не дорос, сменив несколько команд. «Нью-Йорк Айлендерс» выбрал Гриффина Райнхарта четвертым. Лучше всего его карьеру характеризует тот факт, что прошлый сезон он провел в «Куньлуне». Шестым был классный шведский защитник Хампус Линдхольм, но его замучили травмы. Вряд ли разочаровались в своем выборе «Торонто», выбравший пятым Моргана Райлли, «Миннесота», которой седьмым достался Мэтт Дамба, и «Виннипег», к которому под восьмым номером ушел Джейкоб Труба, правда, ныне игрок числится в рядах «Нью-Йорк Рейнджерс».

Зато точно потирают руки в «Тампе», которая аж 19-м выбрала воспитанника «Салавата Юлаева» Андрея Василевского. Хоккеист — действующий лучший вратарь сезона в НХЛ и на этом уровне сможет провести еще не один год. Что касается Якупова, который за океаном сменил три команды («Эдмонтон», «Сент-Луис» и «Колорадо»), то основной причиной того, что ему так и не удалось заиграть к 27 годам в НХЛ, сам хоккеист называл недоверие тренеров. Сейчас уже понятно, что основная причина была не в этом. Понятно и то, что, в каком бы клубе КХЛ не начал Наиль предстоящий сезон, это будет последний шанс хоккеиста громко заявить о себе.