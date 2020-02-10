«Как забыть о хоккее на пару дней? Много спать, убраться в квартире и поиграть на приставке»

В Казани прошла открытая тренировка хоккейного клуба «Ак Барс»

В Континентальной хоккейной лиге закончилась последняя игровая пауза, связанная с играми национальных сборных в Евротуре. «Ак Барс» сегодня провел открытую тренировку, в которой не приняли участие трое хоккеистов, которые еще не присоединились к команде после игр за сборную России. Несколько хоккеистов из стана «барсов» травмированы: они не поедут на завтрашний матч в Балашиху с «Авангардом». О том, как Тимур Билялов может сыграть против Эмиля Гарипова, как казанцы планируют побеждать в важнейшем матче, и рецепты полноценного отдыха от Патриса Кормье — в репортаже «Реального времени».

Малый лед и выезд в Балашиху

«Ак Барс» вышел на утреннюю тренировку не на основной лед «Татнефть Арены», а на малый. Связано это с тем, что в выходные хоккейный стадион был занят под масштабный концерт. Лед основной арены попросту не успевали привести в порядок, благо с инфраструктурой в казанском клубе полный порядок, и никаких неудобств занятие на маленьком катке не доставляло. Хотя температура воздуха там явно пониже: пар идет изо рта уже на подходе ко льду.

Подопечные Квартальнова провели довольно интенсивное занятие и тренировались в следующих сочетаниях:

«Зеленые»: Азеведо — Кормье — Петров, Яруллин — Виртанен.

«Красные»: Зарипов — Воронков — Галиев, Рукавишников — Юдин.

«Желтые»: Фрэттин — Фисенко — Эмиль Галимов, Викстранд — Педан.

«Синие»: Галузин — Дыняк — Санников, Аверин — Фазылзянов.

Из сборной еще не вернулись Билялов, Лямкин и Артем Галимов. По уважительной причине отсутствовал Артем Лукоянов — его отпустили на похороны.

Под конец тренировки хоккеистам дали довольно веселое упражнение на скорость, но некоторым было не до улыбок. Защитник Дмитрий Юдин подошел к выполнению задания со всей серьезностью и, когда вдруг упал на лед от того, что его неожиданно зацепил Кирилл Петров, негодовал и даже выбросил от досады клюшку.

Подопечные Квартальнова провели довольно интенсивное занятие

В это время коридор перед раздевалкой наполнялся огромными баулами. После обеда команда отправлялась в Балашиху на важнейший матч против «Авангарда», который состоится во вторник. Команды соседствуют в турнирной таблице Восточной конференции: «барсы» — первые, «ястребы» — вторые, но их разделяют целых четыре очка. При этом у казанцев еще две игры в запасе. Но расслабляться не стоит: против омской команды придется сыграть дважды за неделю, и в случае двух побед «Авангард» может навязать «Ак Барсу» борьбу за лидерство на Востоке. В этом сезоне команды встречались уже дважды, и по иронии судьбы оба матча закончились с одинаковым счетом — 3:0. Сначала на своем льду уверенную победу одержал «Ак Барс», затем «Авангард» взял реванш.

Квартальнов: «Мы не имеем права не отпускать хоккеистов в сборные»

Главный тренер команды Дмитрий Квартальнов появился перед представителями СМИ, как обычно, очень серьезным.

— Кто из игроков не сможет поехать на выезд?

— Не едут Тихонов, Глухов, Ли, Аверин.

— Андрей Педан тренировался в общей группе. Он готов играть?

— Я думаю, что он может сыграть.

— Тимур Билялов не очень удачно дебютировал за сборную. Как это может сказаться на его моральном состоянии?

— А я его еще не видел. Пока даже не знаю. Надо поговорить, пообщаться с ним. Возможно, он завтра сыграет у нас в воротах — еще не приняли решения.

— Тренеры шведской сборной критиковали российские клубы за то, что те не отпускают игроков. В «Ак Барсе» играют два шведских хоккеиста — было ли такое, что вы отказались их отпускать?

— Мы не имеем права не отпускать, ребята сами принимают решение. У меня точно такого не было, чтобы я говорил им: «Не вздумайте ехать».

Борьба характеров будет, это важно — была пауза большая, долго не играли, надо будет потерпеть в первом периоде. И сыграть в свой хоккей, используя свои сильные качества

— Как команда провела паузу?

— В общем-то по плану — в штатном, рабочем режиме, как мы и планировали. Мы довольны тем, что все из задуманного выполнили.

— Как оцените игру Артема Галимова в сборной?

— Он играл и в большинстве, и в меньшинстве — нагрузка была большая. Я считаю, неплохо сыграл: было много моментов, с реализацией у него была небольшая проблема. Если бы забил, чувствовал бы себя более уверенно. Но, я думаю, он справился.

— Что будет главным в предстоящем матче против «Авангарда»?

— Борьба характеров будет, это важно — была пауза большая, долго не играли, надо будет потерпеть в первом периоде. И сыграть в свой хоккей, используя свои сильные качества. Думаю, будет очень интересная игра.

— В этом сезоне команды обменялись победами со счетом 3:0, и каждый раз победившая команда выигрывала вбрасывания почти вдвое. Насколько это отражает суть игры?

— Любой компонент очень важен. Хотя иногда все-таки статистика лукавит: смотришь — вроде хорошая игра, а статистика говорит о другом. Вбрасывания — ключевой момент в игре: или мы владеем инициативой, или соперник.

Яруллин ждет встречи против Гарипова, Педан призывает не вспоминать прошлые поражения

Защитник Альберт Яруллин в этом сезоне — главный специалист по «зеленым дерби», он забивал в четырех матчах против «Салавата Юлаева» из пяти. Но противостояние с «Авангардом» после прошлогоднего бесславного поражения в первом раунде со счетом 0-4 в серии тоже теперь стоит особняком. Плюс ко всему в омском клубе теперь играет вратарь Эмиль Гарипов — воспитанник «Ак Барса» и хороший друг Альберта. Возможно, тренерский штаб омичей решит поставить на игру против казанцев именно его. Это было бы логично, учитывая, что основной голкипер клуба Игорь Бобков в минувшее воскресенье играл за сборную России в матче против чехов.

— Как провели паузу на матчи сборной?

— Все нормально: отдохнули, поработали. Готовимся к играм, — рассказал Яруллин.

Да какая разница, с кем начинать? Мы играем в свой хоккей, готовимся к плей-офф по своей системе

— Встречи Евротура смотрели? Может, поддержали как-то Тимура Билялова, который сыграл не слишком удачно против финнов?

— Нет, я даже не смотрел матчи.

— Завтра — матч с «Авангардом». Возможно, за омский клуб сыграет Эмиль Гарипов. Есть ли дополнительные эмоции перед игрой?

— Каких-то особенных эмоций нет. Если Эмиль будет играть, будет здорово — впервые сыграем друг против друга.

— Что скажете об «Авангарде»?

— Хорошая команда — очень организованная, хорошие ребята собраны, грамотный хоккей показывают. Эта команда будет бороться за Кубок Гагарина, и очень интересно сыграть против такого соперника — и для нас, и для них это большая проверка.

— То, что после перерыва придется начинать с матча против такого сильного соперника, — это плюс или минус?

— Да какая разница, с кем начинать? Мы играем в свой хоккей, готовимся к плей-офф по своей системе.

Другой защитников «барсов», Андрей Педан, наконец-то полноценно принял участие в тренировочном процессе команды. Из-за травмы он не играл два месяца — последний раз выходил на лед 6 декабря в выездной встрече против нижегородского «Торпедо».

— Как самочувствие? Вы много пропустили — готовы ли играть?

— Все нормально, отлично себя чувствую. Прошло пару месяцев, соскучился по хоккею, поэтому завтра будет интересно.

— Вам уже сказали, что будете играть?

— Нет, но я думаю, что буду.

В матчах с такими командами открытого хоккея не бывает, будет пара моментов, которые надо реализовать. Игра в неравных составах также будет ключевым фактором

— В чем сильные стороны «Авангарда»?

— Хорошая, быстрая команда, играет по плану тренера. Для нас это принципиальный матч, потому что боремся за первое место.

— То, что, возможно, сыграете против Гарипова, как-то обсуждается в команде?

— Для нас — без разницы. У всех топ-клубов хорошие вратари, поэтому неважно, какая фамилия, — все достойны играть.

— После прошлогоднего поражения в плей-офф матчи с «Авангардом» особенно принципиальны?

— Это было в прошлом году. А мы живем в настоящем: это новый сезон, будет новая игра.

— Что будет самым важным в матче против «Авангарда»?

— Набрать два очка! Их можно добыть за счет правильной позиционной игры, стабильной обороны и реализации своих моментов. В матчах с такими командами открытого хоккея не бывает, будет пара моментов, которые надо реализовать. Игра в неравных составах также будет ключевым фактором.

Кормье: «Боб Хартли окажет нам достойное сопротивление, очень уважаю его»

Один из самых веселых и общительных хоккеистов нынешнего «Ак Барса» — канадский центрфорвард Патрис Кормье. Он пришел в команду минувшим летом — кубковый разгром от «Авангарда» он не застал. Зато, как выяснилось, у него с главным тренером омичей Бобом Хартли один и тот же агент. А еще Кормье рассказал, какое влияние на хоккей окажет вероятный новый рекорд от Александра Овечкина:

— Патрис, как провели недельную паузу в чемпионате?

— У нас было мало выходных, поверьте. Что я делал? Много спал, убирался в квартире, поиграл в приставку. Это помогает забыть о хоккее на несколько дней.



— Что делала команда?

— Мы тренировались, занимались в зале. Во время сезона времени на физическую подготовку не очень много, и мы поработали над собой в перерыве. Немного перезагрузились и готовы к заключительному отрезку сезона.

Это здорово, когда в такой период сезона ты получаешь сильного соперника, и матч действительно много значит. Это будет хорошая проверка для нас. Мы поймем, что можно улучшить. Будет интересно

— Будет ли игра против «Авангарда» особенной?

— Да, это важная игра, мы хотим победить, настраиваемся на два очка, но уверен, что Боб Хартли окажет нам серьезное сопротивление. Это здорово, когда в такой период сезона ты получаешь сильного соперника, и матч действительно много значит. Это будет хорошая проверка для нас. Мы поймем, что можно улучшить. Будет интересно.

— Вы знакомы с Бобом Хартли?



— У нас с Бобом один и тот же агент. Конечно, я слышал о нем, следил за его командой в НХЛ и даже играл в «Атланте», которую он раньше тренировал. Он очень хороший тренер и доказывает это своей работой в России. Ему нравится здесь. Видел, как тепло он отзывался о русской культуре. Очень уважаю его.

— В НХЛ сейчас одна из главных тем для обсуждения — сможет ли Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки по голам? Как вы думаете — сможет?



— Будет круто, если Ови побьет рекорд Гретцки. В Канаде не расстроятся. Его обожают в моей стране. В последние десять лет Алекс Овечкин и Сидни Кросби — два самых популярных игрока у детей, и только сейчас с ними конкурирует Коннор Макдэвид. Думаю, Овечкину по силам побить рекорд Гретцки. Он не останавливается. Надеюсь, что будет здоров, так как это самое главное, и установит рекорд. Это же хорошо для хоккея, для болельщиков.

Матч против «Авангарда» в Балашихе состоится во вторник, в 19.30 по московскому времени. Далее казанская команда отправится в Ригу, где сыграет против местного «Динамо» — аутсайдера Западной конференции. На своем льду «барсы» ближайший матч проведут в эту субботу — против «Спартака», который возглавляет бывший главный тренер сборной России Олег Знарок. А уже в следующий вторник предстоит новая встреча с «Авангардом».