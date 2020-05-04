Патриотичный Зарипов продавил «Ак Барс», Галимов ушел не за деньгами, «Нефтехимик» стоит на распутье

Татарстанские клубы КХЛ в первую неделю открывшегося рынка решают абсолютно разные задачи

Открытие «рынка» Континентальной хоккейной лиги показало, что с вводом потолка зарплат больших изменений не произошло — богатые клубы по-прежнему экономить не спешат. «Ак Барс» же, который примерные очертания будущей команды обозначил задолго до 1 мая, удивил разве что тем, что все-таки пошел на поводу у Даниса Зарипова и его агента, а также расстался со своим главным скрытым лидером. «Реальное время» размышляет о странном патриотизме Зарипова, объясняет, почему Галимов ушел на самом деле, и рассуждает о том, какой сегодня стоит выбор перед нижнекамским «Нефтехимиком».

60 «патриотичных» миллионов Зарипова

Данис Зарипов и его агент Юрий Николаев умудрились-таки выбить тот самый жирненький по нынешним меркам контракт, а стало быть, тактика «восточного базара», о которой мы недавно писали, когда продавец предлагает завышенную сумму, чтобы сойтись на середине, сработала. Зарипов получил свои 60 миллионов вместо 100 заявленных, но и от предлагаемых «Ак Барсом» 40 миллионов ловко увернулся.

На фоне такого подписания комментарии самого возрастного форварда выглядят немного странно — так, словно именно от него зависит ни много ни мало судьба Кубка Гагарина — 2021.

— Я не выдвигал никаких безумных условий, прекрасно понимая обстановку в лиге и ситуацию с введением потолка зарплат. Он может ограничивать во многом, но не в желании стать чемпионом с родным клубом! Главным для меня было, повторюсь, продолжить играть в нашем сложившемся коллективе и достичь нашей общей цели, подарить радость городу и республике и уже потом думать о завершении карьеры в «Ак Барсе», — приводит слова Зарипова пресс-служба «Ак Барса».

Стоило ли насыпать бывшему лидеру таких денег — оставим это на усмотрение менеджерам и спонсорам казанского клуба, хозяин-барин. А вот насколько «патриотичным» (о чем хоккеист постоянно заявляет, а руководство казанцев педалирует перед болельщиками) в этой ситуации оказался сам Данис, рассказывающий о своем желании «подарить радость городу и республике» за 60 миллионов рублей в год, вызывает некоторые сомнения. Будь у игрока такое желание, он не выторговывал бы у клуба, сделавшего его тем, кем он стал, кучу денег, а играл бы за сумму, которую ему предложили изначально.

По некоторым данным, Зарипова очень задел тот факт, что ему, пятикратному обладателю Кубка Гагарина и местному кумиру, предложили столько же, сколько получает, например, ролевик Михаил Глухов. Фото ak-bars.ru

«Ак Барс» сегодня выступает на «светлой стороне» среди клубов-олигархов, занимая жесткую позицию сохранения потолка зарплат в 900 млн рублей, и капитан вполне мог бы в этом помочь, однако не стал соглашаться на «унизительные» для него 40 млн.

По некоторым данным, Зарипова очень задел тот факт, что ему, пятикратному обладателю Кубка Гагарина и местному кумиру, предложили столько же, сколько получает, например, ролевик Михаил Глухов. Задетое самолюбие не слишком похоже на пресловутый патриотизм, а выбитые 60 миллионов — на заботу о клубе и «понимание обстановки в лиге».

Эмиль Галимов уехал в СКА не столько за деньгами, сколько за доверием

Заявил «Ак Барс» и о расставании с четырьмя хоккеистами: защитником Ессе Виртаненом и нападающими Мэттом Фрэттином, Олегом Ли и Эмилем Галимовым. Все вроде бы логично — кроме одного: вопросы, на первый взгляд, вызывает расставание с Галимовым. В 47 матчах минувшей регулярки у него 21 набранное очко, 14 из которых — заброшенные шайбы. Еще 4 очка (3+1) нижнекамский воспитанник набрал за четыре же игры в плей-офф.

Забросив даже больше, чем Джастин Азеведо (13 шайб за 57 игр), Эмиль стал вторым лучшим бомбардиром команды после Станислава Галиева, а в плей-офф был и вовсе самым полезным игроком «Ак Барса». Оттого расставание с хоккеистом выглядит странно.

Но ответ на этот вопрос намного проще, чем кажется. Да, безусловно, свою роль сыграл и денежный фактор — в СКА Галимову предложили достойные условия (по некоторым данным, лучше, чем в «Ак Барсе), но куда весомее для крайнего форварда было отношение к нему со стороны тренерского штаба. С этим компонентом у Эмиля и Дмитрия Квартальнова не задалось с самого начала.

В течение всего сезона нападающий частенько оставался вне заявки, даже когда проводил добротные игры. Галимов либо пропускал по несколько игр, либо выходил в третьем-четвертом звене, но даже там умудрялся регулярно забивать.

Особой любви Квартальнов к Галимову не испытывал никогда. По нашей информации, летом 2017 года Эмиль возвращался из «Локомотива» в «Нефтехимик» по личной просьбе самого хоккеиста. Тогда ярославский клуб возглавил как раз Квартальнов — и форвард прекрасно понимал, какие перспективы его ждут, потому попросился в Нижнекамск. Поэтому прошлогодний трансфер из «Нефтехимика» в «Ак Барс» вызывал некоторое недоумение.

Практика показала, что как бы хорошо Галимов ни играл, доверие со стороны тренерского штаба ему завоевать не удастся, да и словесные «тумаки» он от Квартальнова получал нередко. Наверняка не стал настаивать на сохранении Галимова в команде и сам наставник казанцев.

В конце концов, в «Ак Барсе» легко могли не тратить те дополнительные 20 миллионов на не тянущего весь сезон Даниса Зарипова, а перераспределить эти деньги в пользу относительно молодого (27 лет), забивного и очень полезного (помимо шайб) хоккеиста. Другое дело, что особого желания прийти к этому не было у обеих сторон.

«Нефтехимик» на распутье, но отпустить Шарипзянова — скорее добро, чем зло

Несколько иные реалии сегодня в другой точке КХЛ на карте Татарстана — в Нижнекамске. Здесь о завышенных зарплатах речи быть не может, куда важнее задача сохранить прописку в КХЛ, избежав весомых потерь.

«Нефтехимик» уже покинул один из ведущих защитников Зият Пайгин (вернулся в «Локомотив»), а также молодое дарование, доморощенный Арсен Хисамутдинов, забивавший на казанском «Матче Звезд»-2019 с передач Сергея Мозякина. Арсен уже подписал контракт с «Монреалем», хотя вряд ли в ближайший год, а то и два, выберется из фарм-клуба «Канадиенс» «Рокет», выступающего в АХЛ. Впрочем, до статуса стабильного игрока основы «волков» ему было, конечно, далековато — он сыграл в половине матчей сезона, набрав 3 (1+2) очка.

Даже если Шарипзянов получит более выгодное предложение, то в таком случае «Нефтехимик» ожидает денежная компенсация. Фото hcnh.ru

С остальными же системообразующими хоккеистами удалось договориться — кроме, разве что, Дамира Шарипзянова. А это уже более тревожные вести для нижнекамских болельщиков. По некоторой информации, интерес к защитнику, ставшему капитаном команды в 24 года, проявляет омско-балашихинский «Авангард», был интерес, по слухам, и у «Ак Барса», но у казанцев под потолком не так уж много места, а нужно подписать еще легионера (явно не дешевого) в нападение.

В «Нефтехимике» тем временем утверждают, что предложений от «Авангарда» в клуб не поступало. Однако даже если Шарипзянов получит более выгодное предложение, то в таком случае «Нефтехимик» ожидает денежная компенсация, поскольку по регламенту клуб сделал игроку квалификационное предложение, а тот, будучи ОСА (ограниченно свободным агентом), должен его либо принять, либо перейти в другую команду «с доплатой».

70 миллионов рублей — такова сумма этой компенсации в случае переезда нижнекамского хоккеиста в Балашиху или любую другую команду, а это серьезное подспорье в нынешних условиях для «Нефтехимика». Такие деньги сегодня лишними быть не могут, а новых парней система ДЮСШ и «Реактора» в Нижнекамске выпускает с завидной регулярностью — новые Шарипзяновы и Сергачевы пусть не завтра, но вскоре обязательно вырастут.