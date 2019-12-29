Жареный петух клюнул российского медведя, и тот разорвал канадского бобра

В лучших традициях брагинских дружин: неожиданно, но беспощадно

Российская молодежка разгромила на чемпионате мира Канаду со счетом 6:0. После первого периода канадцам понадобилось успокоительное, после второго им стало все равно, а после третьего они наверняка пойдут искать бехеровку. «Реальное время» рассказывает об очередном камбэке Валерия Брагина, который вернул свою команду в число фаворитов ЧМ после стартового поражения от Чехии.

«Шеф, все пропало! Гипс снимают!»



Стартовое поражение сборной России от хозяев чемпионата чехов (3:4) получилось очень обидным. Дело даже не в том, что мы уступили всего в одну шайбу и по ходу матча постоянно находились в роли догоняющих. Просто чехи подготовились к нам лучше, чем мы к ним. Их форварды в послематчевых интервью отмечали, что благодаря тренерским разборам они настраивались на броски Ярославу Аскарову под ловушку, и талантливый голкипер питерского «СКА-Нева» четырежды не смог выручить. Тут в свободное время можно лишний раз подумать, являются ли броски под ловушку панацеей против голкиперов-левшей, а Ярослав именно левой рукой держит клюшку, но у нашего тренерского штаба не было времени на размышления, а в качестве временной меры Валерий Брагин выпустил «барса» Амира Мифтахова.

Мифтахов свой период отстоял на ноль, и не его вина, что полевые игроки не сумели за это время отыграться, зато сам Амир заслужил себе место в стартовом составе матча с канадцами. Перед которым нам невольно подсуропили чехи, которые с таким же минимальным счетом уступили Германии. Да, они и себе подсуропили, но это их личный «головняк», а в отношении нас вечер перестал быть томным. В свете разворачивавшихся событий, случись что, даже победа над Германией не гарантировала России место в четвертьфинале.

Что касается стартового поражения, возникал вопрос: а вы когда видели команду Валерия Брагина, которая играет без проблем? Ставший уже легендарным ЧМ-2011 начинался с двух (!) стартовых поражений, от Канады и Швеции, причем у скандинавов победную шайбу забросил некто Антон Ландер. Весь оставшийся путь к медалям был «через тернии к звездам», в четвертьфинале, полуфинале, где Ландер не забил уже решающий буллит, а у нас отличился Денис Голубев. И в золотом финале камбэк с Канадой с 0:3.

Стартовое поражение сборной России от хозяев чемпионата чехов (3:4) получилось очень обидным

Дорога к финалу со шведами на МЧМ-2012 пролегала через победу над чехами в овертайме. В 2015-м дошли до финала с канадцами, заняв третье место в «группе жизни» со Швецией, Чехией, а также Данией и Швейцарией. Но уже МЧМ-2016 показал, что выходить с первого места в группе дружине Брагина еще более накладно. Помните, как мы «отскочили» с Данией в четвертьфинале, отыгравшись только на последней минуте. В 17-м году начинали с поражения от Канады, в 18-м — от Чехии, и только в этом году дружина Брагина не дошла до медалей. Один случай на семь чемпионатов — это ничтожно мало для паники и достаточно много, чтобы понять: подопечным Брагина нравится танцевать на краю пропасти, как самому Валерию Николаевичу вышагивать по бортику.

Гуд-бай, Америка, о-о! Пусть даже ты Канада…

По итогу стартового периода с «кленовыми листьями» счет на табло был как постер Алины Загитовой на афишах чемпионата России в Красноярске: красота неземная. Три безответных гола, причем в двух нам серьезно подфартило. Сначала отличился экс-«барс» Александр Хованов. Он всегда был одним из самых заметных по 2000 году рождения, будучи частью тройки со Свечниковым и Шестопаловым, но, как объяснял мне тренер той команды Анатолий Доника, «решали» в этом звене Свечников-младший и, собственно, Хованов.

В голе ему, откровенно говоря, повезло, поскольку голкипер канадцев Нико Доус попытался отбить шайбу блином, «подвесив» ее на метр над своей головой. После чего игровой снаряд упал за линию ворот, а Доус — задницей на линию. Во втором голе Доус не виноват, тут, скорее, защитник отправился «капусту сторожить», оставив Павла Дорофеева одного на пятачке. А там Никита Александров выдал такой пас, что Дорофееву оставалось только растащить Доуса в шпагате и переправить шайбу в ворота. Третий гол от Никиты Ртищева случился благодаря добиванию с пятачка.

У нынешнего набора канадской молодежки явные проблемы с игровой дисциплиной

Казалось бы, гол Канаде с пятачка, который они охраняют, как кавказские джигиты девственность сестры… Но вскоре выяснилось, что у нынешнего набора канадской молодежки и в остальном явные проблемы с игровой дисциплиной. Во-первых, Доус удалился просто за то, что решил сделать подножку нашему хоккеисту. А потом в штрафной бокс отправился защитник «кануков», схвативший за клюшку нашего нападающего. Каждое из этих удалений — это просто махновщина в регулярной армии. Никакой угрозы воротам не было, пока не случились два этих удаления, и канадцы не остались играть в формате три на пять.

Впрочем, нашим нельзя было расслабляться. Опять же экскурс в историю подсказывал, что как-то дружина Брагина начала третий период с Канадой при счете 5:1, а заканчивала матч на «нервяке» — 6:5.

Пять — ноль нам было мало, шесть — ноль!

В начале второго периода у канадцев травмировался их лидер Алексис Лафренье, который 4 результативными очками принес победу своей сборной в стартовом матче с США. Потеря — да, но такая же потеря была и у чехов, у которых на старте матча с нами травмировался Якуб Лауко, что не помешало хозяевам обыграть россиян. Кстати, советские, а теперь и российские телекомментаторы всегда характеризуют чешский стиль игры, основанный на контратаках, как неприятный и привычный — для сборных. Любопытно, как же тогда чехи играют в собственном чемпионате, тоже все сводя к контратакам?

Но это вопрос, возникший во время передышки, в то время как канадцы давили на нашу оборону мощнее асфальтового катка. «Мы их давили, давили», — в тон Полиграфу Шарикову мог сказать каждый из канадцев, рассказывая лет через «дцать» внукам об этом матче. «А они забивали и забивали», — подсказало бы им видео, куда более точный биограф, чем избирательная человеческая память. Отбившись от канадского натиска, мы забили руками Никиты Александрова, который родился в Германии, куда занесло его отца Игоря Александрова, экс-игрока воскресенского «Химика». Поэтому Никиту могли заиграть в сборной Германии, но наш тренерский штаб позаботился о том, чтобы этого не случилось. Чехи вон своих двоих Райхела и Петерку не уберегли, и те забили «родичам» две первых шайбы во вчерашнем матче, защищая цвета сборной Германии.

Если случится еще один подобный матч с Канадой, то именем Валерия Брагина будут пугать маленьких «кленовых листиков»

Гол Александрова заставил тренерский штаб канадской сборной поменять Доуса на Джоэля Хофера, и на площадке какое-то время было сразу два «сухих» голкипера. Но недолго. Наброс Егора Замулы с синей линии, подставление клюшки Егором Соколовым — и с почином тебя, Джоэль Хофер! Ищи в интернете песню группы «Чайф» «Какая боль!». Но переводить ее слова неактуально, нам пять — ноль было мало, и Григорий Денисенко забил шестую. В эпизоде с предыдущим голом он протащил шайбу в зону канадцев, тем самыми став ассистентом при взятии ворот, а сейчас не стал ни с кем делиться: зашел в зону, бросил — и каучуковый диск заскользил по привычному маршруту, за спину канадского вратаря. «Кленовые листья», кто у вас там третий голкипер, не пора ли его подготовить на замену?

«Сухой» матч Мифтахова

Тем временем два периода «на ноль» зафиксировали, что Мифтахов отыграл без пропущенных голов целый матч. Жаль, что это не фиксируется как один полноценный «сухарь», но мы-то можем отметить 60 минут Амира без голов. Имеем право! Как и то, что в Казани с периодичностью в четыре-пять лет появляется очередной отличный голкипер. Эмиль Гарипов, Тимур Билялов, Амир Мифтахов… А знаете, с кого началась подобная традиция? С Михаила Шибанова 1987 года рождения, который по своему возрасту был единственным, кого призывали в сборную Поволжья в нулевые годы, когда воспитанники нашей спортшколы были уровнем «ниже плинтуса». Понятно, что и у Шибанова не могла сложиться достаточно успешная карьера, но зато он играет в чемпионате Белоруссии до сих пор. А мы пережили годы падения, и сейчас пришла пора радоваться успехам.

Это мы к тому, что были времена, когда казанская школа хоккея существовала по принципу «Есть, и ладно». А сейчас трое из нее оформляли разгром Канады, а Михаил Никитин из «Ак Барса» — 2004 находится в расширенном списке сборной, которая скоро отправится на зимнюю юношескую Олимпиаду. Знай наших!

В третьем периоде можно было ожидать напора канадцев, хоть бы драки, что ли, какой-то. Но нет, была игра преимущественно без ворот, без бросков и опасных моментов. Канадцы же не дураки, поняли, что чем яростнее они атакуют, тем чаще пропускают. Вот и отыграли «на ноль», молодцы, можно к бехеровке и пирожок добавить, взятый с полки. Самое приятное в этот момент было лицезреть на телеэкране лица канадских болельщиков. Они были прекрасны. Нет, серьезно, когда родоначальники хоккея находятся по уши в… 0:6, не в силах понять, как они попали в такое положение, какой божественный нектар позволит им забыть этот позор в Остраве и почему Рождество у них, а подарки получили российские болельщики.

В Казани с периодичностью в четыре-пять лет появляется очередной отличный голкипер

Заканчивая глумиться, спрогнозируем, что если случится еще один подобный матч с Канадой, то именем Валерия Брагина будут пугать маленьких «кленовых листиков», как у нас пугают домовым, лешим, водяным или Шурале. По итогу — 6:0, и у канадцев «лучшим из худших» признается Лиам Фуди, а у нас «лучшим из лучших» — Амир Мифтахов, который оформил и официальный «сухарь». С чем вас и поздравляем, а сами несколько запоздало пойдем искать в Сети материалы наших местных «всепропальщиков», которые после поражения от Чехии и в преддверии матча с Канадой наверняка успели авторитетно объяснить, почему и в этом году дружина Брагина не добьется победы.

