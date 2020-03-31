Андрей Коваленко: «В виде исключения ЦСКА и «Ак Барс» могут разыграть Кубок Гагарина в отдельной серии»

Интервью главы профсоюза КХЛ

На прошедшей неделе руководство Континентальной хоккейной лиги официально объявило о том, что хоккейный сезон в России завершен из-за коронавирусной пандемии и Кубок Гагарина в этом году разыгран не будет. Позже директорат лиги еще проведет совещание об итоговом распределении мест в чемпионате, однако без полноценного плей-офф эта процедура останется лишь формальностью. Тем временем глава профсоюза игроков и тренеров КХЛ Андрей Коваленко все-таки предлагает разыграть кубок в отдельной серии между московским ЦСКА и казанским «Ак Барсом». Об отмене плей-офф в КХЛ и других профессиональных лигах отечественного хоккея — в интервью олимпийского чемпиона 1992 года, известного в прошлом игрока, а ныне функционера.

«Надо понимать, что сезон-2019/20 на 90—95 процентов был проведен»

— Как восприняли решение КХЛ отказаться от попыток возобновить розыгрыш Кубка Гагарина — 2020?

— На наш взгляд, КХЛ и другие профессиональные лиги больше не могли тянуть время и приняли вынужденное решение. Подавляющее большинство хоккеистов с ним согласилось, ведь наступила ясность с планами работы в межсезонье, с датами открытия тренировочных лагерей.



— Обладатели Кубка Гагарина, Кубка Петрова и так далее в 2020 году не будут определены…

— Где-то можно согласиться с теми экспертами, которые говорят, что если обладатели главных трофеев нашего хоккея не будут названы, то мы проявим неуважение к традициям и выбросим сезон из истории. Поэтому здесь можно поискать компромиссные варианты.

— Какие?

— Все нужно обсуждать внутри хоккейного сообщества. Понятно, что план летней работы и даты выхода из отпусков фактически определены, здесь для игроков не должно быть каких-то изменений. Поэтому имеет смысл что-то придумать в рамках стандартного календаря.

Предложение профсоюза: в качестве исключения максимально усилить роль Кубков открытия. Например, в конце августа или начале сентября в серии до двух-трех побед действующие победитель регулярного чемпионата и обладатель Кубка Гагарина — 2019 разыгрывают Кубок Гагарина — 2020. Считаем, что такая серия ЦСКА как действующего обладателя Кубка Гагарина и «Ак Барса» как второго вслед за ЦСКА клуба чемпионата привлечет дополнительное внимание к хоккею, позволит сохранить сезон-2020 для нашей истории.

Фото Дмитрия Резнова

Считаем, что такая серия ЦСКА как действующего обладателя Кубка Гагарина и «Ак Барса» как второго вслед за ЦСКА клуба чемпионата привлечет дополнительное внимание к хоккею, позволит сохранить сезон-2020 для нашей истории

Кстати, такой же сценарий предлагаем и в других лигах. Условно, в МХЛ Кубок Харламова разыгрывают Санкт-Петербург и «Локо», в ВХЛ Кубок Петрова — «Звезда» и «Сарыарка» и так далее.

— Думаете, хоккейное сообщество примет вашу идею?

— У нее есть плюсы и минусы, готовы обсуждать и находить какие-то интересные варианты. Надо понимать, что сезон-2019/20 на 90—95 процентов был проведен, в лигах сыграны тысячи матчей. Нужно ли его выбрасывать из хоккейной истории — большой вопрос.

«Ориентируемся на слова президента России: во время пандемии никаких сокращений зарплат или увольнений быть не может»



— Хотим мы того или нет, но в стране после пандемии будут проблемы на рынке труда. А что в профессиональном хоккее?

— Из некоторых клубов приходят сигналы о том, что возможны сокращения зарплат хоккеистов — по разным сценариям. В связи с этим мы просим игроков ни в коем случае не подписывать каких-то дополнительных соглашений без консультаций с нашими юристами.



Напоминаем, все трудовые отношения регулируются профессиональными контрактами и регламентом. Мы ориентируемся на слова президента России, который подчеркнул, что во время пандемии никаких сокращений зарплат или увольнений быть не может.

Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

Сезон-2019/20 на 90—95 процентов был проведен, в лигах сыграны тысячи матчей. Нужно ли его выбрасывать из хоккейной истории — большой вопрос

— Определенный резонанс в СМИ вызвало интервью форварда «Трактора» Никиты Щербака для championat.com, в котором он покритиковал профсоюз. Что ответите?

— Это уже было обсуждено осенью — по горячим следам. Изначально позиция Никиты и его агента Сергея Исакова была сильной, юридически выигрышной — отличный контракт со всеми гарантиями от КХЛ. К сожалению, Щербак — не член профсоюза, поэтому мы не имели всей информации и не могли ему помочь — как в параллельной истории с защитником «Спартака» Александром Кутузовым, которая решалась в Комиссии по контрактным спорам. В итоге игрок оказался один на один с «Авангардом», чем тот и воспользовался.



Критиковать в данной ситуации профсоюз, от вступления в который ты же сам и отказался, вряд ли профессионально. А вот почему молодого игрока не защитил агент — большой вопрос.

Russia-Hockey.ru