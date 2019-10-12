«Лампочка» Квартальнова: ЦСКА устроил разгром «Ак Барсу» в Казани

После поражения в Кубке Гагарина-2018 армейцы больше не проигрывали «барсам»

Матчи «Ак Барса» и ЦСКА в этом году приобрели дополнительную интригу в лице главного тренера казанцев Дмитрия Квартальнова. Он возглавлял московский клуб 3 года и был с ним буквально в шаге от завоевания Кубка Гагарина. Нынешняя же команда Дмитрия Вячеславовича уверенно возглавляет Восточную конференцию, но в Континентальной хоккейной лиге в целом она пока не лучшая. Накануне действующий чемпион вскрыл все слабые места «Ак Барса» и наглядно показал как нужно уверенно выигрывать важные встречи. О том, почему Квартальнов после игры с чемпионом вспомнил известную фразу из советского фильма, а ЦСКА одержал шестую победу в шести играх с казанцами после проигранного Кубка Гагарина — в репортаже «Реального времени».

Квартальнов за месяц сыграл со всеми командами, которые возглавлял

Нынешний рулевой «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов в этом году отмечает 10-летие с момента начала свой тренерской карьеры. За это время он возглавлял пять клубов: череповецкую «Северсталь» (2009—2012), новосибирскую «Сибирь» (2012—2014), московский ЦСКА (2014—2017), ярославский «Локомотив» (2017—2019) и с мая нынешнего года — «Ак Барс».

Календарь текущего сезона преподнес Дмитрию Вячеславовичу небольшой сюрприз — буквально за месяц он сыграл против всех своих бывших команд (с ЦСКА даже два раза). И баланс пяти этих встреч оказался отрицательным: две победы (над «Локомотивом» и «Северсталью») и три поражения (дважды от московских «армейцев» и от «Сибири» в Новосибирске). Все эти игры складывались абсолютно по-разному. Если говорить о мотивации тренера, то наиболее выражена она была в матчах против двух последних команд, которые он возглавлял: «Локомотив» удалось разгромить в Ярославле со счетом 4:0 буквально в прошлом матче, а вот с ЦСКА случились два поражения. В начале сентября в Москве «Ак Барс» играл очень неплохо, был близок к овертайму, но пропустил в самой концовке и проиграл 2:3. Вчера же на казанском льду большую часть встречи доминировали москвичи, заставив зрителей на «Татнефть Арене» увидеть первое домашнее поражение в сезоне.

Шесть поражений в шести матчах

В день игры с ЦСКА тренерский штаб «барсов» находился в хорошем настроении. Евгений Перов с недавних пор отвечает за утренние комментарии со стороны клуба. Вот что он сказал вчера после раскатки:

− В команде приподнятое настроение, мы провели два хороших матча на выезде — пусть не все у нас получалось, но мы в целом хорошо отыграли. Отдохнули, провели анализ матчей и готовы играть с чемпионом.

Евгений Перов с недавних пор отвечает за утренние комментарии со стороны клуба

− И «Ак Барс», и ЦСКА придерживаются схожей системы игры — активный хоккей, много владения шайбой. Как команда будет противодействовать, по сути, своей системе игры?

− В игре команд, несмотря на схожие вещи, очень много отличий как в защите, так и в нападении. Нужно отметить, что ЦСКА — это чемпион, у них отличный подбор игроков, хорошо поставленная командная игра, они отлично действуют в большинстве. Мы можем противопоставить этому свой хоккей и дисциплину. Сегодня она будет важнее, чем мотивация. Плюс командную игру.

Весной 2018 года «Ак Барс» выиграл Кубок Гагарина, обыграв со счетом 4-1 в финальной серии как раз ЦСКА. Тогда лидеры москвичей были выжаты как лимон после победной Олимпиады в Пхенчхане, а команда Билялетдинова провела плодотворный сбор в феврале в Дубае и весь розыгрыш Кубка Гагарина прошла на одном дыхании, мощно и без каких-либо вопросов вынося соперника за соперником.

После этих событий ЦСКА и «Ак Барс» встречались уже шесть раз на стадии регулярного чемпионата и все шесть раз победу одерживали москвичи. В этом году армейцы сохранили чемпионский костяк прошлого сезона, усилив его экс-«барсом» Иржи Секачем и вернувшимся из-за океана защитником Богданом Киселевичем.

Мощь ЦСКА, Секач против «Ак Барса»

Самая красноречивая статистика о происходящем на льду в первом периоде вчерашней игры: 21—6 по броскам, 11 — 2 по броскам в створ ворот, 1:0 в пользу ЦСКА на табло. Московский клуб буквально с первых секунд задал сумасшедший темп встречи. «Ак Барс» принял его, но первым дал сбой — относительно быстро гол забил Киселевич. Любопытно, что в этой игре армейцы забивали только в равных составах.

Второй период казанцы начали чуть поувереннее соперника

Второй период казанцы начали чуть поувереннее соперника и добились своего: Михаил Фисенко забил вторую игру подряд. В ворота Ильи Сорокина зашел гол, который в хоккее принято называть «мусорными»: нападающий «барсов» буквально заковырял шайбу в ворота с третьей попытки, помогая себе не только клюшкой, но и ногой. Про такие голы напарник Фисенко по звену Артем Лукоянов в прошлом сезоне говорил так: «Они не пахнут. Гол есть гол».

Спустя 16 секунд Линден Вей снова вывел ЦСКА вперед. На льду в этот момент находились и Лукоянов, и Фисенко. Их звено в последних матчах действительно радует и полезной игрой, и результативностью, но игра с действующим чемпионом вскрыла и слабые моменты. Когда третий гол гостей забивал Секач, Михаил проиграл вбрасывание и упал на лед, а Артем не успел за соперником.

Что касается Секача, то в этом сезоне он забросил уже шесть шайб за ЦСКА и три из них «Ак Барсу». В Казани он играл 3 года и накануне матча в интервью «Реальному времени» заявил:

— Здесь у меня осталось много воспоминаний. На самом деле очень странные ощущения испытываешь вновь оказавшись здесь в Казани, чтобы играть против «Ак Барса».

— Для тебя это будет особенный матч?

— Здесь теперь другие игроки, другой тренер. Произошло много изменений с тех пор, как я покинул команду. Тем не менее это действительно будет особенная игра для меня.

Иржи Секач в этом сезоне забросил уже шесть шайб за ЦСКА и три из них «Ак Барсу»

К кому приехала Алина Загитова?

Но стоит отдать должное «Ак Барсу», который очень активно провел середину заключительной двадцатиминутки, даже прилично уступая в счете (1:4). Этого хватило для гола Патриса Кормье. Казанцы много времени проводили в атаке, играя даже в равных составах, словно в большинстве. Тренерский штаб ЦСКА даже был вынужден брать таймаут, чтобы дать время отдышаться своим подопечным. Его ход сработал: через пару смен гости забросили пятую шайбу в ворота казанцев и оформили окончательный счет на табло — 5:2 в пользу московского клуба. И игра, и результат этой домашней игры «Ак Барса» словно вернули болельщиков в весенний плей-офф, когда казанцы по всем статьям уступили в первом раунде омско-балашихинскому «Авангарду».

На данный момент свой худший матч за казанский клуб провел шведский вратарь Адам Рейдеборн. В третьем периоде его заменил Тимур Билялов, который после матча сказал следующее:

— Понятно, что с любой командой тяжело входить в игру в третьем периоде, но приходится подстраиваться, надо помогать команде. Но, к сожалению, игру вытащить не удалось. Чем силен ЦСКА? Сорокин — топ-вратарь, это даже не обсуждается, он принес в прошлом сезоне Кубок Гагарина для москвичей. У них в целом много исполнителей, ребят, способных забить, и сегодня они наказали нас за ошибки.



Отметим, что вчера на игре в Казани присутствовала действующая олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова. В составе ЦСКА играет нападающий Кирилл Капризов, которого, по слухам, с фигуристкой связывают личные отношения. Сам хоккеист на неделе опроверг эту информацию. Гораздо правдоподобнее выгляди версия, что Алина приехала в Казань к отцу. Напомним, Ильназ Загитов является главным тренером молодежного клуба казанцев «Ирбис».

На данный момент свой худший матч за казанский клуб провел шведский вратарь Адам Рейдеборн

Квартальнов: «На ЦСКА мне реально «до лампочки»

Обычно не очень многословный главный тренер армейцев Игорь Никитин по окончании встречи откровенно признался, что соскучился по матчам против «Ак Барса»:

— Мы ждали эту игру, уже соскучились по такому хоккею. Ребята, я считаю, здорово сыграли — смогли как в обороне отработать, так и в атаке реализовали свои моменты. Довольны, готовимся дальше.

— Что вы имели в виду, когда сказали, что соскучились по такому хоккею?

— Мы следим за лидерами, расписание понимаем. Казань в последних матчах показала отличный хоккей, ребята это тоже знали, поэтому интересно играть в такой интенсивности все 60 минут. Думаю, это украшение [чемпионата]: и болельщикам интересно, и хоккеистам.

А вот Дмитрий Квартальнов еще более откровенно признался, что ему ЦСКА «до лампочки»:

— Проиграли сегодня по делу. В первом периоде хотели сыграть немного по-другому, но соперник правильно пресекал наши действия. И во втором периоде начали играть неплохо, гол забили. Но быстро пропустили. Могли вернуться в игру, была пара моментов для этого, но не получилось. В третьем тоже старались, но, видимо, сегодня не наш день.

— Со стороны, кажется, что «Ак Барс» и ЦСКА играют в один хоккей…

— 2:5 — счет на табло. О чем речь?

— Да, может сказалось то, что ЦСКА играет в такой хоккей уже третий сезон?

— Я, честно сказать, не помню даже, в какой хоккей играл ЦСКА. Мы ведь за своей командой следим. Меня больше волнует, как играет моя команда. Помните, в советском фильме «Операция «Ы» была такая фраза: «Мне на них реально «до лампочки».

Главный тренер армейцев Игорь Никитин по окончании встречи откровенно признался, что соскучился по матчам против «Ак Барса»

— Что скажете об игре Даниила Журавлева?

— Молодой парень. Бывают такие моменты, как сегодня, но я очень им доволен. Он не дрогнул, играл хорошо с такой серьезной командой.

— Вы заменили Рейдеборна во втором периоде. Это психологический шаг или дело в недовольстве его игрой?

— Если взять статистику, то она удручающая. Особенно во втором периоде, реально удручающая. Я повторюсь, Адам наш ведущий вратарь, он нам помогает. Может, не его день, да и нам надо было больше ему помогать в защите.

Впереди у «Ак Барса» домашняя игра с «Автомобилистом» в понедельник. Команды находятся в одном дивизионе Восточной конференции и еще несколько месяцев будут бороться друг с другом за лидерство в нем. А вот с ЦСКА в регулярном чемпионате казанцы больше не сыграют — в текущем сезоне эти клубы смогут снова встретиться только в апреле, в финале Кубка Гагарина.