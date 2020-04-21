Богатые клубы КХЛ учатся считать деньги в новых условиях потолка зарплат

Зарипов и Мозякин упираются, в ЦСКА потолок «под завязку», а у «Салавата» еще одна головная боль

Первое же решение Алексея Морозова на посту президента КХЛ — все-таки ввести потолок зарплат в лиге на уровне 900 млн рублей — уже серьезно осложнило жизнь генеральным менеджерам богатых команд лиги, привыкших разбрасываться жирными контрактами. Свои коррективы внес и экономический кризис, «подкравшийся незаметно» вслед за пандемией. Так что теперь «олигархам» КХЛ приходится считать каждую копейку. «Ак Барс» ищет компромиссы в переговорах со своими вчерашними лидерами, «Металлург» уже расстался с дорогостоящим балластом, ЦСКА находится под самым потолком, еще не набрав полный состав, а «Салавату Юлаеву», похоже, придется собирать команду заново — «Реальное время» рассказывает, как клубы КХЛ учатся считать деньги на контракты хоккеистам.

Агент Зарипова повел переговоры по принципу «проси больше — дадут больше»

Пожалуй, главный трансферный клинч в нынешнем межсезонье КХЛ связан с попытками Даниса Зарипова выторговать у «Ак Барса» очередной крупный контракт на сезон. Напомним, форвард требует 100 млн рублей в год, клуб же готов предложить лишь 40.

И давайте будем честны: каким бы любимчиком трибун ни был Зарипов, какое бы влияние на команду он ни оказывал в раздевалке, даже 40 млн — это завышенная сумма с учетом потолка зарплат в 900 млн рублей. Очевидно, что никакой другой клуб КХЛ в нынешних условиях не предложит и этих денег. «Ак Барс» же идет навстречу своей легенде, предлагая поиграть в хоккей на высоком уровне еще год, ко всему прочему — за неплохую зарплату.

Данис Зарипов уже совсем не тот, что был даже в чемпионский сезон. В прошедшем же он провел 52 матча и забросил всего 13 шайб. Высокой скоростью Данис никогда особо не отличался, но в сезоне 2019/2020 и вовсе сдал в этом компоненте, а уповать лишь на техничные руки в современном скоростном хоккее означает быть в заведомо проигрышной позиции.

Данис Зарипов уже совсем не тот, что был даже в чемпионский сезон. Фото ak-bars.ru

Нужно отметить и то, как ведет себя Зарипов в этой ситуации по отношению к «Ак Барсу». Сегодня перед клубом, который «слепил» из него высококлассного хоккеиста и не оставил в ситуации, когда форвард попался на допинге, стоит задача разгрузить зарплатную ведомость. Напомним, что, по разным данным, зарплатный бюджет «Ак Барса» в прошедшем сезоне составлял 1,35 млрд рублей, а это значит, что ужаться нужно прилично — почти на 500 млн. Понятно, что на урезании и так не самых жирных контрактов «ролевиков» это сделать невозможно, и подвинуться придется именно лидерам. В случае с Зариповым — вчерашним лидерам. Тот же, в свою очередь, встает в позу, ставя свои личные интересы выше командных.

Джастин Азеведо уже пошел на серьезное снижение своего контракта и, по сообщению телеграм-канала «Хоккей без зрителей», получит 85 млн рублей за год вместо 105, прописанных в прежнем договоре. По некоторым сведениям, эти деньги в уме можно срезать еще, поскольку большая часть суммы завязана на бонусах, и «чистыми» канадцу удастся снять в лучшем случае в районе 65—70 млн рублей. Зарплата вполне адекватная для лидера атак «Ак Барса» на протяжении многих лет.

Тем удивительнее выглядит позиция Зарипова, требующего самый высокий контракт в казанской команде. Да, очевидно, что сумма в 100 млн — это идея агента игрока Юрия Николаева, который повел переговоры по принципу восточного базара, где продавец требует максимальную цену в расчете сойтись с покупателем где-то на середине. Но на какой бы «середине» стороны ни договорились, Зарипов уже показал себя в невыгодном свете и перед руководством клуба, и перед болельщиками команды.

«Ак Барсу» не стоит уговаривать нападающего, перед которым стоит дилемма — либо закончить, либо играть за 40 млн. В нынешних условиях это еще очень щедрое предложение. И если слухи об интересе к Данису «Трактора» подтвердятся, и он согласится уйти за большие деньги, это ясно даст понять, что значат для форварда герб Татарстана на груди и клуб, в котором он провел лучшие годы карьеры.

Мозякину предлагают 50 млн рублей, что является скорее признанием былых заслуг, нежели оплатой его реальных возможностей на сегодняшний день. Фото metallurg.ru

В Магнитогорске тоже начали считать деньги, но идут навстречу своему экс-лидеру



В подобной ситуации сегодня находятся и бывший клуб Зарипова, и его партнер по звену Сергей Мозякин, шантажирующий «Металлург». У Мозякина 15 шайб в 57 играх — статистика атакующего защитника, но никак не лидера атак.

Болезненный процесс урезания зарплат некогда важных «винтиков» команды происходит аккурат в тот момент, когда лига наконец решилась ввести долгожданный потолок зарплат, да еще на новом витке мирового финансового кризиса. Но, положа руку на сердце, этот шаг напрашивался еще перед прошлым сезоном и без каких-либо внешних факторов. Просто потому, что услуги и Зарипова, и Мозякина уже не стоят тех денег, которые они получали в сезоне 2019/2020.

Мозякину предлагают 50 млн рублей, что является скорее признанием былых заслуг, нежели оплатой его реальных возможностей на сегодняшний день. Сам Сергей ранее уже объявлял, что не договорился с «Металлургом» и будет искать себе новую команду, но телефон от звонков у него явно не разрывался — кому в этих новых условиях нужен 39-летний форвард, пусть и с неплохой техникой? Правильно, только той команде, в которой его пока еще уважают за прежние победы, а болельщики ценят за пару Кубков Гагарина. Расчет на предложение от «Локомотива» из родного Ярославля явно не сработал, и Мозякин быстренько вернулся за стол переговоров в Магнитогорске.

Натяжение «тугого» бюджета «Магнитки» удалось серьезно ослабить и благодаря расставанию с Виктором Антипиным, точно не стоившим денег, которые он получал последние два года (125 млн рублей). Его статистика — 5+14 и «-4» полезности плюс слабая игра в большинстве — лучшее тому подтверждение.

Другой возвращенец из НХЛ нападающий Николай Кулемин оказался сговорчивее своего бывшего партнера. Фото metallurg.ru

«Несколько месяцев назад мне сказали, что «Магнитка» подходит к подписаниям игроков креативно. Но за эти креативные деньги мы наберем команду из 10 человек. Сейчас есть потолок зарплат. Мы не можем подойти с той же креативностью с этими деньгами. Поэтому нужно обновляться и строить новую голодную команду», — говорил «СЭ» наставник «Магнитки» Илья Воробьев.

А вот другой возвращенец из НХЛ, нападающий Николай Кулемин, оказался сговорчивее своего бывшего партнера. Он согласился пойти на двойное понижение зарплаты, хотя по прежнему договору получал 95 млн рублей. Причем это уже не первое понижение — в первый год после своего возвращения Николай получал заоблачные 165 млн рублей.

В отличие от Антипина, форвард понимает, что в нынешних условиях больше в КХЛ никто не предложит, а за океаном никто его не ждет. На родине же можно заработать напоследок. На комфортное «будущее детей» в Канаде.

«Салавату» уместиться под потолком будет несложно — лидеры уезжают сами. Где искать новых?

Похоже, для Уфы не составит особого труда вписаться в новые реалии Континентальной лиги — ее ведущие игроки сами покидают команду. Расставание с Линусом Умарком (получал 150 млн в год), а также отъезд во «Флориду» Артема Сергеева серьезно разгрузили платежную ведомость «Салавата». В прошедшем сезоне она составляла 1,2 миллиарда рублей, так что ужиматься сильно не придется — один лишь уход шведа «закрыл» половину необходимой суммы. Вслед за лидерами готов уехать в «Детройт» и Александр Кадейкин, который тоже получал далеко не минимальные 5 млн. Заявил о своем желании покинуть «СЮ» и Захар Арзамасцев.

Правда, новый контракт Теему Хартикайнена, по которому финн должен получать около 75—80 млн рублей в год, ограничивает уфимцев в выборе замены Умарку. Новичок наверняка запросит условия не хуже, чем у действующих легионеров. Филип Ларсен, напомним, получает те же 80 млн, Юха Метсола — 70.

Армейцы переподписали нападающих Антона Слепышева (на фото) и Константина Окулова. Фото cska-hockey.ru

В ЦСКА разбазарили весь зарплатный бюджет на полкоманды. Дальше будут комплектоваться молодежкой?

Схожая ситуация в ЦСКА, который уже поспешил удержать пару своих лидеров на фоне массового отъезда звезд клуба в Национальную хоккейную лигу: армейцы переподписали нападающих Антона Слепышева (90 млн) и Константина Окулова (60 млн).

Более того, президент клуба Игорь Есмантович уже нашел замену Кириллу Капризову — в лице Николая Голдобина, так и не получившего серьезного предложения за океаном, но зато сходу подписавшего здесь двухлетний контракт на 100 млн рублей. За какие именно заслуги, непонятно, других предложений у него не было.

Из команды точно уезжает, помимо Капризова (80 млн рублей), голкипер Илья Сорокин (90). А форвард Михаил Григоренко уже подписал контракт с «Коламбусом», по которому будет зарабатывать за океаном 1,2 млн долларов. В ЦСКА он получал 110 млн рублей.

Однако на «тяжелых» контрактах в команде остаются Иржи Секач (110 млн), еще никуда не уехавший Максим Шалунов(120 млн) и Никита Нестеров (90 млн). Так и выходит, что даже без новых подписаний ЦСКА уже под самым потолком зарплат. Но ведь хоккейная скамейка состоит из 25 человек. Неужели Есмантович рассчитывает набирать остальных хоккеистов из МХЛ на минимальные контракты? Очень сомнительно.

По данным источников из Казахстана, бюджет «Барыса» в следующем сезоне будет сокращен. Фото hcbarys.kz

Такие разные подходы в Нур-Султане и Екатеринбурге

Очень по-разному ведут себя еще две топ-команды Востока. Если нурсултанский «Барыс» в новой реальности планирует экономить, то в Екатеринбурге, не получив заметного профита от огромных вливаний двух последних лет, похоже, готовы продолжать жить на широкую ногу.

По данным источников из Казахстана, бюджет «Барыса» в следующем сезоне будет сокращен. Уже известно, что в связи с этим в чемпионате МХЛ не сыграют «Снежные барсы». Судя по всему, не договорившись с тренером Андреем Скабелкой, при котором казахстанская команда была как никогда близка к финалу конференции, в Нур-Султане решили, что лучше в следующем сезоне уже вряд ли выступят, и поставили экономическую ситуацию в стране на первый план.

А вот в «Автомобилисте» готовы выложить сразу 1/9 от дозволенной платежки одному (!) игроку — защитнику «Авангарда» Вячеславу Войнову. 100 млн в год предлагает Екатеринбург защитнику, мечтающему вернуться в НХЛ, которого там видеть, правда, не очень-то и хотят.

Судя по тому, что в клуб уже приглашена еще одна опальная фигура — тренер Билл Питерс, выгнанный из НХЛ за расистский скандал, в Екатеринбурге складывается прелюбопытнейший коллектив.

Известно, что трансферами в клубе сегодня занимается в том числе Павел Дацюк, обещавший привезти топового легионера из-за океана. Но пока что удалось привезти лишь некогда топового защитника НХЛ, потратив на это существенную часть зарплатного бюджета.