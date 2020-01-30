Александр Хованов: «В Казани в моей голове сформировался образ профессионала с амбициями и талантом»

Первое большое интервью с героем МЧМ-2020

Один из главных героев «серебряного» для России молодежного чемпионата мира Александр Хованов получал хоккейное образование в Тольятти и Казани, откуда отправился покорять Северную Америку. В свои 19 лет он прошел столько испытаний, сколько не доводилось пройти иному взрослому спортсмену. Тут и полгода без хоккея из-за желтухи, и тяжелая травма, и два пропуска МЧМ — лишь на третий раз Александру удалось наконец осуществить мечту и сыграть на крупном турнире. В своем первом крупном интервью Хованов рассказывает, почему уехал из «Ак Барса», имея солидное предложение на руках, как переживал период тяжелой болезни, о жизни в Канаде и, конечно же, о МЧМ-2020.

«Остался бы в КХЛ, если бы понимал, что дадут игровое время. Но «Ак Барсом» руководил тренер, который редко пускает молодых»

— На сайте клуба «Монктон Уайлдкэтс» из юниорской лиги Квебека указано, что вы родились в Казани. Насколько я знаю, вы родом из Саратова.

— Родился в Саратове, но вместе с семьей практически в младенческом возрасте переехал в Вольск (Саратовская область, — прим. ред.), там я и встал впервые на коньки. Мой отец очень любит хоккей, сам до сих пор играет на любительском уровне. Он отвел меня на каток, где я сначала катался, держась за стул. Мне это очень нравилось. Потом мы узнали, что в городе есть секция хоккея. Вел ее тренер-энтузиаст, который набирал детей любых возрастов со всей округи. По сути, собрались парни со дворов, чтобы поиграть в хоккей и немного потренироваться. Я был самым младшим в группе, но к семи годам уже выделялся на фоне даже старших ребят.

На одном из местных турниров меня заметил тренер тольяттинской школы и предложил приехать на товарищеские встречи, поиграть за детскую «Ладу», чтобы проверить мой уровень. Проявил себя в этих матчах хорошо, после чего меня пригласили в Тольятти. Это было тяжелое решение как для родителей, так и для меня. Но так как во мне видели потенциал, папа решил, что потраченные усилия стоят того. В итоге мы с мамой переехали в Тольятти, папа остался дома и иногда приезжал в гости. Знаю, что и по финансовым, и по бытовым моментам родителям было нелегко. Также сильно переживал, примет ли меня коллектив, найду ли я новых друзей и т. д. Но я очень любил хоккей, плюс мама и папа убедили, что так надо. Вначале было тяжело — приходилось выходить из зоны комфорта. Хорошо, что получилось быстро освоиться в школе. И в команде с ребятами почти сразу нашел общий язык.

В Тольятти кроме хоккея меня вообще ничего не интересовало. Парни дали мне прозвище «Саня-хоккей», потому что практически весь день проводил на арене. Смотрел матчи команд ВХЛ и МХЛ, следил за тренировками старших и не пропускал своих. Каюсь, даже прогуливал школу ради любимого вида спорта. Наш дом находился между школой и катком. Как говорится, направо пойдешь, через 50 метров в школу попадешь, налево пойдешь, через 150 метров на арену попадешь. Утром как бы собирался в школу, добегал до развилки и выбирал хоккей. Мама потом мне раскрыла секрет, что следила за мной через окно. Было забавно: я медленно шел по прямой, на перекрестке осматривался, не следит ли за мной кто-нибудь, и резко бежал на каток.

Фото instagram.com/monctonwildcats

Агент сказал, что в юниорских лигах очень высокий уровень хоккея. Там люди благодаря огромной конкуренции растут и готовят себя к НХЛ. Плюс из юниорской лиги проще попасть в команду НХЛ

— Затем вы переехали в Казань…

— В Тольятти также выделялся среди сверстников, поэтому играл и тренировался в основном со старшими. В 13 лет мне предложили переехать в спортшколу «Ак Барса». Жить надо было в интернате, а значит, без родителей. На тот момент меня уже консультировал агент. Точнее, он работал агентом, но для нас был товарищем, разбирающимся в хоккее. Он сказал, что надо обязательно переезжать в Казань, так как это новый уровень развития. Долго не думал, так как хотел связать свою жизнь с хоккеем, а школа «Ак Барс» — реальный шанс куда-то пробиться. Мне кажется, именно тогда в моей голове стал формироваться образ профессионала с амбициями и талантом, который надо развивать, чтобы в итоге все вылилось в хороший результат.

— У вас был сильный выпуск. Почему решили поехать в Америку? Уверен, в Казани вам предлагали неплохие условия.

— В том числе на это решение повлиял и мой лучший друг Андрей Свечников. Мы с ним в одном звене прошли школу «Ак Барса» и юниорские сборные всех возрастов. Он уехал в Америку на год раньше. Много рассказывал о жизни, уровне конкуренции, менталитете за океаном. Да и сам я с детства мечтал выступать в НХЛ. Биться с сильнейшими игроками мира. Агент сказал, что в юниорских лигах очень высокий уровень хоккея. Там люди благодаря огромной конкуренции растут и готовят себя к НХЛ. Плюс из юниорской лиги проще попасть в команду НХЛ. «Ак Барс» предлагал трехлетний контракт. Клуб много разговаривал с родителями, с агентом, со мной. Я бы остался, если бы понимал, что мне дадут достаточно игрового времени в КХЛ хотя бы через год. Но тогда это был особенный «Ак Барс», которым руководил тренер, подпускающий молодежь только в крайнем случае. Вряд ли бы я часто выходил на лед даже в четвертом звене. Понимал, что МХЛ даст мне меньше, чем юниорские лиги Америки, в ВХЛ также бы не имел много игрового времени. Поэтому решил, что точно не останусь в России.

— Насколько я знаю, был еще вариант поехать в Финляндию или Швецию.

— Рассматривали такую возможность. Там доверяют талантливой молодежи. Все-таки игра в 17 лет с мужиками — дополнительный бонус. В Финляндии и Швеции хорошие чемпионаты. Один клуб из Швеции был особенно во мне заинтересован. Предлагал хорошие условия, а тренер обещал выпускать в третьем звене. Все шло к тому, что мы ради этого варианта откажемся от юниорской лиги. Но затем в команде сменился наставник, и переговоры «затухли». В итоге поехал на юниорский драфт, где меня выбрал «Монктон Уайлдкэтс».

— В «Ак Барсе» вам, наверное, предлагали в разы больше, чем в любом юниорском клубе Канады?

— До сих пор получаю 250 долларов за две недели. Знаю, что многие мои ровесники в России уже могут финансово помочь родителям, купить все, что им захочется. Но не заморачиваюсь по этому поводу. Если буду и дальше работать в том же ключе, то и у меня все будет. Плюс получил хороший подписной бонус от «Миннесоты», да и в «Уайлдкэтс» дают премиальные. Президент после победы может зайти в раздевалку и раздать всем по 300 долларов, так как у него хорошее настроение. Некоторые ребята получают в месяц 100 долларов, представляете, как они радуются прибавке. В «Монктоне» крутой президент, который очень любит хоккей и делает все для развития команды. В общем, я не бедствую, на жизнь денег хватает, а машины, дорогие часы и прочее, надеюсь, смогу позволить себе позже. Надо сначала чего-то достигнуть в хоккее.

Фото twitter.com/monctonwildcats

В юниорских лигах практически все ребята — проспекты клубов НХЛ. То есть будущие хоккеисты Национальной хоккейной лиги, в крайнем случае АХЛ. Ко всем ребятам постоянно приезжают скауты, интересуются, как у них дела, подсказывают, что надо улучшить, чтобы быть готовым к НХЛ

— Юниорские лиги действительно намного сильнее МХЛ?

— Без вариантов. Не потому, что я играю в Канаде, это просто объективная реальность. В юниорских лигах практически все ребята — проспекты клубов НХЛ. То есть будущие хоккеисты Национальной хоккейной лиги, в крайнем случае АХЛ. Ко всем ребятам постоянно приезжают скауты, интересуются, как у них дела, подсказывают, что надо улучшить, чтобы быть готовым к НХЛ. Мы примерно знаем, чего от нас ждут и как попасть в НХЛ. Уровень конкуренции в юниорских лигах сумасшедший.

— Однако ВХЛ, наверное, все равно посерьезнее?

— Наверное. Но только потому, что там играют мужики с большим опытом. С точки зрения перспектив не уверен, что молодому там лучше, чем в юниорских лигах.

Жалею, что не поехал на ЮЧМ

— Вы пропустили почти весь дебютный сезон в лиге Квебека из-за болезни.

— Расскажу по порядку. Приехал в «Монктон» на подписание контракта. Все прошло хорошо, мы пожали руки, меня ждали в команде к началу следующего сезона. Из Америки полетел в сборную для подготовки к Мемориалу Глинки. В первый день сборов выхожу на лед и понимаю, что не могу ни бросить толком, ни ускориться. Слабость в организме не позволяет нормально тренироваться. Рассказал об этом тренерам. Они списали все на акклиматизацию. На следующий день мне стало еще хуже. Тело не слушается, все как в тумане, голова не соображает. Наставники решили, что акклиматизация продолжается, и отправили меня в тренажерный зал. Попытался покачать железо, но толку от этого было мало. В итоге к вечеру у меня поднялась температура, состояние было ужасное, стало понятно, что акклиматизация тут ни при чем. Обратился к доктору, который увидел, что у меня желтые глаза. Мы сразу поехали в больницу, так как он предположил, что я заболел гепатитом А, в простонародье — желтухой. В стационаре диагноз подтвердился. Мне сказали, что в течение шести месяцев не смогу заниматься хоккеем и вообще любой физической активностью. От шока отходил неделю. Чуть меньше месяца пролежал в больнице, потом полгода сидел дома. Читал книги, смотрел телевизор. Немного от тоски спасала учеба, начал ходить в институт. Самое обидное, что в этот сезон должен был состояться драфт НХЛ. Если бы не пропустил полчемпионата, мог бы идти в топ-15 первого раунда.

— Думали, что карьера закончена?

— Понимал, что вернусь. Но когда у тебя много свободного времени, мысли в голову лезут всякие. Больше всего боялся, что уже не смогу вернуться на прежний уровень. Полгода простоя — очень много даже для молодого организма. Морально было тяжело смотреть хоккей. Ты лежишь, а ребята играют. Хорошо, что после восстановления мне все же удалось отыграть 29 матчей за «Монктон». Концовку сезона провел неплохо. Меня даже вызвали на юниорский чемпионат мира 2018 года, который проходил в России.

Фото nhl.com

Меня до последнего звали на турнир. Но Андрей Свечников получил перед ЮЧМ реальную травму. Наша тройка распалась

— Но вы туда не поехали. Ходит много мифов о причинах вашего неучастия.

— Попробую их развеять. На чемпионат мы должны были ехать первой тройкой нападения Денисенко — Хованов — Свечников. Мы давно наигрывались с ребятами. Андрея, как я уже говорил, знаю с детства. Все началось с того, что Григория отцепили от сборной, сославшись на то, что у него травма.

— Но травмы не было.

— О чем я честно рассказал в интервью. Мы общались с Гришей по этому поводу. Ему позвонил начальник команды. Сказал, что Григорий слишком жестко играл против соперников в матчах плей-офф КХЛ и МХЛ и был несдержан. Тренер юниорской сборной боится, что Гриша из-за чрезмерных эмоций может подвести команду, поэтому его не берут. Потом уже вышла официальная информация ФХР о несуществующей травме Денисенко.

— За честность в интервью вы тоже получили «бан»?

— Неправда. Меня до последнего звали на турнир. Но Андрей Свечников получил перед ЮЧМ реальную травму. Наша тройка распалась. У меня был очень тяжелый сезон. Помимо того, что пришлось набирать форму после болезни, в конце чемпионата мне удалили гланды, а в последних матчах играл с температурой, так как перенес ангину. Все наложилось, состояние организма было ужасным. Понимал, что не смогу помочь сборной на 100%, плюс ребята, с которыми наигрывался, не едут на турнир. Решил в итоге пропустить ЮЧМ, и это было только мое решение. Тренеры хотели меня видеть в команде до последнего. Сейчас очень жалею, что не поехал. Ведь все мои мысли были об этом чемпионате с тех пор, как узнал, что он пройдет в России. Грезил им во сне и наяву. Мечтал сыграть с друзьями в родной стране при своих болельщиках на самом крупном турнире нашего возраста. Надо было ехать в любом состоянии, но в тот момент, возможно, немного пожалел себя и боялся, что не смогу помочь команде в полной мере.

— Получается, вы поддержали партнеров в знак солидарности?

— Еще один миф. Я же понимаю, что мы не будем играть вместе всю жизнь. У каждого свой путь. Это были личные вопросы между Гришей, Андреем и ФХР. Если бы чувствовал себя хорошо, был готов на 100%, поехал бы на ЮЧМ с ними или без них.

— Сезон-2018/19 вы провели на хорошем уровне. Вас даже вызвали в молодежную сборную России.

— Валерий Брагин проверил меня на Суперсерии, где я неплохо проявил себя. Но в итоге оказался лишним игроком, которому сказали «до свидания» во время турнира.

Фото fhr.ru

Валерий Николаевич напоследок сказал, что у меня огромный потенциал, он видит меня в следующем сезоне одним из лидеров. Если буду готов на 100%, меня обязательно вызовут. Так и случилось

— Разговаривали с тренером о причинах отзаявки?

— Поговорили, все понял, обид не осталось. Валерий Николаевич сказал, что видит меня игроком первого-второго звеньев, но на том чемпионате мира лидерами были более старшие ребята. Что касается третьего и четвертого звеньев, то у Андрея Коваленко было небольшое повреждение, из-за которого его пришлось бы заменить. Наставнику на подстраховку нужен был нападающий оборонительного плана. Так как мой конкурент играл в защите лучше, выбрали его. Все логично. Валерий Николаевич напоследок сказал, что у меня огромный потенциал, он видит меня в следующем сезоне одним из лидеров. Если буду готов на 100%, меня обязательно вызовут. Так и случилось.

— Тяжелее воспринимали непопадание на ЮЧМ или отзаявку с МЧМ?

— Второе. Меня уже взяли на турнир. Команда провела две игры. Несмотря на то что не выходил на лед, все равно успел прочувствовать атмосферу крупного соревнования, ощутил себя частью коллектива. Поверил, что нахожусь на молодежном чемпионате мира в составе сборной России. Но слова «извини, тебе пора домой» прозвучали словно нож по сердцу. Было обидно. Несколько дней приходил в себя.

— Учитывая, как сложился ваш дебютный сезон в Канаде, боялись получить травму во втором?

— Откуда вы знаете? Наверное, матчей за 7—10 до старта молодежного чемпионата мира появились мысли: «Не дай Бог, что-то случится». Я все равно ложился под шайбу, шел в борьбу. Но перед игрой говорил ребятам о своих страхах. После игры иногда вспоминал какой-то момент и думал: вот это меня пронесло. На льду о таком не думаешь, но когда остаешься один на один со своими мыслями, всякое лезет в голову.

Буду всю жизнь вспоминать финал МЧМ

— С третьей попытки вам все-таки удалось попасть на молодежный чемпионат мира. Он улучшил ваши перспективы в НХЛ?

— Однозначно да. Уже встречался с представителями «Миннесоты», которые сказали, что в восторге от моей игры. МЧМ помог мне стать сильнее, увереннее. Если бы не поражение в финале, вообще все было бы идеально. Единственный совет, который дали в клубе, — набрать физических кондиций перед тренировочным лагерем «Уайлд».

— Но ведь вы провалили дебютный матч с чехами.

— Согласен, и плохо сыграл в двух товарняках до этого. У меня было несколько разговоров с Брагиным по поводу моей игры. Благодарен ему, так как он все равно верил в меня. Объяснил, как мне нужно действовать, где я совершал ошибки. Понял, чего от меня требуют. Вкатился в турнир и после матча с чехами, считаю, играл неплохо. В первых встречах еще захлестывали эмоции от старта. Надо было почувствовать атмосферу, скорости и успокоиться, что и произошло в матче с канадцами, а дальше благодаря парням и тренерскому штабу все шло по накатанной.

Фото fhr.ru

Нас захлестнули эмоции, нужно было просто успокоиться, выкидывать шайбу в чужую зону и умирать в своей. Поверьте, если бы могли повторить те девять минут финала, вы бы увидели другую команду. Не дали бы ни единого шанса сопернику, кем бы он ни был. Буду всю жизнь вспоминать этот финал

— После Суперсерии вы говорили, что встречали соперника в средней зоне, в атаке просто вбрасывали шайбу в чужую зону. Почему на МЧМ мы увидели совершенно другую команду?

— Тактика всегда зависит от состава. На Суперсерии мы выступали экспериментальным набором исполнителей. Валерий Николаевич исходил из того, что имел в своих руках. Многих парней не было на Суперсерии. А на МЧМ реально собралась крутая компания. Все парни техничные, думающие. Одно удовольствие играть с такими партнерами.

— По уровню таланта вашу команду можно сопоставить с золотой молодежью 2011 года?

— Думаю, что да. Уверен, почти все, кто играл на МЧМ-2020, так или иначе проявят себя на взрослом уровне. Может быть, кто-то даже превзойдет заслуги победителей МЧМ-2011.

— Финал — самый яркий момент в карьере?

— Безусловно! Не представляете сколько раз в голове прокручивал последние девять минут встречи. Думал, что лично я должен был сделать в той ситуации. Наверное, надо было собрать парней при счете 3:1, сказать, что сейчас настал тот момент, когда необходимо костьми ложиться под шайбу, лишь бы она не залетела в наши ворота. Но я этого не сделал. Буду о финале рассказывать детям и внукам, чтобы они не повторяли моих ошибок. Нас захлестнули эмоции, нужно было просто успокоиться, выкидывать шайбу в чужую зону и умирать в своей. Поверьте, если бы могли повторить те девять минут финала, вы бы увидели другую команду. Не дали бы ни единого шанса сопернику, кем бы он ни был. Буду всю жизнь вспоминать этот финал.

Капризов в следующем сезоне будет играть за «Миннесоту»

— Вы довольны итогами драфта НХЛ?

— До болезни шел в топ-15 первого раунда, в какой-то момент даже был в топ-5. Но желтуха испугала большинство клубов. Они не могли рисковать. Решили с агентом, что, если меня выберут до четвертого раунда, то это будет хороший результат. Так и случилось. Так что доволен, как все прошло.

— Знали что-то о «Миннесоте» до драфта?

— Вообще ничего. Даже играя на приставке в НХЛ, никогда бы в жизни не выбрал «Миннесоту». Для меня это всегда была серая, средняя команда без ярких звезд. Надеюсь, мы с Капризовым заставим как минимум россиян говорить о «Уайлд». На самом деле благодарен руководству клуба за доверие.

Фото Ильнара Тухбатова / ak-bars.ru

Нынешний «Ак Барс» абсолютно другой по сравнению с тем, что был три года назад. По отзывам многих ребят, Дмитрий Квартальнов здорово работает с молодежью

— Наверное, сейчас кто-то из менеджеров кусает локти?

— Точно знаю, что «Каролина» хотела взять меня в компанию к Свечникову. Воссоздать наше звено. Но испугалась моей болезни. Слышал, будь драфт сегодня, они бы изменили свое решение. Наверное, руководители «Харрикейнз» немного жалеют, что не выбрали меня, хотя могли это сделать.

— В этом сезоне вы можете поехать в АХЛ?

— Если «Монктон» вылетит на ранних стадиях плей-офф, то отправлюсь в «Айову». Только не думайте, что теперь желаю поражения «Уайлдкэтс». «Монктон» дал мне очень многое в плане карьеры. У меня тут появились друзья, руководство относится ко мне по-человечески. Уважаю, можно даже сказать, люблю клуб и его болельщиков, которые всегда меня поддерживали. У нас классная команда, хочу с ней выиграть трофей в выпускной год. Не могу ее подвести. Даже если бы мне сказали, что поеду в НХЛ в случае вылета из юниорской лиги, все равно бы думал только о победе.

— Есть понимание, какие планы на вас у «Миннесоты» в следующем сезоне?

— Точно поеду в тренировочный лагерь, а дальше все будет зависеть от меня. Все мысли только об НХЛ. Если опустят в АХЛ, очень расстроюсь. Считаю, готов играть на высшем уровне. Знаю, что во мне видят перспективу.

— Тогда почему в этом сезоне вы могли подписать трехлетний контракт с «Ак Барсом»?

— Нынешний «Ак Барс» абсолютно другой по сравнению с тем, что был три года назад. По отзывам многих ребят, Дмитрий Квартальнов здорово работает с молодежью. Он реально доверяет нам, старается наградить игровым временем. Общался с тренером, он готов был дать мне шанс. Я ему верю. Пока непонятно, окажусь в НХЛ или АХЛ, поэтому было бы неплохо несколько лет поиграть в КХЛ под руководством Квартальнова. Все-таки АХЛ — очень тяжелая для развития лига, в КХЛ мне было бы лучше. Но «Миннесота» меня не отпустила. Не знаю, по каким причинам. Может быть, хочет, чтобы был на виду, значит, действительно рассчитывает на меня уже сейчас.

— Если отправят в АХЛ, вернетесь к вопросу о переезде в Россию?

— Давайте решать проблемы по мере их поступления. Сейчас все мои мысли о том, чтобы закрепиться в НХЛ, а дальше видно будет.

Фото fhr.ru

Думаю, уже ни для кого не секрет, что Кирилл в следующем сезоне будет выступать за «Миннесоту». Надеюсь, он на меня не обидится, что я это сказал. Но делать из этого какую-то интригу, мне кажется, нет смысла

— Капризов на Матче звезд КХЛ косвенно подтвердил, что в следующем сезоне поедет в «Миннесоту». Так ли это?

— Видел его хитрую улыбку. Думаю, уже ни для кого не секрет, что Кирилл в следующем сезоне будет выступать за «Миннесоту». Надеюсь, он на меня не обидится, что я это сказал. Но делать из этого какую-то интригу, мне кажется, нет смысла. Часто с ним переписываемся. Он много расспрашивает об Америке. Было бы круто, если бы нас поставили в одно звено.

— Неужели совпадение, что вы приходите в «Миннесоту» одновременно? Может быть, руководители хотят, чтобы вы друг другу помогли быстрее адаптироваться?

— Мне об этом никто не говорил. Скорее всего, это просто стечение обстоятельств. Кирилл переживает, что поначалу ему будет нелегко. Уверен, небольшое беспокойство есть у всех ребят в его положении. Он хочет, чтобы я подольше задержался в клубе. Отвечаю ему, что даже если меня отправят в АХЛ, то канадцы, американцы все равно его поддержат. Это очень дружелюбные ребята. Они помогут ему адаптироваться не хуже меня. Уверен, у него все будет хорошо. Как и у меня, конечно (смеется).

— Как у Свечникова, который уже феерит в НХЛ?

— Всегда знал его потенциал и характер, так что для меня неудивительно, что он сейчас на слуху в НХЛ. Более того, он может играть еще лучше. Уверен, если все будет хорошо, то через пару сезонов все им станут восхищаться.

— Хочется уже сыграть против него в НХЛ?

— Обсуждали эту тему. Было бы круто, если бы наше противостояние сделалось похоже на заочную дуэль Малкина и Овечкина. Мечтаем о таком развитии событий. Битва друзей по жизни и соперников на льду. Надеюсь, мы много раз сыграем друг против друга и так же часто выйдем в одном звене сборной России по хоккею. Это мечта. Что касается зависти, то ее нет, потому что знал, что так будет. Андрей заслужил свое место в НХЛ. Очень рад за друга.

Матч ТВ

