Хоккей в матче лидеров КХЛ замечен не был: как «Ак Барс» проиграл новому фавориту сезона

В матче-репетиции плей-офф Дмитрий Квартальнов снова уступил конкуренту

Кардинальные изменения в игре СКА за последний месяц наводили на мысль, что вчерашняя встреча в Санкт-Петербурге станет для «Ак Барса» неким «срезом» сил и даже репетицией плей-офф. Именно армейские клубы должны по традиции стать главным конкурентом казанцев в Кубке Гагарина. С московскими армейцами в этом сезоне не заладилось, оставалась проверка питерскими. Однако в упорнейшем матче с минимумом остроты у ворот и максимумом борьбы «Ак Барс» уступил прямому конкуренту, подтвердив расхожий тезис, что «кубковые» игры (или их репетиции) удаются Квартальнову с большим трудом. «Реальное время» рассказывает, чем запомнилась встреча лидеров конференций КХЛ.

«Ак Барс» уверенно лидирует в КХЛ. Не аукнется ли весной?

Если попытаться вспомнить, когда последний раз казанский «Ак Барс» и петербургский СКА сходились в очной встрече при лидерстве в общей таблице именно казанского коллектива, флешбэки могут довести аж до истоков КХЛ — когда лига только-только вставала на ноги, Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко еще не пришли в петербургский хоккей, а местный клуб не превратился в черную дыру, которая затягивает в себя все российские таланты, не особо считаясь с интересами других команд.

И вот впервые почти за десятилетие «Ак Барс» подходил к противостоянию с лидером Западной конференции в статусе лидера всея Континентальной хоккейной лиги. Отыграв всего 33 игры, казанцы опережали действующих чемпионов ЦСКА уже на 6 очков, а делящих второе место «Авангард» и СКА — на 5.

Обычно сдержанный и не особенно считавшийся с «регуляркой» Зинэтула Билялетдинов таких рывков в гладком чемпионате не делал: ему хватало, чтобы его команда просто шла в группе лидеров, особо не светилась на самом верху, — и подводил ее в нужной форме и кондициях к плей-офф. Разве что в самый первый сезон в КХЛ «Ак Барс» «по привычке» (к круговой системе Суперлиги) позволил себе такую роскошь, долго идя первым.

При Дмитрии Квартальнове болельщики «Ак Барса» вспомнили, что значит быть на самой вершине

При Дмитрии Квартальнове болельщики «Ак Барса» вспомнили, что значит быть на самой вершине, когда команда испытывает соответствующие давление и внимание. Их «барсам» сегодня хватает, однако впереди еще половина сезона — как бы молодежи не снесло голову и как бы это не аукнулось весной.

Как СКА вернул себе статус фаворита Запада

С момента последней встречи соперников в начале октября, когда казанцы победили без большого труда, а питерцы пребывали в серьезной психологической яме (некоторые СМИ даже сообщали о том, что Алексей Кудашов написал заявление по собственному желанию), утекло много воды. Сейчас это уже совсем другой СКА: Кудашов полностью освоился в роли главного тренера в клубе, и два поражения подряд от «Нефтехимика» забыты как страшный сон. Заметно лучше заиграл долго сидевший в запасе Дмитрий Кагарлицкий, стабильно собирает очки и Александр Барабанов, который просто выжигал под собой лед в «армейском дерби».

А вот главная звезда СКА начала сезона Владимир Ткачев получил травму в середине ноября, и, что самое любопытное, без него дела у питерцев пошли еще лучше — команда перестала быть заточенной под одного хоккеиста.

До матча с «Ак Барсом» питерские «армейцы» выиграли девять матчей подряд, последняя из побед была одержана над чемпионом, московским ЦСКА (4:2). Так что лучшего среза сил на экваторе сезона для команды Квартальнова и вообразить было нельзя.

Как бы то ни было, на площадке Ледового дворца на проспекте Большевиков Джастин Азеведо появился

Таинственное возвращение Азеведо

То ли в качестве санкций за какую-то провинность, то ли в связи с плохим самочувствием, но последнюю домашнюю игру «Ак Барса» против московского «Динамо» пропускали несколько легионеров. И Квартальнов даже загадочно отметил, что отсутствие ведущей тройки — это не дань ротации.

Как бы то ни было, на площадке Ледового дворца на проспекте Большевиков Джастин Азеведо появился, составив первую тройку вместе с Кормье и Тихоновым. Для последнего выход на лед стал настоящим испытанием — еще месяц назад он выходил здесь совсем в других цветах. Приняли, однако, Виктора тепло и при объявлении состава казанцев хорошенько поаплодировали форварду. Защитники Лямкин и Викстранд закрыли оборону первого звена.



С первых же минут пошла «плейоффная» игра — быстрый хоккей с непрерывным движением шайбы, но без ярко выраженных моментов у ворот той и другой команды. Разве что однажды Азеведо атаковал с правого края, а когда Самонов отбил шайбу, Кормье справа же добивал. Пожалуй, на этом опасные моменты первой части матча закончились.

Однако за 5 минут до перерыва друг за другом пошли удаления. Сначала отдыхать присел Каблуков, а в ответ, видимо, чтобы нескучно было, поочередно стали удаляться казанцы — сначала в штраф-бокс отправился Фрэттин, а потом и Лямкин. Вот тут-то и появилась работенка у Адама Рейдеборна, а однажды щелчок пришлось принимать на себя еще одному экс-питерцу Рукавишникову. Роман ушел в раздевалку досрочно и прихрамывая. Однако в целом казанцы перебросали хозяев льда почти вдвое: 7-13 по итогам периода.

Eдва не сыграл на добивании все тот же Тихонов

Большинство «Ак Барса» по-прежнему бесполезно

Все тот же скоростной, но безголевой хоккей продолжился во втором периоде. СКА постепенно оттеснял «Ак Барс» от своих ворот, поэтому казанцы все больше уповали на броски от синей линии в расчете на удачный отскок и добивание. Пару раз такой план почти сработал, например, едва не сыграл на добивании все тот же Тихонов после мощного броска Лямкина — шайба после отскока от щитка Самонова не легла на клюшку.



Дважды удалялся Сергей Плотников, давая «Ак Барсу» возможность реализовать большинство, но болезнь, которой казанцы заболели еще в домашней серии, сказалась и на питерском льду. Численное преимущество «Ак Барса» абсолютно не работало: хозяева льда убивали двухминутки большинства казанцев, не сильно напрягаясь, — те по большей части много и бессмысленно катались, тщетно пытаясь войти в зону. И все же по точным броскам вновь были в плюсе казанцы — 7-12.

В целом же интереснее было наблюдать за тренерским штабом «Ак Барса» и видеоконсультантами, которые оперативно работали в live-режиме, передавая данные прямо на скамейку по радиосвязи.

Как Токранов подсобил родной команде

Поняв, что такие сочетания не работают, Квартальнов решил поискать в третьем периоде другие варианты, переместив Тихонова к Галиеву и Фрэттину.

Работы у Рейдеборна прибавилось — СКА стал действовать опаснее и бросать больше казанцев. В какой-то момент стало понятно, что игра идет до заброшенной шайбы. Так тяжело давались моменты нападающим — уж больно заряжены были обе команды на академическую оборону и персональную слежку друг за другом.

Однако гол случился весьма неожиданно. Андрей Кузьменко в совсем безобидной, как казалось, ситуации вдруг решил забежать с шайбой за казанские ворота, обманным движением показал, что пойдет к одной штанге, а сам неожиданно вернулся и «занес» шайбу в другой угол — Рейдеборн не успел плотно прикрыть его коньком. Гол в ближний — априори вратарский.

Кузьменко мог отличаться еще раз, но Рейдеборн реабилитировался в моменте, когда Андрей и Антон Бурдасов выбегали вдвоем на ворота «Ак Барса». Первый выдал аккуратно на ход и на клюшку автору первого гола, которому оставалось только подправить, но на этот раз швед вовремя вышел и накрыл эту шайбу собой.

Все меньше времени оставалось у «Ак Барса», чтобы спастись, и родной команде в этом за две минуты до финальной сирены помог экс-казанец Василий Токранов, выбросивший шайбу за пределы площадки и наказанный двумя минутами штрафа. И казанцы, под аккомпанемент отборной брани от Дмитрия Вячеславовича, это все-таки сделали: Патрис Кормье во время позиционной атаки решил сам сблизиться с вратарем и с двух попыток затолкал-таки ответную шайбу — 1:1.

Квартальнов проиграл очередной значимый матч конкуренту. Репетиции плей-офф пока не удаются



Пять минут соперники отбегали в овертайме нон-стопом и без каких-либо обострений у ворот, даже несмотря на то, что Андрей Педан серьезно подставил свою команду, удалившись в необязательном эпизоде под самый конец основного времени. Эта пятиминутка стала квинтэссенцией всего матча — много борьбы и беготни и мало моментов.

В серии буллитов же хозяева оказались на один бросок точнее — молодой Артем Галимов реализовал единственный буллит у казанцев, Кузьменко и Кетов — у СКА.

Это уже очередной «плейоффный» матч, который проигрывает Дмитрий Квартальнов. Напомним, «Ак Барс» в нынешнем сезоне уступил практически во всех принципиальных и значимых встречах: дважды ЦСКА, а также «Салавату Юлаеву» в «зеленом» дерби и «Нефтехимику» — в татарстанском. И вот теперь поражение от еще одного фаворита Кубка Гагарина.

