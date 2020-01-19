Куда пойти в Казани: кино из Швеции, джаз Латинской Америки и «отвратительная» выставка в «Штабе»

Обзор самых интересных событий предстоящей недели

Предстоящая неделя порадует казанцев интересными и неформатными городскими событиями. Всего через пару дней каждый желающий сможет понаблюдать за коронацией новой «Мисс Татарстан», увидеть фильмы новой программы скандинавского фестиваля короткометражного кино, посетить «вызывающую отвращение» выставку молодого художника Phill Peace в «Штабе» или насладиться шлягерами XX века в исполнении именитых бардов в филармонии. Подробнее — в афише «Реального времени».

Финал конкурса красоты «Мисс Татарстан-2020» в «Пирамиде»

24 января в зале КРК «Пирамида» состоится финал XXI республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан-2020». На сцену выйдут 30 самых красивых девушек республики. В борьбе за титулы «Мисс Казань» и «Мисс Татарстан» девушки представят свои «визитки», продефилируют в вечерних платьях и купальниках, а также попробуют поразить жюри в интеллектуальном конкурсе. Традиционно на финал в качестве хедлайнера вечера приглашаются звезды российской поп-сцены, однако имена исполнителей пока держатся в секрете.

Билеты: от 1 000 до 2 500 рублей

6+

Фото Максима Платонова

Короткометражки из Швеции и Финляндии в «Смене»



Вечером 23 января в Центре современной культуры «Смена» пройдут показы новой программы скандинавского фестиваля короткометражного кино Nordic Shorts. В нее вошли шесть игровых фильмов из Швеции и Финляндии. Фильм «Палка» Теппо Айраксинен расскажет о подростковых реакциях и мироощущении, а драма с абсурдистскими нотками Джерри Карлссона «Живые тени» познакомит с буднями шведского среднего класса. Увидеть можно будет также черную комедию Ларса Вега «В ожидании смерти», ленту о соперничестве и идентичности «Старайся» режиссера Юлии Телин, фильм о силе воли, мести и любви «Все включено» и комедию Теему Никки «#слушайменя».

Билеты: 200 рублей, по предварительной регистрации

18+

Латиноамериканский джаз от квартета Жоандера Сантоса

26 января на сцене казанской филармонии выступит джаз-квартет Жоандера Сантоса — выпускника консерватории Карлос-де-Кампос, объездившего с концертами известнейшие клубные площадки Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. В последние годы музыканты все чаще выступают и в России. В концерте прозвучат знаменитые стандарты в стиле brazilian jazz, песни Антонио Карлоса Жобима и Жуана Жилберту, а также авторские произведения.

Билеты: от 500 до 800 рублей

6+

Фото filarmonia.online

«Зеленое дерби», после которого «Салават Юлаев» может вылететь из восьмерки



23 января в «Татнефть Арене» пройдет очередное «зеленое дерби». В этом сезоне «Ак Барс» и «Салават» играли четыре раза, и пока счет — 2-2. Матч интересен и с турнирной точки зрения — лидирующих казанцев в таблице уже догнал «Авангард», а Уфа вообще находится на границе кубковой восьмерки.

Билеты: от 350 до 1 700 рублей

0+

Концерт казанских бардов с Валерием Боковым и Сергеем Бальцером

Вечером 25 января в недавно открывшемся культурном центре «Сайдаш» пройдет концерт бардовской песни, посвященный 10-летию казанского клуба авторской песни и поэзии «Привал». Поздравить клуб придут именитые мэтры жанра — Валерий Боков, Сергей Бальцер, Виталий Харисов, Владимир Гольцман, Елена Юдина, Виктория Харисова и Владимир Гаранин.

Билеты: 150 рублей

6+

Фото Максима Платонова

Недешевая лекция о воспитании подростков в Академии наук



Днем 25 января в Академии наук Татарстана доктор педагогических наук, директор Института неформального образования INO Дима Зицер проведет открытую лекцию «Подростковый возраст — от рождения и на всю жизнь». Педагог обещает обсудить все наиболее острые вопросы об общении с подростками и их воспитании, а также провести личные консультации.

Билеты: 2 500 рублей

18+

«Отвратительная» выставка казанского андеграундного художника Phill Peace в «Штабе»

Вечером 22 января в резиденции креативных индустрий «Штаб» откроется выставка «Я научился говорить» художника Phill_Peace.

«Эти работы о моих и также о мировых переживаниях. Своими рисунками я хочу вызвать отвращение у общества. Некоторые общественные нормы не считаются ужасными только потому что они укоренились в наших жизнях. И я хочу показать эти нормы с другой стороны, чтобы, избавившись от этих пороков, люди зажили по-новому», — описывает экспозицию сам художник.

Все работы, представленные на выставке, можно будет приобрести. Средства, вырученные от продажи, художник переведет в фонд «Ак Барс Созидание».

Вход свободный

18+

Оркестр La Primavera с юными дарованиями, песнями Земфиры и концертами Вивальди

Фото Максима Платонова

24 января в Большом концертном зале им. С. Сайдашева казанский камерный оркестр La Primavera проведет первый в этом году концерт цикла «Звезды из завтра» — с участием одаренных детей из детских музыкальных школ и творческих коллективов Казани, Альметьевска, Бугульмы, Азнакаево. В концерте прозвучат не только классические арии из опер Римского-Корсакова, «Времен года» Вивальди и произведений Шуберта, но и современные музыкальные хиты — песни Земфиры в авторской оркестровке художественного руководителя La Primavera, маэстро Рустема Абязова.

Билеты: от 300 до 600 рублей

6+

Квартирник в Горкинско-Ометьевском лесу от трио, сыгравшего «Такого, как Путин» на Баумана

22 января в кафе «Лес» на территории Горкинско-Ометьевского леса пройдет очередной квартирник. Музыканты молодого струнного ансамбля «Злачное место» исполнят хиты мировой классической музыки, мелодии из популярных фильмов, сериалов. Именно эти музыканты в 2016-м прославились на всю Россию исполнением песни «Такого, как Путин» на улице Баумана.

Вход свободный

0+

Шлягеры XX века от «Уленшпигеля» на фестивале авторской песни



20 января в зале Татарской филармонии им. Г. Тукая пройдет еще один концерт авторской песни, уже с другим составом бардов — в рамках фестиваля «БардАрт». В концерте выступят Юлия Зиганшина, Дмитрий Бикчентаев, Сергей Бальцер, Марк Оффен, Виктория Харисова, Валерий Боков, Екатерина Болдырева, Эльмира Галеева, Эдуард Туманский и группа «Уленшпигель». Специальным гостем вечера станет израильский музыкант Дмитрий Камельфельд.

Билеты: от 650 до 800 рублей

6+