Коронавирус наглядно показал, почему КХЛ — не ведущая лига, а ведомая

Когда объявят об остановке хоккейного сезона в России?

Минувшая неделя внесла коррективы в текущие и будущие планы всего мира. Объявленная пандемия вируса COVID-19 в первую очередь серьезно ударила по спортивным соревнованиям. НХЛ и НБА раньше всех объявили о приостановке сезона минимум на месяц, затем подключились ведущие европейские футбольные лиги, а к выходным большая часть всех турниров планеты была или официально завершена, или ушла на паузу. Как это ни странно, в России официально об остановке сезона объявила лишь баскетбольная Единая лига ВТБ. Волейбольная Суперлига продолжает плей-офф с принятыми ограничениями по зрителям и планирует играть до 29 марта. Футбольная РПЛ провела 22-й тур и теперь ждет 17 марта, когда должны официально объявить о переносе Евро-2020 на более поздний срок, а то и на следующий год. А вот чего ждет Континентальная хоккейная лига и почему до сих пор настаивает на проведении плей-офф без зрителей — об этом в материале «Реального времени».

Первый серьезный удар по репутации Морозова

Месяц назад в Континентальной хоккейной лиге появился новый президент. Им стал бывший хоккеист «Ак Барса» Алексей Морозов, который был назначен в КХЛ после нескольких лет управления Молодежной хоккейной лигой. За этот месяц новый президент прошел первую проверку на прочность — лига официально приняла положение о потолке зарплат в 900 миллионов рублей на будущий сезон, хотя было много разговоров, что через мягкого и неконфликтного Морозова нововведение с помощью ФХР не пройдет — потолок якобы поспособствует массовому отъезду талантливых хоккеистов за океан. Но решение, так или иначе, приняли, и это может вызывать только уважение — первый плюс в карму на новом посту Морозов себе заработал.

Однако через пару недель иллюзия о том, что нынешняя КХЛ действительно самостоятельна в принятии любых решений, рассеялась. Форс-мажор с коронавирусом показал наглядно: лига не готова оперативно принять решение без указания «сверху». Вовремя не объявленная пауза спровоцировала множество спекуляций, слухов и объективно посеяла панику в рядах болельщиков. Дошло до того, что финский «Йокерит» был вынужден сыграть на опережение и раньше всех, «сепаратно» объявить о завершении сезона. Президент лиги не сделал по этому поводу никаких заявлений, в КХЛ до последнего говорили о том, что эта информация ложная, а на официальном сайте лиги в субботу появилось лишь странное обращение с заголовком «О ситуации в чемпионате».

Хотя еще в минувшую среду все любители хоккея смаковали шестой матч шикарной серии между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» и радовались тому, что второй раунд Кубка Гагарина подарит им очередную порцию «зеленых дерби». Противостояние Казани и Уфы — пожалуй, лучшее, что есть в спортивном плане в КХЛ.

Баскетболист «Юты Джаз» Руди Гобер еще в понедельник посмеивался над вирусом на пресс-конференции, а уже в среду было официально объявлено, что он его подхватил. Фото Reuters

Уже в четверг стало по-настоящему тревожно. Новый вирус к этому моменту был признан пандемией — НБА и НХЛ днем ранее приостановили свои сезоны. Баскетболист «Юты Джаз» Руди Гобер еще в понедельник посмеивался над вирусом на пресс-конференции, а уже в среду было официально объявлено, что он его подхватил. Из хоккеистов за океаном вроде как никто не болен — сезон остановили очень вовремя. Хотя в том же «Сан-Хосе Шаркс» выявили несколько случаев заражения у сотрудников клуба.

В пятницу уже всему цивилизованному миру стало понятно, что ситуация с коронавирусом максимально серьезная, и большинство спортивных соревнований отменили именно в этот день. Например, до конца держалась немецкая футбольная Бундеслига, которая стала последней из топ-5 ведущих лиг Европы (Англия, Италия, Испания, Франция, Германия), объявившей о паузе в сезоне. В РПЛ решили сыграть 22-й тур (кое-где, как в Сочи, без зрителей) и дождаться вторника, когда может быть официально объявлено о сроках переноса Евро. Если ситуация с вирусной напастью пойдет на спад, то это позволит доиграть национальные чемпионаты в июне.

Российский хоккей доиграть сезон в мае — июне будет не готов. Планы большинства арен на эти месяцы уже расписаны, а контракты хоккеистов заканчиваются 30 апреля. Плюс еще официально не было объявлено о переносе или отмене майского чемпионата мира в Швейцарии, хотя президент ИИХФ Рене Фазель уже заявил, что провести его в срок будет практически невозможно. Также он выразил удивление, почему сезон в России до сих пор не остановлен.

Без «Йокерита»

«Ак Барс» утром пятницы объявил, что первые матчи второго раунда против «Салавата Юлаева» (18 и 20 марта) пройдут без зрителей, хотя еще накануне клуб продавал билеты на эти игры. Весь день поступали новости и из Уфы. Руководство «юлаевцев» обнадеживало своих болельщиков и заявляло, что на данный момент нет никаких оснований играть «зеленое дерби» без зрителей. Говорилось о беспрецедентных мерах, которые будут приняты: тщательный досмотр на входе, антисептики для рук, тепловизоры, дезинфицирующие салфетки, маски и даже специальный чай, который укрепляет иммунитет.

Только финский «Йокерит» решил уверенно покинуть это болото сомнений. Фото facebook.com/helsinginjokerit

В «Ак Барсе» никаких подобных заявлений не делали и, дождавшись решения властей Татарстана, пожелали болельщикам беречь себя и воздержаться от просмотра хоккейных матчей в многолюдных местах. В «Салавате» говорили о мерах, предпринимали их, но, очевидно, понимали, что со зрителями вряд ли сыграют. Один указ главы республики Радия Хабирова об отмене или ограничении массовых мероприятий — и все. Так и произошло: в Башкирии о мерах было объявлено лишь вечером субботы. Однако генеральный директор башкирского клуба Александр Курносов и в воскресенье говорил о том, что запрета на проведение матчей со зрителями нет и речь идет только об ограничениях.

Все это лишь внесло неразбериху в умы болельщиков. Как же так: в Казани играем без зрителей, в Уфе — со зрителями? Но между клубами противостояние может идти на любом уровне, и это нормально. Однако если бы КХЛ вовремя объявила о паузе условно в две недели, то прекратила бы все эти спекуляции, разговоры и догадки. А за время паузы уже были бы проведены все необходимые консультации и приняты решения. Сейчас, пока нет официально объявленной паузы, клубы не могут вести себя корпоративно выдержанно, и их можно понять.

То же московское «Динамо», которое в четверг играло шестой матч первого раунда со «Спартаком» при пустых трибунах, выступило с заявлением, что больше без зрителей играть не хочет. И это разумно — без живых болельщиков хоккей в плей-офф теряет накал и становится похожим на предсезонный турнир. Хотя, по информации журналиста «Спорт-Экспресса» Алексея Шевченко, большинство клубов выступило именно за проведение игр без зрителей, а не за приостановку турнира. И это не укладывается в голове.

Только финский «Йокерит» уверенно решил покинуть это болото сомнений. В Финляндии, как и в большинстве стран Европы, к ситуации с коронавирусом относятся предельно серьезно, поэтому хоккеисты «шутов» имели бы проблемы даже с выездом из страны, увязнув в двухнедельном карантине. В питерском СКА, с которым им предстояло играть во втором раунде, предложили странное решение — сыграть всю серию в Санкт-Петербурге при пустых трибунах. Естественно, в финском клубе отказались и в субботу направили официальное письмо в КХЛ о том, что команда снимается с розыгрыша Кубка Гагарина. В лиге до последнего пытались отговорить «Йокерит» от этого шага, однако своим молчанием именно КХЛ и спровоцировала иностранцев на такой поступок. Был бы сезон официально приостановлен, возможно, в финском клубе не были бы так поспешны.

Лишь один баскетбольный матч был сыгран без зрителей, да и тот не на территории России — в Таллине эстонский «Калев» принимал «Локомотив-Кубань». Фото facebook.com/bckalevcramo

Баскетболисты оказались мудрее

Единственная в российском спорте крупная лига, которая сработала максимально эффективно в ситуации с коронавирусом — это баскетбольная Единая лига ВТБ. К ней всегда очень много вопросов, многие решения лиги вызывают споры и обсуждения, однако в этой форс-мажорной ситуации баскетболисты повели себя намного мудрее хоккеистов, даже учитывая тот момент, что в Единой лиге пока еще идет регулярный чемпионат, а в Континентальной лиге уже сыгран первый раунд плей-офф.

Лишь один баскетбольный матч был сыгран без зрителей, да и тот не на территории России — в Таллине эстонский «Калев» принимал «Локомотив-Кубань». Уже на следующий день в Единой лиге ВТБ выступили с заявлением о паузе в чемпионате. Импонирует и то, что этому примеру последовала и Единая молодежная лига, то есть дух корпоративности был полностью соблюден. В российском хоккее, даже если в КХЛ будет пауза, планируют продолжать играть без зрителей и в ВХЛ, и, непонятно как, в МХЛ. Это категорически неправильно — все аффилированные лиги должны последовать примеру главного офиса.

До конца не ясна ситуация и у волейболистов. Всероссийская федерация волейбола не спешит объявлять о переносе Финала шести, который должен состояться через две недели в Новосибирске. Плей-офф и вовсе продолжается, за выходные было сыграно сразу пять встреч: четыре четвертьфинала у мужчин и один полуфинал у женщин. Есть рекомендация от федерации соблюдать до 29 марта те нормы по зрителям, которые приняты в регионах, где проводятся матчи. Так, «Уралочка» при своих болельщиках обыграла калининградский «Локомотив» в Нижнем Тагиле (3:1). Женское «Динамо-Казань» 21 марта примет московское «Динамо» в ответном полуфинале, и если сезон КХЛ отменят или перенесут, то это будет единственное более-менее крупное спортивное соревнование в столице Татарстана на этой неделе. Но пройдет оно без зрителей — в казанском клубе уже объявили об этом официально.

Забавно, что на всех играх выходных болельщиков активно зазывали на матчи летней Лиги наций. Ее официально отменили еще на прошлой неделе, хотя на сайте ВФВ до сих пор есть афиши и призывы покупать билеты на майский этап в Ярославле.

В понедельник будет объявлена официальная позиция Минспорта РФ, на которую и будут ссылаться все федерации и лиги. Фото TVC.ru / Денис Нарыльнев

Что теперь сделает КХЛ?

Сейчас уже нет никаких сомнений, что хоккейный сезон нужно приостанавливать или полностью закрывать. Лига ссылается на консультации с руководителями клубов. Те, в свою очередь, ссылаются на то, что ждут решения лиги. Получился замкнутый круг на все выходные.

По информации «Реального времени», официальное решение о паузе может быть принято уже сегодня, однако объявить о нем лига, скорее всего, сможет только во вторник. Связано это с тем, что в понедельник будет объявлена официальная позиция Минспорта РФ, на которую и будут ссылаться все федерации и лиги. Плюс изначально на вторник было запланировано и экстренное совещание в офисе КХЛ. После решения «Йокерита» совещательные процедуры наверняка ускорятся.

Такую задержку в принятии решения еще можно простить волейболистам — у них даже профессиональной лиги до сих пор нет, все соревнования проводит Всероссийская федерация волейбола, для которой в приоритете интересы сборной. Однако хоккеистам пауза более чем в три дня уже непростительна.

КХЛ принято называть ведущей спортивной лигой страны и во многом брать с нее пример. Однако ситуация с коронавирусом показывает, что никакого положительного примера наши хоккейные боссы сейчас не подают, а сами ждут решения от вышестоящих инстанций. Хотя, по сути, оно уже принято на региональном уровне в тех городах, которые представляют вышедшие во второй раунд клубы. Так как практически везде оно неутешительное, а «Йокерит» уже снялся с чемпионата, стоит поднимать вопрос даже не о паузе, а о полной остановке сезона.

В комментарии «РИА Новости» бывший тренер сборной России и «Салавата Юлаева» Вячеслав Быков сказал довольно правильные слова, которые нужно прямо сейчас отправить срочной телеграммой в КХЛ:

— Все европейские страны больше внимания уделяют здоровью людей, поэтому в «Йокерите» и приняли такое решение. По всей Европе все спортивные соревнования и зрелищные мероприятия запрещают. Не должно быть пира во время чумы.

Я спокойно отношусь к решению финского клуба, здоровье людей стоит на первом месте. Считаю, более логично было бы остановить Кубок Гагарина, ведь мы должны заботиться о здоровье игроков, которые тоже под угрозой. Ситуация в мире сложная, она требует совместных усилий, чтобы остановить эту болезнь. Поэтому я считаю, лучше приостановить или просто признать этот чемпионат как несостоявшийся.

Есть экономическая составляющая, от телевидения зависят вложения в клубы, но все равно прекращаются чемпионаты. Все ставится на весы наряду со здоровьем людей, поэтому мероприятия не проводятся, — заявил Быков.