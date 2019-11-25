«Чак-чак-реванш». Второе «зеленое дерби» сезона получилось таким же безумным, как первое

Но осталось за «Ак Барсом»

Казанский хоккейный клуб уверенно занимает первое место в турнирной таблице КХЛ и если не сбавит оборотов, то может выиграть регулярный чемпионат задолго до его окончания. Уфимцы идут по сезону не так ровно, периодически команду Николая Цулыгина лихорадит, но она все равно в группе лидеров Восточной конференции. Однако в матчах «зеленого дерби» все турнирные расклады и дела обоих клубов на текущий момент отходят на второй план. Татаро-башкирское хоккейное противостояние давно стало главной вывеской лиги, и каждый новый его эпизод — особенный. Теперь победителю вручается переходящий приз — «Чак-чак Cup». Первое в сезоне дерби Уфы и Казани, состоявшееся в октябре, даже превзошло все ожидания. Второе, прошедшее накануне, получилось не менее безумным и непредсказуемым. О том, как Квартальнов пообещал поцеловать Зарипова, а «юлаевцам» удался красивый камбэк в основное время, но все решала серия буллитов, — в материале «Реального времени».

Бурмистров: «Наконец-то я отличился в Уфе за Уфу»

Первая игра сезона между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» осталась за уфимцами. Та встреча запомнилась не только новым переходящим призом для победителя «Чак-чак Cup», специально для дерби сшитой формой, сумасшедшим напряжением по ходу всего матча, но и дракой с участием Линуса Умарка и Даниса Зарипова.

Второе «зеленое дерби» из шести запланированных на весь сезон также проходило в Уфе, и его снова пропускал нападающий «барсов» Артем Лукоянов. Форвард только-только восстановился после травмы, из-за которой пропустил месяц, но все равно находится не в оптимальных кондициях. Поэтому его решили приберечь. Но язык Лукоянова не убережешь, перед игрой он здорово подогрел интерес к очередному татаро-башкирскому противостоянию:

— Вот даже взять этого Хартикайнена — он не будет драться. Он может ездить, болтать. А чтобы сказать: «Давай подеремся», — они с Умарком ни разу такого не делали. Они ездят, задевают исподтишка. Они могут поболтать, чтобы вывести игрока из себя. Вот один вывел, его наказали уже, побил Зарипов Умарка. В следующий раз будет знать, что нельзя много болтать, — заявил Артем.

«Наконец-то я забил в Уфе за Уфу. Такого я еще не делал, наконец-то это случилось. Но надо продолжать дальше», — рассказал Бурмистров

Казанцы планомерно готовились к очередной битве с Уфой, дав накануне в Нур-Султане отдохнуть нескольким своим лидерам, включая Джастина Азеведо, Даниса Зарипова и Михаила Фисенко. И если у Дмитрия Квартальнова есть возможность совершать перестановки не в ущерб качеству игры и результату, то Николай Цулыгин такими ресурсами не располагал, обыграв за пару дней до дерби «Амур» сбалансированным составом. В этой игре отличился воспитанник казанского хоккея Александр Бурмистров, который теперь играет в первом звене «Салавата Юлаева».

— Наконец-то я забил в Уфе за Уфу. Такого я еще не делал, наконец-то это случилось. Но надо продолжать дальше, — рассказал Бурмистров после победы над «Амуром» (5:3).

Однако, несмотря на сэкономленные силы, казанцы все же понесли вынужденные потери: из-за травм пропускали очередное дерби Патрис Кормье и Кирилл Петров — игроки первого звена. Квартальнов в итоге выпустил такое стартовое сочетание: Фрэттин — Азеведо — Лещенко. Снова попал в заявку 22-летний нападающий Никита Дыняк, который феноменально дебютировал в КХЛ в предыдущем матче. Место в воротах занял Тимур Билялов. У уфимцев игру пропускал лишь защитник Павел Коледов.

Яруллин забивает только «Салавату»

«Ак Барс» отличился первым. В середине первого периода Олег Ли закрывал обзор Юхе Метсоле, в итоге после классного щелчка Романа Рукавишникова шайба влетела в ворота. Да, уфимский вратарь сыграл в эпизоде неидеально, но в моменте с этой пропущенной шайбой есть большие вопросы к игрокам уфимской обороны, которые потеряли свои позиции. Но в первую очередь стоит отметить казанцев. Игроки, которые пришли в «Ак Барс» по ходу сезона, голодны до игры, до голов и делают все, чтобы каждая проведенная смена на льду была не для галочки.

Пару минут спустя гости получили право на очередное большинство и очень быстро его реализовали — свой второй гол в сезоне забил Альберт Яруллин. Примечательно, что и первую свою шайбу он забил на уфимском льду в первом «зеленом дерби». «Салават Юлаев» в этом году — клиент Яруллина.

«Салават Юлаев» в этом году — клиент Яруллина

2:0 по итогам первого периода — закономерный исход того, что происходило на льду. После перерыва свой шанс поиграть в численном перевесе получили уже уфимцы. Моменты команда Цулыгина создавала, а один раз серьезно выручил Билялов — в итоге «Салавату» это большинство ничего не принесло, и сразу после него инициатива снова перешла к «Ак Барсу». Однако третью шайбу в матче все-таки забросили хозяева. Гол получился довольно нестандартным и не слишком вытекал из логики игры: Максим Майоров сделал передачу-«закидушку» прямо от борта, Билялов вышел из ворот на шайбу, но очень вовремя подключился к атаке защитник Захар Арзамасцев, который сыграл как номинальный форвард и легко расправился с казанским вратарем.

Тут же очередное большинство сопернику подарили «барсы» — чуть перестарался с борьбой у борта Фисенко. Снова начала всплывать проблема, о которой регулярно говорит Квартальнов, — это невынужденные удаления. До конца двадцатиминутки «Ак Барс» еще раз сумел перехватить инициативу, когда снова получил шанс на большинство и даже отметился попаданием в перекладину. Устроили команды и привычные для «зеленого дерби» стычки — без обоюдных удалений в этой игре не могло обойтись никак. Но в целом второй игровой отрезок остался за хоккеистами «Салавата Юлаева» — они выиграли его в одну шайбу, продолжая уступать в счете в целом — 1:2.

Сошников наконец-то забил топ-клубу и подтвердил свой статус

Третий период получился очень эмоциональным. Игроки уфимского клуба много разговаривали с судьями, «Ак Барс» же сосредоточился непосредственно на хоккее. Это не могло не дать плоды — в середине двадцатиминтуки снова отличились игроки, которые пополнили команду Квартальнова по ходу сезона. Голевой передачей отметился Лещенко, а забил Владислав Кара, который поймал игроков «Салавата» на пересменке. Кара набирает очки уже в шестой игре подряд, хотя играет в среднем около восьми минут за матч.

Счет 3:1 в пользу казанцев продержался недолго — Сакари Маннинен забил второй «юлаевский» гол. Буквально сразу после вбрасывания «барсы» организовали атаку, которая закончилась удалением в составе хозяев. Лещенко здорово убегал к воротам Метсолы, но Арзамасцев был вынужден фолить. До финальной сирены оставалось 6 минут, и шансы уфимцев на отыгрыш стремительно сокращались. За полторы минуты до конца Цулыгин сменил Метсолу на шестого полевого игрока, но закрепиться в зоне удалось лишь в последние 30 секунд.

Никита Сошников в этой встрече был очень активен, приносил много пользы, но рисковал снова не забить гол в игре против топовой команды

Лучший снайпер КХЛ Никита Сошников в этой встрече был очень активен, приносил много пользы, но рисковал снова не забить гол в игре против топовой команды. Мы уже отмечали, что все свои шайбы хоккеист забивает аутсайдерам или середнякам лиги. Однако за 6 секунд до конца основного времени нападающий снял все вопросы, сравняв счет — 3:3. Сумасшедший сюжет второго в сезоне «зеленого дерби» с непредсказуемой концовкой.

Овертайм не принес гола, и команды выявляли лучшего в серии буллитов, которая растянулась аж на 17 бросков. Виктор Тихонов пытался забить довольно красиво и бросал с неудобной руки, но Метсола среагировал. Зато в следующей попытке как с цепи сорвался Эмиль Галимов, который на большой скорости побежал к воротам Юхи и переиграл его. Следующим броском Дмитрий Кугрышев тоже забил и счет сравнял — 1:1. Далее команды обменялись двумя неточными попытками. Пятым у казанцев выходил Данис Зарипов, который бросил точно во вратаря. Судьбу серии бросков и всей игры решал Сошников, но и он не сумел переиграть голкипера.

Далее развернулся целый спортивный триллер: Кугрышев бросал два раза подряд и забил во второй попытке. У «Ак Барса» исполнять буллит внезапно вышел защитник Никита Лямкин, однако реализовал свой бросок довольно уверенно. У «Салавата» снова исполнял Кугрышев и не забил. А вот Зарипов очень хладнокровно переиграл Метсолу, отправив шайбу точно в «домик» финскому вратарю. Кипер очень расстроился, ударил клюшкой об лед и сразу же убежал в раздевалку, а вот Зарипов не проявлял особых победных эмоций. Капитан «Ак Барса» улыбнулся, выдохнул и поехал пожимать руку капитану соперника Григорию Панину. Данис прекрасно понимает, что впереди в сезоне будет еще много татаро-башкирских противостояний.

Квартальнов: «Сказал Зарипову: «Я тебя поцелую, если забьешь»

Николай Цулыгин после игры и похвалил свою команду, и покритиковал ее:

— Мы неплохо играли, было хорошее движение. Но пропускали очень легкие голы. За счет своих действий создавали сопернику комфортные условия. Молодцы, что не опустили рук, играли до конца, сравняли. Были моменты в овертайме, но хорошо сыграл вратарь соперника.

Мы неплохо играли, было хорошее движение. Но пропускали очень легкие голы

— Четыре буллита исполнял Кугрышев. Показалось, что было непонятно, кто будет выходить на лед?

— Нам было понятно, кто будет выходить. Сейчас легко сказать, но человек забил два гола до этого, у него есть потенциал забивать буллиты.

— Почему Бурмистров набирает так мало очков даже в звене с Умарком и Хартикайненом?

— Бурмистров играет хорошо. Больше мне добавить нечего.

Дмитрий Квартальнов сначала сказал спасибо мамам всех причастных к этой игре, напомнив, что «зеленое дерби» состоялось в День матери, а также рассказал, что пообещал Зарипову в случае успешного исполнения буллита:

— Хорошая игра, интересная. Жалко, что в концовке, за шесть секунд, у нас не получилось дотерпеть. Такие матчи надо стараться завершать победой. Отдам должное «Салавату», который нашел пути решения. Это им плюс. Все решили буллиты, нам повезло чуть больше.

— Почему Лямкин вышел бросать решающий буллит?

— Поставили Никиту, он забил важный гол. Решил момент парень. Какие вопросы?

— Перед решающим буллитом вы подошли к Данису Зарипову и что-то ему сказали…

— Я ему сказал: «Я тебя поцелую, если забьешь».

Хорошая игра, интересная. Жалко, что в концовке, за шесть секунд, у нас не получилось дотерпеть



В этом сезоне болельщиков ждут еще четыре «зеленых дерби»: два в декабре и по одному в январе и феврале. Три из них пройдут в столице Татарстана и одно на нейтральной площадке — в швейцарском Давосе. Накануне болельщики «Салавата Юлаева» вывесили огромный баннер, в котором иронично обыграли тот факт, что ближайший татаро-башкирский матч пройдет 19 декабря не в «Татнефть Арене». Из-за представления «Цирка дю Солей» на основной арене «барсов» игра вынужденно переносится в старенький Дворец спорта на улице Московской и пройдет в формате ретро-матча.