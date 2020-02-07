Григорий Панин: «Знаю, что многие наши ребята любят встречаться с «Ак Барсом»

Интервью капитана «Салавата Юлаева»

Этот хоккеист большую часть карьеры провел в «Ак Барсе», запомнившись казанскому болельщику своей жесткой игрой. Сейчас Григорий Панин — капитан «Салавата Юлаева» и самый популярный игрок уфимского клуба в социальных сетях. «Реальное время» представляет вниманию читателей интервью 34-летнего защитника, в котором он рассказывает о перспективах своего клуба в плей-офф, комментирует свою недавнюю четырехматчевую дисквалификацию, а также закрывает тему конфликта с Ульяной Тригубчак.

«Представить розыгрыш Кубка Гагарина без «Салавата Юлаева» просто невозможно»

— Как оцените дальневосточную серию «Салавата» из четырех матчей, в которых набрали три очка?

— Турне на Дальний Восток всегда особенное для любого клуба, причем дело не только в длительных перелетах и смене часовых поясов.

Например, «Салавату Юлаеву», который дома по-прежнему играет на европейской площадке, приходится перестраиваться на канадский лед, а в плане тактики он требует другой системы игры. Кстати, именно во Владивостоке, где, на мой взгляд, самая маленькая площадка во всей КХЛ, отсутствие этих четырех-пяти метров больше всего бросается в глаза.

Считаю, что в этих условиях на Дальнем Востоке выступили неплохо. Хотя два матча в Хабаровске, получается, ушли на адаптацию.

— Многие говорили о том, что дальневосточное турне станет решающим при оценке кубковых перспектив «Салавата». Стало?

— Не согласен с формулировкой вопроса. Уфимский клуб — один из исторических лидеров КХЛ, представить розыгрыш Кубка Гагарина без нашего клуба просто невозможно. Поэтому задача попасть в плей-офф даже не обсуждается.

Наша цель на финише чемпионата простая: одержать максимальное количество побед и максимально подняться в турнирной таблице. Понятно, что в плей-офф «посев» решает отнюдь не все, но чем он будет выше, тем лучше.

Фото hcsalavat.ru

Уфимский клуб — один из исторических лидеров КХЛ, представить розыгрыш Кубка Гагарина без нашего клуба просто невозможно. Поэтому задача попасть в плей-офф даже не обсуждается

«На слухи внимания не обращаем, они вне нашего контроля»

— Многие ждут «зеленого дерби» Уфа — Казань уже в первом раунде. А вы ждете?

— Знаю, что многие наши ребята любят встречаться с таким сильным соперником, как «Ак Барс», у нас отличное противостояние — и для болельщиков, и, наверное, для КХЛ. Лично же мне абсолютно все равно, кто будет нашим соперником. Есть определенный кубковый опыт — и есть понимание, что в плей-офф все зависит прежде всего от тебя, от команды.

— Раздражают ли игроков «Салавата», которые летом просили клуб сохранить действующий тренерский штаб, мелькающие в СМИ слухи об отставке главного тренера Николая Цулыгина?

— Знаете, у нас в команде мало людей, которые изучают слухи в интернете, всем интересны не спекуляции, а хоккей. Самое главное, что в команде отличная атмосфера, все делают свое дело, выполняют установку тренерского штаба, выкладываются по максимуму. Все остальное — вне нашего контроля.

Кстати, точно так же критиковали наших тренеров и год назад — а потом у «Салавата» был финал конференции. Делайте выводы.

«К СДК — никаких вопросов. Готов комитету помогать»

— Как оцените сезон лично для себя? С одной стороны, у вас уже две дисквалификации, с другой — 109 силовых приемов, что является личным рекордом, а также один из лучших показателей полезности — «плюс 17».

— Оценку сезона, всем плюсам и минусам дадим по итогам плей-офф, а вот информация по силовым — для меня большая новость. Честно говоря, за этой статистикой не следил, и она меня удивляет. Все-таки правила в КХЛ все больше ужесточаются — и играть жестко, в тело, как я люблю и стремлюсь, становится рискованно.

Мне казалось, что, наоборот, стал действовать чуть аккуратнее, чтобы не подвести команду лишним удалением, — а тут рекорд. Удивительно!

Фото ak-bars.ru

Знаю, что многие наши ребята любят встречаться с таким сильным соперником, как «Ак Барс», у нас отличное противостояние — и для болельщиков, и, наверное, для КХЛ

— СДК, похоже, не проникся этим рекордом.

— Относительно дисквалификаций у меня нет никаких вопросов к Спортивно-дисциплинарному комитету КХЛ, его главе Валерию Каменскому. Валерий Викторович — легенда нашего хоккея, еще мальчишкой слышал о великой тройке Хомутов — Быков — Каменский, потом наблюдал за кубковым триумфом звена Каменский — Форсберг — Лемье. Понимаю, что в комитете собраны профессионалы, которые обязаны реагировать на ужесточение правил и принимать решения.

Вообще, если СДК будет расширяться, то готов по завершении карьеры предложить свою кандидатуру. Психоэмоциональный и биомеханический разбор силовых приемов — это целое искусство, мне оно интересно.

Кстати, кодекс правил КХЛ — теперь на моем столе. Внимательно его изучаю, стараюсь свести риск нарушения к минимуму. Но при этом стараюсь не отступить от своего стиля игры, приносить пользу команде.

— Согласны с тем, что СДК наказывает именно вас излишне жестко — как постоянного «клиента»?

— Те силовые, которые проводил в «Ак Барсе» на заре КХЛ и которые тогда не вызывали вопросов у судей, сегодня наказываются. Буду это учитывать.

— Напоследок — о горячей в околохоккейных кругах теме вашего конфликта с уфимским корреспондентом Ульяной Тригубчак.

— На самом деле эта тема придумана от и до. Я с большим уважением отношусь к тому, что рядом с клубами КХЛ начинают работать обаятельные девушки. Наверное, это новое направление в хоккейной журналистике.

Та же Ульяна Тригубчак, на мой взгляд, вообще лидер в этом секторе. Она — отличная девчонка, отношусь к ней с симпатией. Никто не собирался ее обидеть, может, были какие-то эмоции от поражения, но в целом есть только понимание того, что такая работа тоже нужна.

Фото hcsalavat.ru

Те силовые, которые проводил в «Ак Барсе» на заре КХЛ и которые тогда не вызывали вопросов у судей, сегодня наказываются. Буду это учитывать

— Тема закрыта?

— Однозначно. И чтобы в дальнейшем не было придумывания на ровном месте и разжигания скандалов из ничего, я принял решение отодвинуть свой «Инстаграм» на дальний план. Участвую там только в одном-единственном челлендже — до конца сезона обязался прочитать минимум 11 книг.

Ну а все общение в интернете — уже после завершения сезона, в котором у нас с командой большие планы.