Двойные стандарты для «Локомотива», Ротенберг-тренер и битва гренадеров в Уфе

Пять итогов недели КХЛ

Прошедшая семидневка в Континентальной лиге стала временем дебютов и возвращений. Фронтменом информационной повестки оказался генменеджер СКА Роман Ротенберг, получивший тренерский планшет и взявший очко в игре с «Ак Барсом». Тем временем в Уфе мы увидели драку великанов, а в лигу вернулся «Йокерит». Однако все эти яркие моменты лига перечеркнула всего одним своим решением, поступив не совсем последовательно и присудив «технарь» «Локомотиву». Об этих и других событиях недели КХЛ — в традиционном обзоре «Реального времени».

Тренер Роман Ротенберг

Самым неординарным событием прошедшей недели в Континентальной лиге стала, конечно же, вынужденная тренерская рокировка в питерском СКА. Наставник армейцев Валерий Брагин, а также большая часть хоккеистов основного состава ушли на карантин, и если в проигранной «Сибири» игре (1:4) командой управлял Андрей Козырев, а Роман Ротенберг вошел в штаб и присутствовал на скамье, делая подсказки по гарнитуре, то в ответственнейшем матче с одним из фаворитов сезона казанским «Ак Барсом» генеральный менеджер взял на себя ответственность вывести питерцев на лед в статусе главного тренера.

Что интересно, это удалось ему даже лучше, чем Козыреву. При этом средний возраст его команды, составленной из игроков СКА-1946 и нескольких основных хоккеистов, не превышал 21 год. Оборонительные двойки СКА состояли сплошь из молодежи, так же как и низшие звенья нападения, а в воротах стоял Михаил Бердин, который до матча с «Сибирью» не имел игровой практики на протяжении полугода.

В итоге петербуржцы сумели отыграться с 0:2 в третьем периоде (голы на счету Ивана Морозова и Андрея Кузьменко), спасшись за 22 секунды до финальной сирены. Только посмотрите на эти эмоции хоккеистов СКА:

ААААААААААААААААААААААА!

Все эмоции Ледового сейчас здесь: pic.twitter.com/mpJApBxyOi — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 25, 2020

Лишь благодаря отличной игре Тимура Билялова, взявшего в серии буллитов пять бросков соперника из пяти, казанцам удалось увезти два очка из Санкт-Петербурга.

Сам же «герой дня» Роман Ротенберг пришел на пресс-конференцию с самоуверенной улыбкой и громкими заявлениями, что «игра показала — у российского хоккея есть будущее» и что вообще его команда доминировала над «Ак Барсом». Что ж, даже в этих словах есть доля правды — молодняк Питера действительно заставил понервничать «барсов» и их болельщиков.



«Локомотиву» технарь — «Йокериту» почет и уважение: в КХЛ двойные стандарты?

В лиге продолжает буйствовать короновирусная инфекция — на прошедшей неделе общее количество зараженных хоккеистов и тренеров составило уже 86 человек. Из-за этой напасти не смог явиться на матч против «Куньлуня» и даже не собирался этого делать ярославский «Локомотив», хотя «китайцы» до последнего ждали соперника и даже символически вышли на лед для предматчевой раскатки.

Чуть ранее клубы совместно с КХЛ перенесли матч с 21 на 22 сентября, поскольку у ярославцев было три подтвержденных теста ковидной инфекции, кроме того, несколько сотрудников слегли с ОРВИ и были изолированы. По данным источников издания Р-Спорт, в «Локомотиве» сейчас около 30 человек, инфицированных коронавирусом.

«КХЛ перенесла игру «Куньлунь» — «Локомотив» с 21 на 22 сентября для того, чтобы клубы решили необходимые организационные вопросы. В связи с вышеизложенным и в соответствии с пунктом 15 статьи 29 дисциплинарного регламента «Локомотиву» засчитано техническое поражение (-:+). О дальнейших матчах с участием ХК «Локомотив» Лига сообщит дополнительно. Также есть разночтения в результатах тестов на COVID-19, самостоятельно проведенных ХК «Локомотив» и лабораторией КХЛ», — говорится в официальном сообщении КХЛ.

В «Локомотиве» сейчас около 30 человек, инфицированных коронавирусом. Фото vk.com/hclokomotiv_official

То есть, по сути, лига обвинила «Локомотив» в уклонении от матча и искажении результатов тестов. Пока Национальная хоккейная лига тратит десятки миллионов долларов на создание «пузырей», в которых никто не заболеет, КХЛ действует кнутом, присаживая клубы на технические поражения.

Напомним, что отказавшемуся играть «Йокериту» в КХЛ лишь согласно покивали — ни о каких «технарях» за самовольный уход на карантин никто даже не заикнулся. Пошли здесь навстречу и казахстанскому «Барысу». Судя по всему, пряники в лиге только для иностранцев.

Бой гренадеров из одного удара — зато нокаутирующего

Настоящим боем тяжеловесов отметился матч между челябинским «Трактором» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Алексей Семенов (198 см, 113 кг) и Олег Евенко (201 см, 105 кг) договорились заранее, еще до игрового эпизода, и сошлись в кулачном поединке со скинутыми крагами.

Давненько в КХЛ не было интересных драк — любитель наказать соперника Евгений Артюхин под конец карьеры успокоился, Александр Свитов свои деньки в лиге вообще закончил, а бойца «новой школы» Дамира Рыспаева лига сама выплюнула, так и не переварив — уж больно провокационно он вел себя на льду, игровыми качествами не отмечаясь от слова совсем.

Жаль, что и на этот раз, казалось, многообещающий бой закончился не успев начаться — белорусский защитник «Трактора» положил на лед своего оппонента с одного удара.

Причем, если пересмотреть видео этого «противостояния», то становится понятно, что Семенов проиграл бой еще до его начала — он стал пятиться и уезжать от Евенко, показав неуверенность в своих силах, в то время как противник, напротив, угрожающе сближался. Полученный уфимцем нокаутирующий хук стал логичным исходом проигранной битвы взглядов. Тем не менее, даже такая схватка стала большим событием для КХЛ — лиге явно не хватает гренадерских боев, способных завести публику.

Минское «Динамо» выдало лучший старт в своей истории

Как ни парадоксально, но многолетний аутсайдер Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» начало свое возвращение в элиту Западной конференции в трудный для Белоруссии исторический момент. Начав сезон с технической «победы» над «Йокеритом», минчане продолжили сезон по ударному графику.

Только за прошедшую неделю «зубры» одержали победы над «Сибирью» (5:4), «Автомобилистом» (4:3) и «Трактором» в серии буллитов (3:2), доведя успешную серию до пяти матчей. Более того, благодаря такой победной поступи белорусская дружина выдала лучший старт за всю историю своих выступлений в Континентальной лиге, закрепившись в первой тройке Западной конференции.

Соперники «Динамо» как один отмечают высокую скорость, мобильность и атакующую игру подопечных Крейга Вудкрофта. А ведь еще в мае и летом ходили разговоры, что канадца в будущем сезоне в команде не будет.

20 сентября финские органы здравоохранения сняли с команды карантин и дали санкцию на возобновление тренировок. Фото vk.com/jokerit

«Йокерит» вернулся в лигу

«Йокерит», между тем, таки вышел из карантина и продолжил сезон в КХЛ. Хотя его начало нельзя назвать приятным для финнов. Сначала схватили «технарь» за неявку на матч в Минске, потом решили запереться дома на две недели и ни с кем не играть, из-за чего лига была вынуждена разрешить «шутам» перенос пяти игр подряд.

Последний раз «Йокерит» выходил на лед аж 9 сентября, когда крупно обыграл «Нефтехимик» (6:0). 20 сентября финские органы здравоохранения сняли с команды карантин и дали санкцию на возобновление тренировок. И в первом же поединке после возвращения «джокеры» без особых проблем разобрались с «Сибирью» (5:2), хотя в составе не было целого ряда лидеров — Якуба Крейчика, Эли Толванена, Никласа Фримана и Саку Мяеналанена.