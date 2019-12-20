«Ак Барс» выиграл в пресноватом «зеленом дерби» перед Давосом

Соседи выдали пока самый скучный матч между собой — не спасла даже супердрака Дыняка и Сергеева

К третьему дерби сезона и первому — в Казани «Салават Юлаев» и «Ак Барс» уже обменялись победами, причем в играх с абсолютно сумасшедшими сюжетами, когда победитель не был известен до самого конца. В казанской игре все ждали продолжения этой феерии, и маркетинговый отдел хозяев, как мог, скрасил временный переезд из «Татнефть Арены» в старенький «Спорт сарае», сделав его уютным и «ламповым». Однако на льду прежних эмоций и духа «зеленого» противостояния оказалось меньше обычного — все голы уложились в один период. «Реальное время» рассказывает, почему Казань была вынуждена организовать «ретро-матч», как Цулыгин высказал недовольство судейством и не получил штраф, в каких моментах снова «божил» Тихонов и спасла ли одна драка очередную встречу непримиримых соперников в сезоне.

День «зеленого дерби» с рубиновым оттенком

Накануне — возможно, впервые в спортивной истории Татарстана — большую часть внимания у столь знакового события, как «зеленое дерби», оттянул футбол. В день матча все спортивное сообщество обсуждало не первые пятерки «Ак Барса» и «Салавата» и даже не «бунтарство» Линуса Умарка, а появление Леонида Слуцкого на базе «Рубина». За два часа до начала хоккейного матча Казань уже знала имя нового наставника футбольного клуба. Экс-тренер ЦСКА и сборной России «подписался» с «Рубином» на 5 лет, а вот братья Березуцкие в его штаб не вошли.

Так что приходится констатировать, что ожидание и антураж ретро-матча (по большому счету, уникального — неизвестно, будет ли «зеленое дерби» гостить в «Спорт сарае» еще когда-либо) отошли на второй, если не на третий план.

«Салават» погряз в проблемах с Умарком

Если же все-таки обратиться к подоплеке вчерашнего хоккея, то история с терзаниями лидера атак «Салавата Юлаева» Линуса Умарка действительно серьезно сказывается на последних результатах команды. В восьми последних матчах уфимцы выиграли лишь дважды.

Напомним, в недавнем интервью «Чемпионату» Линус заявил, что не исключает, что покинет команду по окончании сезона.

— Возможно, это мой последний сезон в КХЛ. Но никогда не говори никогда, подумаю об этом в конце года — оставаться или переезжать куда-то. Могу спокойно провести один-два года, но тяжело быть вдали от семьи, — сказал Умарк.

За весь сезон Умарк забросил лишь 8 шайб — правда, при 25 передачах, но от него явно ждут больше голов. Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

На льду эти сомнения отразились весьма отчетливо — швед стал очень много удаляться, а когда проводил время на площадке, команда пропустила 27 шайб. За весь сезон Умарк забросил лишь 8 шайб — правда, при 25 передачах, но от него явно ждут больше голов. Если же брать последние игры, то у шведского легионера отрицательный показатель полезности.

— Если он не хочет играть, то пусть едет в отпуск, на нем свет не сошелся, есть другие хоккеисты, молодые, — заявил бывший игрок «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко в интервью «Горобзору». — Пусть они бьются и показывают ту игру, которую умеют. Мы все знаем, кто такой Умарк, как он умеет играть. Но он этого не делает и портит картину команде. Я думаю, что от его действий и другие хоккеисты заводятся, возможно, есть небольшой конфликт. Линусу позволяют играть по две минуты, а он делает на льду всякую фигню. Партнеры по команде смотрят, все видят. Может и раздор пойти.

В общем, не лучшая атмосфера сложилась в «Салавате» перед двумя «зелеными дерби», одно из которых должно пройти в швейцарском Давосе. А тут еще и Кубок Шпенглера на носу.

А вот наставник «Ак Барса» за день до матча отдавал предпочтение гостям — возможно, не без хитрого умысла.

— Посмотрели их вчерашнюю игру, и они, скорее всего, будут фаворитами в нашем матче. Уфимцы уже сыграли с «Сибирью», вошли немного в тонус, а у нас был большой перерыв. Но это дерби, мы будем отталкиваться от того, как сыграем сами, — сказал Дмитрий Квартальнов.

Наставник «Ак Барса» за день до матча отдавал предпочтение гостям — возможно, не без хитрого умысла. Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

«Вынужденная» ретро-тематика все-таки удалась

Соус ретро-антуража, под которым маркетинговая служба «Ак Барса» подавала этот матч, на самом деле не был преднамеренным. Перенос игры во Дворец спорта на Московской стал следствием некоторой нестыковки между «Татнефть Ареной», «Ак Барсом» и КХЛ, которые не разобрались, когда именно домашняя арена казанцев будет занята «Цирком дю Солей». Поначалу «Ак Барс» начал искать простые решения и даже предложил обмен матчами с Уфой, на что получил отказ — «Салавату» такой вариант был неудобен по логистике. Позже пошли разговоры о матче на футбольном стадионе «Казань Арена», но большие затраты и сжатые сроки сыграли свою роль, и «Ак Барсу» пришлось возвращаться на старенькую арену.

— Это особенное место для Казани, — говорил на открытой тренировке накануне матча форвард «барсов» Патрис Кормье. — Можно сравнить эту арену с той, что есть в Новосибирске. Надеюсь, завтра будет так же шумно, как у них, в Сибири. Хочется, чтобы болельщикам понравилась игра.

Впрочем, в клубе постарались сгладить этот непреднамеренный казус и сделать пребывание на менее комфортной, чем ТНА, арене по крайней мере интересным и заодно немного поностальгировать. Например, в фойе дворца выставили столы со старыми добрыми приставками из 90-х «Денди», где болельщики могли вспомнить детство или молодость, а музыка, игравшая у входа, помогала погрузиться в атмосферу славного 1998-го, когда было добыто первое чемпионство «барсов». Ну а какие могут быть матчи «Ак Барса» на стареньком стадионе, если составы объявляет не обладательница знаменитого дикторского голоса Людмила Шастина? Ее по такому случаю тоже вернули к исполнению многолетних обязанностей. Напомним, в этом сезоне на матчах «Ак Барса» работал другой диктор.

Канадский цирк будет занимать лед «Татнефть Арены» до 22 декабря, так что и следующий матч с «Сибирью» казанцы проведут в «Спорт сарае».

В клубе постарались сделать пребывание на менее комфортной, чем ТНА, арене по крайней мере интересным и заодно немного поностальгировать. Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

Сериал «засчитать — не засчитать» имени судьи Кулакова

Азеведо, Кормье и Ткачев составили первую тройку нападения у «Ак Барса», а Лямкин и Викстранд — пару защиты. У «Салавата» первой вышла пятерка Панин — Ларсен, Умарк — Хохряков — Хартикайнен.

Продолжают залечивать травмы Кирилл Петров, Михаил Фисенко, Артем Лукоянов и Андрей Педан, поэтому эксперименты казанского тренерского штаба со звеньями а-ля Фрэттин — Тихонов — Зарипов никого не удивили. Педан по ходу всего матча гулял по трибунам и фотографировался с болельщицами, Лукоянов переживал у бортов, а Основин составил компанию экс-казанцу Александру Бурмистрову в пресс-ложе. В разговоре с вашим корреспондентом бывший «барс», не раскрывая подробностей, признался, что «пока болеет», потому и пропускает встречу.

Очень быстрый и контактный хоккей, начавшийся с первых минут матча, с низких трибун Дворца спорта смотрелся более жестко, чем обычно — будто привет из жестких тафгайских 90-х в НХЛ. Так что в копилку плюсов возвращения на компактную арену, где слышны стук шайбы о перо клюшки или столкновение плечо в плечо, добавилась еще и особая зрелищность игры.

Если по первым минутам работы за воротами было больше у Рейдеборна, ибо уфимцы хорошенько поприжали казанцев, то минуте к четвертой с удалением Михаила Пашнина уже «Ак Барс» стал угрожать воротам Метсолы. Как показалось, после выхода на лед пятого игрока Уфы это принесло свои плоды.

Тут получился целый сериал под названием «засчитать — не засчитать» в исполнении рефери матча Сергея Кулакова. Красивая трехходовка, наконечником которой стал Владислав Кара, завершилась взятием ворот, и трибуны взорвались ликованием, однако уфимцы почему-то продолжили играть и побежали в атаку. Судья остановил игру не сразу и показал, что будет смотреть «кино». После недолгого просмотра рефери указал на центр — трибуны вновь принялись праздновать. Но гости не сдавались и здесь — Николай Цулыгин, видимо, был уверен на 100%, что гол засчитан быть не должен, рискнул и использовал свой видеозапрос на положение «вне игры». И ведь оказался прав! На этот раз после просмотра судьи вынесли уже другое решение — на табло сохранились нули.

Удаления после этого эпизода последовали одно за другим. Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)

Удаления после этого эпизода последовали одно за другим, причем по очереди. Хартикайнен сначала мог забрасывать с пятака в пустой угол, а вскоре отправился отбывать штраф. Позже и Фрэттин с Коледовым посоревновались в грубости на льду и заслуженно поехали отдыхать в штрафбокс. Наставник Уфы, к слову, останется крайне недоволен «теми, кого нельзя называть». Именно так, с оттенком британских фэнтезийных романов, Цулыгин охарактеризует судей.

— Единственное, что сегодня очень не понравилось и разочаровало — это те люди, про которых нельзя говорить вслух. Так не должно быть, это неправильно, это некрасиво, это не по-спортивному, — сокрушался тренер, но при этом хвалил своих хоккеистов за борьбу.

Чем запомнилась концовка периода, так это уже традиционной для «зеленых дерби» массовой потасовкой у борта, да полумоментом у Тихонова. Голов в периоде так и не случилось.

Два маленьких шедевра Казани и индивидуальный прорыв Хартикайнена

Зато сразу двумя маленькими шедеврами команды отметились уже в начале второго отрезка.

Павел Коледов снова пошел отбывать наказание за блокировку соперника, и казанцам ничего не стоило расставиться в гостевой зоне. В один момент Тихонов получил шайбу от Азеведо в правом кругу и, не мешкая, бросил — получилось на загляденье и прямо над плечом Метсолы.

Вообще, Виктор станет одним из самых ярких игроков матча — он и во всех драках поучаствует, и основная опасность будет исходить именно от него.



Уфимцы ответили сразу же. Это все тот же Хартикайнен «сделал себя сам», прорвавшись в хозяйскую зону, а Рукавишников, вместо того чтобы идти в отбор, откатывался спиной опекать другого игрока «Салавата». Тему спокойно сблизился с Рейдеборном и расстрелял его в упор — 1:1.

Преимущество «Ак Барса» нарастало постепенно, но неумолимо. Уфимцы никак не могли успокоиться и много нарушали, чем серьезно подпортили себе статистику и игру.

— Много удаляемся, это сбивает нам ритм игры. Но ничего страшного, в третьем периоде будем играть больше на ворота соперника и «закопаем», — обещал уфимец Михаил Пашнин.

Бросков по воротам «Салавата Юлаева» по итогам периода будет гораздо больше, чем по хозяйским — 24:10 (42:24 в целом за два периода). Так что второй гол «Ак Барса» назревал.

Удача улыбнулась казанцам за 5 минут до сирены, если удачей можно называть ту синергию мастерства и взаимопонимания, какую показали Альберт Яруллин и Джастин Азеведо. Первый на своей синей хорошо увидел второго и выдал ему точную передачу на синюю чужую, причем так, чтобы канадец не забежал во «вне игры», но при этом зашел в зону на скорости. Азеведо сблизился с Метсолой и мастерски нашел его «домик» — 2:1. С таким счетом матч в итоге и закончился.

Одна драка, которая спасла все



Уже на старте третьего периода Казань могла снимать все вопросы, когда Метсола выдал шедевральный сейв в падении. Лямкин мог добивать в ворота уже лежащего финна, но Юха исхитрился и сумел предотвратить взятие ворот. А вот дальше игра подуспокоилась и все больше и больше походила на футбольную — минимум моментов, доходивших до реальной опасности, но много игры в центре льда и борьбы у бортов.

— У нас были моменты, но несколько простоватые, — был недоволен после игры наставник «Ак Барса». — Нам надо быть покреативнее. Хотя бы до логического завершения, до броска они должны были доходить.

Если бы не все тот же Тихонов, дававший жару в каждой своей смене, на дерби эта игра походила бы мало.

Самое любопытное, что абсолютно растворились в ней два лидера команд: Данис Зарипов у «Ак Барса» и Линус Умарк у «Салавата». Причины спада у второго мы описали выше, а вот получивший накануне приз «Спортсмен года в Татарстане» капитан «Ак Барса» мог бы и немного «подогнать» эмоции. Но ни эмоций, ни сил Зарипов не показывал.

Недостаток голов и моментов отчасти компенсировало то, что отличает все «зеленые дерби» — а именно бескомпромиссная двухраундовая битва между Никитой Дыняком и Артемом Сергеевым. Пожалуй, эта драка по зрелищности могла бы обойти многие из тех, что проходят в ринге на основной арене «Ак Барса».



— О, прямо очень хорошая драка была, — делился после матча Тихонов. — Даже напомнило НХЛ, ребята махались до конца, и даже когда уже казалось, что все закончилось, они встали на второй раунд. Молодцы. Видно, что команда зарядилась, почувствовали энергию. Поэтому большое им спасибо.

— Третье дерби в сезоне, и в каждом из них что-то такое происходит. Чего ждать на четвертой игре?

— Сколько там всего игр с ними, шесть? Ну вот еще три встречи, думаю, что команда вряд ли успокоится и все будут играть на победу.

Что ж, будем надеяться, что следующее сражение уже на швейцарском льду подарит болельщикам больше зрелища и интриг. На этот же раз получилась приятная «ламповая» игра в качестве разминки перед чем-то более масштабным, а не полноценное дерби, к которому мы все привыкли.