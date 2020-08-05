Каким вышел «Ак Барс» из отпуска: первые выводы о летней команде Квартальнова

Четыре главных итога старта межсезонья для казанцев

Уже три матча провел «Ак Барс» в «коронавирусном» межсезонье — а значит, время подвести первые итоги. Сколько молодых новичков откроет Квартальнов на этот раз, почему пока «плавают» Хованов и Бурмистров, зачем нужен Рейдеборн и когда мы увидим Доуса и прошлогодних лидеров — об этом в материале «Реального времени».

Квартальнов продолжает искать таланты для первой команды среди «молодежки»

В последнем матче с альметьевским «Нефтяником» «барсы» играли без легионеров в составе, если не считать таковым белоруса Кристиана Хенкеля. Зато мы увидели еще больше молодых игроков, чем даже в двух играх с «Нефтехимиком».

В играх с Нижнекамском внимание на себя обращал в первую очередь 17-летний Дмитрий Кателевский, часто обострявший игру. Журналисты не преминули спросить о нем у Дмитрия Квартальнова:

— Кателевский — интересный мальчишка, с хорошим здоровьем, уже недетским, хотя он еще в подростковом возрасте. В перспективе он будет неплохим парнем, если будет продолжать так же усердно работать. Думаю, что мы и завтра его увидим, и на предсезонке он в каких-то играх будет выходить, — выдал авансы главный тренер «Ак Барса».

Попробовал Квартальнов в деле и восемнадцатилетнего нападающего Савелия Кувардина.

— Сейчас мы смотрели молодых ребят, позже увидим и других хоккеистов, — продолжал Квартальнов. — Посмотрели наш ближайший резерв. Кто-то останется, кто-то присоединится к командам системы клуба. Мы будем следить за ними и тренировать.

Попробовал Квартальнов в деле и восемнадцатилетнего нападающего Савелия Кувардина

— Соглашусь, что ребята произвели неплохое впечатление. У них были хорошие возможности, Кателевский мог сегодня забить. Это наше будущее, это те, кто будет дышать в спину ребятам из основной команды и развиваться, — сказал тренер казанцев.

В Альметьевске игровое время получил 19-летний Кирилл Крутов, Амира Мифтахова на последнем рубеже подстраховывал 18-летний Владимир Мосин, кроме того, сыграли хоккеисты «Ирбиса» Дмитрий Мужиков (21 год) и Николай Богатов (22).

На игру с «Нефтяником» был заявлен и даже получил заметное игровое время младший сын главного тренера «Ак Барса» Александр Квартальнов. Напомним, при подписании его в состав казанцев в клубе заявляли, что это игрок для «Ирбиса», но предсезонка показала, что Квартальнов-старший не прочь подтянуть сына хотя бы к контрольным и просмотровым играм. Хоккеист в итоге поучаствовал даже в одной из голевых атак, смягчив не слишком аккуратную передачу Хованова и послужив «амортизатором» для броска Альберта Яруллина, который прошил голкипера «Нефтяника» Вадима Никитина.



Вот так счёт стал 3:2 pic.twitter.com/3JIwxzAmpq — ХК Ак Барс (@hcakbars) August 4, 2020

Зная любовь Квартальнова к привлечению молодежи, мы наверняка увидим кого-то из этих парней по ходу регулярного чемпионата КХЛ. Прошлый сезон оказался весьма плодовит на хоккеистов, вышедших из резерва на новый уровень. Сегодня полноценно основными считаются Дмитрий Воронков, Артем Галимов и Даниил Журавлев.

Казанские воспитанники-возвращенцы в команду еще не влились, но есть наметки

Нынешним летом в Казань прибыли сразу несколько собственных воспитанников — кто из Уфы, а кто и вовсе из Северной Америки.

Бурмистров вернулся в Казань уже в третий раз. При Зинэтуле Билялетдинове у Александра были определенные трудности с пониманием задач тренерского штаба. Билл прямо заявлял, что Бурми — это некая «затычка» для прохудившихся мест и что он будет использовать его где придется. Уважения у Билялетдинова, как и прямого контакта с ним Бурмистров не имел, даже после чемпионского сезона, в котором сыграл свою роль.

В итоге 69-й номер уехал в Уфу при довольно странных обстоятельствах прямо посреди сезона. Правда, тогда и генеральный менеджер ничего не объяснил хоккеисту, а просто обменял его на мало пригодившихся Основина и двух молодых игроков. В Уфе Александр в последнем сезоне не блистал, впервые отметившись шайбой лишь к ноябрю.

Перед вчерашним матчем второе звено Бурмистрова с Артемом Лукояновым и Михаилом Фисенко выглядело наиболее ровным и логичным. Хоккеисты одного возраста, примерно равных технических возможностей (у Бурмистрова они даже повыше), но в игре с командой Высшей хоккейной лиги тройка, однако, не показала себя никак, просто растворившись на льду. Гол Лукоянова был сотворен на пару с Фисенко, без участия Бурми.

Бурмистров вернулся в Казань уже в третий раз

Уже в третьем периоде Александр пробовал проскочить к чужим воротам собственными силами, наткнувшись под конец атаки на защитника. Видно, что он хочет показать себя Квартальнову, чтобы не повторилась история с прежним наставником, и закрепиться в Казани надолго. Старания у него хватает, но вот взаимопонимания и четкой слаженной игры с партнерами пока нет.

Неровно выглядит и Александр Хованов, который за три матча пока не убедил болельщиков, для чего его нужно было возвращать из АХЛ. Очевидно, что для игрока это решение было оптимальным, учитывая, что Американская хоккейная лига до последнего думала, начинать ли следующий сезон, и лишь на прошлой неделе объявила о решении все-таки его разыграть. Но какие дивиденды от этого перехода получил «Ак Барс», остается под вопросом.

— Хованов работает, — говорил после первой игры с «Нефтехимиком» Квартальнов. — Ему тяжело, но мы с ним серьезно работаем, будем от него ждать прогресса, ему будет непросто. Он довольно мастеровитый парень, должен вписаться в нашу концепцию, но нужно еще очень много работать.

Да, Александр выдал передачу из-за ворот, которую превратили в гол Квартальнов и Яруллин, но эта передача говорит скорее о неуверенности Хованова — он выбрасывал шайбу слишком сильно и незряче, так что подправление Квартальнова-младшего сыграло роль счастливого случая.

Очевидно, Александру нужно еще немало времени, чтобы пробоваться в разных сочетаниях и привыкнуть к хоккею Квартальнова. Учитывая его возраст, шансы заиграть у этого наставника у него выше среднего.

Очевидно, Хованову нужно еще немало времени, чтобы пробоваться в разных сочетаниях и привыкнуть к хоккею Квартальнова

Тимур Билялов по-прежнему интереснее Рейдеборна

Еще на контрасте первых двух встреч лета против нижнекамского «Нефтехимика» можно было заметить, что Адам Рейдеборн все еще не приспособился к российскому хоккею. Швед и в прошлом сезоне впечатлял далеко не всегда и заслуженно уступил Тимуру Билялову место в рамке в плей-офф, хотя по ходу чемпионата получал больше шансов в стартовом составе.

В первой игре с «Нефтехимиком» игра не получалась у многих, хоккеисты двигались медленно и не успевали за нижнекамцами. Делать выводы по одному «вкатывающему» поединку, конечно, преждевременно, и тем не менее с одним и тем же соперником два голкипера сыграли в разной манере.

Билялов отстоял свой матч увереннее и спокойнее, лишний раз не дергался, на щитки не приседал. Свою единственную шайбу он пропустил после розыгрыша большинства у нижнекамцев.

Тем удивительнее решение менеджмента «Ак Барса», продлившего иностранного вратаря, который занимает легионерское место. Рейдеборн — добротный голкипер, готовый выручать в рядовых играх, но нервничающий и совсем не спасающий в тех эпизодах, в которых и средний вратарь не выручает. Никаких сверхспособностей он не продемонстрировал, и наверняка в России есть вратари аналогичного качества, но с бордовым паспортом.

Надо отметить, что весьма уверенно отыграл свой матч и двадцатилетний Амир Мифтахов, который только за первый период совершил как минимум пять важных сейвов (в том числе при выходе один на один Ястребкова и последовавшем за этим буллите в его же исполнении).



Билялов отстоял свой матч увереннее и спокойнее, лишний раз не дергался, на щитки не приседал

Интересно, что вот уже три матча подряд мы не видим в действии проверенных бойцов Кирилла Петрова, Андрея Педана и Михаила Глухова. Возможно, наставнику с ними и так все понятно, и он бережет их для более важных игр с «Динамо» и предсезонного турнира обладателей Кубка Гагарина. А втягивающие игры с республиканскими командами использует для просмотра и обкатки тех, кого еще не видел на уровне взрослых команд. Что ж, подождем игр с соперниками посложнее. В конце концов, российскую основу и Найджела Доуса мы еще «заценим», а вот понаблюдать за ближайшим резервом лучше заранее и в матчах попроще.