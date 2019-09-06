Зият Пайгин: «В «Нефтехимике» большой единый коллектив. Не везде такое встретишь»

Интервью с бывшим «барсом», вернувшимся в Татарстан

Фото: Максим Платонов

Воспитанник пензенского и казанского (с 10 лет) хоккея Зият Пайгин дважды пытался заиграть в «Ак Барсе» и еще дважды выступал за ХК «Сочи» — результат каждый раз был противоположный. Если в «курортной столице» он вырастал в игрока первой сборной, то в Казани получал все меньше и меньше игровой практики и уезжал абы куда (даже в АХЛ). Теперь Зият вернулся в Татарстан — уже в нижнекамский «Нефтехимик», в котором снова будет доказывать свой уровень «сборника» и одного из лучших результативных защитников лиги. «Реальное время» побеседовало с новичком «Нефтехимика» о его карьере и задачах новой команды.

«Не знаю, кто настоял на моем обмене в Нижнекамск, но я рад вновь сыграть у Буцаева»

— Зият, новый город, новая команда. Как тебе?

— Да отлично, ребята показали, куда можно сходить, где отдохнуть. А вообще, живу на базе в Красном Ключе — там мне удобно, все устраивает, так что никаких вопросов к организации нет. Думаю, так и останусь там жить.

— В «Нефтехимик» ты перебрался из «Сочи», где прошел самый яркий этап твоей карьеры, и именно под руководством нынешнего главного тренера нижнекамцев Вячеслава Буцаева. Хорошо у тебя получалось там и во второй заход в конце прошлого сезона. В чем секрет этого клуба?

— Знаешь, там и атмосфера была подходящая — дали проявить себя, за что я благодарен тренерам и организации. Дали показать себя «во всей красе», увидели, чем я могу помочь команде, развили сильные стороны и подтянули слабые. Здесь, наверное, больше грамотность тренерского штаба, которые поверили в меня и направили в нужное русло. Так было и в первый, и во второй раз.

— Как Буцаев тебя раскрыл? Он знает твои хорошие стороны?

— Наверное, вопрос больше к Вячеславу Геннадьевичу. Мне доверяли место в составе, а я помогал чем мог.

— В «Нефтехимик» ты шел за тренером?

— Там было по-другому. Позвонили, спросили: «Поедешь в Нижнекамск?» Я сказал: «Да, поеду». «Ну тогда мы тебя меняем».

— Сам доволен, что перешел именно в команду Буцаева?

— Ну конечно, доволен. Я прекрасно знаю его требования, поэтому и перешел сюда. А его ли была инициатива пригласить меня — не знаю.

— Прошлый сезон у тебя вышел неоднозначным. В Ярославле получалось довольно слабо, а в Сочи карьера опять пошла в гору. Как сам оцениваешь сезон 2018/2019?

— Оценку сам себе никогда не давал — это не мое дело. Опять же было доверие тренера, в «Сочи» шел, точно зная, куда иду, какая роль мне там отведена. Конечно, когда агент позвонил, я согласился. Это лучше, чем играть в Высшей лиге, где я выступал в последнее время перед переходом. Я выбрал играть в КХЛ. Здесь все зависит от того, как тебе доверят. Каждого игрока берут под определенную роль.

Фото hcsochi.ru

Оценку сам себе никогда не давал — это не мое дело. Опять же было доверие тренера, в «Сочи» шел, точно зная, куда иду, какая роль мне там отведена

«Группами у нас в команде не общаются. А такое редко встретишь»

— «Нефтехимик» не очень хорошо провел предсезонку, одержав всего одну победу. Но к концу Кубка президента Казахстана разыгрались, поборолись с «Салаватом». Упор на результат не делали?

— Упор на результат делается всегда. Просто где-то не повезло, где-то ошибались, где-то не хватило, как в той же игре с «Салаватом» — проиграли только по буллитам. Мы после каждой игры собирались, разбирали, делали выводы. Конечно, хотелось уже начать выигрывать.

— С кем в команде близко общаешься, кроме Брынцева? Кого уже знал?

— Со многими парнями общаемся, коллектив у нас дружный, нет такого, чтобы группами общались. Здесь единый большой коллектив, не во всех командах такое встретишь.

— Какие задачи ставите перед собой при разговорах в раздевалке без тренера?

— Конечно же, выход в плей-офф. А там посмотрим.

— В какой хоккей команда будет играть в этом сезоне? Что отметил для себя?

— «Нефтехимик» всегда отличался силовой игрой и всегда был неудобным для всех соперников. Я думаю, будет то же самое — будем выходить и биться за каждое очко.

— Сам когда рассчитываешь вернуться на тот уровень, который показывал в 2015—16 годах?

— Знаешь, главное, чтобы команда хорошо играла. А личные заслуги, конечно, приятны, но все равно отходят на второй план. Если у команды получится, значит, все правильно делаю.

— Сейчас, по прошествии нескольких лет, не жалеешь, что вернулся в «Ак Барс» после хорошего сезона в «Сочи»? В Казани получилось не очень.

— Ничего страшного, это хоккей. Жалеть нечего. Все нормально, продолжаем дальше работать, играть и приносить пользу новой команде.

— Сейчас в казанском клубе полностью поменялся тренерский состав. Если бы поступило предложение, подумал бы о возвращении в «Ак Барс»?

— Не знаю. Я живу настоящим — что имеем на данный момент, тем и живем. А предложат или не предложат — это разговоры, которые отвлекают. Когда поступит предложение, тогда и надо думать.

«Не жалею, что уезжал в АХЛ»

— После «Ак Барса» ты уезжал в Северную Америку, выступал в АХЛ. Почему не получилось там заиграть?

— Тоже не знаю. Как сложилось, так сложилось, сейчас не хочется в этом копаться. Предложили вернуться, и теперь я играю в КХЛ.

Фото hcnh.ru

Сейчас все для команды. А если будет в команде получаться, то и остальное, я думаю, придет. Нет никаких целей уехать куда-то или куда-то попасть. Главное — быть здесь и на своем месте приносить пользу команде

— Про АХЛ говорят — «автобусная лига».

— Все зависит от дальности выезда. Если расстояние, как от Нижнекамска до Казани или Тольятти, то удобнее на автобусе. Там нет поездок продолжительнее пяти-шести часов.

— А уровень хоккея? Сильно выше нашей ВХЛ?

— Не знаю. Там и площадки были другие, и в целом хоккей был другой. Сейчас тут тоже уменьшаются площадки, поэтому хоккей везде становится приблизительно одинаковый.

— Сейчас большая часть команд КХЛ переходит на промежуточный — «финский» — формат площадок — 28 на 60. Тебе какой из форматов больше нравится?

— Нравится или нет, неважно. Какие правила лига устанавливает, в таких и работаем. Подстраиваемся под эти условия и играем по ним.

— Тем не менее на узкой площадке защитнику проще прижать противника к борту, нет?

— Сейчас уровень у всех игроков высокий, все прогрессируют, так что уже не так важен формат площадки. Сейчас, наверное, будет просто более зрелищный хоккей — больше бросков, опасных моментов. И голов будет больше.

— Ставишь для себя личную задачу вернуться в Северную Америку или в сборную?

— Сейчас все для команды. А если будет в команде получаться, то и остальное, я думаю, придет. Нет никаких целей уехать куда-то или куда-то попасть. Главное — быть здесь и на своем месте приносить пользу команде.